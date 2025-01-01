Функции обработки событий

В языке MQL5 предусмотрена обработка некоторых предопределенных событий. Функции для обработки этих событий должны быть определены в программе MQL5: имя функции, тип возвращаемого значения, состав параметров (если они есть) и их типы должны строго соответствовать описанию функции-обработчика события.

Именно по типу возвращаемого значения и по типам параметров обработчик событий клиентского терминала идентифицирует функции, обрабатывающие то или иное событие. Если у соответствующей функции указаны иные, не соответствующие нижеследующим описаниям, параметры или указан иной тип возвращаемого значения, то такая функция не будет использоваться для обработки события.

Функция OnStart() является обработчиком события Start, которое автоматически генерируется только для запущенных на выполнение скриптов. Должна иметь тип void, параметров не имеет:

void OnStart();

Для функции OnStart() допустимо указывать тип возвращаемого значения int.

Функция OnInit() является обработчиком события Init. Может иметь тип void или int, параметров не имеет:

void OnInit();

Событие Init генерируется сразу после загрузки эксперта или индикатора, для скриптов это событие не генерируется. Функция OnInit() используется для инициализации. Если OnInit() имеет возвращаемое значение типа int, то ненулевой код возврата означает неудачную инициализацию и генерирует событие Deinit с кодом причины деинициализации REASON_INITFAILED.

При возврате значения INIT_FAILED советник будет принудительно выгружен с графика.

При возврате значения INIT_FAILED индикатор не будет выгружен с графика. При этом оставшийся на графике индикатор является нерабочим — обработчики событий в индикаторе не вызываются.

Для оптимизации входных параметров эксперта рекомендуется в качестве кода возврата использовать значения из перечисления ENUM_INIT_RETCODE. Эти значения предназначены для организации управления ходом оптимизации, в том числе для выбора наиболее подходящих агентов тестирования. Прямо при инициализации эксперта еще до запуска самого тестирования можно запросить информацию о конфигурации и ресурсах агента (количество ядер, объем свободной памяти и т.д.) с помощью функции TerminalInfoInteger(). И на основе полученной информации либо разрешить использовать данный агент тестирования, либо отказаться от него при оптимизации данного эксперта.

ENUM_INIT_RETCODE

Идентификатор Описание INIT_SUCCEEDED Инициализация прошла успешно, тестирование эксперта можно продолжать. Этот код означает то же самое, что и нулевое значение – инициализация эксперта в тестере прошла успешно. INIT_FAILED Неудачная инициализация, тестирование нет смысла продолжать из-за неустранимых ошибок. Например, не удалось создать индикатор, необходимый для работы эксперта. Возврат этого значения означает то же самое, что и возврат значения, отличного от нуля – инициализация эксперта в тестере прошла неудачно. INIT_PARAMETERS_INCORRECT Предназначен для обозначения программистом некорректного набора входных параметров, в общей таблице оптимизации строка результата с таким кодом возврата будет подсвечена красным цветом. Тестирование для данного набора параметров эксперта не будет выполняться, агент свободен для получения нового задания. При получении этого значения тестер стратегий гарантированно не будет передавать данное задание другим агентам для повторного выполнения. INIT_AGENT_NOT_SUITABLE Ошибок в работе программы при инициализации не возникло, но по каким-то причинам данный агент не подходит для проведения тестирования. Например, недостаточно оперативной памяти, нет поддержки OpenCL и так далее. После возврата этого кода агент больше не будет получать заданий до самого конца данной оптимизации.

Функция OnInit() типа void всегда означает удачную инициализацию.

Функция OnDeinit() вызывается при деинициализации и является обработчиком события Deinit. Должна быть объявлена с типом void и иметь один параметр типа const int , который содержит код причины деинициализации. Если объявлен иной тип, компилятор выдаст предупреждение, но функция вызываться не будет. Для скриптов событие Deinit не генерируется и поэтому использовать в скриптах функцию OnDeinit() нельзя.

void OnDeinit(const int reason);

Событие Deinit генерируется для экспертов и индикаторов в следующих случаях:

перед переинициализацией в связи со сменой символа или периода графика, к которому прикреплена mql5-программа;

перед переинициализацией в связи со сменой входных параметров

перед выгрузкой mql5-программы.

Событие NewTick генерируется только для экспертов при поступлении нового тика по символу, к графику которого прикреплен эксперт. Функцию OnTick() бесполезно определять в пользовательском индикаторе или скрипте, поскольку событие NewTick для них не генерируется.

