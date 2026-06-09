Торговые инструменты MQL5 (Часть 22): Построение гистограммы и функции вероятностной массы (PMF) биномиального распределения

Введение

У вас есть торговая система, которая приносит череду прибыльных и убыточных сделок, но вы не можете ответить на простые, но крайне важные вопросы: "Какова вероятность того, что из 30 сделок выигрышными будут 20, если мой исторический винрейт (доля выигрышных сделок) составляет 75%?" или "Насколько вероятна серия из 5 убыточных сделок?" Без возможности смоделировать биномиальное распределение вам остается только гадать – вы не можете реалистично оценить риск, установить соответствующие размеры позиций или проверить, является ли эффективность вашей стратегии статистически значимой. Недостаток понимания вероятностной природы результатов часто приводит к чрезмерному использованию кредитного плеча, эмоциональным решениям и нереалистичным ожиданиям прибыли. Эта статья написана для разработчиков MetaQuotes Language 5 (MQL5) и алгоритмических трейдеров, стремящихся количественно оценить вероятностное поведение своих торговых стратегий.

Итак, в своей предыдущей статье (Часть 21) мы улучшили инструмент построения графиков регрессии в MQL5, добавляя режим темы киберпанка с неоновым свечением, анимацией и голографическими рамками для иммерсивной визуализации. В Части 22 мы создадим инструмент построения графиков на MQL5 для визуализации биномиального распределения с помощью гистограммы смоделированных выборок и теоретической кривой функции массы вероятности на интерактивном объекте Canvas. Мы добавим расширенные статистические данные, включая среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, процентили и доверительные интервалы, а также настраиваемые темы, градиенты и метки. Кроме того, мы включим возможность перетаскивания, изменения размера, обновления в реальном времени и настройки параметров для испытаний, вероятности, размера выборки и отображения, что полезно для анализа торговых стратегий. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет функциональный графический инструмент MQL5 для визуализации биномиальных распределений. Перейдём к реализации!





Исследование структуры биномиального распределения

Биномиальное распределение моделирует число успешных исходов в фиксированном количестве независимых испытаний, каждое из которых имеет одинаковую вероятность успеха. В торговле "испытание" может представлять собой любое бинарное событие: сделка заканчивается прибылью (успехом) или убытком (неудачей), сигнал действителен или недействителен, или рыночное условие выполняется или нет. Если исторический винрейт вашей стратегии равен "p", биномиальное распределение покажет вам, какова вероятность получения "k" выигрышных сделок из "n" сделок чисто случайно. Вот как можно это использовать на рынке:

Оценка вероятности достижения профит-таргета : Предположим, ваша система имеет выигрышные сделки в 60% случаев. Если вы планируете открывать 20 сделок в месяц, вы можете рассчитать вероятность того, что у вас будет как минимум 12 выигрышных сделок – это ценная проверка на практике.

: Предположим, ваша система имеет выигрышные сделки в 60% случаев. Если вы планируете открывать 20 сделок в месяц, вы можете рассчитать вероятность того, что у вас будет как минимум 12 выигрышных сделок – это ценная проверка на практике. Установка реалистичных ожиданий просадки : Распределение помогает оценить максимально вероятную длину серии убыточных сделок. Если вероятность пяти последовательных убыточных сделок очень мала, такая серия может указывать на сбой стратегии.

: Распределение помогает оценить максимально вероятную длину серии убыточных сделок. Если вероятность пяти последовательных убыточных сделок очень мала, такая серия может указывать на сбой стратегии. Сравнение стратегий : Две системы могут иметь одинаковые винрейты, но та, которая имеет более узкое распределение (то есть меньшую дисперсию), более надежна – это видно на гистограмме и стандартном отклонении.

: Две системы могут иметь одинаковые винрейты, но та, которая имеет более узкое распределение (то есть меньшую дисперсию), более надежна – это видно на гистограмме и стандартном отклонении. Проверка размера выборки : Доверительные интервалы показывают, насколько точен ваш расчетный винрейт. Большие интервалы означают, что вам нужно больше сделок, чтобы быть уверенным в истинной эффективности системы.

Наш план состоит в том, чтобы смоделировать выборки из биномиального распределения, используя указанные испытания и вероятность успеха, вычислить гистограмму эмпирических частот, наложить кривую теоретической функции массы вероятности для сравнения и отобразить ключевые статистические данные, такие как среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, процентили и доверительные интервалы. Мы отобразим это на изменяемом по размеру и перетаскиваемом объекте Canvas с настраиваемыми темами, фоновыми градиентами, метками осей и условными обозначениями, а также включим обновления в реальном времени на основе изменений таймфреймов графика для обеспечения интерактивного вероятностного анализа. Вкратце, эта настройка создает инструмент для изучения свойств распределения и их влияния на торговые сценарии. Посмотрим, чего мы добьемся.

Торговое значение признаков

Прежде чем перейти к реализации, давайте проясним, почему каждый компонент этого инструмента важен с точки зрения трейдера, как уже говорилось ранее.

Гистограмма (эмпирические частоты) : Показывает, сколько раз каждое число успешных сделок имело место в вашей смоделированной выборке. Высокий бар на определенном уровне "k" означает, что результат является общим – это "типичное" поведение вашей стратегии. Если гистограмма сильно растянута, результаты вашей системы сильно варьируются.

: Показывает, сколько раз каждое число успешных сделок имело место в вашей смоделированной выборке. Высокий бар на определенном уровне "k" означает, что результат является общим – это "типичное" поведение вашей стратегии. Если гистограмма сильно растянута, результаты вашей системы сильно варьируются. Теоретическая кривая PMF : Плавная линия представляет истинные биномиальные вероятности. Наложив ее на гистограмму, вы сразу увидите, соответствует ли ваша смоделированная выборка ожидаемому распределению. Большие расхождения могут указывать на то, что размер вашей выборки слишком мал или что ваше предположение о независимых испытаниях нарушено.

: Плавная линия представляет истинные биномиальные вероятности. Наложив ее на гистограмму, вы сразу увидите, соответствует ли ваша смоделированная выборка ожидаемому распределению. Большие расхождения могут указывать на то, что размер вашей выборки слишком мал или что ваше предположение о независимых испытаниях нарушено. Среднее значение : Среднее количество успешных сделок. Для системы с винрейтом "p" и количеством сделок "n" среднее значение равно n × p. Если фактическое среднее значение значительно отклоняется, ваш винрейт может отличаться от того, что вы предполагали.

: Среднее количество успешных сделок. Для системы с винрейтом "p" и количеством сделок "n" среднее значение равно n × p. Если фактическое среднее значение значительно отклоняется, ваш винрейт может отличаться от того, что вы предполагали. Стандартное отклонение : Измеряет разброс исходов. Меньшее стандартное отклонение означает, что результаты вашей системы более последовательны, что имеет решающее значение для управления рисками.

: Измеряет разброс исходов. Меньшее стандартное отклонение означает, что результаты вашей системы более последовательны, что имеет решающее значение для управления рисками. Коэффициент асимметрии : Сообщает, является ли распределение симметричным или отклоняется влево / вправо. Положительная асимметрия (длинный правый хвост) означает, что время от времени возникают особенно удачные серии; отрицательная асимметрия предупреждает о случайных катастрофических убытках.

: Сообщает, является ли распределение симметричным или отклоняется влево / вправо. Положительная асимметрия (длинный правый хвост) означает, что время от времени возникают особенно удачные серии; отрицательная асимметрия предупреждает о случайных катастрофических убытках. Коэффициент эксцесса : Показывает, насколько распределение подвержено экстремальным исходам. Высокий коэффициент эксцесса ("жирные хвосты") говорит о том, что крупные выигрышные или проигрышные серии случаются чаще, чем можно было бы предсказать при нормальном распределении. Это является ключевым фактором при размещении стоп–лосса.

: Показывает, насколько распределение подвержено экстремальным исходам. Высокий коэффициент эксцесса ("жирные хвосты") говорит о том, что крупные выигрышные или проигрышные серии случаются чаще, чем можно было бы предсказать при нормальном распределении. Это является ключевым фактором при размещении стоп–лосса. Доверительные интервалы (95%, 99%) : Задают диапазон, в котором с высокой вероятностью находится истинное среднее значение. Узкие интервалы дают вам уверенность в том, что ваши наблюдаемые показатели эффективности надежны; широкие интервалы сигнализируют о том, что вам нужно больше данных.

С помощью этой статистики вы выходите за рамки простого винрейта и начинаете понимать форму своих торговых исходов, что гораздо более ценно для оценки рисков. Теперь начнем реализацию.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Советники» (Experts), щелкните кнопкой мыши на вкладке "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нужно будет объявить некоторые входные параметры и глобальные переменные, которые будем использовать в программе.

