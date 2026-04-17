Торговые инструменты MQL5 (Часть 21): Добавление темы в стиле киберпанк в графики регрессии

Введение

Для парного анализа вы используете стандартные регрессионные графики, но они кажутся статичными и неинтересными во время длительных сессий. Это затрудняет концентрацию на корреляциях или выявление трендов среди монотонной визуализации, особенно в условиях низкой освещенности, где блики снижают читаемость. В базовых визуальны[ представлениях недостает динамических элементов для выделения ключевых точек данных или поддержания вовлеченности, что приводит к упущению информации на нестабильных рынках. Эта статья предназначена для разработчиков MetaQuotes Language 5 (MQL5) и алгоритмических трейдеров, стремящихся добавить иммерсивные темы в графические инструменты для улучшения визуализации.

В своей предыдущей статье (Часть 20) мы создали графический инструмент на основе Canvas в MQL5 для статистической корреляции и линейно-регрессионного анализа между двумя символами с возможностью перетаскивания и изменения размера. В Части 21 мы усовершенствуем этот инструмент, добавив режим темы в стиле киберпанк с неоновым свечением, анимацией, голографическими рамками и футуристическими элементами. Эта система с двумя темами включает в себя переключение с помощью кнопки, динамичные фоны со звездами и неоновые визуальные элементы для иммерсивного анализа пар. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас получится тематический график регрессии, сочетающий стандартный и киберпанковский стили. Перейдём к реализации!





Создание темы в стиле киберпанк для улучшенной визуализации регрессии

Тема киберпанк улучшает визуализацию регрессии за счет неонового свечения, анимированных импульсов, голографических рамок и динамических сеток, превращая стандартные графики в захватывающие футуристические экраны, которые привлекают внимание, сохраняя при этом точность анализа. В ней используется смешивание цветов, альфа-композиция и анимация на основе таймера для создания таких эффектов, как светящиеся линии, мерцающие фоны и панели в стиле glassmorphism, которые идеально подходят для торговли в ночном режиме или стилистических предпочтений.

Этот режим темы переключается с помощью кнопки, предлагая двойную функциональность со стандартными режимами отображения для универсального анализа рыночных пар. Мы добавим возможность переключения тем оформления с анимацией по таймеру, отображения элементов киберпанка, таких как неоновые точки и светящиеся контуры, с использованием смешения цветов. Кроме того, адаптируем стандартные функции для обеспечения совместимости двух режимов. Вкратце, ниже представлено наглядное представление наших целей.









Реализация средствами MQL5

Для улучшения программы на языке MQL5 нам потребуется добавить новые глобальные переменные и входные данные, чтобы адаптироваться к новым улучшениям и темам, которые мы будем внедрять.

Расширение входных данных и глобальных переменных для управления темами

Для поддержки новых характеристик киберпанка мы вводим входные параметры для управления свечением и глобальные переменные для цветов, флагов и отслеживания анимации.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property description "Dual Theme Regression: Standard & Cyberpunk Modes" input group "=== CYBERPUNK MODE SETTINGS ===" input double glowIntensity = 0.8 ; bool isCyberpunkThemeEnabled = false ; int themeToggleButtonX = 0 ; int themeToggleButtonY = 0 ; const int THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE = 25 ; const color CYBER_PRIMARY_COLOR = C'0,191,255' ; const color CYBER_SECONDARY_COLOR = C'255,0,255' ; const color CYBER_DATA_POINTS_COLOR = C'255,50,150' ; const color CYBER_REGRESSION_COLOR = C'0,150,255' ; int currentAnimationFrame = 0 ;

Начнем с добавления новой группы ввода "=== CYBERPUNK MODE SETTINGS ===" со значением "glowIntensity" типа double, изменяющимся от 0 до 1, по умолчанию равным 0,8, для управления интенсивностью эффектов свечения в киберпанк-теме. Далее мы объявляем глобальные переменные для управления темой: "isCyberpunkThemeEnabled" инициализируется значением false в качестве флага для переключения режимов; "themeToggleButtonX" и "themeToggleButtonY" устанавливаются в 0 для позиционирования кнопки; константа "THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE" имеет размер 25 пикселей. Мы определяем специфические для киберпанка цвета, используя обозначение C'...': "CYBER_PRIMARY_COLOR" в ярко-голубом цвете C'0,191,255', "CYBER_SECONDARY_COLOR" в пурпурном цвете C'255,0,255', "CYBER_DATA_POINTS_COLOR" в розовом цвете C'255,50,150' и "CYBER_REGRESSION_COLOR" в синем цвете C'0,150,255', создавая яркие тематические палитры.

Вы можете выбрать любой другой цветовой оттенок, который вам нравится; мы просто посчитали это произвольным вариантом для демонстрации. Наконец, мы инициализируем "currentAnimationFrame" значением 0 для отслеживания прогресса анимации в динамических эффектах. Далее мы создадим вспомогательную функцию для плавного смешивания цветов в режиме киберпанка, чтобы избежать получения однородного цвета.

Реализация утилиты смешивания цветов

Для реализации динамических эффектов, таких как свечение и градиенты, мы определяем функцию интерполяции между двумя цветами.

color BlendColors( color color1, color color2, double ratio) { uchar r1 = ( uchar )((color1 >> 16 ) & 0xFF ); uchar g1 = ( uchar )((color1 >> 8 ) & 0xFF ); uchar b1 = ( uchar )(color1 & 0xFF ); uchar r2 = ( uchar )((color2 >> 16 ) & 0xFF ); uchar g2 = ( uchar )((color2 >> 8 ) & 0xFF ); uchar b2 = ( uchar )(color2 & 0xFF ); uchar r = ( uchar )(r1 * ( 1.0 - ratio) + r2 * ratio); uchar g = ( uchar )(g1 * ( 1.0 - ratio) + g2 * ratio); uchar b = ( uchar )(b1 * ( 1.0 - ratio) + b2 * ratio); return (r << 16 ) | (g << 8 ) | b; }

Здесь мы реализуем функцию "BlendColors" для создания плавных цветовых переходов для получения киберпанк-эффектов, извлекая компоненты RGB из двух входных цветов с помощью побитовых сдвигов, затем смешивая каждый канал с помощью (1 - коэффициент) для первого и коэффициента для второго и повторно объединяя в новое значение цвета для динамических градиентов или анимации. Представьте это себе как волшебный миксер для смешивания цветов. Вы даете ему два цвета и говорите: "Смешай их в таком соотношении" (соотношение примерно 0,5 на половину). Получается новый цвет. В киберрежиме мы будем использовать его для создания плавных светящихся эффектов, например, смешивания синего и розового цветов для получения пурпурных огней. Без него цвета будут казаться малоконтрастными; с ним же всё будет выглядеть более гармонично и профессионально. Далее мы добавим кнопку переключения тем в заголовок, чтобы она позволяла нам легко переключаться между темами.

