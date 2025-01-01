CheckResultEquity

Ottiene il valore del campo di equity di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

double CheckResultEquity() const

Valore di ritorno

Il valore del campo balance (valore dell'equità(quity) che sarà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.