MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeCheckResultBalance 

CheckResultBalance

リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の balance フィールド の値を取得します。

double  CheckResultBalance() const 

戻り値

リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の balance フィールド（取引操作実行の後の残高値）の値