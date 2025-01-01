DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeCheckResultBalance 

CheckResultBalance

Retourne la valeur du champ balance du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

double  CheckResultBalance() const 

Valeur de retour

La valeur du champ balance (la valeur de la balance qui résultera de l'exécution de l'opération de trading) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.