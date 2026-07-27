Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 33): Создание системы распознавания гармонического паттерна "Shark" с использованием Price Action

Введение

В предыдущей статье (Часть 32), мы разработали систему распознавания графического паттерна "5 Drives (5-0)" на MetaQuotes Language 5 (MQL5), которая определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны "5 Drives" с использованием коэффициентов Фибоначчи, автоматизируя сделки с настраиваемыми уровнями стоп-лосса и тейк-профита, визуализируемыми с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда. В Части 33 мы создадим систему паттерна Shark (акула), которая определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны "Shark" с использованием точек разворота и определенных уровней коррекции Фибоначчи и расширений. Система совершает сделки с гибкими возможностями входа, стоп-лосса и многоуровневой фиксации прибыли, дополненными визуальными треугольниками, линиями тренда и метками для наглядного представления паттернов. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет стабильная стратегия в MQL5 для торговли на основе гармонического паттерна "Shark", готовая к настройке. Перейдем к реализации!





Изучение структуры гармонического паттерна "Shark"

Паттерн Shark представляет собой структуру гармонической торговли, определяемую пятью ключевыми точками разворота — X, A, B, C и D; паттерн может быть как бычьим, так и медвежьим. Паттерн используется для определения высоковероятных зон разворота посредством коррекций и расширений Фибоначчи. При бычьем паттерне "Shark" структура образует последовательность "минимум-максимум-минимум-максимум-минимум", где X - это свинг-лоу, A - это свинг-хай, B - свинг-лоу (коррекция от 0,32 до 0,50 XA), C - свинг-хай (расширение от 1,13 до 1,618 AB), а D - свинг-лоу (расширение от 1,618 до 2,24 BC, ниже B); медвежий паттерн меняет эту последовательность на противоположную, когда D находится выше B. Вот визуализация этих паттернов:

Медвежий гармонический паттерн "Shark":





Бычий гармонический паттерн "Shark":





Наш подход включает в себя обнаружение этих точек разворота в заданном диапазоне баров, проверку волн паттерна в соответствии с критериями Фибоначчи, визуализацию структуры X-A-B-C-D с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда, и открытие сделок в точке D с настраиваемым стоп-лоссом (на основе Фибоначчи или фиксированный) и настраиваемыми уровнями тейк-профита (одна треть, две трети или уровень точки разворота C), чтобы использовать ожидаемый разворот цены. Приступим к реализации!





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в "Навигатор", выберите папку Indicators, кликните "Создать" и следуйте инструкциям для создания файла. Нам необходимо объявить некоторые глобальные переменные, которые мы будем использовать на протяжении всей программы.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Shark Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL { TP1 = 1 , TP2 = 2 , TP3 = 3 }; enum ENUM_STOP_LOSS_TYPE { SL_FIBO = 1 , SL_FIXED = 2 }; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double MinRetrace = 0.32 ; input double MaxRetrace = 0.50 ; input double MinExt1 = 1.13 ; input double MaxExt1 = 1.618 ; input double MinExt2 = 1.618 ; input double MaxExt2 = 2.24 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; input ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL TakeProfitLevel = TP2; input ENUM_STOP_LOSS_TYPE StopLossType = SL_FIBO; input double SL_FiboExtension = 1.618 ; input double SL_FixedPoints = 50 ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternX = 0 ; datetime tradedPatterns[];

Чтобы заложить основу для системы паттерна Shark, сначала подключим библиотеку "<Trade\Trade.mqh>" и создадим экземпляр "obj_Trade" в качестве объекта CTrade для управления торговыми операциями, такими как открытие сделок на покупку и продажу. Затем определим перечисления "ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL" (TP1 для одной трети, TP2 для двух третей, TP3 для цены точки разворота C) и "ENUM_STOP_LOSS_TYPE" (SL_FIBO для расширения Фибоначчи, SL_FIXED для фиксированных точек) для гибких настроек торговли и установим входные параметры: "PivotLeft" и "PivotRight" задаются равными 5 барам и используются для определения точек разворота, "Tolerance" равно 0,10 для отклонения от уровней Фибоначчи, "MinRetrace" равно 0.32, а "MaxRetrace" - 0.50 для стороны AB, "MinExt1" - 1.13 и "MaxExt1" - 1.618 для стороны BC, "MinExt2" - 1.618, а "MaxExt2" - 2.24 для стороны CD, "LotSize" - 0.01, "AllowTrading" равно true, "TakeProfitLevel" - TP2, "StopLossType" - SL_FIBO, "SL_FiboExtension" - 1.618, а "SL_FixedPoints" - 50.

