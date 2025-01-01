ДокументацияРазделы
Коды возврата торгового сервера

Все приказы на совершение торговых операций отправляются в виде структуры торгового запроса MqlTradeRequest с помощью функции OrderSend(). Результат выполнения этой функции помещается в структуру MqlTradeResult, поле retcode которой содержит код возврата торгового сервера.

Код

Идентификатор

Описание

10004

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Реквота

10006

TRADE_RETCODE_REJECT

Запрос отклонен

10007

TRADE_RETCODE_CANCEL

Запрос отменен трейдером

10008

TRADE_RETCODE_PLACED

Ордер размещен

10009

TRADE_RETCODE_DONE

Заявка выполнена

10010

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

Заявка выполнена частично

10011

TRADE_RETCODE_ERROR

Ошибка обработки запроса

10012

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Запрос отменен по истечению времени

10013

TRADE_RETCODE_INVALID

Неправильный запрос

10014

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Неправильный объем в запросе

10015

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Неправильная цена в запросе

10016

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Неправильные стопы в запросе

10017

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Торговля запрещена

10018

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Рынок закрыт

10019

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса

10020

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Цены изменились

10021

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Отсутствуют котировки для обработки запроса

10022

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

Неверная дата истечения ордера в запросе

10023

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Состояние ордера изменилось

10024

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Слишком частые запросы

10025

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

В запросе нет изменений

10026

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Автотрейдинг запрещен сервером

10027

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом

10028

TRADE_RETCODE_LOCKED

Запрос заблокирован для обработки

10029

TRADE_RETCODE_FROZEN

Ордер или позиция заморожены

10030

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку

10031

TRADE_RETCODE_CONNECTION

Нет соединения с торговым сервером

10032

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Операция разрешена только для реальных счетов

10033

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

Достигнут лимит на количество отложенных ордеров

10034

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа

10035

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Неверный или запрещённый тип ордера

10036

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта

10038

TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME

Закрываемый объем превышает текущий объем позиции

10039

TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST

Для указанной позиции уже есть ордер на закрытие. Может возникнуть при работе в системе хеджинга:

  • при попытке закрытия позиции встречной, если уже есть ордера на закрытие этой позиции
  • при попытке полного или частичного закрытия, если суммарный объем уже имеющихся ордеров на закрытие и вновь выставляемого ордера превышает текущий объем позиции

10040

TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS

Количество открытых позиций, которое можно одновременно иметь на счете, может быть ограничено настройками сервера. При достижении лимита в ответ на выставление ордера сервер вернет ошибку TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. Ограничение работает по-разному в зависимости от типа учета позиций на счете:

  • Неттинговая система — учитывается количество открытых позиции. При достижении лимита платформа не позволит выставлять новые ордера, в результате исполнения которых может увеличиться количество открытых позиций. Фактически, платформа позволит выставлять ордера только по тем символам, по которым уже есть открытые позиции. В неттинговой системе при проверке лимита не учитываются текущие отложенные ордера, поскольку их исполнение может привести к изменению текущих позиций, а не увеличению их количества.
  • Хеджинговая система — помимо открытых позиций, учитываются выставленные отложенные ордера, поскольку их срабатывание всегда приводит к открытию новой позиции. При достижении лимита платформа не позволит выставлять рыночные ордера на открытие позиций, а также отложенные ордера.

10041

TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL

Запрос на активацию отложенного ордера отклонен, а сам ордер отменен

10042

TRADE_RETCODE_LONG_ONLY

Запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только длинные позиции"  (POSITION_TYPE_BUY)

10043

TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY

Запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только короткие позиции" (POSITION_TYPE_SELL)

10044

TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY

Запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешено только закрывать существующие позиции"

10045

TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE

Запрос отклонен, так как для торгового счета установлено правило "Разрешено закрывать существующие позиции только по правилу FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)

10046

TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED

Запрос отклонен, так как для торгового счета установлено правило "Запрещено открывать встречные позиции по одному символу". Например, если на счете имеется позиция Buy, то пользователь не может открыть позицию Sell или выставить отложенный ордер на продажу. Правило может применяться только на счетах с хеджинговой системой учета (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).