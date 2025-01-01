ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаБиномиальное распределениеMathRandomBinomial 

MathRandomBinomial

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону биномиального распределения с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // параметр распределения (количество испытаний)
   const double  p,              // параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные  по закону биномиального распределения с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог rweibull() в R.

bool  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // параметр распределения (количество испытаний)
   const double  p,              // параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания)
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

n

[in]  Параметр распределения (количество испытаний).

p

[in]  Параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания).

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.