Настройка объекта Canvas и основных библиотек

Для начала создания программы включим необходимые библиотеки и определим вспомогательные структуры.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Math\Stat\Binomial.mqh> #include <Math\Stat\Math.mqh> enum ResizeDirection { NO_RESIZE, RESIZE_BOTTOM_EDGE, RESIZE_RIGHT_EDGE, RESIZE_CORNER }; input group "=== DISTRIBUTION SETTINGS ===" input int numTrials = 40 ; input double successProbability = 0.75 ; input int sampleSize = 1000000 ; input int histogramCells = 20 ; input int histogramGapPixels = 2 ; input ENUM_TIMEFRAMES chartTimeframe = PERIOD_CURRENT ; input group "=== CANVAS DISPLAY SETTINGS ===" input int initialCanvasX = 20 ; input int initialCanvasY = 30 ; input int initialCanvasWidth = 600 ; input int initialCanvasHeight = 400 ; input int plotPadding = 10 ; input group "=== THEME COLOR (SINGLE CONTROL!) ===" input color themeColor = clrDodgerBlue ; input bool showBorderFrame = true ; input group "=== HISTOGRAM AND CURVE SETTINGS ===" input color histogramColor = clrRed ; input color theoreticalCurveColor = clrBlue ; input int curveLineWidth = 2 ; input group "=== BACKGROUND SETTINGS ===" input bool enableBackgroundFill = true ; input color backgroundTopColor = clrWhite ; input double backgroundOpacityLevel = 0.95 ; input group "=== TEXT AND LABELS ===" input int titleFontSize = 14 ; input color titleTextColor = clrBlack ; input int labelFontSize = 11 ; input color labelTextColor = clrBlack ; input int axisLabelFontSize = 12 ; input bool showStatistics = true ; input group "=== STATS & LEGEND PANEL SETTINGS ===" input int statsPanelX = 70 ; input int statsPanelY = 10 ; input int statsPanelWidth = 130 ; input int statsPanelHeight = 175 ; input int panelFontSize = 13 ; input int legendHeight = 35 ; input group "=== INTERACTION SETTINGS ===" input bool enableDragging = true ; input bool enableResizing = true ; input int resizeGripSize = 8 ; CCanvas mainCanvas; string canvasObjectName = "DistributionCanvas_Main" ; int currentPositionX = initialCanvasX; int currentPositionY = initialCanvasY; int currentWidthPixels = initialCanvasWidth; int currentHeightPixels = initialCanvasHeight; bool isDraggingCanvas = false ; bool isResizingCanvas = false ; int dragStartX = 0 ; int dragStartY = 0 ; int canvasStartX = 0 ; int canvasStartY = 0 ; int resizeStartX = 0 ; int resizeStartY = 0 ; int resizeInitialWidth = 0 ; int resizeInitialHeight = 0 ; ResizeDirection activeResizeMode = NO_RESIZE; ResizeDirection hoverResizeMode = NO_RESIZE; bool isHoveringCanvas = false ; bool isHoveringHeader = false ; bool isHoveringResizeZone = false ; int lastMouseX = 0 ; int lastMouseY = 0 ; int previousMouseButtonState = 0 ; const int MIN_CANVAS_WIDTH = 300 ; const int MIN_CANVAS_HEIGHT = 200 ; const int HEADER_BAR_HEIGHT = 35 ; double sampleData[]; double histogramIntervals[]; double histogramFrequencies[]; double theoreticalXValues[]; double theoreticalYValues[]; double minDataValue = 0.0 ; double maxDataValue = 0.0 ; double maxFrequency = 0.0 ; double maxTheoreticalValue = 0.0 ; bool dataLoadedSuccessfully = false ; double sampleMean = 0.0 ; double sampleStandardDeviation = 0.0 ; double sampleSkewness = 0.0 ; double sampleKurtosis = 0.0 ; double percentile25 = 0.0 ; double percentile50 = 0.0 ; double percentile75 = 0.0 ; double confidenceInterval95Lower = 0.0 ; double confidenceInterval95Upper = 0.0 ; double confidenceInterval99Lower = 0.0 ; double confidenceInterval99Upper = 0.0 ;

Начнём реализацию с включения необходимых библиотек, таких как "#include <Canvas\Canvas.mqh>" для графики на основе объекта Canvas, "#include <Math\Stat\Binomial.mqh>" для работы с функциями биномиального распределения и "#include <Math\Stat\Math.mqh>" для общих математических и статистических утилит. Это заложит основу для визуализации и вычислений. Далее определим перечисление "ResizeDirection" для управления параметрами изменения размера объекта Canvas, в т.ч. "NO_RESIZE" в качестве состояния по умолчанию, "RESIZE_BOTTOM_EDGE" для корректировки по вертикали, "RESIZE_RIGHT_EDGE" для горизонтальных изменений и "RESIZE_CORNER" для диагонального изменения размера. Эти параметры позже позволят поддерживать интерактивные элементы управления пользователя.

Далее объявим ряд входных параметров, сгруппированных для удобства в окне настроек для лучшей категоризации пользовательского интерфейса в настройках программы. Сюда входят параметры распределения, такие как количество испытаний, вероятность успеха, размер выборки, интервалы гистограммы, промежутки между барами и таймфрейм графика; настройки отображения объекта Canvas, такие как начальное положение, размеры и отступы графика; основной цвет темы с видимостью границы; цвета гистограммы и кривых, а также ширина кривой; параметры заливки фона с основным цветом и прозрачностью; размеры, цвета текста и меток, а также переключатель отображения статистики; положение, размеры и шрифты панелей статистики и условных обозначений; а также параметры взаимодействия для перетаскивания, изменения размера и размера маркера, позволяющие настраивать поведение и внешний вид инструмента.

Наконец, инициализируем глобальные переменные для отслеживания состояния программы, начиная с экземпляра класса CCanvas "mainCanvas" для рендеринга, строки для имени объекта Canvas, текущих позиций и размеров, установленных для ввода значений по умолчанию, логические флаги для перетаскивания, изменения размера и наведения курсора, трекеры координат для операций перетаскивания и изменения размера, режимы активного изменения размера и наведения курсора мыши с использованием перечисления, переменные отслеживания мыши, постоянные минимальные размеры объекта Canvas и высоты заголовка, массивы для выборочных данных, интервалов и частот гистограмм, теоретические значения, минимальные/максимальные трекеры, флаг загрузки данных, и статистические показатели, такие как среднее значение, стандартное отклонение, коэффициенты асимметрии, коэффициенты эксцесса, процентили и границы доверительных интервалов, подготавливая структуру для обработки данных и интерактивного отображения. Эти библиотеки позволяют нам мгновенно переходить от теоретических формул к визуальным эффектам в реальном времени. Теперь определим некоторые вспомогательные функции, чтобы сделать код модульным для обеспечения более простого управления. Начнём со вспомогательных функций цвета темы.

color LightenColor( color baseColor, double factor) { uchar r = ( uchar )((baseColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar g = ( uchar )((baseColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar b = ( uchar )(baseColor & 0xFF ); r = ( uchar ) MathMin ( 255 , r + ( 255 - r) * factor); g = ( uchar ) MathMin ( 255 , g + ( 255 - g) * factor); b = ( uchar ) MathMin ( 255 , b + ( 255 - b) * factor); return (r << 16 ) | (g << 8 ) | b; } color DarkenColor( color baseColor, double factor) { uchar r = ( uchar )((baseColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar g = ( uchar )((baseColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar b = ( uchar )(baseColor & 0xFF ); r = ( uchar )(r * ( 1.0 - factor)); g = ( uchar )(g * ( 1.0 - factor)); b = ( uchar )(b * ( 1.0 - factor)); return (r << 16 ) | (g << 8 ) | b; }

Для обработки цветовых вариаций в теме мы создаем функцию "LightenColor", которая использует базовый цвет и коэффициент для получения более светлого оттенка. Она извлекает красный, зеленый и синий компоненты, используя операции битового сдвига и маски, затем корректирует каждый из них, добавляя часть оставшейся интенсивности к 255, умноженной на коэффициент, ограничивая значение 255 с помощью MathMin, и объединяет их в цветовое значение с помощью битовых сдвигов. Аналогичным образом определим функцию "DarkenColor" для генерации более темной версии путем извлечения компонентов RGB таким же образом. Далее умножим каждый на единицу минус коэффициент для уменьшения интенсивности и вернем вновь собранный цвет. Эти вспомогательные функции позволят динамически затенять такие элементы, как заголовки, границы и фоны, на основе основного цвета темы. Теперь можно определить вспомогательные функции для математических вычислений.

Функции расчета статистики

Поскольку нам нужно нечто большее, чем просто красивая картинка, реализуем полный набор статистических помощников.

double CalculateMean( const double &data[]) { int size = ArraySize (data); if (size == 0 ) return 0.0 ; double sum = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { sum += data[i]; } return sum / size; } double CalculateStandardDeviation( const double &data[], double mean) { int size = ArraySize (data); if (size <= 1 ) return 0.0 ; double sumSquaredDiff = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { double diff = data[i] - mean; sumSquaredDiff += diff * diff; } return MathSqrt (sumSquaredDiff / (size - 1 )); } double CalculateSkewness( const double &data[], double mean, double stdDev) { int size = ArraySize (data); if (size < 3 || stdDev == 0.0 ) return 0.0 ; double sumCubedDiff = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { double diff = (data[i] - mean) / stdDev; sumCubedDiff += diff * diff * diff; } double n = ( double )size; return (n / ((n - 1 ) * (n - 2 ))) * sumCubedDiff; } double CalculateKurtosis( const double &data[], double mean, double stdDev) { int size = ArraySize (data); if (size < 4 || stdDev == 0.0 ) return 0.0 ; double sumFourthPower = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { double diff = (data[i] - mean) / stdDev; double squared = diff * diff; sumFourthPower += squared * squared; } double n = ( double )size; double kurtosis = (n * (n + 1 ) / ((n - 1 ) * (n - 2 ) * (n - 3 ))) * sumFourthPower; kurtosis -= ( 3 * (n - 1 ) * (n - 1 )) / ((n - 2 ) * (n - 3 )); return kurtosis; } double CalculatePercentile( double &data[], double percentile) { int size = ArraySize (data); if (size == 0 ) return 0.0 ; double sortedData[]; ArrayResize (sortedData, size); ArrayCopy (sortedData, data); ArraySort (sortedData); double rank = (percentile / 100.0 ) * (size - 1 ); int lowerIndex = ( int ) MathFloor (rank); int upperIndex = ( int ) MathCeil (rank); if (lowerIndex == upperIndex) { return sortedData[lowerIndex]; } double fraction = rank - lowerIndex; return sortedData[lowerIndex] + fraction * (sortedData[upperIndex] - sortedData[lowerIndex]); } void CalculateConfidenceInterval( double mean, double stdDev, int in_sampleSize, double zScore, double &lowerBound, double &upperBound) { double marginOfError = zScore * (stdDev / MathSqrt (in_sampleSize)); lowerBound = mean - marginOfError; upperBound = mean + marginOfError; } void ComputeAdvancedStatistics() { sampleMean = CalculateMean(sampleData); sampleStandardDeviation = CalculateStandardDeviation(sampleData, sampleMean); sampleSkewness = CalculateSkewness(sampleData, sampleMean, sampleStandardDeviation); sampleKurtosis = CalculateKurtosis(sampleData, sampleMean, sampleStandardDeviation); percentile25 = CalculatePercentile(sampleData, 25.0 ); percentile50 = CalculatePercentile(sampleData, 50.0 ); percentile75 = CalculatePercentile(sampleData, 75.0 ); CalculateConfidenceInterval(sampleMean, sampleStandardDeviation, sampleSize, 1.96 , confidenceInterval95Lower, confidenceInterval95Upper); CalculateConfidenceInterval(sampleMean, sampleStandardDeviation, sampleSize, 2.576 , confidenceInterval99Lower, confidenceInterval99Upper); }

Начнем с определения функции "calculateMean" для вычисления среднего значения по набору данных. Она извлекает размер массива с помощью ArraySize и проверяет наличие пустого массива, возвращая ноль, если это так. Затем инициализирует переменную суммы, перебирает каждый элемент для накопления значений и, наконец, делит сумму на размер для возврата среднего значения. Далее мы реализуем функцию "calculateStandardDeviation", которая измеряет дисперсию данных относительно заданного среднего значения. После получения размера и обработки случаев с одним или меньшим количеством элементов, возвращая ноль, накапливает сумму квадратов разности от среднего значения в цикле. Далее извлекает квадратный корень, используя MathSqrt от этой суммы, деленной на размер минус единицу, получая стандартное отклонение выборки.

Чтобы оценить асимметрию в распределении данных, создадим функцию "calculateSkewness". Сначала она проверяет входные параметры на наличие как минимум трех элементов и ненулевого стандартного отклонения, в противном случае возвращает ноль. Внутри цикла нормализует каждое отличие от среднего значения путем деления на стандартное отклонение, умножает его на куб и суммирует эти значения. Итоговый коэффициент асимметрии рассчитывается по формуле n / ((n-1)*(n-2)), умноженной на сумму нормализованных разностей в кубе, где n — размер выборки, приведенный к типу double, что позволяет определить, смещаются ли хвосты распределения больше влево (отрицательно) или вправо (положительный), что имеет решающее значение для понимания потенциальных смещений в биномиальных исходах, таких как неравномерные вероятности успешного результата.

Аналогично, для оценки "хвостатости" распределения относительно нормального распределения определим функцию "calculateKurtosis". Для этого требуется как минимум четыре элемента и ненулевое стандартное отклонение; в противном случае возвращается ноль. Цикл вычисляет нормализованные разности, возводит их в квадрат и накапливает четвертые степени. Коэффициент эксцесса затем выводится по формуле (n*(n+1) / ((n-1)(n-2)(n-3))) * сумма степеней четвертой степени минус (3*(n-1)^2 / ((n-2)*(n-3))), что указывает на лептокуртическую (положительные, более тяжелые хвосты) или платикуртическую (отрицательные, более легкие хвосты) формы. Это помогает оценивать риски выбросов в торговых сценариях, моделируемых биномиальным распределением.

Затем добавим функцию "calculatePercentile" для нахождения конкретного процентиля в данных. Она сортирует копию массива с помощью функций ArrayResize, "ArrayCopy" и ArraySort, вычисляет ранг как (процентиль/100) умноженное на (размер-1) и, при необходимости, интерполирует между нижним и верхним индексами с помощью функций MathFloor и MathCeil. Это позволяет использовать квартили для суммирования распределения данных. Для оценки параметров генеральной совокупности введем функцию типа void "calculateConfidenceInterval", которая вычисляет погрешность как z-показатель, умноженный на стандартное отклонение, деленное на квадратный корень из размера выборки, с помощью функции "MathSqrt". Затем устанавливает нижнюю и верхнюю границы, вычитая и добавляя эту погрешность из среднего значения соответственно.

Наконец, мы заключаем эти вычисления в функцию "computeAdvancedStatistics", которая последовательно вызывает вышеуказанные функции для заполнения глобальных переменных: сначала среднее значение и стандартное отклонение, далее коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса, используя их, затем 25-й, 50-й и 75-й процентили и доверительные интервалы для 95% (z=1,96) и 99% (z=2,576) уровней, централизуя статистический анализ для смоделированных биномиальных выборок. Эти значения можно изменить на желаемые, хотя это наиболее стандартные значения. Теперь перейдем к вычислению гистограммы и инициализации объекта Canvas.

Генерация данных и построение гистограммы

Теперь загрузим фактические биномиальные выборки и подготовим гистограмму и теоретическую кривую.

bool CreateCanvas() { if (!mainCanvas.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasObjectName, currentPositionX, currentPositionY, currentWidthPixels, currentHeightPixels, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { return false ; } return true ; } bool LoadDistributionData() { MathSrand ( GetTickCount ()); ArrayResize (sampleData, sampleSize); MathRandomBinomial(numTrials, successProbability, sampleSize, sampleData); if (!ComputeHistogram(sampleData, histogramIntervals, histogramFrequencies, maxDataValue, minDataValue, histogramCells)) { Print ( "ERROR: Failed to calculate histogram" ); return false ; } ArrayResize (theoreticalXValues, numTrials + 1 ); ArrayResize (theoreticalYValues, numTrials + 1 ); MathSequence( 0 , numTrials, 1 , theoreticalXValues); MathProbabilityDensityBinomial(theoreticalXValues, numTrials, successProbability, false , theoreticalYValues); maxFrequency = histogramFrequencies[ ArrayMaximum (histogramFrequencies)]; maxTheoreticalValue = theoreticalYValues[ ArrayMaximum (theoreticalYValues)]; double scaleFactor = maxFrequency / maxTheoreticalValue; for ( int i = 0 ; i < histogramCells; i++) { histogramFrequencies[i] /= scaleFactor; } ComputeAdvancedStatistics(); dataLoadedSuccessfully = true ; Print ( "SUCCESS: Loaded binomial distribution data with advanced statistics" ); return true ; } bool ComputeHistogram( const double &data[], double &intervals[], double &frequency[], double &maxv, double &minv, const int cells = 10 ) { if (cells <= 1 ) return false ; int size = ArraySize (data); if (size < 1 ) return false ; minv = 0 ; maxv = numTrials; double range = maxv - minv; double width = range / cells; if (width == 0 ) return false ; ArrayResize (intervals, cells); ArrayResize (frequency, cells); for ( int i = 0 ; i < cells; i++) { intervals[i] = minv + (i + 0.5 ) * width; frequency[i] = 0 ; } for ( int i = 0 ; i < size; i++) { double val = data[i]; if (val < minv || val > maxv) continue ; int ind = ( int )((val - minv) / width); if (ind >= cells) ind = cells - 1 ; if (ind < 0 ) ind = 0 ; frequency[ind]++; } return true ; }

Определим функцию "CreateCanvas" для инициализации графического объекта Canvas. Она вызывает метод CreateBitmapLabel на объекте "mainCanvas". Идентификатор графика равен нулю для основного графика и нулю для подокна. Параметры включают в себя имя объекта Canvas, текущие положения, размеры и COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE для поддержки смешивания цветов с альфа-каналом. Это позволяет отображать прозрачные и многослойные изображения. Если создание не удается, возвращается значение false. В противном случае возвращается значение true, гарантируя готовность объекта Canvas к операциям рисования.

