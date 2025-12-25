Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) производится ежеквартально и ежегодно на основе национальных счетов. При расчетах применяется внутренняя концепция с разбивкой по видам экономической деятельности в ФРГ.

В дополнение к прочим применимым экономическим статистическим исследованиям, доступным на соответствующую отчетную дату, таким как данные финансовых и налоговых органов, Федерального агентства по трудоустройству, крупных компаний и т.д., в расчет ВВП также включены национальные счета. Национальные счета определяются как с точки зрения происхождения, например, валовая добавленная стоимость в промышленности и у поставщиков услуг за вычетом налогов, так и со стороны потребления, что включает в себя потребительские расходы, инвестиции и чистый экспорт (экспорт минус импорт). Оба компонента согласуются, в результате чего получается публикуемое значение ВВП.

Значения национальных счетов и соответственно ВВП могут быть скорректированы по цене на уровне года по сравнению с предыдущим годом. Для этого годовые значения оцениваются в средних ценах предыдущего года, что позволяет получить сравниваемые временные ряды. Применительно к ежеквартальным расчетам в Германии используется так называемый метод годового перекрытия, а квартальные результаты привязаны к годовым. Сезонные и календарные колебания рассчитываются и публикуются с использованием метода Census X-12-ARIMA, с одной стороны, и метода Berlin BV 4.1, с другой.

Такие цифры являются позволяют проводить сравнение как внутри Европы, так и на международном уровне. Преемственность результатов поддерживается для всей Германии с 1991 года, а для Западной Германии — с 1970 по 1991 год.

Валовой внутренний продукт (ВВП) кв/кв (GDP q/q) отражает изменение значения в денежном выражении в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Данные скорректированы с учетом сезонных и календарных колебаний. Рост ВВП может благоприятно отразиться на котировках евро.

