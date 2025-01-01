MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeCheckResultEquity
CheckResultEquity
Ottiene il valore del campo di equity di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
double CheckResultEquity() const
Valore di ritorno
Il valore del campo balance (valore dell'equità(quity) che sarà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.