Далее определим структуру "Pivot" с параметрами "time", "price" и "isHigh" для хранения точек разворота цены, объявим "pivots" как динамический массив и инициализируем глобальные переменные "g_patternFormationBar" значением -1, "g_lockedPatternX" значением 0 для сохранения времени разворота X и "tradedPatterns" как массив для отслеживания торговых паттернов с использованием времени X. Эта структура служит основой для обнаружения и торговли паттернами "Shark". Для визуализации можно использовать функции для рисования линий, меток и треугольников.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Перейдем к реализации функций визуализации с целью создания четких графических представлений гармонического паттерна "Shark" и его торговых уровней. Сначала мы создадим функцию "DrawTriangle", которая использует ObjectCreate для рисования заполненного треугольника (OBJ_TRIANGLE), определяемого тремя точками с параметрами времени ("t1", "t2", "t3") и цен ("p1", "p2", "p3"). Установим OBJPROP_COLOR в указанный цвет, "OBJPROP_STYLE" в значение "STYLE_SOLID", "OBJPROP_WIDTH" в заданную ширину, "OBJPROP_FILL" для включения или выключения заливки и "OBJPROP_BACK" для установки положения фона или переднего плана с помощью функции ObjectSetInteger. Затем перейдём к реализации функции "DrawTrendLine", которая создает линию тренда (OBJ_TREND) между двумя точками.

Далее реализуем функцию "DrawDottedLine", которая рисует горизонтальную пунктирную линию (OBJ_TREND) по заданной цене с "t1" по "t2". Наконец, разработаем функцию "DrawTextEx", которая создает текстовую метку (OBJ_TEXT) в координатах ("t", "p") с помощью "ObjectCreate". Установим "OBJPROP_TEXT" в указанный текст, "OBJPROP_COLOR", "OBJPROP_FONTSIZE" и OBJPROP_FONT в "Arial Bold" с помощью ObjectSetString и "ObjectSetInteger". Закрепим текст выше для свинг-хай или ниже для свинг-лоу на основе "isHigh" с помощью "OBJPROP_ANCHOR" и центрируя текст с помощью свойства "OBJPROP_ALIGN". Теперь перейдём к обработчику событий OnTick и попытаемся определить точки разворота, которые позже сможем использовать для распознавания паттернов. Вот логика, которую мы используем для достижения этой цели.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Здесь мы реализуем начальную часть логики функции OnTick для обнаружения точек разворота, что крайне важно для выявления гармонического паттерна "Shark". Сначала объявим статическую переменную "lastBarTime", инициализированную значением 0, чтобы отслеживать последний обработанный бар и сравнивать с "currentBarTime", полученной из iTime при сдвиге 1 для текущего символа и периода. Во избежание избыточной обработки, если значение не изменилось, завершаем работу, также обновим "lastBarTime" при обнаружении нового бара. Затем очистим массив "pivots" с помощью ArrayResize для обеспечения нового анализа. Далее получим общее количество баров с помощью Bars, установим диапазон поиска точек разворота с помощью "start" в качестве "PivotLeft" и "end" в качестве общего количества баров минус "PivotRight", и выполним перебор по выбранным барам.

Для каждого бара предположим, что это свинг-хай ("isPivotHigh" true) и свинг-лоу ("isPivotLow" true), получаем его максимальную и минимальную цены с помощью iHigh и iLow. Затем подтвердим пивот путем проверки окружающих баров в пределах "PivotLeft" и "PivotRight" с помощью "iHigh" и "iLow". Аннулируем пивот, если у какого-либо соседнего бара более высокий максимум или более низкий минимум. Наконец, если бар удовлетворяет условиям точки разворота, создадим структуру "Pivot", установим для нее "time" с помощью параметра "iTime", "price" на максимум или минимум на основе параметра "isPivotHigh" и флага "isHigh". Затем добавим ее в массив "pivots" с помощью ArrayResize и сохраним. При выводе структуры точки разворота получим следующий массив данных.





С помощью этих данных мы можем выделить точки разворота, и если у нас будет достаточно точек разворота, сможем проанализировать и обнаружить паттерны. Ниже показана необходимая логика.



int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 5 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; return ; } Pivot X = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; string patternType = "" ; if ((!X.isHigh) && A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - X.price; if (diff > 0 ) { double retrace = A.price - B.price; if ((retrace >= MinRetrace * diff) && (retrace <= MaxRetrace * diff)) { double extension1 = C.price - B.price; if ((extension1 >= MinExt1 * retrace) && (extension1 <= MaxExt1 * retrace)) { double extension2 = C.price - D.price; if ((extension2 >= MinExt2 * extension1) && (extension2 <= MaxExt2 * extension1) && (D.price < B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bullish" ; } } } } } if (X.isHigh && (!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = X.price - A.price; if (diff > 0 ) { double retrace = B.price - A.price; if ((retrace >= MinRetrace * diff) && (retrace <= MaxRetrace * diff)) { double extension1 = B.price - C.price; if ((extension1 >= MinExt1 * retrace) && (extension1 <= MaxExt1 * retrace)) { double extension2 = D.price - C.price; if ((extension2 >= MinExt2 * extension1) && (extension2 <= MaxExt2 * extension1) && (D.price > B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bearish" ; } } } } }

Сначала определим общее количество точек разворота с помощью "ArraySize(pivots)", которые хранятся в "pivotCount". Выйдем, если найдено менее 5 точек разворота, сбросив значения "g_patternFormationBar" и "g_lockedPatternX" на -1 и 0, поскольку для паттерна "Shark" требуются точки X, A, B, C и D. Затем извлечем последние пять точек разворота из массива "pivots", присвоим "X" (самая ранняя точка), "A", "B", "C" и "D" (самая поздняя точка).

Далее, для бычьего паттерна (минимум X, максимум A, минимум B, максимум C, минимум D) вычислим длину XA ("A.price - X.price"), убедимся, что она положительна, проверим, находится ли коррекция AB ("A.price - B.price") в пределах от "MinRetrace" (0.32) до "MaxRetrace" (0.50) от XA, проверим, находится ли расширение BC ("C.price - B.price") в пределах от "MinExt1" (1.13) до "MaxExt1" (1.618) от AB, и подтверждаем, что расширение CD ("C.price - D.price") находится в пределах от "MinExt2" (1.618) до "MaxExt2" (2.24) от BC с "D.price < B.price", установив "patternFound" в true и "patternType" в "Bullish", если это допустимо. Наконец, для медвежьего паттерна (максимум X, минимум A, максимум B, минимум C, максимум D) мы применяем аналогичные проверки для XA ("X.price - A.price"), коррекции AB ("B.price - A.price"), расширения BC ("B.price - C.price") и расширения CD ("D.price - C.price") с "D.price > B.price", установив "patternFound" в true и "patternType" в "Bearish", если паттерн действителен.Если паттерн обнаружен, мы можем перейти к его визуализации на графике.

if (patternFound) { Print (patternType, " Shark pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "SH_" + IntegerToString (X.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Теперь визуализируем обнаруженные паттерны на графике. Сначала, если действительный паттерн обнаружен ("patternFound" в значении true), выводим в лог обнаружение с помощью функции Print, выводим параметр "patternType" ("Bullish" или "Bearish") и время точки разворота D, отформатированное с помощью TimeToString, включая дату, минуты и секунды. Далее перейдем к созданию уникального идентификатора "signalPrefix", объединяя "SH_" с "X.time", преобразованным в строку с помощью функции IntegerToString для обеспечения определенного именования объектов графика.

Затем для "triangleColor" установим синий цвет для бычьих паттернов или красный для медвежьих, чтобы различать их визуально. Наконец дважды вызовем "DrawTriangle" для визуализации паттерна: сначала с целью нарисовать треугольник XAB, соединяющий точки разворота X, A и B. Затем - с целью нарисовать треугольник BCD, соединяющий точки разворота B, C и D, используя "signalPrefix" с суффиксами "_Triangle1" и "_Triangle2", соответствующие показатели времени и цен точек разворота, "triangleColor", ширину 2, а также включив заливку и отображение фона с помощью флагов со значением true. Получим следующий результат.