Добавление кнопки переключения темы

Для обеспечения возможности переключения режимов мы отображаем кнопку в заголовке и центрируем линию регрессии для обеспечения баланса.

mainCanvas.LineAA(lineStartScreenX, lineStartScreenY + w - regressionLineWidth/ 2 , lineEndScreenX, lineEndScreenY + w - regressionLineWidth/ 2 , argbLine); void drawThemeToggleButton() { themeToggleButtonX = currentWidthPixels - THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE - 8 ; themeToggleButtonY = (HEADER_BAR_HEIGHT - THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE) / 2 ; color buttonColor; if (isCyberpunkThemeEnabled) { buttonColor = isHoveringThemeButton ? LightenColor(CYBER_PRIMARY_COLOR, 0.3 ) : CYBER_PRIMARY_COLOR; } else { buttonColor = isHoveringThemeButton ? LightenColor(themeColor, 0.3 ) : themeColor; } uint argbButton = ColorToARGB (buttonColor, 200 ); uint argbBorder = ColorToARGB (isCyberpunkThemeEnabled ? CYBER_SECONDARY_COLOR : themeColor, 255 ); mainCanvas.FillRectangle(themeToggleButtonX, themeToggleButtonY, themeToggleButtonX + THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE, themeToggleButtonY + THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE, argbButton); mainCanvas.Rectangle(themeToggleButtonX, themeToggleButtonY, themeToggleButtonX + THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE, themeToggleButtonY + THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE, argbBorder); mainCanvas.FontSet( "Arial Black" , 16 ); uint argbText = ColorToARGB ( clrWhite , 255 ); string iconText = isCyberpunkThemeEnabled ? "◆" : "●" ; mainCanvas. TextOut (themeToggleButtonX + THEME_TOGGLE_BUTTON_SIZE/ 2 , themeToggleButtonY + 3 , iconText, argbText, TA_CENTER ); }

Сначала мы изменим функцию 'drawRegressionPlot' таким образом, чтобы линия регрессии была центрирована по вертикали. Это делается путем регулировки положения по оси Y в цикле по ширине. Вычтем половину ширины линии 'regression LineWidth/2' из начальной и конечной координат по оси Y на экране. Это обеспечивает сбалансированную толщину по всей рассчитанной траектории при рисовании с помощью функции 'LineAA'. Раньше толстая линия могла выглядеть смещенной от центра, как кривобокая дорога. Вычитание половины ширины идеально центрирует её. Это небольшое исправление, но оно придает линии аккуратный и профессиональный вид, как будто вы поправляете картину на стене.

Далее нам предстоит реализовать функцию 'drawThemeToggleButton'. Эта функция отображает кнопку переключения в заголовке для переключения режимов. Она вычисляет положение кнопки переключения как нижнее правое с отступом и выбирает цвет в зависимости от темы и состояния наведения курсора. Для придания динамичности используется 'LightenColor.' Функция заполняет прямоугольник полупрозрачным цветом ARGB, рисует границу цветом, соответствующим теме, и устанавливает жирный шрифт "Arial Black". Затем используя метод TextOut можно центрировать квадратную иконку для киберпанка или круглую иконку для стандартного стиля белым цветом ARGB. Как и раньше, можно использовать иконки из символов Wingdings. Однако мы выбрали его из-за простоты и технологичности оформления. Далее мы создаем визуализацию темы киберпанк. Давайте начнем с наложения основного слоя Canvas.

Рендеринг фона и границ темы киберпанк

Чтобы создать основу для этой темы, мы создаем звездные градиенты и анимированные голографические рамки.

void drawCyberpunkBackground() { color topColor = C'10,10,25' ; color bottomColor = C'20,5,30' ; uchar alphaChannel = ( uchar )( 255 * backgroundOpacityLevel); for ( int y = HEADER_BAR_HEIGHT; y < currentHeightPixels; y++) { double factor = ( double )(y - HEADER_BAR_HEIGHT) / (currentHeightPixels - HEADER_BAR_HEIGHT); color rowColor = BlendColors(topColor, bottomColor, factor); uint argbColor = ColorToARGB (rowColor, alphaChannel); for ( int x = 0 ; x < currentWidthPixels; x++) { if ( MathRand () % 800 == 0 ) { uchar brightness = ( uchar )( 100 + MathRand () % 155 ); uint starColor = ColorToARGB ( C'255,255,255' , brightness); blendPixelSet(mainCanvas, x, y, starColor); } else { blendPixelSet(mainCanvas, x, y, argbColor); } } } } void drawHolographicBorder() { double phase = (currentAnimationFrame % 360 ) * M_PI / 180.0 ; double glowFactor = ( MathSin (phase) + 1.0 ) * 0.5 ; color borderColor = BlendColors(CYBER_PRIMARY_COLOR, CYBER_SECONDARY_COLOR, glowFactor); for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { uchar alpha = ( uchar )( 80 * glowIntensity * ( 3 - i) / 3.0 ); uint glowColor = ColorToARGB (borderColor, alpha); for ( int x = i; x < currentWidthPixels - i; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, i, glowColor); } for ( int x = i; x < currentWidthPixels - i; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, currentHeightPixels - 1 - i, glowColor); } for ( int y = i; y < currentHeightPixels - i; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, i, y, glowColor); } for ( int y = i; y < currentHeightPixels - i; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, currentWidthPixels - 1 - i, y, glowColor); } } uint argbBorder = ColorToARGB (borderColor, 255 ); mainCanvas.Rectangle( 0 , 0 , currentWidthPixels - 1 , currentHeightPixels - 1 , argbBorder); mainCanvas.Rectangle( 1 , 1 , currentWidthPixels - 2 , currentHeightPixels - 2 , argbBorder); drawCornerAccents(borderColor); } void drawCornerAccents( color accentColor) { uint argbAccent = ColorToARGB (accentColor, 255 ); int accentSize = 15 ; for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { mainCanvas.Line( 5 , 5 + i, accentSize, 5 + i, argbAccent); mainCanvas.Line( 5 + i, 5 , 5 + i, accentSize, argbAccent); } for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { mainCanvas.Line(currentWidthPixels - accentSize - 1 , 5 + i, currentWidthPixels - 6 , 5 + i, argbAccent); mainCanvas.Line(currentWidthPixels - 6 - i, 5 , currentWidthPixels - 6 - i, accentSize, argbAccent); } for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { mainCanvas.Line( 5 , currentHeightPixels - 6 - i, accentSize, currentHeightPixels - 6 - i, argbAccent); mainCanvas.Line( 5 + i, currentHeightPixels - accentSize - 1 , 5 + i, currentHeightPixels - 6 , argbAccent); } for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { mainCanvas.Line(currentWidthPixels - accentSize - 1 , currentHeightPixels - 6 - i, currentWidthPixels - 6 , currentHeightPixels - 6 - i, argbAccent); mainCanvas.Line(currentWidthPixels - 6 - i, currentHeightPixels - accentSize - 1 , currentWidthPixels - 6 - i, currentHeightPixels - 6 , argbAccent); } }

