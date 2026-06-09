MetaTrader и Google Таблицы через PythonAnywhere: Руководство по безопасному потоку данных

Введение

Доступ к торговым данным и их анализ очень важны для трейдеров MetaTrader: это помогает избегать ошибок и принимать более взвешенные решения в будущем. В платформе есть встроенные инструменты и функции экспорта данных, но они не позволяют экспортировать данные в облачные сервисы. Автоматический экспорт графиков, истории и журналов в облачные сервисы может стать важным элементом процесса принятия торговых решений.

Существуют разные способы и инструменты для передачи данных из MetaTrader в облачные решения, такие как Google Таблицы: некоторые из них бесплатны, но менее безопасны, а некоторые безопасны, но платные или имеют ограниченный бесплатный доступ. Поиск подходящего и недорогого способа облачного экспорта может быть непростой задачей для трейдеров, которые хотят получать пользу от анализа своих торговых данных в будущих сделках.

Трейдеры часто теряют важную информацию о сделках и другие полезные данные, поскольку в MetaTrader нет системы автоматического резервного копирования в облачные сервисы. Из-за этого трейдерам сложнее использовать инструменты визуализации и анализа данных, которые уже доступны в облаке. Цель этой статьи — показать, как автоматизировать передачу данных из MetaTrader в Google Таблицы без дополнительных затрат, с высоким уровнем безопасности и с использованием доступных решений для повышения прибыльности будущей торговли.

Эта статья предназначена для трейдеров и разработчиков, которые ищут способы передавать свои данные в облачные решения или хранилища. В статье я объясню, как использовать бесплатные и безопасные инструменты, такие как ключи сервисных аккаунтов Google и прокси-сервер, размещенный на защищенной бесплатной веб-платформе PythonAnywhere.





Зачем нужны Google Таблицы и ключ сервисного аккаунта?

Google Таблицы — очень ценное решение, поскольку оно работает в облаке, а сохраненные там данные доступны в любое время и из любого места. Поэтому трейдеры могут получать доступ к торговым и сопутствующим данным, экспортированным в Google Таблицы, и выполнять дальнейший анализ для будущей торговли в любое время, где бы они ни находились. Мы можем использовать инструменты анализа данных Google Таблиц и даже интегрировать их с другими инструментами, например Google Data Studio или TradingView. Кроме того, другие трейдеры и помощники могут совместно работать с таблицами, добавляя свой анализ и точки зрения.

Я опубликовал приложение утилита Info Exporter MT5 в MQL5 Маркет, которое можно бесплатно скачать и использовать; оно применяет возможности Google Apps Script для передачи данных из MetaTrader в Google Таблицы.

Хотя Apps Script бесплатен и прост в использовании, он недостаточно безопасен: опубликованный URL общедоступен, поэтому любой, у кого есть этот URL, может обращаться к скрипту на чтение и запись, а значит — получать доступ к данным таблиц. Существуют и другие подходы, например федерация идентификации рабочих нагрузок и Google Sheets API но они либо сложны в использовании, либо платные, либо имеют ограниченный бесплатный доступ.

Ключ сервисного аккаунта более безопасен, бесплатен и требует меньше знаний для настройки.

Вы можете посмотреть видео о доступе к Google Таблицам с помощью ключа сервисного аккаунта на прокси-сервере чтобы подробнее узнать, как настроить ключ сервисного аккаунта Google и использовать его в своем приложении.





Зачем нужен прокси-сервер на pythonanywhere.com?

В MetaTrader нет прямой интеграции с Google Таблицами и их API. Поэтому прокси-сервер — лучший вариант для передачи данных в Google Таблицы. Использование облачного решения, такого как PythonAnywhere, дает нам доступность, масштабируемость, безопасность и надежность. Доступность — потому что сервис доступен даже тогда, когда наши компьютеры выключены. Масштабируемость — потому что любой пользователь со ссылкой может использовать его, если укажет действительный идентификатор электронной таблицы. Безопасность — потому что платформа хорошо протестирована и управляется квалифицированными инженерами. Надежность — потому что мы всегда можем рассчитывать на ее сервисы, даже в бесплатной версии.