На изображении видно, что мы можем корректно отобразить и визуализировать обнаруженный паттерн. Теперь добавим линии тренда, чтобы полностью показать контур паттерна, а также добавим к ним метку для облегчения идентификации уровней.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XA" , X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XB" , X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BD" , B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_X = (X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset); double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_X" , "X" , X.time, textY_X, clrBlack , 11 , X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish Shark" : "Bearish Shark" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Далее улучшаем визуализацию обнаруженных паттернов, добавляя подробные графические объекты для четкого отображения структуры паттерна. Сначала нарисуем шесть сплошных линий тренда, используя "DrawTrendLine" с уникальным "signalPrefix", чтобы соединить ключевые точки разворота: XA, AB, BC, CD, XB и BD, каждый из которых использует значения времени и цены точки разворота (например, "X.time", "X.price"), установим OBJPROP_COLOR на "clrBlack", "OBJPROP_WIDTH" на 2, а "OBJPROP_STYLE" - на "STYLE_SOLID" с ObjectSetInteger для отображения контуров паттерна. Затем мы получаем размер символа в пунктах с помощью функции "SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)" и вычисляем смещение в 15 пунктов для позиционирования меток. Определим Y-координаты ("textY_X", "textY_A", "textY_B", "textY_C", "textY_D") путем добавления или вычитания смещения на основе того, является ли каждая точка разворота свинг-хай ("isHigh" true) или свинг-лоу, чтобы разместить метки выше максимумов или ниже минимумов.

Затем мы используем "DrawTextEx" для создания текстовых меток для точек разворота X, A, B, C и D с "signalPrefix" и суффиксами типа "_Text_A", отображающими соответствующую букву, расположенную в момент времени соответствующей точки разворота и скорректированную по координате Y. Для привязки используется "clrBlack", размер шрифта 11 и статус точки разворота "isHigh". Наконец вычислим центральную позицию метки в точке "centralTime" как середину между "X.time" и "B.time", а также "centralPrice" в точке "D.price", создавая текстовый объект с помощью "ObjectCreate" с именем "signalPrefix + '_Text_Center'". Установим OBJPROP_TEXT в значение "Bullish Shark" или "Bearish Shark" на основе "patternType", и настроим "OBJPROP_COLOR" в значение "clrBlack", "OBJPROP_FONTSIZE" - на 11, OBJPROP_FONT на "Arial Bold" и "OBJPROP_ALIGN" на "ALIGN_CENTER" с помощью функций ObjectSetString и "ObjectSetInteger". После запуска программы получаем следующую визуализацию.





На изображении видно, что мы добавили линии контура и метки на паттерн, сделав его более наглядным. Следующий шаг — определить торговые уровни паттерна.



datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 *tradeDiff/ 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 *tradeDiff/ 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Чтобы определить и визуализировать торговые уровни для обнаруженного паттерна, установим значение "lineStart" на время точки разворота D ("D.time"), а "lineEnd" - на два периода вперед, используя "PeriodSeconds(_Period) * 2". Объявим переменные "entryPriceLevel", "TP1Level", "TP2Level", "TP3Level" и "tradeDiff" для расчетов сделок. Затем для бычьего паттерна ("patternType == 'Bullish'") установим "entryPriceLevel" на текущую цену ask с "SymbolInfoDouble", "TP3Level" равным цене точки разворота C, "TP3Level" - цене точки разворота C, рассчитаем "tradeDiff" как "TP3Level - entryPriceLevel", а "TP1Level" и "TP2Level" - как одну треть и две трети "tradeDiff", добавленного к "entryPriceLevel". Для медвежьего паттерна используем цену bid, установим "TP3Level" на цену C, рассчитаем "tradeDiff" как "entryPriceLevel - TP3Level", а "TP1Level" и "TP2Level" - вычитая одну треть и две трети от разницы между ценами сделок.

Далее, используя функцию "DrawDottedLine", нарисуем четыре пунктирные горизонтальные линии: линию входа на уровне "entryPriceLevel" пурпурного цвета и линии тейк-профита на уровнях "TP1Level" (глубокий лесной зеленый), "TP2Level" (зеленый) и "TP3Level" (темно-зеленый), от "lineStart" до "lineEnd". Наконец, установим значение "labelTime" равным "lineEnd" плюс половина периода, создадим текстовые метки с ценами, отформатированными с помощью функции DoubleToString (например, "BUY (price)" или "SELL (price)" для входа, "TP1 (price)" и т. д.). Используем "DrawTextEx" для отрисовки этих меток в "labelTime" с соответствующими цветами, размером шрифта 11 и привязкой над уровнями цен. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий паттерн:





Бычий паттерн:





На изображениях видно, что мы корректно нанесли торговые уровни. Теперь осталось реализовать открытие позиций.