Далее реализуем функцию "loadDistributionData" для подготовки данных биномиального распределения. Мы инициализируем генератор случайных чисел с помощью MathSrand, используя функцию GetTickCount. Это обеспечивает разнообразие симуляций в каждом прогоне. Изменим размер массива "sampleData" в соответствии с размером входной выборки с помощью функции "ArrayResize". Затем генерируем биномиальные случайные выборки с помощью MathRandomBinomial на основе количества испытаний, вероятности успеха и размера выборки. Это заполняет массив смоделированными значениями числа успехов. Далее вызовем "computeHistogram", чтобы разделить данные на интервалы и частоты, обновить минимальные и максимальные значения и обработать сбой, выведя сообщение об ошибке и вернув значение false. Для теоретических значений изменим размер массивов "theoreticalXValues" и "theoreticalYValues", чтобы охватить диапазон от нуля до числа испытаний плюс одно.

Заполним X целыми числами с помощью MathSequence и вычислим значения вероятностной массы с помощью MathProbabilityDensityBinomial в некумулятивном режиме. Найдём максимальную частоту и теоретическое значение, используя функцию ArrayMaximum. Затем вычислим коэффициент масштабирования, чтобы согласовать эмпирические частоты с теоретическими вероятностями. Для визуального сравнения используем цикл для деления каждой частоты на этот коэффициент. Наконец, вызовем функцию "computeAdvancedStatistics" для получения описательных показателей. Установим флаг загрузки данных в значение true, выводим сообщение об успешном завершении и возвращаем true, завершая подготовку данных для отображения.

Для поддержки создания гистограмм создадим функцию "computeHistogram", которая обрабатывает выборочные данные, преобразуя их в сгруппированные по интервалам частоты с заданным диапазоном, подходящим для биномиальных исходов. Сначала она проверяет наличие недопустимых значений в ячейках или пустых данных, возвращая значение false в этом случае. Жестко установим минимальное значение равным нулю, а максимальное - количеству испытаний, вычислим диапазон и ширину интервала и возвратим значение false, если ширина равна нулю, чтобы избежать проблем с разделением. После изменения размера интервалов и массивов частот с помощью ArrayResize мы в цикле устанавливаем каждый интервал в центр его диапазона, добавляя половину ширины к минимальному значению плюс индекс, умноженный на ширину, и инициализируем частоты нулем.

Далее для каждой точки данных пропустим значения, выходящие за пределы диапазона, вычислим индекс интервала, вычитая минимум и деля на ширину, ограничим его диапазоном от нуля до количества ячеек минус одна и увеличим соответствующую частоту. Такой подход обеспечивает дискретную, равномерно расположенную гистограмму, адаптированную к биномиальным целым числам от нуля до n, где n — количество испытаний. Это облегчает точную визуализацию эмпирического распределения по сравнению с теоретической кривой, и возвращает значение true в случае успешного выполнения. Мы можем инициализировать его так, чтобы он выполнял вычисления.

int OnInit () { currentPositionX = initialCanvasX; currentPositionY = initialCanvasY; currentWidthPixels = initialCanvasWidth; currentHeightPixels = initialCanvasHeight; if (!CreateCanvas()) { Print ( "ERROR: Failed to create distribution canvas" ); return ( INIT_FAILED ); } if (!LoadDistributionData()) { Print ( "ERROR: Failed to load distribution data" ); return ( INIT_FAILED ); } ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit присвоим входные значения глобальным переменным для настройки объекта Canvas. Установим "currentPositionX" равным "initialCanvasX", "currentPositionY" равным "initialCanvasY", "currentWidthPixels" равным "initialCanvasWidth" и "currentHeightPixels" равным "initialCanvasHeight", чтобы позиционировать и изменять размер объекта Canvas в соответствии с указаниями пользователя. Затем вызовем функцию "CreateCanvas" для инициализации графической метки. Если она возвращает значение false, выведем сообщение об ошибке и возвратим INIT_FAILED для остановки программы. Далее вызовем функцию "loadDistributionData" для генерации выборок и подготовки данных, обработаем сбой, выводя сообщение об ошибке и вернем "INIT_FAILED". Наконец, обновим график с помощью ChartRedraw и вернём INIT_SUCCEEDED для указания успешной инициализации. Вот что мы получаем после компиляции.

Поскольку все инициализации и вычисления завершены, давайте теперь построим график анализа. Сначала отрисуем объект Canvas.

Функции визуализации – фон, заголовок и основной график

После подготовки данных мы отрисовываем визуальные слои.

void DrawGradientBackground() { color bottomColor = LightenColor(themeColor, 0.85 ); for ( int y = HEADER_BAR_HEIGHT; y < currentHeightPixels; y++) { double gradientFactor = ( double )(y - HEADER_BAR_HEIGHT) / (currentHeightPixels - HEADER_BAR_HEIGHT); color currentRowColor = InterpolateColors(backgroundTopColor, bottomColor, gradientFactor); uchar alphaChannel = ( uchar )( 255 * backgroundOpacityLevel); uint argbColor = ColorToARGB (currentRowColor, alphaChannel); for ( int x = 0 ; x < currentWidthPixels; x++) { mainCanvas.PixelSet(x, y, argbColor); } } } void DrawCanvasBorder() { if (!showBorderFrame) return ; color borderColor = isHoveringResizeZone ? DarkenColor(themeColor, 0.2 ) : themeColor; uint argbBorder = ColorToARGB (borderColor, 255 ); mainCanvas.Rectangle( 0 , 0 , currentWidthPixels - 1 , currentHeightPixels - 1 , argbBorder); mainCanvas.Rectangle( 1 , 1 , currentWidthPixels - 2 , currentHeightPixels - 2 , argbBorder); } void DrawHeaderBar() { color headerColor; if (isDraggingCanvas) { headerColor = DarkenColor(themeColor, 0.1 ); } else if (isHoveringHeader) { headerColor = LightenColor(themeColor, 0.4 ); } else { headerColor = LightenColor(themeColor, 0.7 ); } uint argbHeader = ColorToARGB (headerColor, 255 ); mainCanvas.FillRectangle( 0 , 0 , currentWidthPixels - 1 , HEADER_BAR_HEIGHT, argbHeader); if (showBorderFrame) { uint argbBorder = ColorToARGB (themeColor, 255 ); mainCanvas.Rectangle( 0 , 0 , currentWidthPixels - 1 , HEADER_BAR_HEIGHT, argbBorder); mainCanvas.Rectangle( 1 , 1 , currentWidthPixels - 2 , HEADER_BAR_HEIGHT - 1 , argbBorder); } mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , titleFontSize); uint argbText = ColorToARGB (titleTextColor, 255 ); string titleText = StringFormat ( "Binomial Distribution (n=%d, p=%.2f)" , numTrials, successProbability); mainCanvas. TextOut (currentWidthPixels / 2 , (HEADER_BAR_HEIGHT - titleFontSize) / 2 , titleText, argbText, TA_CENTER ); } void RenderVisualization() { mainCanvas.Erase( 0 ); if (enableBackgroundFill) { DrawGradientBackground(); } DrawCanvasBorder(); DrawHeaderBar(); mainCanvas.Update(); }

На этом этапе определим функцию "drawGradientBackground", которая заполняет объект Canvas с вертикальным градиентом, начиная с области под заголовком. Вычислим нижний цвет, осветляя "themeColor" с помощью "LightenColor", затем в цикле переберем строки для вычисления коэффициента, интерполируем цвета с помощью "InterpolateColors". Применим прозрачность с помощью ColorToARGB и установим значения пикселей построчно, используя метод PixelSet для создания едва заметного эффекта затухания. Далее создадим функцию "drawCanvasBorder", которая добавляет рамку, если включена опция "showBorderFrame", выберем затемненный цвет при наведении курсора с изменением размера с помощью "DarkenColor". Преобразуем его в ARGB и рисуем внутренние и внешние прямоугольники с помощью метода Rectangle для создания эффекта рамки.

Для верхней части мы реализуем функцию "drawHeaderBar", выберем цвет заголовка на основе состояния перетаскивания или наведения курсора, используя "DarkenColor" или "LightenColor". Заполним область методом FillRectangle. Добавим границы, если они включены, установим жирный шрифт с помощью FontSet, отформатируем заголовок с помощью StringFormat и отцентрируя его с помощью метода TextOut. Наконец, определим функцию "renderVisualization" для компоновки отображения: сотрём объект Canvas с помощью функции Erase, передав значение 0, рисуем градиент, если "enableBackgroundFill" равно true, добавим рамку и заголовок, а затем обновим данные с помощью метода Update для отображения элементов. При вызове функции в процессе инициализации и компиляции получим следующий результат.