Для фрейма в стиле киберпанк мы реализуем функцию "drawCyberpunkBackground", чтобы создать темный звездный градиент для темы киберпанк, установив вверху темно-сине-черный цвет C'10,10,25', а внизу - пурпурно-черный C'20,5,30', вычисляя альфа по непрозрачности, затем циклом перебирая ряды, чтобы смешать цвета с помощью "BlendColors", и случайным образом добавляем белые звезды с помощью MathRand % 800 == 0 с различной яркостью, смешивая все с помощью "blendPixelSet" для создания космического эффекта.

Затем мы создаем "drawHolographicBorder" для анимированных светящихся краев, вычисляем фазу на основе синуса из "currentAnimationFrame" для пульсации, смешиваем основные и дополнительные киберцвета для динамической границы, затем накладываем слои свечения с уменьшением интенсивности альфа-сигнала в циклах для верхнего / нижнего / левого / правого края, рисуем основные границы с помощью Rectangle и вызываем "drawCornerAccents" для получения улучшений. В функции "drawCornerAccents" мы преобразуем акцентный цвет в ARGB, устанавливаем размер равным 15 и трижды повторяем цикл, чтобы нарисовать короткие горизонтальные и вертикальные линии в каждом углу (верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый) с помощью Line, формируя акценты в виде скобок для технологичной рамки. Теперь нам нужно будет нарисовать футуристический заголовок.

Рисование футуристического заголовка

В довершение всего мы создаем градиентный заголовок со светящимся текстом и анимационными эффектами.

void drawFuturisticHeader() { double phase = (currentAnimationFrame % 360 ) * M_PI / 180.0 ; double animFactor = ( MathSin (phase) + 1.0 ) * 0.5 ; for ( int y = 0 ; y < HEADER_BAR_HEIGHT; y++) { double gradFactor = ( double )y / HEADER_BAR_HEIGHT; color headerColor; if (isDraggingCanvas) { headerColor = BlendColors(DarkenColor(CYBER_PRIMARY_COLOR, 0.7 ), DarkenColor(CYBER_SECONDARY_COLOR, 0.7 ), gradFactor); } else if (isHoveringHeader) { headerColor = BlendColors(DarkenColor(CYBER_PRIMARY_COLOR, 0.5 ), DarkenColor(CYBER_SECONDARY_COLOR, 0.5 ), gradFactor); } else { headerColor = BlendColors(DarkenColor(CYBER_PRIMARY_COLOR, 0.8 ), DarkenColor(CYBER_SECONDARY_COLOR, 0.8 ), gradFactor); } uint argbHeader = ColorToARGB (headerColor, 255 ); for ( int x = 0 ; x < currentWidthPixels; x++) { mainCanvas.PixelSet(x, y, argbHeader); } } color borderColor = BlendColors(CYBER_PRIMARY_COLOR, CYBER_SECONDARY_COLOR, animFactor); uint argbBorder = ColorToARGB (borderColor, 255 ); mainCanvas.Rectangle( 0 , 0 , currentWidthPixels - 1 , HEADER_BAR_HEIGHT, argbBorder); mainCanvas.Rectangle( 1 , 1 , currentWidthPixels - 2 , HEADER_BAR_HEIGHT - 1 , argbBorder); mainCanvas.FontSet( "Arial Black" , titleFontSize); string titleText = StringFormat ( "◆ %s vs %s - Linear Regression ◆" , secondarySymbol, primarySymbol); uint glowColor = ColorToARGB (CYBER_PRIMARY_COLOR, ( uchar )( 120 * glowIntensity)); for ( int offsetY = - 1 ; offsetY <= 1 ; offsetY++) { for ( int offsetX = - 1 ; offsetX <= 1 ; offsetX++) { if (offsetX == 0 && offsetY == 0 ) continue ; mainCanvas. TextOut (currentWidthPixels / 2 + offsetX, (HEADER_BAR_HEIGHT - titleFontSize) / 2 + offsetY, titleText, glowColor, TA_CENTER ); } } uint textColor = ColorToARGB ( C'255,105,180' , 255 ); mainCanvas. TextOut (currentWidthPixels / 2 , (HEADER_BAR_HEIGHT - titleFontSize) / 2 , titleText, textColor, TA_CENTER ); }

Здесь мы реализуем функцию "drawFuturisticHeader" для отрисовки анимированного градиентного заголовка в стиле киберпанк, начиная с вычисления фазы от "currentAnimationFrame" с использованием синуса для пульсирующих эффектов и коэффициента анимации, нормализованного в диапазоне от 0 до 1. Далее мы перебираем в цикле строки заголовка, чтобы вычислить коэффициент вертикального градиента, смешиваем затемненные основные и второстепенные цвета кибер-темы на основе состояния (перетаскивание, наведение курсора или значение по умолчанию) с помощью функций "BlendColors" и "DarkenColor", преобразуем в ARGB и устанавливаем значение для каждого пикселя построчно с помощью PixelSet для динамического затенения.

Для добавления границ мы смешиваем основные и второстепенные цвета с коэффициентом анимации, рисуем внешние и внутренние прямоугольники, используя Rectangle в смешанном ARGB. Мы используем жирный шрифт "Arial Black" с помощью FontSet, форматируем заголовок с помощью символов и названий пар, используя StringFormat, затем создаем эффект свечения, рисуя смещенный текст в сетке 3x3 (пропуская центр) с низкой прозрачностью в цвете CYBER PRIMARY COLOR в формате ARGB, и накладываем основной заголовок ярко-розовым цветом ARGB, центрированным с помощью TextOut метода. Далее мы нарисуем график регрессии в стиле киберпанка, но сначала нам понадобятся некоторые вспомогательные функции для рендеринга сетки и точек данных.

