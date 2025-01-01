при попытке полного или частичного закрытия, если суммарный объем уже имеющихся ордеров на закрытие и вновь выставляемого ордера превышает текущий объем позиции

при попытке закрытия позиции встречной, если уже есть ордера на закрытие этой позиции

Для указанной позиции уже есть ордер на закрытие. Может возникнуть при работе в системе хеджинга:

10040

TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS