CheckResultEquity

Obtém o valor do campo capital líquido do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.

double CheckResultEquity() const

Valor de retorno

O valor do campo capital líquido (valor do capital líquido será após a execução da operação de negociação) do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.