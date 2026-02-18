Как получить синхронизированные массивы для использования в алгоритмах портфельной торговли

Введение

По мере эволюции трейдера в торговле, он почти неизбежно приходит к необходимости анализа и использования в торговле портфеля инструментов. Перечислим некоторые варианты портфельной торговли и портфельного анализа:

nорговля спредом: спот — фьючерс на этот спот;

анализ корреляций инструментов;

различные хэджирующие стратегии торговли;

анализ взаимного движения инструментов (например, так называемая "сила" валют).

Все перечисленные выше варианты портфельной торговли и/или портфельного анализа требуют, чтобы обрабатываемые данные (бары) инструментов были синхронизированы между собой по времени. Иначе результат может сильно отличаться от реального и от задуманного в математическом алгоритме обработки данных. Это особенно актуально на бирже, где встречается большое количество малоликвидных инструментов с многочисленными отсутствующими барами.





Постановка и обсуждение задачи



Постановка задачи: требуется создать библиотеку классов, решающую проблему синхронизации данных между инструментами портфеля в заданном интервале времени. На выходе пользователь должен получить массивы данных (OHLCV-баров) одинаковой размерности, с одинаковыми (синхронными) временами открытия всех баров в заданном временном интервале. На вход пользователь асинхронно по времени передает массивы несинхронизированных данных (OHLCV-баров) инструментов портфеля.

При синхронизации массивов данных с OHLCV-барами возможны два подхода:

Если в каком-либо из инструментов из портфеля нет бара для данного момента времени (времени открытия бара), то считаем, что этого бара нет и на всех остальных инструментах. Нет с точки зрения возможности полного расчета портфеля. Бар добавляется и помечается как "пустой" на этом инструменте. То есть, фактически, на данном баре получаем "дырку" в портфеле или на графике. В описанном выше случае заполняем отсутствующий бар предыдущим баром для данного инструмента. Представляется, что этот подход более правильный — логично, что, если цена для какого-либо инструмента на протяжении времени не менялась, то для отсутствующего бара все OHLC-цены будут равны цене закрытия предыдущего бара. Объем в этом случае равен нулю, поскольку не было сделок.

Мы реализуем оба подхода для большей гибкости. Рассмотрим принцип синхронизации более подробно (см. Рис.1):

Рис.1. Алгоритм синхронизации данных (массивов OHLCV-баров)

Synch Symbol (S) — символ синхронизации (обычно это символ графика для индикаторов и экспертов). Схематично представлен временной ряд из восьми баров с моментами времени открытия баров t[0]...t[7]. Будем считать, что символ синзронихации не содержит "дыр". Первый бар выделен светло-желтым цветом и обозначен как First — он соответствует моменту времени t[0]. Последний по времени бар выделен темно-зеленым цветом и обозначен как Last — он соответствует моменту времени t[7]. Светло-зеленым цветом с надписью Prev выделены остальные бары между первым и последним.

Other Portfolio's Symbols (Pi) — это все остальные символы нашего портфеля, которые нам предстоит синхронизировать с символом S. Они обрабатываются по одинаковому алгоритму — на рисунке схематично изображен один такой временной ряд. Обозначения баров такие же, как у символа S. Отличия в том, что, во-первых, этот временной ряд содержит пустые бары — красного цвета с надписью Empty . Это бары, где в интервале времени выбранного на графике тайм-фрейма не было "тиков", то есть не было изменений цен Bid/Ask/Last. Во-вторых, длина (число баров) этого временного ряда, с учетом пустых баров, больше длины ряда символа синхронизации.

Таким образом, нам нужно выполнить две операции с рядом Pi: заполнить "дыры" в ряде Pi и обрезать крайний левый (см. Рис.1) бар, чтобы выровнять его длину с длиной ряда синхронизации. Двигаясь по ряду S, мы сравниваем моменты времени от t[7] до t[0] с моментами времни в ряде Pi и для всех остальных символов портфеля. При обнаружении отсутствующего бара в ряде Pi, мы вставляем на это место искуственно созданный бар — либо пустой с ценами равными нулю, либо с ценами, равными цене Close предыдущего не пустого бара. Это зависит от заданного пользователем режима синхронизации.

После этого удаляем элемент First из ряда Pi, чтобы уравнять длины рядов S и Pi. В данном примере такой бар (на удаление) только один.

В результате такой обработки мы получаем ряд Pi* одинаковой длины с рядом S и с барами, полностью соответствующими по времени ряду синхронизации S. Искуственно созданные бары на Рис.1 выделены розовым цветом с надписью Close — это подчеркивает, что здесь содержится цена закрытия предыдущего бара.

