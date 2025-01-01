DocumentaciónSecciones
CheckResultEquity

Obtiene el valor del campo equity de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

double  CheckResultEquity() const 

Valor devuelto

El valor del campo equity (después de la ejecución de la operación) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.