Sell

Abre uma posição vendida com os parâmetros determinados.

bool Sell(

double volume,

const string symbol=NULL,

double price=0.0,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

const string comment=""

)

Parâmetros

volume

[in] Volume da posição.

symbol=NULL

[in] Posição do símbolo. Se o símbolo não for especificado, o símbolo atual será usado.

price=0.0

[in] Preço. Se o preço não for determinado, o preço Bid atual de mercado será usado.

sl=0.0

[in] preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

tp=0.0

[in] Preço do Take Profit.

comment=""

[in] Comentário.

Valor de retorno

verdadeiro - no caso do sucesso da verificação das estruturas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método Sell(...) nem sempre significa execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação da negociação (código de retorno do servidor de negociação) usando o ResultRetcode() e o valor, retorno pelo ResultDeal().