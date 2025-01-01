DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeSell 

Sell

Abre la posición corta con los parámetros especificados.

bool  Sell(
   double        volume,          // volumen de la posición
   const string  symbol=NULL,     // símbolo
   double        price=0.0,       // precio
   double        sl=0.0,          // precio stop loss
   double        tp=0.0,          // precio take profit
   const string  comment=""       // comentario
   )

Parámetros

volume

[in]  Volumen de la posición.

symbol=NULL

[in]  Símbolo de la posición. Si el símbolo no se especifica, se utiliza el símbolo actual.

price=0.0

[in]  Precio. Si el precio no se especifica, se utiliza el precio Bid actual del mercado.

sl=0.0

[in]  Precio Stop Loss.

tp=0.0

[in]  Precio Take Profit.

comment=""

[in]  Comentario.

Valor devuelto

true - si las estructuras se pueden comprobar correctamente; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método Sell(...), esto no siempre implica una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (el código de retorno del servidor) con el valor de ResultRetcode(), y el valor devuelto por ResultDeal().

