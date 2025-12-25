Экономический календарь
Торговый баланс Германии (Germany Trade Balance)
|Средняя
|€16.8 млрд
|€15.7 млрд
|
€15.3 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|€15.6 млрд
|
€16.8 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Экспорт и импорт материальных товаров Германии отражены в торговом балансе. Федеральное статистическое управление в Висбадене регистрирует экспорт и импорт внутри Евросоюза отдельно от торговли со странами, не входящими в ЕС, а затем объединяет данные в общую статистику. Если Германия экспортирует больше, чем импортирует, складывается положительное сальдо; в обратной ситуации — торговый дефицит. Торговый баланс, который состоит из баланса услуг, баланса факторного дохода и баланса текущих трансфертов, отражается на текущем счете, который, в свою очередь, является частью платежного баланса.
Если экспорт за определенный период (обычно один год) превышает импорт в денежном выражении, это является благоприятным признаком конкурентоспособности страны. Такая ситуация свидетельствует о положительном торговом балансе. При обесценивании национальной валюты импортные товары становятся дороже, импорт падает, а экспортируемые товары дешевеют за рубежом, экспорт растет. Однако такой эффект наблюдается с запозданием.
Экономика Германии сильно ориентирована на экспорт, но при этом в большой степени зависит от иностранного сырья. Доля автомобильной отрасли в экспорте составляет почти 20%, так что это наиболее важная статья экспорта. Далее следуют оборудование и химикаты. Эти три статьи покрывают почти половину экспорта Германии.
Поскольку слишком высокий профицит экспорта одного члена ЕС ставит под угрозу стабильность других стран-членов ЕС, был согласован лимит в 6% от валового внутреннего продукта или 3% при дефиците национального бюджета. В случае превышения предела может быть назначена экспертиза и даже начато уголовное расследование, хотя таких случаев еще не было. С 1990-х годов в Федеративной Республике Германия постоянно наблюдается положительное сальдо внешней торговли.
Поскольку около двух третей сальдо торгового баланса Германии образуется внутри ЕС и только одна треть — при торговле с другими странами, влияние его на евро довольно ограничено. Более того, эффект изменения торгового баланса неоднозначен и зависит от других факторов. С другой стороны, рост профицита торгового баланса указывает на успешную экономику, которая может оказать влияние на курсы валют.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Германии (Germany Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
