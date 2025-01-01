DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard Classes pour le Trading CTrade CheckResultEquity 

CheckResultEquity

Retourne la valeur du champ equity du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

double  CheckResultEquity() const 

Valeur de retour

La valeur du champ equity (la valeur du capital qui résultera de l'exécution de l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.