CheckResultBalance

Retourne la valeur du champ balance du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

double CheckResultBalance() const

Valeur de retour

La valeur du champ balance (la valeur de la balance qui résultera de l'exécution de l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.