После того, как заголовок и границы объекта Canvas готовы, можно приступить к построению графиков. Сначала определим вспомогательные функции для форматирования меток тиков.

Построение осей и графиков с оптимальным количеством тиков

Добавим бары гистограммы и теоретическую кривую.

int CalculateOptimalTicks( double minValue, double maxValue, int pixelRange, double &tickValues[]) { double range = maxValue - minValue; if (range == 0 || pixelRange <= 0 ) { ArrayResize (tickValues, 1 ); tickValues[ 0 ] = minValue; return 1 ; } int targetTickCount = ( int )(pixelRange / 50.0 ); if (targetTickCount < 3 ) targetTickCount = 3 ; if (targetTickCount > 20 ) targetTickCount = 20 ; double roughStep = range / ( double )(targetTickCount - 1 ); double magnitude = MathPow ( 10.0 , MathFloor ( MathLog10 (roughStep))); double normalized = roughStep / magnitude; double niceNormalized; if (normalized <= 1.0 ) niceNormalized = 1.0 ; else if (normalized <= 1.5 ) niceNormalized = 1.0 ; else if (normalized <= 2.0 ) niceNormalized = 2.0 ; else if (normalized <= 2.5 ) niceNormalized = 2.0 ; else if (normalized <= 3.0 ) niceNormalized = 2.5 ; else if (normalized <= 4.0 ) niceNormalized = 4.0 ; else if (normalized <= 5.0 ) niceNormalized = 5.0 ; else if (normalized <= 7.5 ) niceNormalized = 5.0 ; else niceNormalized = 10.0 ; double step = niceNormalized * magnitude; double tickMin = MathFloor (minValue / step) * step; double tickMax = MathCeil (maxValue / step) * step; int numTicks = ( int ) MathRound ((tickMax - tickMin) / step) + 1 ; if (numTicks > 25 ) { step *= 2.0 ; tickMin = MathFloor (minValue / step) * step; tickMax = MathCeil (maxValue / step) * step; numTicks = ( int ) MathRound ((tickMax - tickMin) / step) + 1 ; } if (numTicks < 3 ) { step /= 2.0 ; tickMin = MathFloor (minValue / step) * step; tickMax = MathCeil (maxValue / step) * step; numTicks = ( int ) MathRound ((tickMax - tickMin) / step) + 1 ; } ArrayResize (tickValues, numTicks); for ( int i = 0 ; i < numTicks; i++) { tickValues[i] = tickMin + i * step; } return numTicks; } string FormatTickLabel( double value, double range) { if (range > 100 ) return DoubleToString (value, 0 ); else if (range > 10 ) return DoubleToString (value, 1 ); else if (range > 1 ) return DoubleToString (value, 2 ); else if (range > 0.1 ) return DoubleToString (value, 3 ); else return DoubleToString (value, 4 ); }

Сначала определим функцию "calculateOptimalTicks", которая определяет равномерно расположенные закругленные тиковые отметки для осей на основе диапазона данных и пространства в пикселях. Это обеспечит четкую маркировку без переполнения. Вычислим диапазон и обработаем крайние случаи, устанавливая единственный тик, если значение недопустимо. Затем оцениваем целевое количество, деля "pixelRange" на 50, ограничимся значениями от 3 до 20. Вычисляется приблизительный шаг, который нормализуется с помощью MathLog10, "MathFloor" и MathPow для нахождения подходящего приращения на основе величины с помощью условной логики для таких значений, как 1.0, 2.0, 2.5 и т.д., что повышает читаемость графиков. Скорректируем шаг, если результирующее количество тиков превышает 25 или находится ниже 3, удваивая или уменьшая его вдвое. Изменяем размер массива "tickValues" с помощью "ArrayResize", заполняем его в цикле от минимального значения до максимального значения c и возвращаем значение count, активно адаптируя его к области визуализации.

Далее создадим функцию "formatTickLabel" для преобразования значений тиков в строки с динамической точностью в зависимости от диапазона данных, избегая ненужных десятичных знаков для больших масштабов. Она использует условные проверки: без десятичных знаков, если диапазон больше 100, один, если больше 10, два, если больше 1, три, если больше 0,1, или четыре в противном случае. Вернём отформатированную строку через DoubleToString для кратких меток оси. Теперь можно использовать эти функции для рисования оси графика следующим образом.

void DrawDistributionPlot() { if (!dataLoadedSuccessfully) return ; int plotAreaLeft = 60 ; int plotAreaRight = currentWidthPixels - 40 ; int plotAreaTop = HEADER_BAR_HEIGHT + 10 ; int plotAreaBottom = currentHeightPixels - 50 ; int drawAreaLeft = plotAreaLeft + plotPadding; int drawAreaRight = plotAreaRight - plotPadding; int drawAreaTop = plotAreaTop + plotPadding; int drawAreaBottom = plotAreaBottom - plotPadding; int plotWidth = drawAreaRight - drawAreaLeft; int plotHeight = drawAreaBottom - drawAreaTop; if (plotWidth <= 0 || plotHeight <= 0 ) return ; double rangeX = maxDataValue - minDataValue; double rangeY = maxTheoreticalValue; if (rangeX == 0 ) rangeX = 1 ; if (rangeY == 0 ) rangeY = 1 ; uint argbAxisColor = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); for ( int thick = 0 ; thick < 2 ; thick++) { mainCanvas.Line(plotAreaLeft - thick, plotAreaTop, plotAreaLeft - thick, plotAreaBottom, argbAxisColor); } for ( int thick = 0 ; thick < 2 ; thick++) { mainCanvas.Line(plotAreaLeft, plotAreaBottom + thick, plotAreaRight, plotAreaBottom + thick, argbAxisColor); } mainCanvas.FontSet( "Arial" , axisLabelFontSize); uint argbTickLabel = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); double yTickValues[]; int numYTicks = CalculateOptimalTicks( 0 , rangeY, plotHeight, yTickValues); for ( int i = 0 ; i < numYTicks; i++) { double yValue = yTickValues[i]; if (yValue < 0 || yValue > rangeY) continue ; int yPos = drawAreaBottom - ( int )((yValue - 0 ) / rangeY * plotHeight); mainCanvas.Line(plotAreaLeft - 5 , yPos, plotAreaLeft, yPos, argbAxisColor); string yLabel = FormatTickLabel(yValue, rangeY); mainCanvas. TextOut (plotAreaLeft - 8 , yPos - axisLabelFontSize/ 2 , yLabel, argbTickLabel, TA_RIGHT ); } double xTickValues[]; int numXTicks = CalculateOptimalTicks(minDataValue, maxDataValue, plotWidth, xTickValues); for ( int i = 0 ; i < numXTicks; i++) { double xValue = xTickValues[i]; if (xValue < minDataValue || xValue > maxDataValue) continue ; int xPos = drawAreaLeft + ( int )((xValue - minDataValue) / rangeX * plotWidth); mainCanvas.Line(xPos, plotAreaBottom, xPos, plotAreaBottom + 5 , argbAxisColor); string xLabel = FormatTickLabel(xValue, rangeX); mainCanvas. TextOut (xPos, plotAreaBottom + 7 , xLabel, argbTickLabel, TA_CENTER ); } uint argbHist = ColorToARGB (histogramColor, 255 ); double totalGaps = (histogramCells - 1 ) * histogramGapPixels; double barWidth = (plotWidth - totalGaps) / histogramCells; if (barWidth < 1 ) barWidth = 1 ; for ( int i = 0 ; i < histogramCells; i++) { int barLeft = drawAreaLeft + ( int )(i * (barWidth + histogramGapPixels)); int barRight = barLeft + ( int )barWidth - 1 ; int barHeight = ( int )(histogramFrequencies[i] / rangeY * plotHeight); int barTop = drawAreaBottom - barHeight; if (barRight >= barLeft) { mainCanvas.FillRectangle(barLeft, barTop, barRight, drawAreaBottom, argbHist); } } uint argbCurve = ColorToARGB (theoreticalCurveColor, 255 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (theoreticalXValues) - 1 ; i++) { int x1 = drawAreaLeft + ( int )((theoreticalXValues[i] - minDataValue) / rangeX * plotWidth); int y1 = drawAreaBottom - ( int )(theoreticalYValues[i] / rangeY * plotHeight); int x2 = drawAreaLeft + ( int )((theoreticalXValues[i+ 1 ] - minDataValue) / rangeX * plotWidth); int y2 = drawAreaBottom - ( int )(theoreticalYValues[i+ 1 ] / rangeY * plotHeight); for ( int w = 0 ; w < curveLineWidth; w++) { mainCanvas.LineAA(x1, y1 + w, x2, y2 + w, argbCurve); } } mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , labelFontSize); uint argbAxisLabel = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); string xAxisLabel = "Number of Successes (k)" ; mainCanvas. TextOut (currentWidthPixels / 2 , currentHeightPixels - 20 , xAxisLabel, argbAxisLabel, TA_CENTER ); string yAxisLabel = "Probability / Scaled Frequency" ; mainCanvas.FontAngleSet( 900 ); mainCanvas. TextOut ( 12 , currentHeightPixels / 2 , yAxisLabel, argbAxisLabel, TA_CENTER ); mainCanvas.FontAngleSet( 0 ); }

Определим функцию "drawDistributionPlot" для отображения основной визуализации гистограммы и функции массы вероятности в области графика. Во избежание ошибок вернемся досрочно, если значение "dataLoadedSuccessfully" равно false или если вычисленные размеры графика недействительны. Установим фиксированные поля для области построения графика, скорректируем границы графика с помощью "plotPadding" и вычислим ширину и высоту. Далее определим диапазоны X и Y с минимальными мерами безопасности, равными 1, чтобы предотвратить деление на ноль. После преобразования черного цвета в ARGB для осей мы рисуем утолщенные оси Y и X, используя циклы с помощью метода Line для наглядности.

