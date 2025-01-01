MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeCheckResultBalance
CheckResultBalance
Ottiene il valore del campo balance di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.
|
double CheckResultBalance() const
Valore di ritorno
Il valore del campo balance (valore del bilancio che sarà, dopo l'esecuzione dell'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.