PythonAnywhere предоставляет достаточно функциональный бесплатный тариф, позволяющий создать простой прокси-сервер для приложений такого типа. URL прокси-сервера в бесплатной версии действует три месяца, но его можно постоянно продлевать, если делать это до истечения очередного трехмесячного срока.

В рамках бесплатного сервиса мы получаем доступный URL, который используется как API-сервис на прокси-сервере для доступа к Google Таблицам и другим необходимым действиям, например чтению данных из таблиц, отображению статических информационных страниц и многому другому. Также мы получаем доступ к консолям для выполнения терминальных команд, что в основном используется для установки необходимых библиотек, работы с файлами и сетью, редактирования файлов ошибок и т. д.

Мы также получаем доступ к базе данных MySQL, которую можно использовать вместе с нашим API-сервисом для хранения или кэширования информации. Кроме того, доступны функции планирования задач: можно создавать cron-задачи, которые будут выполняться в заданное время суток, чтобы не запускать их вручную. Нам доступны инструменты создания, редактирования и удаления файлов, веб-интерфейс для просмотра файлов журнала ошибок, средства защиты сайта, создания виртуальных окружений (virtualenv) и многие другие инструменты.

Я постарался охватить всю необходимую информацию о создании, редактировании и размещении прокси-сервера на pythonanywhere.com в видео в котором создаю идентичный прокси-сервер, используемый в этой статье.





Диаграмма потока данных

Концепция потока данных в этом процессе передачи достаточно проста для понимания. MetaTrader выступает источником данных, где находятся данные, необходимые для тщательного анализа и принятия прибыльных торговых решений; эти данные передаются на прокси-сервер, размещенный на облачной платформе pythonanywhere.com. Прокси-сервер записывает полученные данные в авторизованную Google Таблицу, используя пакеты аутентификации Google и учетные данные, созданные из ключа сервисного аккаунта Google. Более наглядно этот процесс показан на следующей диаграмме.

Это один из бесплатных и безопасных способов передачи данных из MetaTrader в Google Таблицы. Прокси-сервер получает доступ только к авторизованным таблицам — независимо от того, размещен он локально или на проверенной и безопасной облачной платформе, такой как PythonAnywhere.





Процесс создания ключа сервисного аккаунта

Google Cloud Console содержит множество богатых по возможностям функций, которые бесплатны и очень полезны. Google Service Accounts — одна из них. Раздел Service Accounts находится в IAM & Admin, как показано ниже:

Перед переходом к управлению сервисными аккаунтами убедитесь, что вы создали проект или выбрали один из существующих проектов. Страница сервисных аккаунтов выглядит так, как показано ниже; кнопка Create service account находится в верхней строке.

Заполните необходимые шаги в разделе создания сервисного аккаунта, после чего будет создан email сервисного аккаунта. Этот email используется на шаге предоставления доступа к таблицам ниже. Поле Key ID будет пустым; ключ можно создать, перейдя на страницу сведений созданного сервисного аккаунта, как показано ниже:

Кнопка Add key дает возможность создать ключ и скачать учетные данные в формате JSON или P12. Выберите формат JSON — файл будет загружен автоматически и затем будет использоваться на прокси-сервере для аутентификации.

Следующий шаг — включить Sheets API для проекта. Он находится в разделе APIs & Services, как показано ниже; там нужно найти Google Sheets API и включить его.

Последний шаг — добавить созданный выше email сервисного аккаунта в список пользователей, которым предоставлен доступ к таблице, используемой прокси-сервером для передачи данных.

Подробное видео об этом процессе я привел выше, в разделе о Google Таблицах и ключе сервисного аккаунта.





Программа прокси-сервера

Если вы посмотрели видео, которыми я поделился в разделе о прокси-сервере на pythonanywhere.com, то вам будет проще понять код, который я объясню ниже. Мы напишем простое Flask-приложение, которое будет обновлять Google Таблицу с помощью функций пакета Google Auth и учетных данных ключа сервисного аккаунта.