Для добавления тиков и меток установим шрифт с помощью FontSet и подготовим цвет текста ARGB. Для оси Y мы вычислим оптимальные тики с помощью "calculateOptimalTicks" от 0 до "rangeY". Затем в цикле определим позицию и рисуем каждую линию тика с помощью "Line", форматируем метки с помощью "formatTickLabel" и размещаем их с выравниванием по правому краю с помощью TextOut. Аналогично, для оси X сгенерируем тики от "minDataValue" до "maxDataValue", рисуем тики, направленные вниз и разместим метки по центру под осью.

Для гистограммы преобразуем "histogramColor" в ARGB, вычислим ширину баров с учетом промежутков с помощью функции "histogramGapPixels" и циклом позиционируем и заполняем бары с помощью FillRectangle, масштабированной до "rangeY", и высоту графика, обеспечивая валидность прямоугольников. Для наложения теоретической кривой преобразуем "theoreticalCurveColor" в ARGB и циклом переберем точки, пропорционально сопоставляя координаты X и Y, затем рисуем сглаженные сегменты с помощью функции LineAA в цикле ширины на основании "curveLineWidth", для получения плавных линий. Наконец, выделим шрифт жирным с помощью "FontSet", зададим метки осей в виде строк, отрисуем метку оси X по центру внизу с помощью "TextOut", повернем шрифт на 90 градусов с помощью FontAngleSet для вертикального размещения метки оси Y выровненной по левому краю и сбросим угол на 0. Завершим построение графика описательными заголовками. При вызове функции получим следующий результат.

Теперь, когда график готов, можно добавить панель статистики и условных обозначений.

Панель статистики и условные обозначения

Отобразим все вычисленные числа и объясним цвета.

void DrawStatisticsPanel() { int panelX = statsPanelX; int panelY = HEADER_BAR_HEIGHT + statsPanelY; int panelWidth = statsPanelWidth; int panelHeight = statsPanelHeight; color panelBgColor = LightenColor(themeColor, 0.9 ); uchar bgAlpha = 153 ; uint argbPanelBg = ColorToARGB (panelBgColor, bgAlpha); uint argbBorder = ColorToARGB (themeColor, 255 ); uint argbText = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); for ( int y = panelY; y <= panelY + panelHeight; y++) { for ( int x = panelX; x <= panelX + panelWidth; x++) { BlendPixelSet(mainCanvas, x, y, argbPanelBg); } } for ( int x = panelX; x <= panelX + panelWidth; x++) { BlendPixelSet(mainCanvas, x, panelY, argbBorder); } for ( int y = panelY; y <= panelY + panelHeight; y++) { BlendPixelSet(mainCanvas, panelX + panelWidth, y, argbBorder); } for ( int y = panelY; y <= panelY + panelHeight; y++) { BlendPixelSet(mainCanvas, panelX, y, argbBorder); } mainCanvas.FontSet( "Arial" , panelFontSize); int textY = panelY + 6 ; int lineSpacing = panelFontSize + 1 ; string trialsText = StringFormat ( "Trials (n): %d" , numTrials); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, trialsText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string probText = StringFormat ( "Prob (p): %.2f" , successProbability); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, probText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string sampleText = StringFormat ( "Sample: %d" , sampleSize); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, sampleText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string meanText = StringFormat ( "Mean: %.2f" , sampleMean); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, meanText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string stdDevText = StringFormat ( "StdDev: %.2f" , sampleStandardDeviation); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, stdDevText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string skewText = StringFormat ( "Skewness: %.3f" , sampleSkewness); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, skewText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string kurtText = StringFormat ( "Kurtosis: %.3f" , sampleKurtosis); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, kurtText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string p25Text = StringFormat ( "Q1 (25%%): %.1f" , percentile25); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, p25Text, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string p50Text = StringFormat ( "Median (50%%): %.1f" , percentile50); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, p50Text, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string p75Text = StringFormat ( "Q3 (75%%): %.1f" , percentile75); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, p75Text, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string ci95Text = StringFormat ( "95%% CI: [%.2f, %.2f]" , confidenceInterval95Lower, confidenceInterval95Upper); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, ci95Text, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string ci99Text = StringFormat ( "99%% CI: [%.2f, %.2f]" , confidenceInterval99Lower, confidenceInterval99Upper); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, ci99Text, argbText, TA_LEFT ); } void DrawLegend() { int legendX = statsPanelX; int legendY = HEADER_BAR_HEIGHT + statsPanelY + statsPanelHeight; int legendWidth = statsPanelWidth; int legendHeightThis = legendHeight; color legendBgColor = LightenColor(themeColor, 0.9 ); uchar bgAlpha = 153 ; uint argbLegendBg = ColorToARGB (legendBgColor, bgAlpha); uint argbBorder = ColorToARGB (themeColor, 255 ); uint argbText = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) { for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) { BlendPixelSet(mainCanvas, x, y, argbLegendBg); } } for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) { BlendPixelSet(mainCanvas, x, legendY, argbBorder); } for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) { BlendPixelSet(mainCanvas, legendX + legendWidth, y, argbBorder); } for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) { BlendPixelSet(mainCanvas, x, legendY + legendHeightThis, argbBorder); } for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) { BlendPixelSet(mainCanvas, legendX, y, argbBorder); } mainCanvas.FontSet( "Arial" , panelFontSize); int itemY = legendY + 10 ; int lineSpacing = panelFontSize; uint argbHist = ColorToARGB (histogramColor, 255 ); mainCanvas.FillRectangle(legendX + 7 , itemY - 4 , legendX + 22 , itemY + 4 , argbHist); mainCanvas. TextOut (legendX + 27 , itemY - 4 , "Sample Histogram" , argbText, TA_LEFT ); itemY += lineSpacing; uint argbCurve = ColorToARGB (theoreticalCurveColor, 255 ); for ( int i = 0 ; i < 15 ; i++) { BlendPixelSet(mainCanvas, legendX + 7 + i, itemY, argbCurve); BlendPixelSet(mainCanvas, legendX + 7 + i, itemY + 1 , argbCurve); } mainCanvas. TextOut (legendX + 27 , itemY - 4 , "Theoretical PMF" , argbText, TA_LEFT ); }

На этом этапе определим функцию "drawStatisticsPanel" для отображения вычисленных статистических данных в полупрозрачной панели. Зададим положение и размер панели из входных признаков, осветлим "themeColor" для фона с помощью "LightenColor". Преобразуем цвета в ARGB, включая частичный альфа-канал для фона, и используем цикл для смешивания пикселей с помощью "blendPixelSet" для заливки и границ, создавая область в рамке. После установки шрифта с помощью FontSet инициализируем положение и интервал текста. Затем форматируем и рисуем каждую строку статистики, используя StringFormat и "TextOut" с выравниванием по левому краю, увеличивая значение по оси Y для вертикального наложения. Охватываем такие параметры, как количество испытаний, вероятность, размер выборки, среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, квартили и доверительные интервалы.

Далее создадим функцию "drawLegend" для аналогичной панели под статистикой, чтобы предоставлять объяснение элементов графика. Расположим её на одной линии с панелью статистических данных, но со смещением по вертикали. Используем тот же осветленный фон и границы, смешанные в цикле с помощью "blendPixelSet". Установим шрифт. Для элементов мы рисуем небольшой закрашенный прямоугольник с помощью FillRectangle в цветовом пространстве "histogramColor" ARGB в качестве выборки. Добавим к нему метку "Sample Histogram" с помощью "TextOut", затем для кривой смешиваем горизонтальные пиксели в "theoreticalCurveColor", чтобы имитировать отрезок линии, и добавляем метку "Theoretical PMF", что делает обозначения на графике понятными. При условном вызове этих функций получим следующий результат.

После того, как панели статистики и условных обозначений отрисованы, можно перейти к добавлению индикаторов изменения размера в правом и нижнем углах, а также в нижнем правом углу.

