MathRandomBinomial

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону биномиального распределения с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

int& error_code

);

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону биномиального распределения с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог rweibull() в R.

bool MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Параметры

n

[in] Параметр распределения (количество испытаний).

p

[in] Параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания).

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out] Количество необходимых данных.

result[]

[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.