Еще один вопрос, на который необходимо ответить — по какому из символов портфеля синхронизировать все остальные? Здесь также возможны несколько подходов:

Символ синхронизации задается пользователем. При этом, надо понимать, что неправильно выбранный синхронизирующий символ может привести к артефактам на графике индикатора и/или не правильным результатам расчетов по алгоритму пользователя. Символ синхронизации автоматически берется с того графика, на котором запущен индикатор или эксперт. Данный способ не подходит для сервисов, которые относительно недавно появились в терминале Meta Trader 5, поскольку они не привязаны к графику.

В большинстве случаев рекомендуется выбирать символ графика для синхронизации и запускать индикатор/эксперт на самом ликвидном инструменте портфеля. Это почти единственныый вариант, если мы разрабатываем портфельный индикатор с привязкой к графику.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать при синхронизации — направление расположения данных в массивах. Оно может быть как прямое — самый новый бар находится в конце массива, так и обратное — самый новый бар находится в начале массива (с нулевым индексом). Мы реализуем автоматический учет направления данных.

И последний момент — это несинхронное появление новых баров по отдельным интсрументам. Предлагаются следующие варианты обработки данной ситуации:

Ожидать появления нового бара на всех инструментах и только после этого проводить обработку по заданному пользователем алгоритму. Пересчитывать последний бар несколько раз (по числу инструментов) при появлении нового бара на каждом инструменте портфеля. При этом, для "отстающих" инструментов в расчетах используется предыдущий бар.

Думается, что второй вариант в большинстве случаев предпочтительней, поскольку позволяет получить результат обработки портфеля (возможно и торгового сигнала) без задержки. Обратная сторона "медали" — сигнал при появлении одного или нескольких новых баров может измениться несколько раз.

Здесь рекомендуется подходить с такой логикой: если в портфеле все инструменты ликвидные, то использовать первый вариант (ожидать появления новых баров на всех инструментах). Если же в портфеле есть малоликвидные инструменты, то использовать второй вариант (с режимом интерполяции пропущенных баров).





Анализ имеющихся программных библиотек в составе терминала Meta Trader 5

Стандартная библиотека Generic содержит в своем составе ассоциативные массивы CHashMap и CSortedMap . Они позволяют создавать собственные классы-контейнеры для хранения разнородных данных вида [Ключ-Значение]. В нашем случае, очевидно, ключом будет момент времени (а точнее, время открытия бара). Ассоциативные массивы дают очень быстый доступ к элементам по ключу (времени). При этом, каждый ключ (время) уникален в пределах массива. Что нам и нужно для целей синхронизации баров по времени.

Поскольку при синхронизации массивов данных будут использоваться операции вставки/удаления/добавления элементов (баров) в произвольных местах, нужно получать сортированные по ключу массивы данных (баров). Следовательно, оптимально будет использовать класс CSortedMap . Он обеспечивает автоматическую сортировку по ключу при изменении содержимого массива элементов. Реализация CSortedMap основана на так называемых "красно-черных деревьях" (red-black tree), что обеспечивает балансировку доступа к данным по скоростии и по занимаемому объему памяти.

Таким образом, для реализации задуманного нам понадобится класс-контейнер для хранения данных (баров) и класс-манипулятор данными (менеджер данных) для взаимодействия с "внешним миром" — загрузка массивов данных, получение синхронизированных массивов данных, установка и получение различных параметров и т.д.





Проектирование класса-контейнера для хранения данных CSymbolData

Класс CSymbolData унаследован от стандартного класса CObject для того, чтобы можно было использовать стандартные библиотеки, идущие в составе терминала. Полный код находится в файле "TimeSyncManager.mqh", который прилагается к данной статье. Упрощенный код представлен ниже.

Рассмотрим особенности реализации подробней:

Мы добавили перечисляемый тип данных ENUM_BAR_TYPE , по которому можно определить тип бара в массиве данных символа. Декларируется три типа баров — реальный бар (полученный в терминале), пустой бар (изначально отсутствующий во временном ряде) и бар интерполированный (полученный из предыдущего реального бара). Этот тип данных понадобится нам при реализации алгоритма синхронизации с интерполяцией пропущенных баров.

enum ENUM_BAR_TYPE { ENUM_BAR_LIVE, ENUM_BAR_INTERPOLATED, ENUM_BAR_EMPTY };

Все доступные в терминале данные временного ряда хранятся в классе CSymbolData в виде сортированных ассоциативных массивов шаблонного типа CSortedMap <Key, Value>, где Key во всех массивах это время открытия бара, а Value — это OHLCV-данные временного ряда.

