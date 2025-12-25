КалендарьРазделы

Изменение числа безработных в Германии (Germany Unemployment Change)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Федеральное агентство по трудоустройству (Federal Employment Agency)
Сектор:
Труд
Средняя 1 тыс 2 тыс
-2 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-1 тыс
1 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Существуют различные методы учета данных о безработице, в связи с чем и определение безработных может отличаться. Различие состоит в способе сбора данных, методе поиска работы и определении минимально занятых граждан.

В расчете статистики занятости от Федерального статистического ведомства применяются международно признанные критерии, сформулированные Международной организацией труда, которые позволяют классифицировать население по их статусу занятости. Источником данных по безработице является исследование рабочей силы, проводимое в Германии в рамках ежемесячного опроса 35 000 человек Mikrozensus. В соответствии с Социальным кодексом Германии (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) значения берутся из данных, предоставляемых агентствами по трудоустройству и центрами занятости. Согласно правилам учета, человек считается безработным, если он зарегистрирован как таковой в соответствующих органах. По состоянию на январь 2007 года получаемые разрозненно данные по безработице объединяются в статистику, при этом записи о безработице и поиске работы учитываются без дублирования.

Изменение числа безработных (Unemployment Change) отражает абсолютное изменение количества нетрудоустроенных граждан Германии по сравнению с предыдущим месяцем. Для показателя применяется поправка на сезонность.

Показатели рынка труда считаются одними из наиболее важных экономических индикаторов. Однако они отстают от реальных экономических событий на несколько месяцев, то есть они скорее подтверждают экономическую ситуацию. Тем не менее снижение уровня безработицы может положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа безработных в Германии (Germany Unemployment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
1 тыс
2 тыс
-2 тыс
окт. 2025
-1 тыс
2 тыс
13 тыс
сент. 2025
14 тыс
0 тыс
-7 тыс
авг. 2025
-9 тыс
12 тыс
2 тыс
июль 2025
2 тыс
11 тыс
10 тыс
июнь 2025
11 тыс
18 тыс
33 тыс
май 2025
34 тыс
12 тыс
6 тыс
апр. 2025
4 тыс
14 тыс
25 тыс
март 2025
26 тыс
2 тыс
9 тыс
февр. 2025
5 тыс
2 тыс
11 тыс
янв. 2025
11 тыс
6 тыс
10 тыс
дек. 2024
10 тыс
12 тыс
6 тыс
нояб. 2024
7 тыс
16 тыс
26 тыс
окт. 2024
27 тыс
9 тыс
19 тыс
сент. 2024
17 тыс
9 тыс
4 тыс
авг. 2024
2 тыс
14 тыс
17 тыс
июль 2024
18 тыс
12 тыс
20 тыс
июнь 2024
19 тыс
10 тыс
25 тыс
май 2024
25 тыс
7 тыс
11 тыс
апр. 2024
10 тыс
7 тыс
6 тыс
март 2024
4 тыс
4 тыс
12 тыс
февр. 2024
11 тыс
1 тыс
1 тыс
янв. 2024
-2 тыс
16 тыс
2 тыс
дек. 2023
5 тыс
-9 тыс
21 тыс
нояб. 2023
22 тыс
-7 тыс
31 тыс
окт. 2023
30 тыс
-4 тыс
12 тыс
сент. 2023
10 тыс
0 тыс
20 тыс
авг. 2023
18 тыс
3 тыс
1 тыс
июль 2023
-4 тыс
5 тыс
30 тыс
июнь 2023
28 тыс
7 тыс
13 тыс
май 2023
9 тыс
9 тыс
23 тыс
апр. 2023
24 тыс
11 тыс
19 тыс
март 2023
16 тыс
15 тыс
6 тыс
февр. 2023
2 тыс
19 тыс
-11 тыс
янв. 2023
-15 тыс
23 тыс
-13 тыс
дек. 2022
-13 тыс
27 тыс
15 тыс
нояб. 2022
17 тыс
28 тыс
9 тыс
окт. 2022
8 тыс
20 тыс
13 тыс
сент. 2022
14 тыс
5 тыс
26 тыс
авг. 2022
28 тыс
-3 тыс
45 тыс
июль 2022
48 тыс
-9 тыс
132 тыс
июнь 2022
133 тыс
-13 тыс
-5 тыс
май 2022
-4 тыс
-14 тыс
-13 тыс
апр. 2022
-13 тыс
-18 тыс
-18 тыс
март 2022
-18 тыс
-18 тыс
-32 тыс
февр. 2022
-33 тыс
-22 тыс
-48 тыс
янв. 2022
-48 тыс
-29 тыс
-29 тыс
дек. 2021
-23 тыс
-39 тыс
-34 тыс
нояб. 2021
-34 тыс
-47 тыс
-40 тыс
окт. 2021
-39 тыс
-39 тыс
-31 тыс
