Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 9): Создаем советник для стратегии прорыва азиатской сессии

Введение

В предыдущей статье (Часть 8) мы исследовали стратегию торговли с разворотом, создав советник на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) на основе гармонического паттерна Butterfly с использованием точных соотношений Фибоначчи. Теперь, в Части 9, сосредоточимся на Стратегии прорыва азиатской сессии — методе, определяющем ключевые сессионные максимумы и минимумы для формирования зон прорыва, использует скользящую среднюю для фильтрации трендов и интегрирует динамическое управление рисками.

В настоящей статье мы рассмотрим следующее:

В итоге у вас будет полностью функциональный советник, автоматизирующий стратегию прорыва азиатской сессии, готовый к тестированию и доработке для осуществления торговли. Давайте погрузимся в процесс!





План стратегии

Для создания программы мы разработаем подход, при котором используется ключевой ценовой диапазон, сформированный во время Азиатской торговой сессии. Первым шагом будет определение времени сессии путем определения наивысшего максимума и самого низкого минимума в течение определенного временного интервала — обычно между 23:00 и 03:00 по Гринвичу (GMT). Однако эти временные промежутки можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Этот определенный диапазон представляет собой область консолидации, из которой мы ожидаем прорыва.

Далее установим уровни прорыва на границах этого диапазона. Разместим отложенный стоп-ордер на покупку чуть выше верхней границы поля, если рыночные условия подтвердят бычий тренд, используя скользящую среднюю (например, 50—периодную скользящую среднюю) для подтверждения тренда. И наоборот, если тренд медвежий, разместим стоп-ордер на продажу чуть ниже нижней части поля. Эта двойная настройка гарантирует, что наш советник будет готов зафиксировать значительные движения в любом направлении, как только цена совершит пробой.

Управление рисками является важнейшим компонентом нашей стратегии. Мы будем устанавливать ордера стоп-лосс непосредственно за пределами поля для защиты от ложных пробоев или разворотов, в то время как уровни тейк-профита будут определяться на основе заранее определенного соотношения риска и прибыли. Кроме того, реализуем стратегию выхода, основанную на времени, которая автоматически закрывает все открытые сделки, если они остаются активными после установленного времени выхода, например, 13:00 по Гринвичу. В целом, наша стратегия сочетает в себе точное определение диапазона на основе сессий, фильтрацию трендов и надежное управление рисками для создания советника, способного фиксировать значительные прорывные движения на рынке. В двух словах, вот визуализация всей стратегии, которую мы хотим реализовать.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on ASIAN BREAKOUT Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; int maHandle = INVALID_HANDLE ; input double LotSize = 0.1 ; input double BreakoutOffsetPips = 10 ; input ENUM_TIMEFRAMES BoxTimeframe = PERIOD_M15 ; input int MA_Period = 50 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MA_AppliedPrice = PRICE_CLOSE ; input double RiskToReward = 1.3 ; input int MagicNumber = 12345 ; input int SessionStartHour = 23 ; input int SessionStartMinute = 00 ; input int SessionEndHour = 03 ; input int SessionEndMinute = 00 ; input int TradeExitHour = 13 ; input int TradeExitMinute = 00 ; datetime lastBoxSessionEnd = 0 ; bool boxCalculated = false ; bool ordersPlaced = false ; double BoxHigh = 0.0 ; double BoxLow = 0.0 ; datetime BoxHighTime = 0 ; datetime BoxLowTime = 0 ;

Здесь мы включаем торговую библиотеку, используя "#include <Trade\Trade.mqh>", чтобы получить доступ к встроенным торговым функциям и создать глобальный торговый объект с именем "obj_Trade". Определяем глобальный хэндл индикатора "maHandle", инициализируем его значением INVALID_HANDLE и настраиваем пользовательские входные параметры для торговли и настройки индикатора, такие как "LotSize", "BreakoutOffsetPips" и "BoxTimeframe" (который использует тип ENUM_TIMEFRAMES ), а также параметры для скользящей средней ("MA_Period", "MA_Method", "MA_AppliedPrice") и управление рисками ("RiskToReward", "MagicNumber").

Кроме того, разрешаем пользователям указывать тайминг сессии в часах и минутах (используя такие входные данные, как "SessionStartHour", "SessionStartMinute", "SessionEndHour", "SessionEndMinute", "TradeExitHour" и "TradeExitMinute") и объявлять глобальные переменные для хранения данных в поле во время сессии ("BoxHigh", «BoxLow»), а также точное время возникновения этих экстремумов ("BoxHighTime", "BoxLowTime"), вместе с флагами ("boxCalculated" и "ordersPlaced") для управления логикой программы. Далее переходим к обработчику событий OnInit и инициализируем хэндл.

int OnInit (){ obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); maHandle = iMA ( _Symbol , 0 , MA_Period, 0 , MA_Method, MA_AppliedPrice); if (maHandle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "Failed to create MA handle." ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике событий OnInit устанавливаем магическое число торгового объекта, вызывая метод "obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber)", обеспечивая, что все сделки будут уникально идентифицированы. Затем создаем хэндл Скользящая средняя, используя функцию iMA с нашими пользовательскими параметрами ("MA_Period", "MA_Method" и "MA_AppliedPrice"). Затем проверяем, успешно ли создан хэндл путем проверки того, равен ли "maHandle" значению INVALID_HANDLE. Если равен, выводим сообщение об ошибке и возвращаем INIT_FAILED, в противном случае, возвращаем INIT_SUCCEEDED для сигнализирования об успешной инициализации. Далее необходимо освободить созданный хэндл, чтобы сэкономить ресурсы, когда программа не используется.

void OnDeinit ( const int reason){ if (maHandle != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (maHandle); }

В функции OnDeinit проверяем, является ли хэндл скользящей средней "maHandle" допустимым (т.е. не равным INVALID_HANDLE). Если он является допустимым, освобождаем хэндл, вызывая функцию IndicatorRelease, чтобы освободить ресурсы. Теперь можно перейти к основному обработчику событий OnTick, на котором мы будем основывать всю нашу логику управления.

void OnTick (){ datetime currentTime = TimeCurrent (); MqlDateTime dt; TimeToStruct (currentTime, dt); if (dt.hour > SessionEndHour || (dt.hour == SessionEndHour && dt.min >= SessionEndMinute)){ MqlDateTime sesEnd; sesEnd.year = dt.year; sesEnd.mon = dt.mon; sesEnd.day = dt.day; sesEnd.hour = SessionEndHour; sesEnd.min = SessionEndMinute; sesEnd.sec = 0 ; datetime sessionEnd = StructToTime (sesEnd); datetime sessionStart; if (SessionStartHour > SessionEndHour || (SessionStartHour == SessionEndHour && SessionStartMinute >= SessionEndMinute)){ datetime prevDay = sessionEnd - 86400 ; MqlDateTime dtPrev; TimeToStruct (prevDay, dtPrev); dtPrev.hour = SessionStartHour; dtPrev.min = SessionStartMinute; dtPrev.sec = 0 ; sessionStart = StructToTime (dtPrev); } else { MqlDateTime temp; temp.year = sesEnd.year; temp.mon = sesEnd.mon; temp.day = sesEnd.day; temp.hour = SessionStartHour; temp.min = SessionStartMinute; temp.sec = 0 ; sessionStart = StructToTime (temp); } if (sessionEnd != lastBoxSessionEnd){ ComputeBox(sessionStart, sessionEnd); lastBoxSessionEnd = sessionEnd; boxCalculated = true ; ordersPlaced = false ; } } }

В тиковой функции эксперта OnTick в первую очередь вызываем TimeCurrent для получения текущего времени сервера, а затем преобразовываем её в структуру MqlDateTime с помощью функции TimeToStruct так, чтобы получить доступ к её компонентам. Сравниваем текущие часы и минуты с заданными пользователем "SessionEndHour" и «SessionEndMinute». Если текущее время совпадает с окончанием сессии или превышает его, создаем структуру "sesEnd" и преобразуем ее в datetime с помощью StructToTime.

В зависимости от того, начнется ли сессия до или после окончания сессии, мы определяем подходящее время "sessionStart" (используя сегодняшнюю дату или корректируя на ночную сессию), и если эта "sessionEnd" отличается от "lastBoxSessionEnd", вызываем функцию "ComputeBox" для пересчета поля сессии с обновлением "lastBoxSessionEnd" и сбросом наших флагов "boxCalculated" и "ordersPlaced". Мы используем пользовательскую функцию для вычисления свойств поля. Ниже приведён фрагмент ее кода.

void ComputeBox( datetime sessionStart, datetime sessionEnd){ int totalBars = Bars ( _Symbol , BoxTimeframe); if (totalBars <= 0 ){ Print ( "No bars available on timeframe " , EnumToString (BoxTimeframe)); return ; } MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, false ); int copied = CopyRates ( _Symbol , BoxTimeframe, 0 , totalBars, rates); if (copied <= 0 ){ Print ( "Failed to copy rates for box calculation." ); return ; } double highVal = - DBL_MAX ; double lowVal = DBL_MAX ; BoxHighTime = 0 ; BoxLowTime = 0 ; for ( int i = 0 ; i < copied; i++){ if (rates[i].time >= sessionStart && rates[i].time <= sessionEnd){ if (rates[i].high > highVal){ highVal = rates[i].high; BoxHighTime = rates[i].time; } if (rates[i].low < lowVal){ lowVal = rates[i].low; BoxLowTime = rates[i].time; } } } if (highVal == - DBL_MAX || lowVal == DBL_MAX ){ Print ( "No valid bars found within the session time range." ); return ; } BoxHigh = highVal; BoxLow = lowVal; Print ( "Session box computed: High = " , BoxHigh, " at " , TimeToString (BoxHighTime), ", Low = " , BoxLow, " at " , TimeToString (BoxLowTime)); DrawSessionObjects(sessionStart, sessionEnd); }

Здесь мы определяем функцию типа void "ComputeBox" для вычисления экстремумов сессии. Начинаем с получения общего количества баров на указанном таймфрейме с использованием функци Bars и затем копируем данные баров в массив MqlRates воспользовавшись функцией CopyRates. Инициализируем переменную "highVal" значением -DBL_MAX, а "lowVal" - значением DBL_MAX, чтобы гарантировать, что любая действующая цена обновит эти экстремумы. При прохождении циклом по каждому бару, попадающему в период сессии, если "максимум" бара превышает "highVal", обновляем "highVal" и записываем время этого бара в «BoxHighTime». Аналогично, если "минимум" бара ниже "lowVal", обновляем "lowVal" и фиксируем время в "BoxLowTime".

Если после обработки данных "highVal" остается "-DBL_MAX" или "lowVal" остается DBL_MAX, выводим сообщение об ошибке, указывающее на то, что не найдено допустимых баров. В противном случае присваиваем "BoxHigh" и "BoxLow" вычисленные значения и используем функцию TimeToString для вывода записанного времени в удобочитаемом формате. Наконец, вызываем функцию "DrawSessionObjects" с указанием времени начала и окончания сессии, чтобы визуально отобразить поле сессии и связанные с ним объекты на графике. Реализация функции выглядит так.

void DrawSessionObjects( datetime sessionStart, datetime sessionEnd){ int chartScale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE , 0 ); int dynamicFontSize = 7 + chartScale * 1 ; int dynamicLineWidth = ( int ) MathRound ( 1 + (chartScale * 2.0 / 5 )); string sessionID = "Sess_" + IntegerToString (lastBoxSessionEnd); string rectName = "SessionRect_" + sessionID; if (! ObjectCreate ( 0 , rectName, OBJ_RECTANGLE , 0 , BoxHighTime, BoxHigh, BoxLowTime, BoxLow)) Print ( "Failed to create rectangle: " , rectName); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_COLOR , clrThistle ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_BACK , true ); string topLineName = "SessionTopLine_" + sessionID; if (! ObjectCreate ( 0 , topLineName, OBJ_TREND , 0 , sessionStart, BoxHigh, sessionEnd, BoxHigh)) Print ( "Failed to create top line: " , topLineName); ObjectSetInteger ( 0 , topLineName, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , topLineName, OBJPROP_WIDTH , dynamicLineWidth); ObjectSetInteger ( 0 , topLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); string bottomLineName = "SessionBottomLine_" + sessionID; if (! ObjectCreate ( 0 , bottomLineName, OBJ_TREND , 0 , sessionStart, BoxLow, sessionEnd, BoxLow)) Print ( "Failed to create bottom line: " , bottomLineName); ObjectSetInteger ( 0 , bottomLineName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , bottomLineName, OBJPROP_WIDTH , dynamicLineWidth); ObjectSetInteger ( 0 , bottomLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); string topLabelName = "SessionTopLabel_" + sessionID; if (! ObjectCreate ( 0 , topLabelName, OBJ_TEXT , 0 , sessionEnd, BoxHigh)) Print ( "Failed to create top label: " , topLabelName); ObjectSetString ( 0 , topLabelName, OBJPROP_TEXT , " " + DoubleToString (BoxHigh, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , topLabelName, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , topLabelName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , topLabelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); string bottomLabelName = "SessionBottomLabel_" + sessionID; if (! ObjectCreate ( 0 , bottomLabelName, OBJ_TEXT , 0 , sessionEnd, BoxLow)) Print ( "Failed to create bottom label: " , bottomLabelName); ObjectSetString ( 0 , bottomLabelName, OBJPROP_TEXT , " " + DoubleToString (BoxLow, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , bottomLabelName, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , bottomLabelName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , bottomLabelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); }

В функции "DrawSessionObjects" начинаем с получения масштаба текущего графика, используя функцию ChartGetInteger с помощью CHART_SCALE (которая возвращает значение от 0 до 5), а затем вычисляем параметры динамического стиля: динамический размер шрифта, рассчитываемый как "7 + chartScale * 1" (с базовым размером 7, который увеличивается на 1 для каждого уровня масштаба) и динамическую ширину строки с использованием MathRound для линейной интерполяции, так что при масштабе графика равном 5, ширина становится равной 3. Далее создаем уникальный идентификатор сессии, преобразуя "lastBoxSessionEnd" в строку с префиксом "Sess_", что гарантирует, что объекты каждой сессии будут иметь разные имена. Затем рисуем заполненный прямоугольник, используя ObjectCreate, передавая тип OBJ_RECTANGLE с точными временными указателями и ценами максимума сессии ("BoxHighTime", "BoxHigh") и минимума ("BoxLowTime", "BoxLow"), устанавливая цвет на "clrThistle", заполнить его с помощью OBJPROP_FILL и поместив его в фоновом режиме с помощью OBJPROP_BACK.

После этого рисуем две горизонтальные линии тренда — одну на максимуме сессии и одну на минимуме сессии — от "sessionStart" до «sessionEnd». Устанавливаем цвет верхней линии на "clrBlue", а цвет нижней линии на "clrRed", и обе линии используют динамическую ширину линии и не расширяются бесконечно ("OBJPROP_RAY_RIGHT" имеет значение false). Наконец, создаем текстовые объекты для верхней и нижней ценовых меток на правом краю (в "SessionEnd"), устанавливая их текст в значения максимума и минимума сессии (отформатированные с помощью DoubleToString с использованием точности символа, _Digits), а их цвет установлен как "clrBlack" и применен динамический размер шрифта. Привязываем их слева, чтобы текст появлялся справа от привязки. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что можно идентифицировать прямоугольник и нанести его на график. Таким образом, теперь мы можем приступить к открытию отложенных ордеров вблизи обозначенных границ диапазона. Для этого мы используем следующую логику.

MqlDateTime exitTimeStruct; TimeToStruct (currentTime, exitTimeStruct); exitTimeStruct.hour = TradeExitHour; exitTimeStruct.min = TradeExitMinute; exitTimeStruct.sec = 0 ; datetime tradeExitTime = StructToTime (exitTimeStruct); if (boxCalculated && !ordersPlaced && currentTime < tradeExitTime){ double maBuffer[]; ArraySetAsSeries (maBuffer, true ); if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , 0 , 1 , maBuffer) <= 0 ){ Print ( "Failed to copy MA buffer." ); return ; } double maValue = maBuffer[ 0 ]; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); bool bullish = (currentPrice > maValue); bool bearish = (currentPrice < maValue); double offsetPrice = BreakoutOffsetPips * _Point ; if (bullish){ double entryPrice = BoxHigh + offsetPrice; double stopLoss = BoxLow - offsetPrice; double risk = entryPrice - stopLoss; double takeProfit = entryPrice + risk * RiskToReward; if (obj_Trade.BuyStop(LotSize, entryPrice, _Symbol , stopLoss, takeProfit, ORDER_TIME_GTC , 0 , "Asian Breakout EA" )){ Print ( "Placed Buy Stop order at " , entryPrice); ordersPlaced = true ; } else { Print ( "Buy Stop order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else if (bearish){ double entryPrice = BoxLow - offsetPrice; double stopLoss = BoxHigh + offsetPrice; double risk = stopLoss - entryPrice; double takeProfit = entryPrice - risk * RiskToReward; if (obj_Trade.SellStop(LotSize, entryPrice, _Symbol , stopLoss, takeProfit, ORDER_TIME_GTC , 0 , "Asian Breakout EA" )){ Print ( "Placed Sell Stop order at " , entryPrice); ordersPlaced = true ; } else { Print ( "Sell Stop order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } }

Здесь мы определяем время выхода из сделки, объявляя структуру MqlDateTime с именем "exitTimeStruct". Затем используем функцию TimeToStruct, чтобы разложить текущее время на части и присвоить функции "exitTimeStruct" пользовательские значения "TradeExitHour" и "TradeExitMinute" (с секундами, равными 0). Затем преобразуем эту структуру обратно в значение datetime, вызывая функцию StructToTime, в результате чего получаем "tradeExitTime". После этого, если поле сессии было рассчитано, ордеров размещено не было, а текущее время предшествует "tradeExitTime", переходим к размещению ордеров.

Объявляем массив "maBuffer" для хранения значений скользящей средней и вызываем функцию ArraySetAsSeries, чтобы гарантировать, что массив сначала будет проиндексирован самыми свежими данными. Затем используем функцию CopyBuffer для получения последнего значения от индикатора «скользящая средняя» (с помощью "maHandle") в "maBuffer". Сравниваем это значение скользящей средней с текущей ценой bid (полученной с помощью функции SymbolInfoDouble), чтобы определить, является ли рынок бычьим или медвежьим. Исходя из этого условия рассчитываем соответствующую цену входа, стоп-лосс и тейк-профит, используя параметр «BreakoutOffsetPips». Затем размещаем либо стоп-ордер на покупку, используя метод "obj_Trade.BuyStop", либо стоп-ордер на продажу с использованием метода "obj_Trade.SellStop".

Наконец, выводим сообщение с подтверждением, если ордер успешно размещен, или сообщение об ошибке, если он не выполнен, и устанавливаем соответствующий флаг "ordersPlaced". Запустив программу, получаем следующий результат.

Из этой функции видно, что сразу по достижении прорыва мы выставляем отложенный ордер относительно направления фильтра скользящей средней, так же со стоп-ордерами. Единственное, что остается, - это выйти из позиций или удалить отложенные ордера, как только время торговли выходит за рамки установленного времени торговли.

if (currentTime >= tradeExitTime){ CloseOpenPositions(); CancelPendingOrders(); boxCalculated = false ; ordersPlaced = false ; }

Здесь мы проверяем, достигло ли текущее время времени выхода из сделки или превысило его. Если это так, вызываем функцию "CloseOpenPositions", чтобы закрыть все открытые позиции, связанные с советником, а затем вызываем функцию "CancelPendingOrders", чтобы отменить все отложенные ордера. После выполнения этих функций сбрасываем флаги "boxCalculated" и "ordersPlaced" на значение false, подготавливая программу к новой сессии. Мы используем следующие пользовательские функции.

void CloseOpenPositions(){ int totalPositions = PositionsTotal (); for ( int i = totalPositions - 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)){ if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber){ if (!obj_Trade.PositionClose(ticket)) Print ( "Failed to close position " , ticket, ": " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); else Print ( "Closed position " , ticket); } } } } void CancelPendingOrders(){ int totalOrders = OrdersTotal (); for ( int i = totalOrders - 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (ticket)){ int type = ( int ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if ( OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == MagicNumber && (type == ORDER_TYPE_BUY_STOP || type == ORDER_TYPE_SELL_STOP )){ if (!obj_Trade.OrderDelete(ticket)) Print ( "Failed to cancel pending order " , ticket); else Print ( "Canceled pending order " , ticket); } } } }

