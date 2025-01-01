DocumentaçãoSeções
Sell

Abre uma posição vendida com os parâmetros determinados.

bool  Sell(
   double        volume,          // position volume
   const string  symbol=NULL,     // symbol
   double        price=0.0,       // price
   double        sl=0.0,          // stop loss price
   double        tp=0.0,          // take profit price
   const string  comment=""       // comment
   )

Parâmetros

volume

[in]  Volume da posição.

symbol=NULL

[in]  Posição do símbolo. Se o símbolo não for especificado, o símbolo atual será usado.

price=0.0

[in]  Preço. Se o preço não for determinado, o preço Bid atual de mercado será usado.

sl=0.0

[in]  preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

tp=0.0

[in]  Preço do Take Profit.

comment=""

[in]  Comentário.

Valor de retorno

verdadeiro - no caso do sucesso da verificação das estruturas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método Sell(...) nem sempre significa execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação da negociação (código de retorno do servidor de negociação) usando o ResultRetcode() e o valor, retorno pelo ResultDeal().

