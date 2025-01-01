- Коды возврата торгового сервера
Все приказы на совершение торговых операций отправляются в виде структуры торгового запроса MqlTradeRequest с помощью функции OrderSend(). Результат выполнения этой функции помещается в структуру MqlTradeResult, поле retcode которой содержит код возврата торгового сервера.
|
Код
|
Идентификатор
|
Описание
|
10004
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Реквота
|
10006
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Запрос отклонен
|
10007
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Запрос отменен трейдером
|
10008
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Ордер размещен
|
10009
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Заявка выполнена
|
10010
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Заявка выполнена частично
|
10011
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Ошибка обработки запроса
|
10012
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Запрос отменен по истечению времени
|
10013
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Неправильный запрос
|
10014
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Неправильный объем в запросе
|
10015
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Неправильная цена в запросе
|
10016
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Неправильные стопы в запросе
|
10017
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Торговля запрещена
|
10018
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Рынок закрыт
|
10019
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса
|
10020
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Цены изменились
|
10021
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Отсутствуют котировки для обработки запроса
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Неверная дата истечения ордера в запросе
|
10023
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Состояние ордера изменилось
|
10024
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Слишком частые запросы
|
10025
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
В запросе нет изменений
|
10026
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Автотрейдинг запрещен сервером
|
10027
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом
|
10028
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Запрос заблокирован для обработки
|
10029
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Ордер или позиция заморожены
|
10030
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку
|
10031
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Нет соединения с торговым сервером
|
10032
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Операция разрешена только для реальных счетов
|
10033
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Достигнут лимит на количество отложенных ордеров
|
10034
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа
|
10035
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Неверный или запрещённый тип ордера
|
10036
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта
|
10038
|
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
|
Закрываемый объем превышает текущий объем позиции
|
10039
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
|
Для указанной позиции уже есть ордер на закрытие. Может возникнуть при работе в системе хеджинга:
|
10040
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
|
Количество открытых позиций, которое можно одновременно иметь на счете, может быть ограничено настройками сервера. При достижении лимита в ответ на выставление ордера сервер вернет ошибку TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. Ограничение работает по-разному в зависимости от типа учета позиций на счете:
|
10041
|
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
|
Запрос на активацию отложенного ордера отклонен, а сам ордер отменен
|
10042
|
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
|
Запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только длинные позиции" (POSITION_TYPE_BUY)
|
10043
|
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
|
Запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешены только короткие позиции" (POSITION_TYPE_SELL)
|
10044
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
|
Запрос отклонен, так как на символе установлено правило "Разрешено только закрывать существующие позиции"
|
10045
|
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
|
Запрос отклонен, так как для торгового счета установлено правило "Разрешено закрывать существующие позиции только по правилу FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)
|
10046
|
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED
|
Запрос отклонен, так как для торгового счета установлено правило "Запрещено открывать встречные позиции по одному символу". Например, если на счете имеется позиция Buy, то пользователь не может открыть позицию Sell или выставить отложенный ордер на продажу. Правило может применяться только на счетах с хеджинговой системой учета (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).