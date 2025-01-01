DocumentazioneSezioni
Ottiene la stringa di descrizione del campo di retcode di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

string  ResultRetcodeDescription() const 

Valore di ritorno

La stringa di descrizione del campo retcode (codice di errore) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.