Такая структура контейнера данных дает быстрый доступ по заданному времени как ко всему массиву данных, так и к отдельному его бару. Также, при необходимости, можно легко организовать индексный доступ к отдельным элементам временного ряда (барам).

Дополнительно к стандартным массивам данных временного ряда добавлен массив для хранения типа каждого бара:

CSortedMap <datetime, ENUM_BAR_TYPE> bar_type;

В остальном набор данных совпадает с полями встроенной в терминал Meta Trader 5 структуры MqlRates . Чтобы не усложнять дополнительно доступ к членам-данным, они сделаны публичными.

class CSymbolData : public CObject { protected : string symbol; ENUM_TIMEFRAMES data_timeframe; datetime new_bar_time; public : CSortedMap< datetime , double > open; CSortedMap< datetime , double > high; CSortedMap< datetime , double > low; CSortedMap< datetime , double > close; CSortedMap< datetime , long > tick_volume; CSortedMap< datetime , long > real_volume; CSortedMap< datetime , int > spread; CSortedMap< datetime , datetime > time; CSortedMap< datetime , ENUM_BAR_TYPE> bar_type; public : CSymbolData( const string _symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES _data_timeframe) : symbol(_symbol_name), data_timeframe(_data_timeframe), new_bar_time( 0 ) { } CSymbolData() : symbol( NULL ), data_timeframe( PERIOD_CURRENT ), new_bar_time( 0 ) { } int AddFullData( const MqlRates & _rates[], const int _src_start_index, const int _count, const bool _keep_old_data = false ) { int size = MathMin (_count, ( int )_rates.Size()); if (size > 0 ) { bool as_series = ArrayGetAsSeries (_rates); if (as_series == true ) { ArraySetAsSeries (_rates, false ); } int start_index = _src_start_index; if (_src_start_index <= 0 ) { start_index = 0 ; } datetime dt ; int index; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { index = start_index + i; dt = _rates[index].time; this .open.Add(dt, _rates[index].open); this .high.Add(dt, _rates[index].high); this .low.Add(dt, _rates[index].low); this .close.Add(dt, _rates[index].close); this .tick_volume.Add(dt, _rates[index].tick_volume); this .real_volume.Add(dt, _rates[index].real_volume); this .spread.Add(dt, _rates[index].spread); this .bar_type.Add(dt, ENUM_BAR_LIVE); this .time.Add(dt, dt); } this .new_bar_time = _rates[start_index + size - 1 ].time; ArraySetAsSeries (_rates, as_series); return (size); } return ( 0 ); } int UpdateLastData( const MqlRates & _rates[], const int _start_index, const int _count) { int size = MathMin (_count, ( int )_rates.Size()); if (size > 0 ) { bool as_series = ArrayGetAsSeries (_rates); if (as_series == false ) { ArraySetAsSeries (_rates, true ); } datetime dt; int index; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { index = _start_index + i; dt = _rates[index].time; if ( this .time.ContainsKey(dt) == true ) { this .open.TrySetValue(dt, _rates[index].open); this .high.TrySetValue(dt, _rates[index].high); this .low.TrySetValue(dt, _rates[index].low); this .close.TrySetValue(dt, _rates[index].close); this .tick_volume.TrySetValue(dt, _rates[index].tick_volume); this .real_volume.TrySetValue(dt, _rates[index].real_volume); this .spread.TrySetValue(dt, _rates[index].spread); } else { this .open.Add(dt, _rates[index].open); this .high.Add(dt, _rates[index].high); this .low.Add(dt, _rates[index].low); this .close.Add(dt, _rates[index].close); this .tick_volume.Add(dt, _rates[index].tick_volume); this .real_volume.Add(dt, _rates[index].real_volume); this .spread.Add(dt, _rates[index].spread); this .bar_type.Add(dt, ENUM_BAR_LIVE); this .time.Add(dt, dt); this .new_bar_time = _rates[index].time; } } ArraySetAsSeries (_rates, as_series); return (size); } return ( 0 ); } };

Основные публичные методы загрузки внешних данных в контейнер:

int AddFullData( const MqlRates & rates[], const int src_start_index, const int count, const bool keep_old_data = false ) int UpdateLastData( const MqlRates & rates[], const int src_start_index, const int count)

Метод CSymbolData::AddFullData :

Предназначен для загрузки массива MqlRates -структур во внутренние массивы. При этом, горизонтальное построение массива структур (когда каждый отдельный срез данных хранится в отдельной структуре) преобразуется в вертикальное с разбивкой на отдельные массивы OHLCV-цен.

