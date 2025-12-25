Экономический календарь
Индекс цен производителей в Германии м/м (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)
|Средняя
|0.5%
|-0.2%
|
-0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) отражает изменение внутренних цен на энергоносители и водоснабжение, добычу полезных ископаемых и производство в Федеративной Республике Германии в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Базисным значением для общего индекса является сумма всех продаж внутри страны в базисном году (текущий базисный год 2015), на основе ежемесячных отчетов компаний горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Таким образом, индекс также учитывает сделки между коммерческими предприятиями. Проще говоря, индекс можно описать как средневзвешенное изменение цен в сравнении со значением в базисный год = 100. Расчет включает в себя цены на промышленные товары из репрезентативной выборки. Веса индекса устанавливаются в соответствии с продажами соответствующих товаров в базисном году.
Цифры собираются 15 числа каждого месяца из репрезентативной выборки коммерческих компаний. Предприятиям задаются вопросы о ценах сделок в этот день, незадолго до или после него. Учитываются действительные цены, которые не включают в себя налог на добавленную стоимость, но могут включать в себя акцизные сборы (например, налог на минеральное масло, налог на табак, налог на электроэнергию, налог на природный газ) и другие обязательные сборы (например, взнос за хранение продуктов нефтепереработки, сборы за электроэнергию EEG и KWK, концессионные сборы за природный газ). Плата за пользование сетями, эксплуатацию и выставление счетов также включены в цены на природный газ и электроэнергию. В настоящее время в опросе участвуют около 6300 компаний — они отвечают на вопросы о ценах на 1343 вида товаров. Расчет индекс основан на массиве из около 10 000 отдельных ценовых рядов.
ИЦП рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. В сравнении с индикатором потребительских цен (CPI), индекс цен производителей считается более точным и ранним: если производители повышают цены, то соответственно и для потребителей цены вырастут. Эти два индекса тесно коррелируют между собой. Индекс потребительских цен является главным индикатором для предсказания уровня инфляции в стране. Некоторые компоненты ИЦП используются для расчета ВВП.
Индекс цен производителей м/м (CPI m/m) промышленного сектора отражает среднее изменение цен, по которым производители реализуют товары, в расчетном месяце по сравнению с предыдущим.
Рост цен производителей почти всегда указывает на рост инфляции. Превышение значения индекса над прогнозными значениями благоприятно действует на курс евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Германии м/м (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