Прежде всего импортируем в программу необходимые функции библиотек

from flask import Flask, request, jsonify from google.oauth2 import service_account from googleapiclient.discovery import build

Указанные выше библиотеки нужно установить с помощью pip если они не установлены в вашей системе или виртуальном окружении. Я также объяснял это в своих видео.

Далее нужно создать объект фреймворка Flask, чтобы позднее в наших программах создавать API-эндпоинты (GET, POST, PUT, DELETE), маршруты и многое другое. Это делает следующая строка.

app = Flask(__name__)

Следующий шаг — указать расположение JSON-файла учетных данных, который был скачан при создании ключа сервисного аккаунта. Также можно задать область доступа (scope), чтобы ограничить ее только нужными объектами, то есть таблицами. Затем на основе учетных данных и области доступа создается объект credentials, который будет использоваться при инициализации клиента Google API.

SERVICE_ACCOUNT_FILE = 'service_account.json' SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets'] credentials = service_account.Credentials.from_service_account_file( SERVICE_ACCOUNT_FILE, scopes=SCOPES )

Следующий шаг — определить POST API с именем "update-sheet".

@app.route('/update-sheet', methods=['POST']) def update_sheet():

Обычно POST API используется для отправки данных на сервер. Также мы передаем заголовки, содержащие информацию о данных, чтобы сервер мог легко их извлечь.

data = request.json sheet_id = data[ 'sheet_id' ] data_range = data[ 'range' ] values = data[ 'values' ]

В приведенном выше коде request — это объект Flask, содержащий информацию, переданную клиентом в POST-запросе, включая JSON-данные. Этот код извлекает идентификатор электронной таблицы, диапазон листа и значения, которые нужно записать в таблицу.

Далее инициализируем пакет клиента Google API, передав созданный выше объект credentials.

service = build( 'sheets' , 'v4' , credentials=credentials)

Этот объект service используется для обновления данных в таблице, идентифицируемой указанным выше sheet_id.

result = service.spreadsheets().values().update(spreadsheetId=sheet_id, range =data_range, valueInputOption= 'RAW' , body={ 'values' : values}).execute()

Приведенный выше код указывает сервису клиента Google API выполнить обновление электронной таблицы переданными значениями в указанном диапазоне. Полный код с API добавления приложен для дальнейшего изучения; в нем вы найдете дополнительный API добавления, а также код проверки имени листа и создания листа, если он не существует. При желании можно добавить больше API-эндпоинтов, например delete и другие.





Программа MetaTrader



Фактическая программа mq5 содержит экспорт информации о терминале, информации о счете, истории сделок и истории ордеров, а также блок входных параметров, где пользователи могут выбрать, какую информацию передавать. Я объясню код только для информации о счете. Ниже приведена функция, в которой мы используем заголовочный файл AccountInfo.mqh для извлечения данных счета и форматирования этих данных в строковый массив. Затем он используется в функции StringToCharArray для создания массива char, необходимого сетевой функции WebRequest.

#include <Trade\AccountInfo.mqh> string GetAccountInfo() { CAccountInfo accountInfo; string account_info = "[\"symbol\", \"name\", \"currency\", \"company\", \"balance\", \"credit\", " + "\"profit\", \"equity\", \"margin\", \"login\", \"trade_mode\", \"leverage\", \"limit_orders\", \"margin_mode\"]" ; StringAdd (account_info, StringFormat ( ", [\"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%s\", \"%f\", \"%f\", \"%f\", \"%f\", \"%f\", \"%d\", \"%d\", \"%d\", \"%d\", \"%d\"]" , Symbol (), accountInfo.Name(), accountInfo.Currency(), accountInfo.Company(), accountInfo.Balance(), accountInfo.Credit(), accountInfo.Profit(), accountInfo.Equity(), accountInfo.Margin(), accountInfo.Login(), accountInfo.TradeMode(), accountInfo.Leverage(), accountInfo.LimitOrders(), accountInfo.MarginMode() )); return account_info; }

Приведенная выше функция подготавливает только данные информации о счете. В полном приложенном коде ProxyExport.mq5 есть еще три функции для подготовки данных о терминале, истории сделок и истории ордеров. После подготовки данных мы передаем их в следующую функцию WriteToGoogleSheet, где выполняются дополнительные операции со строками и вызывается SheetExporter.