Для наших целей это более удобно, поскольку мы уже не привязаны к формату структуры MqlRates . Это позволяет легко, без изменения логики класса, добавить вычисляемые массивы данных параллельно уже существующим OHLCV-барам. Например, легко можно добавить массив одного из вариантов типичных цен, вычисляемых как сумма четырех цен бара, деленная на четыре: (O+H+L+C)/4. И т.п.

На вход метода CSymbolData::AddFullData подается:

[in] MqlRates rates [] — массив структур, который может заполняться штатной функцией языка MQL5 - CopyRates ;

[in] int src_start_index — стартовый индекс, начиная с которого, берутся данные из источника данных - массива rates [];

[in] int count — задает сколько баров загрузить во внутренние массивы контейнера из входного массива rates [];

[in] bool keep_old_data — флаг необходимости очистки внутренних массивов перед загрузкой данных (если равен истине, то новые данные добавляются в конец уже существующих).

Мы учитываем направление расположения данных в массиве rates[] с помощью кода:

bool as_series = ArrayGetAsSeries(rates); if(as_series == true) { ArraySetAsSeries(rates, false); }

Для правильной работы синхронизатора требуется возрастание времени в массиве от первого элемента к последнему — самый новый элемент должен находиться в конце массива.

Логика загрузки данных следующая: проходим массив rates [] поэлементно в цикле и добавляем OHLCV-данные с помощью метода CSortedMap::Add в наши внутренние ассоциативные массивы. Ключом является значение поля MqlRates::time .

После загрузки заданного числа баров запоминаем время появления последнего нового бара — это время открытия последнего бара в массиве данных:

this.new_bar_time = rates[start_index + size - 1].time;

Метод CSymbolData::AddFullData возвращает число реально загруженных данных (баров) или ноль в случае неуспеха.

Метод CSymbolData::UpdateLastData :

Предназначен для обновления / добавления заданного числа последних по времени баров во внутренних массивах контейнера. Как правило, вызывается из обработчика события прихода нового тика в терминале Meta Trade 5.

На вход метода CSymbolData::UpdateLastData подается:

[in] MqlRates rates [] — массив структур с последним баром (или несколькими последними барами), который, например, может заполняться штатной функцией языка MQL5 - CopyRates ;

[in] int src_start_index — стартовый индекс, начиная с которого, берутся данные из источника данных - массива rates [];

[in] int count — задает сколько баров загрузить во внутренние массивы контейнера из входного массива rates [].

Принципиальное отличие метода CSymbolData::UpdateLastData от предыдущего в том, что здесь мы сначала проверяем, есть ли уже бар с таким временем в наших внутренних массивах. Если бар с таким временем уже есть, то мы обновляем (перезаписываем) значения OHLCV-данных в существующем элементе (баре) на новые. Время (ключ), естественно, остается без изменения.

Если бара с таким временем нет, то мы добавляем новый бар в массивы и переписываем время прихода последнего нового бара. Проверка наличия бара и обновление/добавление выполняется с помощью кода:

if ( this .time.ContainsKey(dt) == true ) { this .open.TrySetValue(dt, _rates[index].open); this .high.TrySetValue(dt, _rates[index].high); this .low.TrySetValue(dt, _rates[index].low); this .close.TrySetValue(dt, _rates[index].close); this .tick_volume.TrySetValue(dt, _rates[index].tick_volume); this .real_volume.TrySetValue(dt, _rates[index].real_volume); this .spread.TrySetValue(dt, _rates[index].spread); } else { this .open.Add(dt, _rates[index].open); this .high.Add(dt, _rates[index].high); this .low.Add(dt, _rates[index].low); this .close.Add(dt, _rates[index].close); this .tick_volume.Add(dt, _rates[index].tick_volume); this .real_volume.Add(dt, _rates[index].real_volume); this .spread.Add(dt, _rates[index].spread); this .bar_type.Add(dt, ENUM_BAR_LIVE); this .time.Add(dt, dt); this .new_bar_time = _rates[index].time; }

Метод CSymbolData:: UpdateLastData возвращает число реально загруженных/обновленных данных (баров) или ноль в случае неуспеха.

Основные публичные методы получения данных из контейнера:

Группа методов получения полного массива данных CSymbolData:: GetFullXXXX .

int GetFullOpen( double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullHigh( double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullLow( double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullClose( double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullTickVolume( long & dst[], const int dst_start_index) int GetFullRealVolume( long & dst[], const int dst_start_index) int GetFullSpread( int & dst[], const int dst_start_index)

Позволяет получить в заданный входной массив все содержимое внутреннего массива данных. Все эта группа методов вызывается одинаково, отличие только в типе данных. Рассмотрим на примере метода CSymbolData::GetFullClose :

На вход метода CSymbolData::GetFullClose подается:

[out] double& dst [] — массив-приемник данных, в который записывается ценовой массив Close []. Этим массивом может быть, в том числе, индикаторный буфер;

[in] int dst_start_index — стартовый индекс в массиве-приемнике, начиная с которого будут записываться данные.

