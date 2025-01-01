Sell

Abre la posición corta con los parámetros especificados.

bool Sell(

double volume,

const string symbol=NULL,

double price=0.0,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

const string comment=""

)

Parámetros

volume

[in] Volumen de la posición.

symbol=NULL

[in] Símbolo de la posición. Si el símbolo no se especifica, se utiliza el símbolo actual.

price=0.0

[in] Precio. Si el precio no se especifica, se utiliza el precio Bid actual del mercado.

sl=0.0

[in] Precio Stop Loss.

tp=0.0

[in] Precio Take Profit.

comment=""

[in] Comentario.

Valor devuelto

true - si las estructuras se pueden comprobar correctamente; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método Sell(...), esto no siempre implica una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (el código de retorno del servidor) con el valor de ResultRetcode(), y el valor devuelto por ResultDeal().