Событие Tick генерируется только для экспертов, но это не означает, что эксперты обязаны иметь функцию OnTick(), так как для экспертов генерируются не только события NewTick, но и события Timer, BookEvent и ChartEvent. Должна быть объявлена с типом void, параметров не имеет:

void OnTick();

Функция OnTimer() вызывается при наступлении события Timer, которое генерируется системным таймером только для экспертов и индикаторов – использовать ее в скриптах нельзя. Периодичность наступления этого события устанавливается при подписке на получение функцией EventSetTimer() уведомлений о событии Timer.

Отписывание от приема посылки событий таймера для конкретного эксперта производится функцией EventKillTimer(). Функция должна быть определена с типом void, параметров не имеет:

void OnTimer();

Рекомендуется вызывать функцию EventSetTimer() однократно в функции OnInit(), а функцию EventKillTimer() вызывать однократно в OnDeinit().

Каждый эксперт и каждый индикатор работает со своим таймером, и получает события только от него. При завершении работы mql5-программы таймер уничтожается принудительно, если он был создан, но не был отключен функцией EventKillTimer().

Функция вызывается при наступлении события Trade, которое возникает при изменении списка выставленных ордеров и открытых позиций, истории ордеров и истории сделок. При любом торговом действии (выставлении отложенного ордера, открытии/закрытии позиции, установке стопов, срабатывании отложенных ордеров и т.п.) соответствующим образом изменяется история ордеров и сделок и/или список позиций и текущих ордеров.

void OnTrade();

Пользователь должен самостоятельно в коде реализовать проверку состояния торгового счета при получении этого события (если это необходимо по условиям торговой стратегии). Если вызов функции OrderSend() завершился успешно и вернул значение true – это означает, что торговый сервер поставил ордер в очередь на исполнение и присвоил ему номер тикета. Как только сервер обработает данный приказ, будет сгенерировано событие Trade. И если пользователь запомнил значение тикета, то при обработке события OnTrade() он может по этому тикету выяснить что именно случилось с ордером.

В результате выполнения определенных действий с торговым счетом, его состояние изменяется. К таким действиям относятся:

Отсылка торгового запроса любым MQL5-приложением в клиентском терминале при помощи функций OrderSend OrderSendAsync и его последующее исполнение;

Отсылка торгового запроса через графический интерфейс терминала и его последующее исполнение;

Срабатывание отложенных ордеров и стоп-ордеров на сервере;

Выполнение операций на стороне торгового сервера.

В результате данных действий, для счета выполняются торговые транзакции:

обработка торгового запроса;

изменение открытых ордеров;

изменение истории ордеров;

изменение истории сделок;

изменение позиций.

Например, при отсылке рыночного ордера на покупку, он обрабатывается, для счета создается соответствующий ордер на покупку, происходит исполнение ордера, его удаление из списка открытых, добавление в историю ордеров, далее добавляется соответствующая сделка в историю и создается новая позиция. Все эти действия являются торговыми транзакциями. Приход каждой такой транзакции в терминал является событием TradeTransaction. Оно вызывает обработчик OnTradeTransaction():

void OnTradeTransaction(

const MqlTradeTransaction& trans, // структура торговой транзакции

const MqlTradeRequest& request, // структура запроса

const MqlTradeResult& result // структура ответа

);

Обработчик содержит три параметра:

trans - в данный параметр передается структура MqlTradeTransaction , описывающая торговую транзакцию, примененную к торговому счету;

request - в данный параметр передается структура MqlTradeRequest , описывающая торговый запрос;

result - в данный параметр передается структура MqlTradeResult , описывающая результат исполнения торгового запроса.

Два последних параметра request и result заполняются значениями только для транзакции типа TRADE_TRANSACTION_REQUEST, информацию о транзакции можно получить из параметра type переменной trans. Обратите внимание, что в этом случае поле request_id в переменной result содержит идентификатор торгового запроса request, в результате выполнения которого и была произведена торговая транзакция, описанная в переменной trans. Наличие идентификатора запроса позволяет связать выполненное действие (вызов функций OrderSend или OrderSendAsync) с результатом этого действия, передаваемым в OnTradeTransaction().

Один торговый запрос, отправленный из терминала вручную или через торговые функции OrderSend()/OrderSendAsync(), может порождать на торговом сервере несколько последовательных торговых транзакций. При этом очередность поступления этих транзакций в терминал не гарантирована, поэтому нельзя свой торговый алгоритм строить на ожидании поступления одних торговых транзакций после прихода других.

Все типы торговых транзакций описываются в перечислении ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE

Структура MqlTradeTransaction, описывающая торговую транзакцию, заполняется по-разному в зависимости от типа транзакции. Например для транзакций типа TRADE_TRANSACTION_REQUEST необходимо анализировать только одно поле - type (тип торговой транзакции). Для получения дополнительной информации необходимо анализировать второй и третий параметры функции OnTradeTransaction (request и result). Более подробная информация приведена в разделе "Структура торговой транзакции"

HistoryOrderGet*, HistoryDealGet* и PositionGet*. В описании торговой транзакции передается не вся доступная информация по ордерам, сделкам и позициям (например, комментарий). Для получения расширенной информации следует использовать функции OrderGet*

После применения торговых транзакций к клиентскому счету, они последовательно помещаются в очередь торговых транзакций терминала, откуда уже последовательно передаются в точку входа OnTradeTransaction в порядке поступления в терминал.

Во время обработки торговых транзакций экспертом при помощи обработчика OnTradeTransaction(), терминал продолжает обрабатывать вновь поступающие торговые транзакции. Таким образом, состояние торгового счета может измениться уже в процессе работы OnTradeTransaction(). Например, пока MQL5-программа обрабатывает событие добавления нового ордера, он может быть исполнен, удален из списка открытых и перемещен в историю. В дальнейшем программа будет уведомлена о всех этих событиях.

Длина очереди транзакций составляет 1024 элемента. В случае, если OnTradeTransaction() будет обрабатывать очередную транзакцию слишком долго, старые транзакции в очереди могут быть вытеснены более новыми.

В общем случае нет точного соотношения по количеству вызовов OnTrade и OnTradeTransaction. Один вызов OnTrade соответствует одному или нескольким вызовам OnTradeTransaction.

OnTrade вызывается после соответствующих вызовов OnTradeTransaction.

Функция OnTester() является обработчиком события Tester, которое автоматически генерируется по окончании исторического тестирования эксперта на заданном интервале дат. Функция должна быть определена с типом double, параметров не имеет:

double OnTester();

Функция вызывается непосредственно перед вызовом функции OnDeinit() и имеет тип возвращаемого значения double. Функция OnTester() может быть использована только в экспертах при тестировании и предназначена в первую очередь для расчета некоторого значения, используемого в качестве критерия Custom max при генетической оптимизации входных параметров.

При генетической оптимизации сортировка результатов в пределах одного поколения производится по убыванию. То есть, лучшими с точки зрения критерия оптимизации считаются результаты с наибольшим значением (для критерия оптимизации Custom max в расчет принимаются значения, возвращенные функцией OnTester). Худшие значения при такой сортировке помещаются в конец и впоследствии отбрасываются и не принимают участия в формировании следующего поколения.

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации в тестере стратегий. Существуют два варианта функции.

Версия с возвратом результата

int OnTesterInit(void);

Возвращаемое значение

Значение типа int, ноль означает успешную инициализацию эксперта, запущенного на графике перед началом оптимизации.

Приоритетным является использование вызова OnTesterInit() с возвратом результата выполнения, так как этот способ позволяет не только выполнить инициализацию программы, но и вернуть код ошибки в случае досрочного прекращения оптимизации. Возврат любого значения, отличного от INIT_SUCCEEDED (0), означает ошибку и оптимизация запущена не будет.

Версия без возврата результата оставлена только для совместимости со старыми кодами. Не рекомендуется к использованию

void OnTesterInit(void);

Эксперт, имеющий обработчик OnTesterDeinit() или OnTesterPass(), при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом, и получает событие TesterInit. Функция предназначена для инициализации эксперта перед началом оптимизации для последующей обработки результатов оптимизации.

Функция OnTesterPass() является обработчиком события TesterPass, которое автоматически генерируется при поступлении фрейма во время оптимизации эксперта в тестере стратегий. Функция должна быть определена с типом void, параметров не имеет:

void OnTesterPass();

Эксперт с обработчиком OnTesterPass() автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными для тестирования символом/периодом и получает во время оптимизации события TesterPass при получении фрейма. Функция предназначена для динамической обработки результатов оптимизации прямо "на лету", не дожидаясь её окончания. Добавление фреймов производится функцией FrameAdd(), которую можно вызывать по окончании одиночного прохода в обработчике OnTester().

