CheckResultRetcodeDescription

Retourne la description textuelle du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

string ResultRetcodeDescription() const

Valeur de retour

La description textuelle du champ retcode (code d'erreur) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.