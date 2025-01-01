Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeCheckResultEquity
- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
CheckResultEquity
Retourne la valeur du champ equity du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.
double CheckResultEquity() const
Valeur de retour
La valeur du champ equity (la valeur du capital qui résultera de l'exécution de l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.