Apre una posizione short con i parametri specificati.

bool  Sell(
   double        volume,          // volume della posizione
   const string  symbol=NULL,     // simbolo
   double        price=0.0,       // prezzo
   double        sl=0.0,          // prezzo stop loss
   double        tp=0.0,          // prezzo take profit
   const string  comment=""       // commento
   )

Parametri

volume

[in]  Volume della posizione.

symbol=NULL

[in]  Simbolo della posizione. Se il simbolo non è specificato, verrà utilizzato il simbolo corrente.

price=0.0

[in]  Prezzo. Se il prezzo non è specificato, verrà utilizzato il corrente prezzo Bid di mercato.

sl=0.0

[in]  Prezzo Stop Loss.

tp=0.0

[in]  Prezzo Take Profit.

comment=""

[in]  Commento.

Valore di ritorno

true - in caso di successo del controllo della struttura, altrimenti false.

Nota

Il completamento di successo del metodo Sell(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (trade server codice di ritorno) usando ResultRetcode() e il valore restituito da ResultDeal().