Функция OnTesterDeinit() является обработчиком события TesterDeinit, которое автоматически генерируется по окончании оптимизации эксперта в тестере стратегий. Функция должна быть определена с типом void, параметров не имеет:

void OnTesterDeinit();

Эксперт с обработчиком TesterDeinit() автоматически загружается на график при запуске оптимизации и получает событие TesterDeinit после её завершения. Функция предназначена для финальной обработки всех результатов оптимизации.

Функция OnBookEvent() является обработчиком события BookEvent. Событие BookEvent генерируется для экспертов и индикаторов при изменении состояния стакана цен (Depth of Market). Должна иметь тип void и один параметр типа string:

void OnBookEvent (const string& symbol);

Чтобы получать события BookEvent по любому символу, достаточно предварительно подписаться на получение этих событий для этого символа с помощью функции MarketBookAdd(). Для того чтобы отписаться от получения события BookEvent по конкретному символу, необходимо вызывать функцию MarketBookRelease().

В отличие от других событий, событие BookEvent является широковещательным. Это означает, что достаточно одному эксперту подписаться на получение события BookEvent с помощью функции MarketBookAdd, все остальные эксперты, имеющие обработчик OnBookEvent(), будут получать это событие. Поэтому необходимо анализировать имя символа, которое передается в обработчик в качестве параметра const string& symbol.

OnChartEvent() является обработчиком группы событий ChartEvent:

CHARTEVENT_KEYDOWN — событие нажатия клавиатуры, когда окно графика находится в фокусе;

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — события перемещения мыши и нажатия кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE =true);

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — событие создания графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE =true);

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — событие изменения свойств объекта через диалог свойств;

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — событие удаления графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE =true);

CHARTEVENT_CLICK — cобытие щелчка мыши на графике;

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — событие щелчка мыши на графическом объекте, принадлежащем графику;

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — событие перемещения графического объекта при помощи мыши;

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — событие окончания редактирования текста в поле ввода графического объекта LabelEdit;

CHARTEVENT_CHART_CHANGE — событие изменения графика;

CHARTEVENT_CUSTOM+n — идентификатор пользовательского события, где n находится в диапазоне от 0 до 65535.

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST — последний допустимый идентификатор пользовательского события (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).

Функция может вызываться в экспертах и индикаторах, должна иметь тип void и 4 параметра:

void OnChartEvent(const int id, // идентификатор события

const long& lparam, // параметр события типа long

const double& dparam, // параметр события типа double

const string& sparam // параметр события типа string

);

Для каждого типа события входные параметры функции OnChartEvent() имеют определенные значения, которые необходимы для обработки этого события. В таблице перечислены события и значения, которые передаются через параметры.

Событие Значение параметра id Значение параметра lparam Значение параметра dparam Значение параметра sparam Событие нажатия клавиатуры CHARTEVENT_KEYDOWN Код нажатой клавиши Количество нажатий клавиши,сгенерированных за время её удержания в нажатом состоянии Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок клавиатуры События мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X координата Y координата Строковое значение битовой маски, описывающее статус кнопок мыши Событие создания графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — Имя созданного графического объекта Событие изменения свойств объекта через диалог свойств CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — Имя измененного графического объекта Событие удаления графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — Имя удаленного графического объекта Событие щелчка мыши на графике CHARTEVENT_CLICK X координата Y координата — Событие щелчка мыши на графическом объекте CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X координата Y координата Имя графического объекта, на котором произошло событие Событие перемещения графического объекта при помощи мыши CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — Имя перемещенного графического объекта Событие окончания редактирования текста в поле ввода графического объекта "Поле ввода" CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — Имя графического объекта "Поле ввода", в котором завершилось редактирование текста Событие изменения графика CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — Пользовательское событие с номером N CHARTEVENT_CUSTOM+N Значение, заданное функцией EventChartCustom() Значение, заданное функцией EventChartCustom() Значение, заданное функцией EventChartCustom()

Функция OnCalculate() вызывается только в пользовательских индикаторах при необходимости произвести расчет значений индикатора по событию Calculate. Обычно это происходит при поступлении нового тика по символу, для которого рассчитывается индикатор. При этом индикатор не обязательно должен быть прикреплен к какому-нибудь ценовому графику данного символа.

Функция OnCalculate() должна иметь тип возвращаемого значения int. Существует два варианта определения. В пределах одного индикатора нельзя использовать оба варианта функции.