void WriteToGoogleSheet( string terminalInfos, string historicalDeals, string historicalOrders, string accountInfos) { if (terminalInfos != NULL ) { StringReplace (terminalInfos, "\\" , "/" ); SheetExporter(terminalInfoName, terminalInfos); } if (historicalDeals != NULL ) { SheetExporter(historyDealsName, historicalDeals); } if (historicalOrders != NULL ) { SheetExporter(historyOrdersName, historicalOrders); } if (accountInfos != NULL ) { SheetExporter(accountInfoName, accountInfos); } } void SheetExporter( string sheetName, string data) { string headers = "Content-Type: application/json\r

" ; char postData[], result[]; string responseHeaders; string jsonDataWithSheetName = StringFormat ( "{\"spreadSheetId\": \"%s\", \"sheetName\": \"%s\", \"data\": [%s]}" , spreadSheetId, sheetName, data); StringToCharArray (jsonDataWithSheetName, postData, 0 , StringLen (jsonDataWithSheetName), CP_UTF8 ); int res = WebRequest ( "POST" , proxyServerUrl, headers, 5000 , postData, result, responseHeaders); if (res != 200 ) { Alert ( "Account Infos not exported to Google Sheets returned error " , res, " and get last error is " , GetLastError ()); } }

Функция SheetExporter добавляет spreadSheetId и sheetName к данным в JSON-строке, которая отправляется на прокси-сервер. Важно помнить, что URL прокси-сервера нужно добавить в раздел "Разрешить WebRequest для следующих URL:" в меню Сервис -> Настройки. Тот же URL прокси-сервера нужно вставить в следующее поле входных параметров.

Демонстрация потока данных



Следуйте процессу, который я описал выше в разделе "Процесс создания ключа сервисного аккаунта", чтобы создать ключ сервисного аккаунта и скачать JSON-файл, необходимый для авторизации прокси-сервера в электронной таблице, куда вы хотите экспортировать данные MetaTrader. Затем вы можете либо развернуть собственный прокси-сервер, либо использовать pythonanywhere.com или любую другую удобную вам платформу для выполнения кода service_accounts_proxy.py и размещения API обновления. Помните, что код можно изменять под свои потребности.

Последний шаг — скомпилировать код ProxyExport.mq5 и запустить ex5 на графике. Вы получите параметры выбора данных для экспорта, а также поля ввода для API и идентификатора электронной таблицы; без них экспорт не будет работать.

Я постарался показать весь процесс создания учетных данных ключа сервисного аккаунта, включения Google Sheets для сервисного аккаунта и предоставления доступа к Google Таблице email-адресу сервисного аккаунта.

В следующей GIF-анимации я постарался показать все необходимые действия на pythonanywhere.com, которые нужно выполнить.

Также я постарался показать все шаги, которые нужно выполнить в MetaEditor и MetaTrader, чтобы экспорт заработал. В следующей GIF-анимации показана автоматическая передача информации MetaTrader в Google Таблицу в реальном времени.









Торговая аналитика с помощью Google Таблиц

У меня есть следующие исторические торговые данные, экспортированные в Google Таблицу. Я включил только 9 строк.

Здесь значение Pips рассчитывается как (Exit Price - Entry Price) * multiplier, где multiplier равен 100 для пар с JPY и 10000 для остальных. Значение Profit рассчитывается как Pips * Lot Size * 10, а Cumulative Profit — как (previous Cumulative Profit + current Profit).

В соответствии с тем, как я написал код, имя приведенного выше листа — History_Deals. Вы можете изменить его под свои потребности. Затем мы можем создать еще один лист, назвать его «Метрики» и создать метки и формулы, как показано ниже.