Код метода CSymbolData::GetFullClose представлен ниже:

#define COPY_FULL_DATA(data_type, data_src, data_dst, dst_start) \ {\ if (data_src.Count() > 0 ) \ {\ bool as_series = ArrayGetAsSeries (data_dst); \ if (as_series == true ) \ { ArraySetAsSeries (data_dst, false ); } \ datetime dt[]; \ data_type val[]; \ int data_copied = data_src.CopyTo(dt, val); \ for ( int i = 0 ; i < data_src.Count(); i++) \ {\ data_dst[dst_start + i] = val[i]; \ }\ ArraySetAsSeries (data_dst, as_series); \ return (data_copied); \ }\ return ( 0 );\ } int GetFullClose( double & dst[], const int dst_start_index) { COPY_FULL_DATA( double , this .close, dst, dst_start_index); }

Поскольку для всех типов OHLCV-данных методы, фактически, одинаковы (разница только в типах данных), мы оформили тело методов в виде макроса COPY_FULL_DATA с параметрами:

#define COPY_FULL_DATA(data_type, data_src, data_dst, dst_start)

Назначение параметров макроса следуюшее:

[in] data_type — тип массива-приемника данных. Может быть один из следующих типов: "double" (для цен Open/High/Low/Close, "long" (для объемов TickVolume и RealVolume), "int" (для спреда Spread);

[in] data_src — название внутреннего массива для соответствующего типа ценовых данных: this.open/this.high/this.low/this.close/this.tick_volume/this.real_volume/this.spread;

[out] data_dst — массив-приемник данных dst [];

[in] dst_start — индекс, начиная с которого будут записываться данные в массив-приемник.

Методы CSymbolData:: GetFullXXXX возвращают число реально загруженных/обновленных данных (баров) или ноль в случае неуспеха. Направление расположения данных в массиве dst [] учитывается автоматически.

Группа методов получения заданного числа последних по времни данных из массива CSymbolData:: GetLastXXXX .

void GetLastTime( const int count, datetime & dst[], const int dst_start_index) void GetLastOpen( const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastHigh( const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastLow( const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastClose( const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastTickVolume( const int count, long & dst[], const int dst_start_index) void GetLastRealVolume( const int count, long & dst[], const int dst_start_index) void GetLastSpread( const int count, int & dst[], const int dst_start_index)

Позволяет получить в переданный во входных параметрах массив-приемник заданное число баров из внутреннего массива данных. Все эта группа методов вызывается одинаково, отличие только в типе данных. Рассмотрим на примере метода CSymbolData::GetLastClose :

На вход метода CSymbolData:: GetLastClose подается:

[in] int count — число данных, которое нужно записать в массив-приемник;

[out] double& dst [] — массив-приемник данных, в который записывается ценовой массив Close []. Этим массивом может быть, в том числе, индикаторный буфер;

[in] int dst_start_index — стартовый индекс в массиве-приемнике, начиная с которого будут записываться данные.

CSymbolData::

GetLastClose

#define COPY_LAST_DATA(data_type, data_src, count, data_dst, dst_start) \ {\ if (data_src.Count() > 0 ) \ {\ bool as_series = ArrayGetAsSeries (data_dst); \ if (as_series == true ) \ { ArraySetAsSeries (data_dst, false ); } \ datetime dt[]; \ data_type val[]; \ data_src.CopyTo(dt, val); \ for ( int i = 0 ; i < count; i++) \ {\ data_dst[dst_start + i] = val[ this .time.Count() - count + i]; \ }\ ArraySetAsSeries (data_dst, as_series); \ }\ } void GetLastClose( const int _count, double & _dst[], const int _dst_start_index) { COPY_LAST_DATA( double , this .close, _count, _dst, _dst_start_index); } // =====================================================================

Код методапредставлен ниже:

Поскольку для всех типов OHLCV-данных методы, фактически, одинаковы (разница только в типах данных) — мы оформили тело методов в виде макроса COPY_LAST_DATA с параметрами:

#define COPY_LAST_DATA(data_type, data_src, count, data_dst, dst_start)

Назначение параметров макроса следуюшее:

[in] data_type — тип массива-приемника данных. Может быть один из следующих типов: "double" (для цен Open/High/Low/Close, "long" (для объемов TickVolume и RealVolume), "int" (для спреда Spread);

[in] data_src — название внутреннего массива для соответствующего типа ценовых данных: this.open/this.high/this.low/this.close/this.tick_volume/this.real_volume/this.spread;

[in] count — данных (элементов массива), которое копируется в массив-приемник;

[out] data_dst — массив-приемник данных dst [];

[in] dst_start — индекс, начиная с которого будут записываться данные в массив-приемник.