Здесь, в функции "CloseOpenPositions", мы сначала получаем общее количество открытых позиций, используя функцию PositionsTotal, а затем перебираем каждую позицию в обратном порядке. Для каждой позиции мы получаем соответствующий номер тикета, используя PositionGetTicket, и выбираем позицию с помощью PositionSelectByTicket. Затем проверяем, соответствует ли значение позиции POSITION_MAGIC нашему пользовательскому "MagicNumber", чтобы убедиться, что оно принадлежит нашему советнику. Если это так, пытаемся закрыть позицию, используя функцию "obj_Trade.PositionClose" и вывести сообщение с подтверждением или сообщение об ошибке (используя "obj_Trade.ResultRetcodeDescription") в зависимости от результата.

В функции "CancelPendingOrders" сначала извлекаем общее количество отложенных ордеров с помощью функции OrdersTotal и перебираем их в обратном порядке. Для каждого ордера получаем соответствующий тикет с помощью OrderGetTicket и выбираем его с помощью OrderSelect. Затем проверяем, соответствует ли значение ORDER_MAGIC нашему "MagicNumber" и является ли его тип "ORDER_TYPE_BUY_STOP" или ORDER_TYPE_SELL_STOP. Если оба условия выполнены, пытаемся отменить ордер, используя функцию "obj_Trade.OrderDelete", выводя либо сообщение об успешном завершении, либо сообщение об ошибке в зависимости от того, завершилась ли отмена успешно. Запустив программу, получаем следующие результаты.

На изображении видно, что мы определяем азиатскую сессию, наносим ее на график, размещаем отложенные ордера относительно направления скользящей средней и отменяем ордера или активированные позиции, если они все еще существуют, как только выходим за пределы торгового времени, определенного пользователем, тем самым достигая нашей цели. Осталось провести повторное тестирование программы, и это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории и оптимизация

После тщательного тестирования в течение 1 года, в 2023 году, с использованием настроек по умолчанию, получены следующие результаты.

График тестирования на истории:

На изображения видно, что график довольно хорош, но мы можем помочь улучшить его, применив механизм трейлинг-стопа, и мы добились этого, используя следующую логику.

void applyTrailingSTOP( double slPoints, CTrade &trade_object, int magicNo= 0 ){ double buySL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID )-slPoints, _Digits ); double sellSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )+slPoints, _Digits ); for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 ){ if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && (magicNo == 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNo)){ if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && buySL > PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) && (buySL > PositionGetDouble ( POSITION_SL ) || PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 )){ trade_object.PositionModify(ticket,buySL, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && sellSL < PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) && (sellSL < PositionGetDouble ( POSITION_SL ) || PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 )){ trade_object.PositionModify(ticket,sellSL, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } } } } if ( PositionsTotal () > 0 ){ applyTrailingSTOP( 30 * _Point ,obj_Trade, 0 ); }

После применения функции и тестирования новые результаты будут такими, как показано ниже.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение, мы успешно разработали советник на MQL5, который с высокой точностью автоматизирует стратегию прорыва азиатской сессии. Используя определение диапазона на основе сессий, фильтрацию трендов с помощью скользящей средней и динамическое управление рисками, мы создали систему, индентифицирующую ключевые зоны консолидации и эффективно исполняющую сделки на прорыв.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительным финансовым риском, а рыночные условия могут быть непредсказуемыми. Хотя описываемая стратегия обеспечивает структурированный подход к торговле на прорывах, она не гарантирует прибыльности. Перед внедрением этой программы в реальной среде необходимо провести всестороннее тестирование на истории и выполнить надлежащий контроль рисков.

Применяя эти методы, вы сможете расширить свои возможности в области алгоритмической торговли, улучшить навыки технического анализа и еще больше усовершенствовать свою торговую стратегию. Желаем удачи в вашем торговом путешествии!