MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeCheckResultEquity 

CheckResultEquity

リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の equity フィールド の値を取得します。

double  CheckResultEquity() const 

戻り値

リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の equity フィールド（取引操作実行の後の株式の値）の値を取得します。