Рисование киберпанковской сетки и неоновых точек

Для наложения графиков добавляем анимированные сетки и светящиеся маркеры данных.

void drawCyberpunkGrid( int startX, int startY, int width, int height) { int gridSpacing = 40 ; double phase = (currentAnimationFrame % 120 ) * M_PI / 60.0 ; uchar gridAlpha = ( uchar )( 30 + 15 * MathSin (phase)); color gridColor = CYBER_PRIMARY_COLOR; uint argbGrid = ColorToARGB (gridColor, gridAlpha); for ( int x = startX; x < startX + width; x += gridSpacing) { for ( int y = startY; y < startY + height; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, y, argbGrid); } } for ( int y = startY; y < startY + height; y += gridSpacing) { for ( int x = startX; x < startX + width; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, y, argbGrid); } } } void drawNeonPoint( int centerX, int centerY, int radius, color pointColor) { for ( int glowRadius = radius + 4 ; glowRadius > radius; glowRadius--) { uchar glowAlpha = ( uchar )( 80 * glowIntensity * (radius + 4 - glowRadius) / 4.0 ); uint glowColor = ColorToARGB (pointColor, glowAlpha); drawCirclePoint(centerX, centerY, glowRadius, glowColor); } uint argbPoint = ColorToARGB (pointColor, 255 ); drawCirclePoint(centerX, centerY, radius, argbPoint); uint argbCenter = ColorToARGB ( C'255,255,255' , 200 ); drawCirclePoint(centerX, centerY, radius - 1 , argbCenter); }

Мы реализуем функцию "drawCyberpunkGrid" для создания анимированной сетки, накладываемой на область построения в режиме киберпанка, устанавливая интервал в 40 пикселей, вычисляя фазу из "currentAnimationFrame" для синусоидальной пульсации и варьируя альфа-канал от 30 до 45 для получения едва заметного свечения. Далее мы используем основной цвет кибер-темы, преобразуем его в ARGB с динамическим альфа-каналом, затем циклически рисуем вертикальные линии с заданным интервалом, смешивая пиксели по всей высоте с помощью "blendPixelSet", а также горизонтальные линии аналогично по ширине, добавляя футуристический фон в стиле "Матрицы", не перегружая при этом данные. Эта сетка поможет усилить тематическое погружение за счет смешивания с низкой степенью прозрачности, гарантируя, что она легко интегрируется с другими элементами. Впрочем, при желании можно оставить всё как есть.

Для добавления неоновых эффектов мы создаём функцию "drawNeonPoint" для точек данных, выполняя цикл от радиуса +4 до радиуса +1, чтобы нарисовать концентрические светящиеся круги с уменьшающейся альфа-интенсивностью, масштабируемой с помощью "glowIntensity", используя функцию "drawCirclePoint" (предполагая, что это базовый круг) в цвете точек ARGB. Затем мы рисуем центральную точку с максимальным радиусом и прозрачностью, за которой следует меньший внутренний круг полупрозрачным белым цветом C'255,255,255' с альфа-каналом 200 для выделения, создавая пульсирующую, научно-фантастическую визуализацию, которая выделяется на фоне темных тонов. Опять же, выбор цвета можно изменить. Мы просто использовали произвольные значения для целей демонстрации. Теперь мы можем использовать эти вспомогательные функции для создания графика в стиле киберпанк.

Создание графика регрессии в стиле киберпанк

Для наглядного представления основного анализа мы адаптируем график, используя сетки, оси, деления, линии и точки в стиле киберпанка.

