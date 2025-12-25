При расчете индекса цен на экспорт (Exports m/m) учитываются цены в евро (иностранные валюты конвертируются по текущему обменному курсу), которые иностранный покупатель выплачивает на границе Германии, а не указанные в прейскуранте цены. При внешнеэкономической торговле такие цены обозначаются как FOB (Free on Board), что указывает не только место взимания цены, но также и то, что местный продавец несет расходы до порта, а расходы иностранного покупателя и риск начинаются с этого момента. Цены не включают государственные сборы, такие как НДС и акцизы. Данные для репрезентативной выборки из 6100 цен в евро собираются примерно в 4800 отчетных точках. Иностранные валюты конвертируются в евро по курсу на середину месяца.

Индекс можно описать как средневзвешенное значение изменений цен на экспортные товары из репрезентативной выборки (так называемые репрезентативные цены). Веса для выбранных товаров устанавливаются с учетом соответствующих значений импорта, полученных из статистики внешней торговли за базовый год.

Отдельные ценовые ряды приводятся к единому базисному году (значение за который принимается равным = 100). Для некоторых международно торгуемых товаров, таких как, к примеру, зерно и металлы, также используются котировки международных бирж. При расчете индекса применяются корректировки, благодаря которым ежемесячные значения отдельных ценовых рядов отражают "чистые" изменения цен.

Индекс рассчитывается по формуле Ласпейреса. При этом значения весов, рассчитанные по текущему установленном базовому периоду, остаются неизменными до тех пор, пока не будет установлен новый базисный год. Следующий базисный год будет 2020, текущий - 2010.

Индекс цен на экспорт г/г (Exports y/y) отражает изменение цен в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем в предыдущем году.

Индексы цен на экспорт и импорт используются для расчета условий торговли, которые в свою очередь являются показателем экономической устойчивости в условиях международной конкуренции. Если цены на экспорт растут по сравнению с ценами на импорт, условия торговли улучшаются. Это считается благоприятным фактором для экономики и может положительно отразиться на котировках валюты.

