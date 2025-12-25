Экономический календарь
Промышленные заказы в Германии м/м (Germany Factory Orders m/m)
|Средняя
|1.5%
|5.6%
|
2.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.2%
|
1.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленные заказы в Германии (без учета НДС) отражают стоимость всех заказов на поставку продукции, произведенной внутри страны предприятиями производственного сектора (или субподрядчиками), имеющими 20 и более сотрудников, которые были однозначно приняты в течение отчетного месяца.
Для расчета индекса скорректированных по ценам новых промышленных заказов месячные результаты делятся на результаты за базовый 2015 год. Далее общий результат рассчитывается как средневзвешенное значение результатов различных видов экономической деятельности. Веса индекса устанавливаются в соответствии со значением отдельных отраслей для экономики в базовом 2015 году. Это исключает влияние структурных сдвигов между отраслями экономики на развитие индексов.
Ежемесячные данные собираются на предприятиях, имеющих более 50 сотрудников, для сбора квартальных данных в выборку включаются предприятия, в которых работают более 20 сотрудников. Квартальные данные также включаются в ежемесячную статистику для повышения ее качества.
Индикатор новых промышленных заказов м/м (Factory Orders m/m) отражают процентное изменение индекса в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель служит опережающим индикатором объема промышленного производства. Рост индекса свидетельствует о расширении экономики Германии и может благоприятно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленные заказы в Германии м/м (Germany Factory Orders m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