Метки Формулы Всего сделок

=COUNTA(History_Deals!A2:A)

Прибыльные сделки

=COUNTIF(History_Deals!K2:K,">0") Убыточные сделки

=COUNTIF(History_Deals!K2:K,"<0") Процент прибыльных сделок

=FIXED(B2/A2 * 100, 2) Процент убыточных сделок

=FIXED(C2/A2 * 100, 2) Средняя прибыль

=FIXED(AVERAGEIF(History_Deals!K2:K,">0"), 2) Средний убыток =FIXED(AVERAGEIF(History_Deals!K2:K,"<0"), 2) Соотношение риск/прибыль

=FIXED(F2/ABS(G2), 2) Математическое ожидание

=FIXED((D2/100*F2)-(E2/100*G2), 2) Общая прибыль

=SUM(History_Deals!K2:K)

Профит-фактор

=SUMIF(History_Deals!K2:K,">0")/ABS(SUMIF(History_Deals!K2:K,"<0"))

Максимальная просадка

=MIN(History_Deals!L2:L)-MAX(FILTER(History_Deals!L2:L,History_Deals!L2:L<MIN(History_Deals!L2:L)))



Кратко объясню метрики, использованные в таблице выше.

Всего сделок — это общее количество успешно завершенных сделок. Чем больше это число, тем надежнее и точнее статистика.

Прибыльные сделки — это количество сделок, закрытых с прибылью. Это число показывает количество ваших правильных решений.

Убыточные сделки — это количество сделок, закрытых с убытком. Это число показывает количество ваших неправильных решений.

Процент прибыльных сделок — это доля прибыльных закрытий, а процент убыточных сделок — доля сделок, закрытых с убытком. Важно помнить, что высокий Win Rate не всегда означает прибыльность. Трейдеры могут быть прибыльными при правильном соотношении риск/прибыль даже с Win Rate 30–40%.

Средняя прибыль и средний убыток показывают, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь. Стратегию следует строить так, чтобы средний убыток всегда оставался низким.

Соотношение риск/прибыль — это отношение средней прибыли к среднему убытку. Цель трейдера — поддерживать его выше 1. Золотое правило — держать его в диапазоне от 1,5 до 2:1.

Математическое ожидание — это средняя прибыль на сделку. Например, если значение равно 20, то за 100 сделок вы получите 2000.

Общая прибыль — это сумма всех прибылей и убытков.

Профит-фактор — показатель общей прибыльности. Трейдерам следует стремиться держать его выше 1,5.

Максимальная просадка — это наибольшее падение накопленной прибыли от ее пика. Трейдерам следует стремиться сделать ее как можно меньше.

После применения всех формул получаем следующую таблицу.

Всего сделок Прибыльные сделки Убыточные сделки Процент прибыльных сделок Процент убыточных сделок Средняя прибыль Средний убыток Соотношение риск/прибыль Математическое ожидание Общая прибыль Профит-фактор Максимальная просадка 9 7 2 77.78 22.22 285.71 -400.00 0.71 311.11 1200 2.5 200

Мы можем оценить устойчивость и последовательность нашей торговли, построив линейный график накопленной прибыли, как показано ниже: перейдите в Insert → Chart → Line Chart, выберите накопленную прибыль по вертикальной оси и дату закрытия по горизонтальной оси.

Также можно сравнить прибыльные и убыточные сделки на круговой диаграмме, как показано ниже.

Также можно посмотреть эффективность по валютным парам с помощью столбчатой диаграммы, как показано ниже.

В Google Таблицах можно делать множество подобных вещей.





Заключение

Трейдеры могут использовать это решение, чтобы без лишних усилий и безопасно передавать свои данные MetaTrader в Google Таблицу и получать пользу от инструментов визуализации Google Таблиц. Это решение позволяет экспортировать данные MetaTrader в Google Таблицы для ведения журнала или дальнейшего анализа, используя свободно доступные средства. В статье показано, как развернуть собственный прокси-сервер, в том числе на облачных решениях вроде pythonanywhere.com. Облачные решения всегда безопасны и масштабируемы. Здесь также предпринята попытка модульно организовать программу MetaTrader, чтобы обеспечить гибкость выбора и упростить добавление новых функций, например данных журнала тестера стратегий для дальнейшего анализа и многого другого.

Подводя итог, эта статья предлагает еще один инструмент, который трейдеры и разработчики могут использовать для передачи данных MetaTrader на дальнейший анализ и принятия более качественных торговых решений.

Я приложил исходный код прокси-сервера и скрипта MetaTrader.