void drawRegressionPlotCyberpunk() { if (!dataLoadedSuccessfully) return ; int plotAreaLeft = 60 ; int plotAreaRight = currentWidthPixels - 40 ; int plotAreaTop = HEADER_BAR_HEIGHT + 10 ; int plotAreaBottom = currentHeightPixels - 50 ; int drawAreaLeft = plotAreaLeft + plotPadding; int drawAreaRight = plotAreaRight - plotPadding; int drawAreaTop = plotAreaTop + plotPadding; int drawAreaBottom = plotAreaBottom - plotPadding; int plotWidth = drawAreaRight - drawAreaLeft; int plotHeight = drawAreaBottom - drawAreaTop; if (plotWidth <= 0 || plotHeight <= 0 ) return ; double minX = primaryClosePrices[ 0 ]; double maxX = primaryClosePrices[ 0 ]; double minY = secondaryClosePrices[ 0 ]; double maxY = secondaryClosePrices[ 0 ]; int dataPoints = ArraySize (primaryClosePrices); for ( int i = 1 ; i < dataPoints; i++) { if (primaryClosePrices[i] < minX) minX = primaryClosePrices[i]; if (primaryClosePrices[i] > maxX) maxX = primaryClosePrices[i]; if (secondaryClosePrices[i] < minY) minY = secondaryClosePrices[i]; if (secondaryClosePrices[i] > maxY) maxY = secondaryClosePrices[i]; } double rangeX = maxX - minX; double rangeY = maxY - minY; if (rangeX == 0 ) rangeX = 1 ; if (rangeY == 0 ) rangeY = 1 ; drawCyberpunkGrid(drawAreaLeft, drawAreaTop, plotWidth, plotHeight); color axisColor = CYBER_PRIMARY_COLOR; uint argbAxis = ColorToARGB (axisColor, 255 ); uint glowColor = ColorToARGB (axisColor, ( uchar )( 60 * glowIntensity)); for ( int g = 1 ; g <= 2 ; g++) { for ( int y = plotAreaTop; y <= plotAreaBottom; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, plotAreaLeft - g - 1 , y, glowColor); blendPixelSet(mainCanvas, plotAreaLeft + g + 1 , y, glowColor); } for ( int x = plotAreaLeft; x <= plotAreaRight; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, plotAreaBottom + g + 1 , glowColor); blendPixelSet(mainCanvas, x, plotAreaBottom - g - 1 , glowColor); } } for ( int thick = 0 ; thick < 2 ; thick++) { mainCanvas.Line(plotAreaLeft - thick, plotAreaTop, plotAreaLeft - thick, plotAreaBottom, argbAxis); } for ( int thick = 0 ; thick < 2 ; thick++) { mainCanvas.Line(plotAreaLeft, plotAreaBottom + thick, plotAreaRight, plotAreaBottom + thick, argbAxis); } mainCanvas.FontSet( "Consolas" , axisLabelFontSize); uint argbTickLabel = ColorToARGB (CYBER_PRIMARY_COLOR, 255 ); double yTickValues[]; int numYTicks = calculateOptimalTicks(minY, maxY, plotHeight, yTickValues); for ( int i = 0 ; i < numYTicks; i++) { double yValue = yTickValues[i]; if (yValue < minY || yValue > maxY) continue ; int yPos = drawAreaBottom - ( int )((yValue - minY) / rangeY * plotHeight); mainCanvas.Line(plotAreaLeft - 5 , yPos, plotAreaLeft, yPos, argbAxis); string yLabel = formatTickLabel(yValue, rangeY); mainCanvas. TextOut (plotAreaLeft - 8 , yPos - axisLabelFontSize/ 2 , yLabel, argbTickLabel, TA_RIGHT ); } double xTickValues[]; int numXTicks = calculateOptimalTicks(minX, maxX, plotWidth, xTickValues); for ( int i = 0 ; i < numXTicks; i++) { double xValue = xTickValues[i]; if (xValue < minX || xValue > maxX) continue ; int xPos = drawAreaLeft + ( int )((xValue - minX) / rangeX * plotWidth); mainCanvas.Line(xPos, plotAreaBottom, xPos, plotAreaBottom + 5 , argbAxis); string xLabel = formatTickLabel(xValue, rangeX); mainCanvas. TextOut (xPos, plotAreaBottom + 7 , xLabel, argbTickLabel, TA_CENTER ); } double lineStartY = regressionIntercept + regressionSlope * minX; double lineEndY = regressionIntercept + regressionSlope * maxX; int lineStartScreenX = drawAreaLeft; int lineStartScreenY = drawAreaBottom - ( int )((lineStartY - minY) / rangeY * plotHeight); int lineEndScreenX = drawAreaRight; int lineEndScreenY = drawAreaBottom - ( int )((lineEndY - minY) / rangeY * plotHeight); uint argbLine = ColorToARGB (CYBER_REGRESSION_COLOR, 255 ); for ( int w = 0 ; w < regressionLineWidth; w++) { mainCanvas.LineAA(lineStartScreenX, lineStartScreenY + w - regressionLineWidth/ 2 , lineEndScreenX, lineEndScreenY + w - regressionLineWidth/ 2 , argbLine); } double pulsePhase = (currentAnimationFrame % 60 ) * M_PI / 30.0 ; double pulseFactor = ( MathSin (pulsePhase) + 1.0 ) * 0.3 + 0.7 ; int effectivePointSize = ( int )(dataPointSize * pulseFactor); for ( int i = 0 ; i < dataPoints; i++) { int screenX = drawAreaLeft + ( int )((primaryClosePrices[i] - minX) / rangeX * plotWidth); int screenY = drawAreaBottom - ( int )((secondaryClosePrices[i] - minY) / rangeY * plotHeight); drawNeonPoint(screenX, screenY, effectivePointSize, CYBER_DATA_POINTS_COLOR); } mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , labelFontSize); uint argbAxisLabel = ColorToARGB (CYBER_SECONDARY_COLOR, 255 ); string xAxisLabel = "► " + primarySymbol + " (X-AXIS)" ; mainCanvas. TextOut (currentWidthPixels / 2 , currentHeightPixels - 20 , xAxisLabel, argbAxisLabel, TA_CENTER ); string yAxisLabel = "► " + secondarySymbol + " (Y-AXIS)" ; mainCanvas.FontAngleSet( 900 ); mainCanvas. TextOut ( 12 , currentHeightPixels / 2 , yAxisLabel, argbAxisLabel, TA_CENTER ); mainCanvas.FontAngleSet( 0 ); }

Здесь мы реализуем функцию "drawRegressionPlotCyberpunk" для визуализации регрессии в режиме киберпанка, сначала возвращая значение, если данные отсутствуют, затем устанавливая области построения графика и отрисовки с отступами, вычисляя ширину/высоту и завершая работу, если значения недопустимы. Далее определяем минимум/максимум для оси X (основной) и оси Y (вторичный), перебирая цены, устанавливаем нулевые диапазоны равными 1, вызываем функцию "drawCyberpunkGrid" для фоновой сетки, устанавливаем ось в значение CYBER PRIMARY COLOR в формате ARGB, добавляем слои свечения с помощью функции "blendPixelSet" вокруг осей Y/X для создания глубины и рисуем утолщенные линии с помощью функции Line в циклах. Для создания меток мы используем шрифт "Consolas" с цветом CYBER PRIMARY COLOR в формате ARGB, вычисляем тики по оси Y, создаем цикл для рисования коротких линий и выравнивания отформатированных меток по правому краю с помощью функции "formatTickLabel"; аналогично для оси X, где нижние метки центрированы.

Для построения линии мы вычисляем начальную/конечную точку по оси Y, используя параметры регрессии, сопоставляем их с позициями на экране, используем киберрегрессию ARGB и рисуем сглаженные сегменты с помощью LineAA, центрированные с помощью корректировки в половину ширины в цикле. Для усиления эффекта свечения мы вычисляем фазу пульсации из "currentAnimationFrame" с синусом, коэффициент масштабирования 0,7-1,0, зацикливаем данные для позиционирования экранов и выполняем рендеринг с помощью "drawNeonPoint" в цвете кибер-точек для создания анимированного свечения. Наконец, мы устанавливаем жирный шрифт "Arial Bold" с cyber secondary ARGB для меток, добавляем жестко заданные префиксы стрелок для эффектности. Опять же, мы использовали это для простоты, отцентрировали по оси X внизу, повернули по оси Y на 900 с помощью FontAngleSet для вертикали и сбросили значение угла наклона, завершая тематический график. При компиляции это даст нам что-то вроде следующего результата.





Завершив этот процесс мы можем добавить панели и легенды для этой киберпанк-темы.

