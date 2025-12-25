Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) отражает изменение внутренних цен на энергоносители и водоснабжение, добычу полезных ископаемых и производство в Федеративной Республике Германии в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Базисным значением для общего индекса является сумма всех продаж внутри страны в базисном году (текущий базисный год 2015), на основе ежемесячных отчетов компаний горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Таким образом, индекс также учитывает сделки между коммерческими предприятиями. Проще говоря, индекс можно описать как средневзвешенное изменение цен в сравнении со значением в базисный год = 100. Расчет включает в себя цены на промышленные товары из репрезентативной выборки. Веса индекса устанавливаются в соответствии с продажами соответствующих товаров в базисном году.

Цифры собираются 15 числа каждого месяца из репрезентативной выборки коммерческих компаний. Предприятиям задаются вопросы о ценах сделок в этот день, незадолго до или после него. Учитываются действительные цены, которые не включают в себя налог на добавленную стоимость, но могут включать в себя акцизные сборы (например, налог на минеральное масло, налог на табак, налог на электроэнергию, налог на природный газ) и другие обязательные сборы (например, взнос за хранение продуктов нефтепереработки, сборы за электроэнергию EEG и KWK, концессионные сборы за природный газ). Плата за пользование сетями, эксплуатацию и выставление счетов также включены в цены на природный газ и электроэнергию. В настоящее время в опросе участвуют около 6300 компаний — они отвечают на вопросы о ценах на 1343 вида товаров. Расчет индекс основан на массиве из около 10 000 отдельных ценовых рядов.

ИЦП рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. В сравнении с индикатором потребительских цен (CPI), индекс цен производителей считается более точным и ранним: если производители повышают цены, то соответственно и для потребителей цены вырастут. Эти два индекса тесно коррелируют между собой. Индекс потребительских цен является главным индикатором для предсказания уровня инфляции в стране. Некоторые компоненты ИЦП используются для расчета ВВП.

Индекс цен производителей м/м (CPI m/m) промышленного сектора отражает среднее изменение цен, по которым производители реализуют товары, в расчетном месяце по сравнению с предыдущим.

Рост цен производителей почти всегда указывает на рост инфляции. Превышение значения индекса над прогнозными значениями благоприятно действует на курс евро.

