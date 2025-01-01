DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeCheckResultRetcodeDescription 

CheckResultRetcodeDescription

Obtiene la descripción string del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

string  ResultRetcodeDescription() const 

Valor devuelto

La descripción string del campo retcode (código de error) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.