void drawGlassMorphismStatsPanel() { int panelX = statsPanelX; int panelY = HEADER_BAR_HEIGHT + statsPanelY; int panelWidth = statsPanelWidth; int panelHeight = statsPanelHeight; color panelBgColor = DarkenColor(CYBER_PRIMARY_COLOR, 0.85 ); uchar bgAlpha = 120 ; uint argbPanelBg = ColorToARGB (panelBgColor, bgAlpha); for ( int y = panelY; y <= panelY + panelHeight; y++) { for ( int x = panelX; x <= panelX + panelWidth; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, y, argbPanelBg); } } color borderColor = BlendColors(CYBER_PRIMARY_COLOR, CYBER_SECONDARY_COLOR, 0.5 ); uint argbBorder = ColorToARGB (borderColor, 255 ); uint glowColor = ColorToARGB (borderColor, ( uchar )( 60 * glowIntensity)); for ( int g = 1 ; g <= 2 ; g++) { for ( int x = panelX - g; x <= panelX + panelWidth + g; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, panelY - g, glowColor); } for ( int x = panelX - g; x <= panelX + panelWidth + g; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, panelY + panelHeight + g, glowColor); } for ( int y = panelY - g; y <= panelY + panelHeight + g; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, panelX - g, y, glowColor); } for ( int y = panelY - g; y <= panelY + panelHeight + g; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, panelX + panelWidth + g, y, glowColor); } } for ( int x = panelX; x <= panelX + panelWidth; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, panelY, argbBorder); blendPixelSet(mainCanvas, x, panelY + panelHeight, argbBorder); } for ( int y = panelY; y <= panelY + panelHeight; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, panelX, y, argbBorder); blendPixelSet(mainCanvas, panelX + panelWidth, y, argbBorder); } mainCanvas.FontSet( "Consolas" , panelFontSize); uint argbText = ColorToARGB (CYBER_PRIMARY_COLOR, 255 ); int textY = panelY + 8 ; int lineSpacing = panelFontSize; string equationText = StringFormat ( "Y = %.3f + %.3f * X" , regressionIntercept, regressionSlope); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, equationText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string correlationText = StringFormat ( "Correlation: %.4f" , correlationCoefficient); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, correlationText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string rSquaredText = StringFormat ( "R-Squared: %.4f" , rSquared); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, rSquaredText, argbText, TA_LEFT ); textY += lineSpacing; string dataPointsText = StringFormat ( "Points: %d" , ArraySize (primaryClosePrices)); mainCanvas. TextOut (panelX + 8 , textY, dataPointsText, argbText, TA_LEFT ); } void drawGlassMorphismLegend() { int legendX = statsPanelX; int legendY = HEADER_BAR_HEIGHT + statsPanelY + statsPanelHeight; int legendWidth = statsPanelWidth; int legendHeightThis = legendHeight; color legendBgColor = DarkenColor(CYBER_SECONDARY_COLOR, 0.85 ); uchar bgAlpha = 120 ; uint argbLegendBg = ColorToARGB (legendBgColor, bgAlpha); for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) { for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, y, argbLegendBg); } } color borderColor = BlendColors(CYBER_SECONDARY_COLOR, CYBER_PRIMARY_COLOR, 0.5 ); uint argbBorder = ColorToARGB (borderColor, 255 ); uint glowColor = ColorToARGB (borderColor, ( uchar )( 60 * glowIntensity)); for ( int g = 1 ; g <= 2 ; g++) { for ( int x = legendX - g; x <= legendX + legendWidth + g; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, legendY - g, glowColor); blendPixelSet(mainCanvas, x, legendY + legendHeightThis + g, glowColor); } for ( int y = legendY - g; y <= legendY + legendHeightThis + g; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, legendX - g, y, glowColor); blendPixelSet(mainCanvas, legendX + legendWidth + g, y, glowColor); } } for ( int x = legendX; x <= legendX + legendWidth; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, legendY, argbBorder); blendPixelSet(mainCanvas, x, legendY + legendHeightThis, argbBorder); } for ( int y = legendY; y <= legendY + legendHeightThis; y++) { blendPixelSet(mainCanvas, legendX, y, argbBorder); blendPixelSet(mainCanvas, legendX + legendWidth, y, argbBorder); } mainCanvas.FontSet( "Consolas" , panelFontSize); uint argbText = ColorToARGB (CYBER_SECONDARY_COLOR, 255 ); int itemY = legendY + 10 ; int lineSpacing = panelFontSize; drawNeonPoint(legendX + 12 , itemY, dataPointSize, CYBER_DATA_POINTS_COLOR); mainCanvas. TextOut (legendX + 22 , itemY - 4 , "Data Points" , argbText, TA_LEFT ); itemY += lineSpacing; uint argbLineColor = ColorToARGB (CYBER_REGRESSION_COLOR, 255 ); for ( int i = 0 ; i < 15 ; i++) { blendPixelSet(mainCanvas, legendX + 7 + i, itemY, argbLineColor); blendPixelSet(mainCanvas, legendX + 7 + i, itemY + 1 , argbLineColor); } mainCanvas. TextOut (legendX + 27 , itemY - 4 , "Regression Line" , argbText, TA_LEFT ); }

Сначала мы реализуем функцию "drawGlassMorphismStatsPanel" для создания полупрозрачного светящегося наложения статистики в стиле темы киберпанк, позиционируя его на основе входных параметров со смещением от заголовка, затемняя основной цвет киберпанка с помощью функции "DarkenColor" для фона, устанавливая низкое значение альфа-канала 120 и смешивая область пиксель за пикселем с помощью функции "blendPixelSet" для эффекта матового стекла. Далее, смешиваем цвет границы из основных и дополнительных цветов киберпространства с помощью функции «BlendColors», подготавливаем ARGB, добавляем внешние слои свечения, расширяя циклы вокруг краев панели с уменьшающейся интенсивностью, затем рисуем верхнюю/нижнюю/левую/правую границы, смешивая линии. Мы устанавливаем шрифт "Consolas" с помощью FontSet, используем цвет CYBER PRIMARY COLOR в формате ARGB для текста, инициализируем Y отступами и межстрочным интервалом, заданными размером шрифта, форматируем и отображаем уравнение, корреляцию, коэффициент детерминации R-квадрат и количество точек с помощью StringFormat и "TextOut" с выравниванием по левому краю, обновляя значение Y для каждой строки, размещая строки друг под другом.

Аналогично, для "drawGlassMorphismLegend" мы размещаем ниже панель статистики соответствующей ширины, затемняем дополнительный цвет киберпространства для фона, смешиваем заливку, применяем идентичное смешивание границ и расширяем свечение. Мы рисуем верхнюю/нижнюю/левую/правую границы, устанавливаем шрифт Consolas с текстом дополнительного цвета ARGB темы киберпанк, рисуем неоновую точечную иконку в скорректированном положении с помощью функции "drawNeonPoint" цветом точек темы киберпанк, добавляем метку "Data Points", обновляем значение по оси Y; затем смешиваем короткий горизонтальный отрезок линии (ширина 15 пикселей, высота 2 пикселя) цветом регрессии темы киберпанк​и добавляем метку "Regression Line" для обеспечения видимости. Для неонового индикатора изменения размера мы используем следующий подход.