Первая форма вызова предназначена для тех индикаторов, которые могут быть рассчитаны на одном буфере данных. Пример такого индикатора - Custom Moving Average.

int OnCalculate (const int rates_total, // размер массива price[]

const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове

const int begin, // откуда начинаются значимые данные

const double& price[] // массив для расчета

);

В качестве массива price[] может быть передана одна из ценовых таймсерий либо рассчитанный буфер какого-либо индикатора. Чтобы определить направление индексации в массиве price[], необходимо вызывать функцию ArrayGetAsSeries(). Чтобы не зависеть от умолчаний, необходимо безусловно вызывать функцию ArraySetAsSeries() для тех массивов, с которыми предполагается работать.

Выбор необходимой таймсерии или индикатора в качестве массива price[] осуществляется пользователем на вкладке "Parameters" при запуске индикатора. Для этого необходимо указать нужный элемент в выпадающем списке поля "Apply to".

Для получения значений пользовательского индикатора из других mql5-программ используется функция iCustom(), возвращающая хэндл индикатора для последующих операций. При этом также можно указать необходимый массив price[] или хэндл другого индикатора. Этот параметр должен передаваться последним в списке входных переменных пользовательского индикатора.



Пример:

void OnStart()

{

//---

string terminal_path=TerminalInfoString(STATUS_TERMINAL_PATH);

int handle_customMA=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT, "Custom Moving Average",13,0, MODE_EMA,PRICE_TYPICAL);

if(handle_customMA>0)

Print("handle_customMA = ",handle_customMA);

else

Print("Cannot open or not EX5 file '"+terminal_path+"\\MQL5\\Indicators\\"+"Custom Moving Average.ex5'");

}

В данном примере последним параметром передано значение PRICE_TYPICAL (из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE ), которое указывает, что пользовательский индикатор будет построен по типическим ценам, полученным как (High+Low+Close)/3. Если параметр не указывается, то индикатор строится по значениям PRICE_CLOSE, то есть по ценам закрытия каждого бара.

Другой пример, демонстрирующий передачу хендла индикатора последним параметром для указания массива price[], приведен в описании функции iCustom().

Вторая форма вызова предназначена для всех остальных индикаторов, у которых для расчета используется более чем одна таймсерия.

int OnCalculate (const int rates_total, // размер входных таймсерий

const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове

const datetime& time[], // Time

const double& open[], // Open

const double& high[], // High

const double& low[], // Low

const double& close[], // Close

const long& tick_volume[], // Tick Volume

const long& volume[], // Real Volume

const int& spread[] // Spread

);

Параметры open[], high[], low[] и close[] содержит массивы с ценами открытия, максимальной, минимальной ценами и ценами закрытия текущего таймфрейма. Параметр time[] содержит массив со значениями времени открытия, параметр spread[] – массив, содержащий историю спредов (если спред предусмотрен для данного торгового инструмента). Параметры volume[] и tick_volume[] содержат соответственно историю торгового и тикового объема.

Чтобы определить направление индексации в массивах time[], open[], high[], low[], close[], tick_volume[], volume[] и spread[], необходимо вызывать функцию ArrayGetAsSeries(). Чтобы не зависеть от умолчаний, необходимо безусловно вызывать функцию ArraySetAsSeries() для тех массивов, с которыми предполагается работать.

Первый параметр rates_total содержит количество баров, доступных индикатору для расчета, и соответствует количеству баров, доступных на графике.

Необходимо отметить связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate() и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.

Для этого обычно достаточно вернуть значение параметра rates_total, которое содержит количество баров при текущем вызове функции. Если с момента последнего вызова функции OnCalculate() ценовые данные были изменены (подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории), то значение входного параметра prev_calculated будет установлено в нулевое значение самим терминалом.

Примечание: если функция OnCalculate возвращает нулевое значение, то в окне DataWindow клиентского терминала значения индикатора не показываются.

Для лучшего понимания будет полезно запустить индикатор, код которого приложен ниже.

Пример индикатора:

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Line

#property indicator_label1 "Line"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrDarkBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- indicator buffers

double LineBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime& time[],

const double& open[],

const double& high[],

const double& low[],

const double& close[],

const long& tick_volume[],

const long& volume[],

const int& spread[])

{

//--- получим количество доступных баров для текущих символа и периода на графике

int bars=Bars(Symbol(),0);

Print("Bars = ",bars,", rates_total = ",rates_total,", prev_calculated = ",prev_calculated);

Print("time[0] = ",time[0]," time[rates_total-1] = ",time[rates_total-1]);

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

Смотри также

Выполнение программ, События клиентского терминала, Работа с событиями