int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternX == X.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { bool alreadyTraded = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (tradedPatterns); k++) { if (tradedPatterns[k] == X.time) { alreadyTraded = true ; break ; } } if (alreadyTraded) { Print ( "This pattern has already been traded. No new trade executed." ); return ; } double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; switch (TakeProfitLevel) { case TP1: takeProfit = TP1Level; break ; case TP2: takeProfit = TP2Level; break ; case TP3: takeProfit = TP3Level; break ; default : takeProfit = TP2Level; } if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (StopLossType == SL_FIBO) { double second_drive = C.price - D.price; stopLoss = D.price - (SL_FiboExtension - 1.0 ) * second_drive; } else { stopLoss = entryPriceTrade - SL_FixedPoints * point; } if (stopLoss >= entryPriceTrade) { stopLoss = entryPriceTrade - 10 * point; } tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Shark Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Buy order opened successfully." ); else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (StopLossType == SL_FIBO) { double second_drive = D.price - C.price; stopLoss = D.price + (SL_FiboExtension - 1.0 ) * second_drive; } else { stopLoss = entryPriceTrade + SL_FixedPoints * point; } if (stopLoss <= entryPriceTrade) { stopLoss = entryPriceTrade + 10 * point; } tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Shark Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Sell order opened successfully." ); else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } if (tradeResult) { int size = ArraySize (tradedPatterns); ArrayResize (tradedPatterns, size + 1 ); tradedPatterns[size] = X.time; } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; }

Завершим внедрение обработчика событий OnTick путем управления исполнением сделок и подтверждением обнаруженного паттерна. Сначала получим индекс текущего бара с помощью функции "Bars(_Symbol, _Period) - 1" и сохраним его в "currentBarIndex". Затем, если ни один паттерн не сохранен ("g_patternFormationBar == -1"), установим "g_patternFormationBar" в "currentBarIndex", сохраним время точки разворота X в "g_lockedPatternX" с помощью "X.time", зарегистрируем обнаружение с помощью Print, указав на ожидание подтверждения. Завершаем работу.

Далее, если паттерн все еще находится на формирующем баре ("currentBarIndex == g_patternFormationBar"), считаем, что паттерн ещё перерисовывается и выходим, чтобы избежать преждевременной торговли. Наконец, если сформировался новый бар ("currentBarIndex > g_patternFormationBar") и точка разворота X совпадает с "g_lockedPatternX", подтверждаем паттерн, выводим в лог, обновляем "g_patternFormationBar" и проверяем, разрешена ли торговля и нет ли открытых позиций с помощью функции PositionSelect. Проверяем, что паттерн не торговался, проверяя "tradedPatterns", выберем уровень тейк-профита ("TP1Level", "TP2Level" или "TP3Level") на основе нашего выбора, снова рассчитаем стоп-лосс, учитывая выбор пользователя. Убедимся, что стоп-лосс действителен (ниже точка входа для покупки, выше - для продажи, корректируется на 10 пунктов при необходимости), откроем сделку на покупку или продажу с помощью "obj_Trade.Buy" или "obj_Trade.Sell", используя "LotSize" и "Shark Signal", зарегистрируем успех или неудачу, а также добавим паттерн в массив "tradedPatterns" как уже отработанный. Если торговля запрещена, позиция уже существует или паттерн торговался, в лог выводится сообщение об отсутствии сделки. Если паттерн меняется, обновляем сохранение и ждем. Если паттерн не найден, сбрасываем глобальные переменные. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий сигнал:





Бычий сигнал:





На изображении видно, что гармонический паттерн корректно отображается на графике и может использоваться для торговли после подтверждения. Тем самым достигается поставленная задача по его идентификации, графическому представлению и торговле этим паттерном. Осталось провести тестирование программы на истории.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории получены следующие результаты.

График тестирования:





Отчет о тестировании на истории:











Заключение



В заключение отметим, что нами разработана система паттерна "Shark" в MQL5. Она использует ценовое движение для выявления бычьих и медвежьих гармонических паттернов "Shark" с точными уровнями коррекции и расширения Фибоначчи, автоматизирует сделки с расчетными точками входа, стоп-лосса и многоуровневыми точками тейк-профита, а также визуализирует паттерны с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда.

Внимание: все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначено для других целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а рыночная волатильность может привести к убыткам. Тщательное тестирование на исторических данных и внимательное управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы на реальных рынках.

Используя представленные концепции и методы реализации, вы можете адаптировать эту систему паттернов "Shark" к своему стилю торговли, улучшив свои алгоритмические стратегии. Удачной торговли!