Отрисовка неонового индикатора изменения размера

Для удобства изменения размера мы отображаем выделенные элементы управления с помощью свечения.

void drawNeonResizeIndicator() { color indicatorColor = BlendColors(CYBER_PRIMARY_COLOR, CYBER_SECONDARY_COLOR, 0.5 ); uint argbIndicator = ColorToARGB (indicatorColor, 200 ); uint glowColor = ColorToARGB (indicatorColor, ( uchar )( 100 * glowIntensity)); if (hoverResizeMode == RESIZE_CORNER || activeResizeMode == RESIZE_CORNER) { int cornerX = currentWidthPixels - resizeGripSize; int cornerY = currentHeightPixels - resizeGripSize; for ( int g = 1 ; g <= 3 ; g++) { for ( int y = cornerY - g; y < currentHeightPixels + g; y++) { for ( int x = cornerX - g; x < currentWidthPixels + g; x++) { blendPixelSet(mainCanvas, x, y, glowColor); } } } mainCanvas.FillRectangle(cornerX, cornerY, currentWidthPixels - 1 , currentHeightPixels - 1 , argbIndicator); uint lineColor = ColorToARGB ( C'255,255,255' , 255 ); for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { int offset = i * 3 ; mainCanvas.Line(cornerX + offset, currentHeightPixels - 1 , currentWidthPixels - 1 , cornerY + offset, lineColor); } } if (hoverResizeMode == RESIZE_RIGHT_EDGE || activeResizeMode == RESIZE_RIGHT_EDGE) { int indicatorY = currentHeightPixels / 2 - 15 ; for ( int g = 1 ; g <= 3 ; g++) { mainCanvas.FillRectangle(currentWidthPixels - 3 - g, indicatorY - g, currentWidthPixels - 1 + g, indicatorY + 30 + g, glowColor); } mainCanvas.FillRectangle(currentWidthPixels - 3 , indicatorY, currentWidthPixels - 1 , indicatorY + 30 , argbIndicator); } if (hoverResizeMode == RESIZE_BOTTOM_EDGE || activeResizeMode == RESIZE_BOTTOM_EDGE) { int indicatorX = currentWidthPixels / 2 - 15 ; for ( int g = 1 ; g <= 3 ; g++) { mainCanvas.FillRectangle(indicatorX - g, currentHeightPixels - 3 - g, indicatorX + 30 + g, currentHeightPixels - 1 + g, glowColor); } mainCanvas.FillRectangle(indicatorX, currentHeightPixels - 3 , indicatorX + 30 , currentHeightPixels - 1 , argbIndicator); } }

Мы реализуем функцию "drawNeonResizeIndicator" для визуального отображения изменений размера в режиме киберпанка, начиная со смешивания основных и дополнительных цветов киберпанка с помощью функции "BlendColors" для индикатора, преобразования в ARGB с альфа-каналом 200 и подготавливаем вариант цвета свечения с alpha, зависящим от glowIntensity. Для изменения размера угла (при наведении курсора или активации) мы вычисляем положение нижнего правого угла на основе размера элемента управления, добавляем многослойное свечение путем выполнения цикла, заполняя расширенные области вокруг угла с помощью функции "blendPixelSet", затем заполняем квадрат элемента управления с помощью функции FillRectangle и рисуем четыре смещенные диагональные линии в полном белом цвете ARGB с помощью "Line" для создания эффекта полос.

Далее, для правого края, мы центрируем вертикальный индикатор Y, применяем свечение, заполняя слегка расширенные и смещенные прямоугольники циклами, а затем основной заливкой. Аналогично, для нижнего края, по центру разместим горизонтальный индикатор X, добавим заливку свечением и завершим оформление основным прямоугольником-индикатором. Этот неоновый стиль с эффектом свечения повысит интерактивность, позволяя выделяться изменяемым по размеру областям в темном киберпанк-стиле за счет многослойного смешивания для создания глубины. Теперь мы можем последовательно вызывать и создавать графики, используя следующую логику.

void renderVisualization() { if (isCyberpunkThemeEnabled) { renderCyberpunkTheme(); } else { renderStandardTheme(); } } void renderStandardTheme() { mainCanvas.Erase( 0 ); if (enableBackgroundFill) { drawGradientBackground(); } drawCanvasBorder(); drawHeaderBar(); drawThemeToggleButton(); drawRegressionPlot(); if (showStatistics) { drawStatisticsPanel(); drawLegend(); } if (isHoveringResizeZone && enableResizing) { drawResizeIndicator(); } mainCanvas.Update(); } void renderCyberpunkTheme() { mainCanvas.Erase( 0 ); drawCyberpunkBackground(); drawHolographicBorder(); drawFuturisticHeader(); drawThemeToggleButton(); drawRegressionPlotCyberpunk(); if (showStatistics) { drawGlassMorphismStatsPanel(); drawGlassMorphismLegend(); } if (isHoveringResizeZone && enableResizing) { drawNeonResizeIndicator(); } mainCanvas.Update(); }

Здесь мы реализуем функцию "renderVisualization" для условного отображения графика на основе выбранного режима темы, проверяя значение "isCyberpunkThemeEnabled", чтобы вызвать "renderCyberpunkTheme" для футуристических эффектов или "renderStandardTheme" для классического отображения, позволяя плавно переключаться между режимами без избыточного кода. В "renderStandardTheme" мы очищаем данные с объекта Canvas с помощью функции Erase, при необходимости рисуем градиентный фон (если эта функция включена), добавляем границы, поле заголовка, кнопку переключения темы, основной график регрессии, и, если "showStatistics" имеет значение true, включаем панель статистики и легенду; при наведении курсора изменяем размер и включаем, добавляем индикатор, а затем обновляем данные с помощью Update метода.

Аналогично, "renderCyberpunkTheme" очищает старый фон, рисует кибернетический фон, голографические рамки, футуристический заголовок, кнопку переключения, киберпанковский график, панель статистики и легенду в стиле глассморфизма (если отображается), а также неоновый индикатор изменения размера (если применимо), после чего выполняет обновление, обеспечивая тематическую согласованность за счет специализированных функций. Это условно реализует визуализацию на основе выбранной темы, но нам потребуется установить таймер для анимации. Анимация основана на настройках таймера, который периодически обновляет рамки, обеспечивая плавность эффектов в режиме киберпанка.

Настройка таймера для анимации

int OnInit () { renderVisualization(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartRedraw (); EventSetMillisecondTimer ( 50 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); mainCanvas.Destroy(); ChartRedraw (); } void OnTimer () { if (isCyberpunkThemeEnabled) { currentAnimationFrame++; if (currentAnimationFrame > 360 ) currentAnimationFrame = 0 ; renderVisualization(); ChartRedraw (); } }

Начинаем с обработчика OnInit, расширяя предыдущую логику, чтобы включить поддержку анимации, вызываем функцию "renderVisualization" для первоначального отображения, включаем события перемещения мыши, перерисовываем график и устанавливаем 50-миллисекундный таймер с помощью EventSetMillisecondTimer для периодического обновления, после чего возвращаем INIT_SUCCEEDED. Далее, в OnDeinit мы останавливаем таймер с помощью EventKillTimer, чтобы прекратить анимацию, удалить объект Canvas и перерисовываем график для очистки.