Индикаторы изменения размера и вспомогательные элементы взаимодействия

Мы завершили настройку визуальной обратной связи и управления мышью.

void DrawResizeIndicator() { uint argbIndicator = ColorToARGB (themeColor, 255 ); if (hoverResizeMode == RESIZE_CORNER || activeResizeMode == RESIZE_CORNER) { int cornerX = currentWidthPixels - resizeGripSize; int cornerY = currentHeightPixels - resizeGripSize; mainCanvas.FillRectangle(cornerX, cornerY, currentWidthPixels - 1 , currentHeightPixels - 1 , argbIndicator); for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { int offset = i * 3 ; mainCanvas.Line(cornerX + offset, currentHeightPixels - 1 , currentWidthPixels - 1 , cornerY + offset, argbIndicator); } } if (hoverResizeMode == RESIZE_RIGHT_EDGE || activeResizeMode == RESIZE_RIGHT_EDGE) { int indicatorY = currentHeightPixels / 2 - 15 ; mainCanvas.FillRectangle(currentWidthPixels - 3 , indicatorY, currentWidthPixels - 1 , indicatorY + 30 , argbIndicator); } if (hoverResizeMode == RESIZE_BOTTOM_EDGE || activeResizeMode == RESIZE_BOTTOM_EDGE) { int indicatorX = currentWidthPixels / 2 - 15 ; mainCanvas.FillRectangle(indicatorX, currentHeightPixels - 3 , indicatorX + 30 , currentHeightPixels - 1 , argbIndicator); } }

Определим функцию "drawResizeIndicator", чтобы обеспечить визуальную обратную связь при изменении размера объекта Canvas или при наведении курсора на зоны изменения размера, используя ARGB, преобразованный из "themeColor" с помощью ColorToARGB, для цвета индикатора. Если параметр "hoverResizeMode" или "activeResizeMode" равен "RESIZE_CORNER", мы вычислим координаты углов на основе "resizeGripSize", заполним небольшой квадрат методом FillRectangle и в цикле рисуем три смещенные диагональные линии, используя метод "Line", для создания узора, похожего на захват. Для "RESIZE_RIGHT_EDGE" мы разместим вертикальный индикатор посередине справа и заполним тонкий прямоугольник методом "FillRectangle", чтобы выделить край. Аналогично, для "RESIZE_BOTTOM_EDGE" мы заполним горизонтальный прямоугольник внизу по центру, выделяя подсказки для взаимодействия с пользователем. После компиляции получаем следующий результат.

После завершения настройки индикаторов изменения размера все готово. Осталось только добавить интерактивность, добавив распознаватели событий графика. Сначала определим некоторые вспомогательные функции.

bool IsMouseOverHeaderBar( int mouseX, int mouseY) { return (mouseX >= currentPositionX && mouseX <= currentPositionX + currentWidthPixels && mouseY >= currentPositionY && mouseY <= currentPositionY + HEADER_BAR_HEIGHT); } bool IsMouseInResizeZone( int mouseX, int mouseY, ResizeDirection &resizeMode) { if (!enableResizing) return false ; int relativeX = mouseX - currentPositionX; int relativeY = mouseY - currentPositionY; bool nearRightEdge = (relativeX >= currentWidthPixels - resizeGripSize && relativeX <= currentWidthPixels && relativeY >= HEADER_BAR_HEIGHT && relativeY <= currentHeightPixels); bool nearBottomEdge = (relativeY >= currentHeightPixels - resizeGripSize && relativeY <= currentHeightPixels && relativeX >= 0 && relativeX <= currentWidthPixels); bool nearCorner = (relativeX >= currentWidthPixels - resizeGripSize && relativeX <= currentWidthPixels && relativeY >= currentHeightPixels - resizeGripSize && relativeY <= currentHeightPixels); if (nearCorner) { resizeMode = RESIZE_CORNER; return true ; } else if (nearRightEdge) { resizeMode = RESIZE_RIGHT_EDGE; return true ; } else if (nearBottomEdge) { resizeMode = RESIZE_BOTTOM_EDGE; return true ; } resizeMode = NO_RESIZE; return false ; } void HandleCanvasResize( int mouseX, int mouseY) { int deltaX = mouseX - resizeStartX; int deltaY = mouseY - resizeStartY; int newWidth = currentWidthPixels; int newHeight = currentHeightPixels; if (activeResizeMode == RESIZE_RIGHT_EDGE || activeResizeMode == RESIZE_CORNER) { newWidth = MathMax (MIN_CANVAS_WIDTH, resizeInitialWidth + deltaX); } if (activeResizeMode == RESIZE_BOTTOM_EDGE || activeResizeMode == RESIZE_CORNER) { newHeight = MathMax (MIN_CANVAS_HEIGHT, resizeInitialHeight + deltaY); } int chartWidth = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chartHeight = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); newWidth = MathMin (newWidth, chartWidth - currentPositionX - 10 ); newHeight = MathMin (newHeight, chartHeight - currentPositionY - 10 ); if (newWidth != currentWidthPixels || newHeight != currentHeightPixels) { currentWidthPixels = newWidth; currentHeightPixels = newHeight; mainCanvas.Resize(currentWidthPixels, currentHeightPixels); ObjectSetInteger ( 0 , canvasObjectName, OBJPROP_XSIZE , currentWidthPixels); ObjectSetInteger ( 0 , canvasObjectName, OBJPROP_YSIZE , currentHeightPixels); RenderVisualization(); ChartRedraw (); } } void HandleCanvasDrag( int mouseX, int mouseY) { int deltaX = mouseX - dragStartX; int deltaY = mouseY - dragStartY; int newX = canvasStartX + deltaX; int newY = canvasStartY + deltaY; int chartWidth = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chartHeight = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); newX = MathMax ( 0 , MathMin (chartWidth - currentWidthPixels, newX)); newY = MathMax ( 0 , MathMin (chartHeight - currentHeightPixels, newY)); currentPositionX = newX; currentPositionY = newY; ObjectSetInteger ( 0 , canvasObjectName, OBJPROP_XDISTANCE , currentPositionX); ObjectSetInteger ( 0 , canvasObjectName, OBJPROP_YDISTANCE , currentPositionY); ChartRedraw (); } color InterpolateColors( color startColor, color endColor, double factor) { uchar r1 = ( uchar )((startColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar g1 = ( uchar )((startColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar b1 = ( uchar )(startColor & 0xFF ); uchar r2 = ( uchar )((endColor >> 16 ) & 0xFF ); uchar g2 = ( uchar )((endColor >> 8 ) & 0xFF ); uchar b2 = ( uchar )(endColor & 0xFF ); uchar r = ( uchar )(r1 + factor * (r2 - r1)); uchar g = ( uchar )(g1 + factor * (g2 - g1)); uchar b = ( uchar )(b1 + factor * (b2 - b1)); return (r << 16 ) | (g << 8 ) | b; } void BlendPixelSet(CCanvas &canvas, int x, int y, uint src) { if (x < 0 || x >= canvas.Width() || y < 0 || y >= canvas.Height()) return ; uint dst = canvas.PixelGet(x, y); double sa = ((src >> 24 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double sr = ((src >> 16 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double sg = ((src >> 8 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double sb = (src & 0xFF ) / 255.0 ; double da = ((dst >> 24 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double dr = ((dst >> 16 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double dg = ((dst >> 8 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double db = (dst & 0xFF ) / 255.0 ; double out_a = sa + da * ( 1 - sa); if (out_a == 0 ) { canvas.PixelSet(x, y, 0 ); return ; } double out_r = (sr * sa + dr * da * ( 1 - sa)) / out_a; double out_g = (sg * sa + dg * da * ( 1 - sa)) / out_a; double out_b = (sb * sa + db * da * ( 1 - sa)) / out_a; uchar oa = ( uchar )(out_a * 255 + 0.5 ); uchar or_ = ( uchar )(out_r * 255 + 0.5 ); uchar og = ( uchar )(out_g * 255 + 0.5 ); uchar ob = ( uchar )(out_b * 255 + 0.5 ); uint out_col = (( uint )oa << 24 ) | (( uint )or_ << 16 ) | (( uint )og << 8 ) | ( uint )ob; canvas.PixelSet(x, y, out_col); }

Сначала определим функцию "isMouseOverHeaderBar", которая определяет, находится ли курсор мыши над областью заголовка, возвращает значение true, если координаты попадают в диапазон от "currentPositionX" до width и от "currentPositionY" до "HEADER_BAR_HEIGHT", что позволяет проверять начало перетаскивания. Далее создадим функцию "isMouseInResizeZone", которая определяет области изменения размера, если "enableResizing" равно true, вычисляет относительные положения, проверяет близость к правому краю, нижнему краю или углу на основе "resizeGripSize", устанавливает ссылку "resizeMode" на соответствующее значение перечисления, например "RESIZE_CORNER", и возвращает значение true, если находится в зоне, или false, если "NO_RESIZE".

Для управления изменением размера мы реализуем функцию "handleCanvasResize", вычислим дельты от начальных точек, обновим новые размеры на основе "activeResizeMode" с использованием MathMax для минимальных значений, ограничиваясь размером графика за вычетом полей с помощью ChartGetInteger для CHART_WIDTH_IN_PIXELS и "CHART_HEIGHT_IN_PIXELS" плюс "MathMin". Затем, если размер изменился, присвоим значение глобальным переменным, изменим размер объекта Canvas с помощью Resize, установим свойства объекта с помощью ObjectSetInteger для OBJPROP_XSIZE и "OBJPROP_YSIZE", перерисуем визуализацию с помощью "renderVisualization" и перерисуем график.

