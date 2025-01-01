DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeCheckResultBalance 

CheckResultBalance

Obtiene el valor del campo balance de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

double  CheckResultBalance() const 

Valor devuelto

El valor del campo balance (después de la ejecución de la operación) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.