Число данных отсчитывается от последнего элемента массива data_src []. Направление расположения данных в массиве dst [] учитывается автоматически.

Методы CSymbolData:: GetLastXXXX возвращают число реально загруженных/обновленных данных (баров) или ноль в случае неуспеха.





Проектирование класса-синхронизатора CTimeSyncManager

Назначение класса CTimeSyncManager — получать на входе исторические данные от нескольких инструментов, синхронизировать их между собой и предоставлять полный доступ к массивам синхронизированных данных. Полный код класса CTimeSyncManager находится в файле "TimeSyncManager.mqh", который прилагается к данной статье. Упрощенный код представлен ниже.

Рассмотрим особенности реализации подробней. Мы добавили перечисляемые типы данных:

enum ENUM_SYNC_BARS_TYPE { ENUM_SYNC_BARS_INTERPOLATED, ENUM_SYNC_BARS_EMPTY };

ENUM_SYNC_BARS_TYPE — позволяет задать тип синхронизации баров, который должен использоваться. Определяет как будут заменяться "пропущенные" бары — либо пустым баров, либо используем цену Close предыдущего реального бара (смотри пример на Рис.1).

enum ENUM_SYNC_SYMBOL_TYPE { ENUM_SYNC_SYMBOL_CUSTOM, ENUM_SYNC_SYMBOL_AUTO };

ENUM_SYNC_SYMBOL_TYPE — позволяет задать способ выбора символа для синхронизации баров. Используется в настройках индикатора/эксперта - либо прямое задание имени символа-синхронизатора, либо автоматический выбор символа графика. на котором установлен индикатор/эксперт.

enum ENUM_NEW_BARS_TYPE { ENUM_NEW_BARS_WAITING_ALL, ENUM_NEW_BARS_UPDATE_ALL };

ENUM_NEW_BARS_TYPE — позволяет задать тип генерации события о появлении нового бара. Используется в настройках индикатора/эксперта - либо ожидаем появления нового бара нв всех инструментах портфеля, и только после этого фиксируем факт появления интегрального нового бара, либо запускаем алгоритм обработки данных в индикаторе/эксперте при появлении нового бара на каждом инструменте портфеля.

Упрощенный код класса CTimeSyncManager приведен ниже:

class CTimeSyncManager { protected : ENUM_SYNC_BARS_TYPE sync_bars_type; ENUM_SYNC_SYMBOL_TYPE sync_symbol_type; ENUM_NEW_BARS_TYPE new_bars_type; protected : bool is_syncronized_FLAG; protected : CSymbolData* sync_symbol_data; CSymbolData* symbols_data_Array[]; public : CTimeSyncManager() : sync_bars_type(ENUM_SYNC_BARS_INTERPOLATED), sync_symbol_type(ENUM_SYNC_SYMBOL_CUSTOM), new_bars_type(ENUM_NEW_BARS_WAITING_ALL), is_syncronized_FLAG( false ), sync_symbol_data( NULL ) { } // ===================================================================== // ===================================================================== int SyncSymbolAddFullData( const string _symbol, const ENUM_TIMEFRAMES _data_timeframe, const MqlRates & _rates[], const int _src_start, const int _count, const bool _keep_old_data = false ) { this .is_syncronized_FLAG = false ; if ( this .sync_symbol_data == NULL ) { this .sync_symbol_data = new CSymbolData(_symbol, _data_timeframe); } return ( this .sync_symbol_data.AddFullData(_rates, _src_start, _count, _keep_old_data)); } // ===================================================================== int SyncSymbolUpdateLastData( const MqlRates & _rates[], const int _src_start, const int _count) { this .is_syncronized_FLAG = false ; return ( this .sync_symbol_data.UpdateLastData(_rates, _src_start, _count)); } // ===================================================================== int SymbolAddFullData( const string _symbol, const ENUM_TIMEFRAMES _data_timeframe, const MqlRates & _rates[], const int _src_start, const int _count, const bool _keep_old_data = false ) { this .is_syncronized_FLAG = false ; if ( this .symbols_data_Array.Size() > 0 ) { for ( int i = 0 ; i < ( int ) this .symbols_data_Array.Size(); i++) { if ( this .symbols_data_Array[i].GetSymbolName() == _symbol) { return ( this .symbols_data_Array[i].AddFullData(_rates, _src_start, _count, _keep_old_data)); } } } CSymbolData* curr_symbol = new CSymbolData(_symbol, _data_timeframe); int sz = curr_symbol.AddFullData(_rates, _src_start, _count, _keep_old_data); ArrayResize ( this .symbols_data_Array, this .symbols_data_Array.Size() + 1 ); this .symbols_data_Array[ this .symbols_data_Array.Size() - 1 ] = curr_symbol; return (sz); } // ===================================================================== // ===================================================================== void SymbolUpdateLastData( const string _symbol, const MqlRates & _rates[], const int _src_start, const int _count) { this .is_syncronized_FLAG = false ; if ( this .symbols_data_Array.Size() > 0 ) { for ( int i = 0 ; i < ( int ) this .symbols_data_Array.Size(); i++) { if ( this .symbols_data_Array[i].GetSymbolName() == _symbol) { this .symbols_data_Array[i].UpdateLastData(_rates, _src_start, _count); break ; } } } } };

