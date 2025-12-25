Экспорт и импорт материальных товаров Германии отражены в торговом балансе. Федеральное статистическое управление в Висбадене регистрирует экспорт и импорт внутри Евросоюза отдельно от торговли со странами, не входящими в ЕС, а затем объединяет данные в общую статистику. Если Германия экспортирует больше, чем импортирует, складывается положительное сальдо; в обратной ситуации — торговый дефицит. Торговый баланс, который состоит из баланса услуг, баланса факторного дохода и баланса текущих трансфертов, отражается на текущем счете, который, в свою очередь, является частью платежного баланса.

Если экспорт за определенный период (обычно один год) превышает импорт в денежном выражении, это является благоприятным признаком конкурентоспособности страны. Такая ситуация свидетельствует о положительном торговом балансе. При обесценивании национальной валюты импортные товары становятся дороже, импорт падает, а экспортируемые товары дешевеют за рубежом, экспорт растет. Однако такой эффект наблюдается с запозданием.

Экономика Германии сильно ориентирована на экспорт, но при этом в большой степени зависит от иностранного сырья. Доля автомобильной отрасли в экспорте составляет почти 20%, так что это наиболее важная статья экспорта. Далее следуют оборудование и химикаты. Эти три статьи покрывают почти половину экспорта Германии.

Поскольку слишком высокий профицит экспорта одного члена ЕС ставит под угрозу стабильность других стран-членов ЕС, был согласован лимит в 6% от валового внутреннего продукта или 3% при дефиците национального бюджета. В случае превышения предела может быть назначена экспертиза и даже начато уголовное расследование, хотя таких случаев еще не было. С 1990-х годов в Федеративной Республике Германия постоянно наблюдается положительное сальдо внешней торговли.

Поскольку около двух третей сальдо торгового баланса Германии образуется внутри ЕС и только одна треть — при торговле с другими странами, влияние его на евро довольно ограничено. Более того, эффект изменения торгового баланса неоднозначен и зависит от других факторов. С другой стороны, рост профицита торгового баланса указывает на успешную экономику, которая может оказать влияние на курсы валют.

График последних значений: