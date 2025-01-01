DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Handelsklassen CTrade CheckResultBalance 

CheckResultBalance

Gibt den Wert des balance-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war.

double  CheckResultBalance() const 

Rückgabewert

Der Wert des balance-Felds (Kontostand, der nach der Transaktion erwartet ist) der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war.