Все обрабатываемые массивы данных хранятся в контейнерах типа CSymbolData - тип, который описан выше в статье. Мы выделили отдельный объект-контейнер для хранения символа синхронизации:

CSymbolData* sync_symbol_data;

Это сделано для того, чтобы не искать его каждый раз при обращении к методам синхронизации данных. Остальные символы портфеля хранятся в контейнерах, объединеных в общий массив указателей на объекты. Что удобно для перебора элементов в операторах цикла:

CSymbolData* symbols_data_Array[];

Публичные методы загрузки данных во внутренние контейнеры:

int SyncSymbolAddFullData( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES data_timeframe, const MqlRates & rates[], const int src_start, const int count, const bool keep_old_data = false ) int SyncSymbolUpdateLastData( const MqlRates & rates[], const int src_start, const int count) int SymbolAddFullData( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES data_timeframe, const MqlRates & rates[], const int src_start, const int count, const bool keep_old_data = false ) void SymbolUpdateLastData( const string symbol, const MqlRates & rates[], const int src_start, const int count)

Должны вызываться из кода индикатора/эксперта после получения соответствующих данных в терминале. Есть две группы методов - начальная полная загрузка данных, которые предполагается использовать для отображения и/или расчетов и группа методов для обработки и обновления последнего бара (добавления нового бара) при получении очередного тика в индикаторе/эксперте.

Метод CTimeSyncManager::SyncSymbolAddFullData позволяет загрузить начальные данные символа-синхронизатора во внутренний контейнер для дальнейшей обработки. Имеет следующие параметры:

[in] string symbol — название (имя) символа-синхронизатора. Берется из подсистемы терминала Meta trader 5. Обязательно к заданию в текстовом виде - пустое значение не допускается.

[in] ENUM_TIMEFRAMES data_timeframe — тайм-фрейм загружаемого массива данных rates []. Может отличаться от ТФ графика, на котором установлен индикатор/эксперт. Должен совпадать у всех загружаемых в контейнеры массивов данных.

[in] MqlRates& rates [] — входной массив с данными (барами).

[in] int src_start — начальный индекс, с которого будут браться данные из входного массва rates [].

[in] int count — число баров, которые нужно загрузить из входного массива rates [].

[in] bool keep_old_data — флаг управления очисткой предыдущих загруженных данных (если они есть в контейнерах). Если задана истина, то предыдущие данные сохраняются.

Метод CTimeSyncManager::SyncSymbolUpdateLastData позволяет обновить данные в контейнере символа-синхронизатора с приходом нового тика (тиков) для последнего по времени бара, либо добавить новый бар в случае его появления. Имеет следующие параметры:

[in] MqlRates& rates [] — входной массив с данными (барами). Как правило, содержит один бар в своем составе. Либо два при появлении нового бара.

[in] int src_start — начальный индекс, с которого будут браться данные из входного массва rates []. Как правило, равен нулю.

[in] int count — число баров, которые нужно загрузить из входного массива.

Метод CTimeSyncManager::SymbolAddFullData позволяет загрузить начальные данные остальных символов портфеля во внутренние контейнеры для дальнейше обработки. Имеет следующие параметры:

[in] string symbol — название (имя) символа в портфеле. Берется из подсистемы терминала Meta trader 5. Обязательно к заданию в текстовом виде — пустое значение не допускается.