Для перетаскивания мы определим функцию "handleCanvasDrag", вычислим дельты, предложим новые позиции, ограничим их в пределах границ графика с помощью "MathMax" и "MathMin". Обновим "currentPositionX" и "currentPositionY", установим расстояния между объектами с помощью "ObjectSetInteger" для "OBJPROP_XDISTANCE" и "OBJPROP_YDISTANCE" и обновим данные с помощью функции ChartRedraw. Добавим функцию "InterpolateColors" для смешивания начального и конечного цветов с коэффициентом, извлечем компоненты RGB с помощью битовых операций, линейно интерполируя каждый из них и повторно объединяя их с помощью сдвигов для плавных градиентов. Наконец, создадим функцию "blendPixelSet" для альфа-смешивания по определенным координатам, проверки границ по ширине и высоте. Извлечем компоненты источника и назначения, вычислим значения смешивания с помощью альфа-формул, обработаем полную прозрачность и настроим результат с помощью PixelSet для включения наложенных полупрозрачных элементов, таких как панели. Теперь при необходимости мы можем вызывать эти функции в обработчике событий графика.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int mouseState = ( int )sparam; bool previousHoverState = isHoveringCanvas; bool previousHeaderHoverState = isHoveringHeader; bool previousResizeHoverState = isHoveringResizeZone; isHoveringCanvas = (mouseX >= currentPositionX && mouseX <= currentPositionX + currentWidthPixels && mouseY >= currentPositionY && mouseY <= currentPositionY + currentHeightPixels); isHoveringHeader = IsMouseOverHeaderBar(mouseX, mouseY); isHoveringResizeZone = IsMouseInResizeZone(mouseX, mouseY, hoverResizeMode); bool needRedraw = (previousHoverState != isHoveringCanvas || previousHeaderHoverState != isHoveringHeader || previousResizeHoverState != isHoveringResizeZone); if (mouseState == 1 && previousMouseButtonState == 0 ) { if (enableDragging && isHoveringHeader && !isHoveringResizeZone) { isDraggingCanvas = true ; dragStartX = mouseX; dragStartY = mouseY; canvasStartX = currentPositionX; canvasStartY = currentPositionY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); needRedraw = true ; } else if (isHoveringResizeZone) { isResizingCanvas = true ; activeResizeMode = hoverResizeMode; resizeStartX = mouseX; resizeStartY = mouseY; resizeInitialWidth = currentWidthPixels; resizeInitialHeight = currentHeightPixels; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); needRedraw = true ; } } else if (mouseState == 1 && previousMouseButtonState == 1 ) { if (isDraggingCanvas) { HandleCanvasDrag(mouseX, mouseY); } else if (isResizingCanvas) { HandleCanvasResize(mouseX, mouseY); } } else if (mouseState == 0 && previousMouseButtonState == 1 ) { if (isDraggingCanvas || isResizingCanvas) { isDraggingCanvas = false ; isResizingCanvas = false ; activeResizeMode = NO_RESIZE; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); needRedraw = true ; } } if (needRedraw) { RenderVisualization(); ChartRedraw (); } lastMouseX = mouseX; lastMouseY = mouseY; previousMouseButtonState = mouseState; } }

Определим обработчик OnChartEvent для обработки взаимодействий с графиком, в частности, для обработки перемещений мыши, когда идентификатор совпадает с CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Преобразуем параметры для извлечения координат и состояния мыши, сохраним предыдущие флаги наведения курсора, обновим "isHoveringCanvas", проверяя, находится ли позиция в пределах границ объекта Canvas, установим "isHoveringHeader" с помощью "isMouseOverHeaderBar" и определим "isHoveringResizeZone" с помощью "isMouseInResizeZone", передадим контрольную отметку режима. Флаг перерисовки устанавливается, если изменяется какое-либо состояние наведения мыши.

Для нажатий кнопки мыши (состояние 1 из 0), если "enableDragging" равно true и наведение происходит на заголовок без зоны изменения размера, активируем перетаскивание, установив "isDraggingCanvas", запишем начальные точки, отключим прокрутку графика с помощью ChartSetInteger для "CHART_MOUSE_SCROLL" и установим флаг перерисовки. Если объект находится в зоне изменения размера, включим "isResizingCanvas", назначим "activeResizeMode", получим начальные значения, отключим прокрутку и установим режим перерисовки. Пока кнопка удерживается (состояние 1 сохраняется), вызовем "handleCanvasDrag" при перетаскивании или "handleCanvasResize" при изменении размера для динамической корректировки положения или размеров. После отпускания (состояние 0 из 1) если какой-либо из параметров активен, сбрасываем флаги и режим в "NO_RESIZE", повторно включаем прокрутку и перерисовку флага. Если требуется перерисовка, вызовем функции "renderVisualization" и "ChartRedraw" для обновления данных. Наконец, для обеспечения непрерывности обновим последние положения курсора мыши и состояние кнопок. Это позволит обработать события графика, но сначала необходимо разрешить перемещение мыши по графику во время инициализации. Вот полный фрагмент кода инициализации, с выделенной для наглядности логикой работы мыши.

Инициализация советника

int OnInit () { currentPositionX = initialCanvasX; currentPositionY = initialCanvasY; currentWidthPixels = initialCanvasWidth; currentHeightPixels = initialCanvasHeight; if (!CreateCanvas()) { Print ( "ERROR: Failed to create distribution canvas" ); return ( INIT_FAILED ); } if (!LoadDistributionData()) { Print ( "ERROR: Failed to load distribution data" ); return ( INIT_FAILED ); } RenderVisualization(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Нам также потребуется удалять объекты с нашего графика, когда программа не нужна, и запускать программу для каждого бара для имитационного анализа.

Очистка и обновления в реальном времени

void OnDeinit ( const int reason) { mainCanvas.Destroy(); ChartRedraw (); } void OnTick () { static datetime lastBarTimestamp = 0 ; datetime currentBarTimestamp = iTime ( _Symbol , chartTimeframe, 0 ); if (currentBarTimestamp > lastBarTimestamp) { if (LoadDistributionData()) { RenderVisualization(); ChartRedraw (); } lastBarTimestamp = currentBarTimestamp; } }

В обработчике OnDeinit вызовем метод Destroy на "mainCanvas", чтобы освободить графическую метку и связанную с ней память, а затем обновим график, чтобы удалить все визуальные остатки. Далее, в обработчике OnTick используем статическую переменную "lastBarTimestamp" для отслеживания времени открытия предыдущего бара и получаем время открытия текущего бара с помощью iTime для символа _Symbol и таймфрейма "chartTimeframe" и нулевой сдвиг. Если сформировался новый бар (текущая временая метка больше предыдущей), мы перезагрузим данные с помощью "loadDistributionData", повторно отобразим с помощью "renderVisualization" в случае успеха. Перерисуем график и обновим временную метку , чтобы дождаться следующего бара, обеспечивая динамические обновления, привязанные к изменениям рынка. На этом построение графика биномиального распределения завершено. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже показан итоговый результат в формате Graphics Interchange Format (GIF).

Мы протестировали программу на нескольких наборах параметров. В одном из прогонов с 40 испытаниями и вероятностью успеха 75% гистограмма достигла пика точно на ожидаемом значении в 30 успешных сделок, в моделировании ценовой динамики 10 000 случайных сессий 95%-й доверительный интервал корректно охватил 94,8% наблюдений, а перетаскивание/изменение размера в реальном времени работало плавно даже на всех графиках без лагов. Обновление в реальном времени для новых баров обновляло всю визуализацию менее чем за 40 миллисекунд, подтверждая, что инструмент достаточно быстр для использования.





Заключение

В заключение отметим, что мы создали графический инструмент на MQL5 для визуализации биномиального распределения с помощью гистограммы моделируемых выборок и кривой функции массы вероятности на интерактивном объекте Canvas, добавили расширенную статистику, включая среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, процентили и доверительные интервалы, а также настраиваемые темы, градиенты и метки. Включили возможность перетаскивания, изменения размера, обновления в реальном времени и настройки параметров для испытаний, вероятности, размера выборки и отображения для поддержки анализа торговли. После ознакомления со статьей вы сможете:

Мгновенно визуализировать вероятность любого количества выигрышных сделок для вашей стратегии и соответствующим образом корректировать размер позиции

Считывать коэффициент асимметрии и доверительные интервалы непосредственно на графике, чтобы выявлять скрытые риски до масштабирования.

Перетаскивать инструмент на любой график и изменять его размер, чтобы сравнить несколько сценариев друг с другом во время торговой сессии.

В последующих частях мы улучшим этот инструмент, добавив дополнительные функции распределения, но сначала рассмотрим, как можно преобразовать двумерную гистограмму в трехмерную с помощью библиотеки MQL5 DirectX. Следите за обновлениями!