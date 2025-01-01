CheckResultBalance

Ottiene il valore del campo balance di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.

double CheckResultBalance() const

Valore di ritorno

Il valore del campo balance (valore del bilancio che sarà, dopo l'esecuzione dell'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.