Для обработки анимации мы используем OnTimer, проверяем, включен ли режим киберпанка, увеличиваем значение параметра "currentAnimationFrame" и сбрасывая его до 360 для зацикливания. Затем перерисовываем визуализацию с помощью "renderVisualization" и перерисовываем график для применения изменений на основе фреймов, таких как пульсации или свечение. Вот и всё. Наконец, напомним, что мы добавили дополнительную кнопку в заголовок, которую нужно распознавать при наведении курсора. Мы расширим её логику, включив ее в обработчик событий графика.

Обработка переключения темы в событиях

Для обработки кликов мы расширяем обработчик событий, предназначенный для обнаружения нажатий кнопок.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int mouseState = ( int )sparam; bool previousHoverState = isHoveringCanvas; bool previousHeaderHoverState = isHoveringHeader; bool previousResizeHoverState = isHoveringResizeZone; bool previousThemeButtonHover = isHoveringThemeButton; isHoveringCanvas = (mouseX >= currentPositionX && mouseX <= currentPositionX + currentWidthPixels && mouseY >= currentPositionY && mouseY <= currentPositionY + currentHeightPixels); isHoveringHeader = isMouseOverHeaderBar(mouseX, mouseY); isHoveringThemeButton = isMouseOverThemeButton(mouseX, mouseY); isHoveringResizeZone = isMouseInResizeZone(mouseX, mouseY, hoverResizeMode); bool needRedraw = (previousHoverState != isHoveringCanvas || previousHeaderHoverState != isHoveringHeader || previousResizeHoverState != isHoveringResizeZone || previousThemeButtonHover != isHoveringThemeButton); if (mouseState == 1 && previousMouseButtonState == 0 ) { if (isHoveringThemeButton) { isCyberpunkThemeEnabled = !isCyberpunkThemeEnabled; renderVisualization(); ChartRedraw (); } else if (enableDragging && isHoveringHeader && !isHoveringResizeZone) { isDraggingCanvas = true ; dragStartX = mouseX; dragStartY = mouseY; canvasStartX = currentPositionX; canvasStartY = currentPositionY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); needRedraw = true ; } else if (isHoveringResizeZone) { isResizingCanvas = true ; activeResizeMode = hoverResizeMode; resizeStartX = mouseX; resizeStartY = mouseY; resizeInitialWidth = currentWidthPixels; resizeInitialHeight = currentHeightPixels; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); needRedraw = true ; } } else if (mouseState == 1 && previousMouseButtonState == 1 ) { if (isDraggingCanvas) { handleCanvasDrag(mouseX, mouseY); } else if (isResizingCanvas) { handleCanvasResize(mouseX, mouseY); } } else if (mouseState == 0 && previousMouseButtonState == 1 ) { if (isDraggingCanvas || isResizingCanvas) { isDraggingCanvas = false ; isResizingCanvas = false ; activeResizeMode = NO_RESIZE; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); needRedraw = true ; } } if (needRedraw) { renderVisualization(); ChartRedraw (); } lastMouseX = mouseX; lastMouseY = mouseY; previousMouseButtonState = mouseState; } }

Для обработки переключения кнопки темы мы расширяем обработчик OnChartEvent, чтобы интегрировать его с существующими взаимодействиями, начиная с проверки на наличие CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, извлечения координат и состояния мыши, сохранения предыдущих наведений курсора, включая новую кнопку темы, и обновления флагов для объекта Canvas, заголовка с помощью "isMouseOverHeaderBar", кнопки темы с помощью "isMouseOverThemeButton" и зоны изменения размера с помощью "isMouseInResizeZone", а затем определяем, требуется ли перерисовка при каком-либо изменении наведения курсора.

При нажатии кнопки мыши (состояние 1, prev 0) сначала проверяется, находится ли курсор на кнопке темы, и переключается параметр "isCyberpunkThemeEnabled", выполняется перерисовка с помощью "renderVisualization", и график перерисовывается. В противном случае, если параметр включен, обрабатывается перетаскивание, а заголовок находится в режиме наведения без изменения размера путем установки флагов, захвата начальных точек, отключения прокрутки и установки флага для перерисовки; или инициируется изменение размера, если элемент находится в зоне, путем установки режима, инициалов и отключения прокрутки. В удерживаемом состоянии (состояние 1, prev 1) вызывается "handleCanvasDrag" для перетаскивания или "handleCanvasResize" для изменения размера. После отпускания (состояние 0, prev 1) сбрасываем флаги и режим, включаем прокрутку, перерисовку флага. При необходимости перерисовки вызываем "renderVisualization" и ChartRedraw. Наконец, для обеспечения непрерывности обновляем последние положения курсора мыши и предыдущее состояние. Для большей ясности мы выделили конкретные изменения. После компиляции получаем следующий результат.





На изображении видно, что мы улучшили график регрессии, добавив тему киберпанка, тем самым достигнув наших целей. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже показан итоговый результат в формате Graphics Interchange Format (GIF).







В ходе тестирования кнопки переключения тем переключали режимы мгновенно и без задержек, неоновая подсветка выделяла точки данных для более четкого обнаружения выбросов, а анимации пульсировали синхронно с обновлениями фреймов, обеспечивая плавную работу.





Заключение

В заключение, мы усовершенствовали инструмент построения графиков регрессии в MQL5, добавив режим в стиле киберпанк с неоновым свечением, анимацией и голографическими эффектами для обеспечения более иммерсивной визуализации. Мы интегрировали переключение тем, динамические фоны со звездами, светящимися контурами и неоновыми точками / линиями, сохраняя при этом совместимость со стандартным режимом. Эта двухтематическая система придает парному анализу футуристическую эстетику, поддерживая обновления и взаимодействия в режиме реального времени для получения полезных торговых выводов. После ознакомления со статьей вы сможете:

Переключать темы на графиках для лучшей видимости при различном освещении

Использовать неоновые точки для быстрого определения отклонений в корреляции

Использовать пульсирующие линии в качестве визуальных индикаторов силы наклона при совершении парных сделок

В следующих частях мы рассмотрим построение графиков статистических моделей распределения и их графическое представление в виде столбчатых диаграмм. Следите за обновлениями!