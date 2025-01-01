- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
Sell
Ouvre une position courte avec les paramètres spécifiés.
|
bool Sell(
Paramètres
volume
[in] Volume de la position.
symbol=NULL
[in] Symbole de la position. Si le symbole n'est pas spécifié, le symbole courant est utilisé.
price=0.0
[in] Prix. Si le prix n'est pas spécifié, le prix Bid du marché courant est utilisé.
sl=0.0
[in] Prix du Stop Loss
tp=0.0
[in] Prix du Take Profit
comment=""
[in] Commentaire.
Valeur de retour
vrai si la vérification des structures est correcte, faux sinon.
Note
La réussite de la méthode Sell(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par ResultDeal().