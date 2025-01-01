ドキュメントセクション
string  ResultRetcodeDescription() const 

戻り値

リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の retcode（エラーコード） フィールド の文字列としての説明を取得します。