[in] ENUM_TIMEFRAMES data_timeframe — тайм-фрейм загружаемого массива данных rates []. Может отличаться от ТФ графика, на котором установлен индикатор/эксперт. Должен совпадать у всех загружаемых в контейнеры массивов данных.

[in] MqlRates& rates [] — входной массив с данными (барами).

[in] int src_start — начальный индекс, с которого будут браться данные из входного массва rates [].

[in] int count — число баров, которые нужно загрузить из входного массива rates [].

[in] bool keep_old_data — флаг управления очисткой предыдущих загруженных данных (если они есть в контейнерах). Если задана истина, то предыдущие данные сохраняются.

Метод CTimeSyncManager::SymbolUpdateLastData позволяет обновить данные в контейнере для остальных инструментов портфеля с приходом нового тика (тиков) для последнего по времени бара, либо добавить новый бар в случае его появления. Имеет следующие параметры:

[in] string symbol — название (имя) символа в портфеле. Берется из подсистемы терминала Meta trader 5. Обязательно к заданию в текстовом виде — пустое значение не допускается.

[in] MqlRates& rates [] — входной массив с данными (барами). Как правило, содержит один бар в своем составе, либо два при появлении нового бара.

[in] int src_start — начальный индекс, с которого будут браться данные из входного массва rates []. Как правило, равен нулю.

[in] int count — число баров, которые нужно загрузить из входного массива rates [].

Следует учитывать, что тики в индикатор/эксперт приходят только по символу того графика, на котором он установлен, и не совпадают с появлением новых тиков на остальных инструментах. Дальше мы рассмотрим примеры портфельных индикаторов и обсудим этот момент.

Методы доступа к синхронизированным данным:

Группа методов получения полного массива данных CTimeSyncManager :: GetFullXXXX для заданного символа:

int GetFullOpen( const string symbol, double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullHigh( const string symbol, double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullLow( const string symbol, double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullClose( const string symbol, double & dst[], const int dst_start_index) int GetFullTickVolume( const string symbol, long & dst[], const int dst_start_index) int GetFullRealVolume( const string symbol, long & dst[], const int dst_start_index) int GetFullSpread( const string symbol, int & dst[], const int dst_start_index)

Позволяют получить полный массив синхронизированных данных - данные копируются в выходной массив, в качестве которого может быть индикаторный буфер (только для получения цен Open/High/Low/Close). Все методы этой группы вызываются одинаково, различие только в типе выходного массива dst [].

Рассмотрим параметры методов на примере CTimeSyncManager :: GetFullClose :

[in] string symbol — название (имя) символа в портфеле. Берется из подсистемы терминала Meta trader 5. Обязательно к заданию в текстовом виде — пустое значение не допускается.

[out] double& dst [] — выходной массив-приемник синхронизированных данных.

[in] int dst_start_index — начальный индекс, начиная с которого будут копироваться данные в выходной массив dst [].

Код метода CTimeSyncManager :: GetFullClose представлен ниже:

#define GET_FULL_DATA(symbol, dst, dst_start_index, Func) \ {\ if (symbol == this .sync_symbol_data.GetSymbolName()) \ { return ( this .sync_symbol_data.Func(dst, dst_start_index)); } \ if ( this .symbols_data_Array.Size() > 0 ) \ {\ for ( int i = 0 ; i < ( int ) this .symbols_data_Array.Size(); i++) \ {\ if ( this .symbols_data_Array[i].GetSymbolName() == symbol) \ { return ( this .symbols_data_Array[i].Func(dst, dst_start_index)); } \ }\ }\ return ( 0 ); \ } int GetFullClose( const string _symbol, double & _dst[], const int _dst_start_index) { GET_FULL_DATA(_symbol, _dst, _dst_start_index, GetFullClose); }

Поскольку для всех типов OHLCV-данных методы, фактически, одинаковы (разница только в типах данных) - мы оформили тело методов в виде макроса COPY_FULL_DATA с параметрами:

#define GET_FULL_DATA(symbol, dst, dst_start_index, Func)

Назначение параметров макроса следуюшее:

[in] symbol — название (имя) символа в портфеле.

[out] dst — массив-приемник данных dst [];

[in] dst_start_inde x — индекс, начиная с которого будут записываться данные в массив-приемник;

[in] Func — текстовое название метода в контейнере, с помощью которого должны извлекаться данные.

Методы CTimeSyncManager :: GetFullXXXX возвращают число реально скопированных данных или ноль в случае неудачи.

Группа методов получения последних данных CTimeSyncManager :: GetLastXXXX для заданного символа:

void GetLastTime( const string symbol, const int count, datetime & dst[], const int dst_start_index) void GetLastOpen( const string symbol, const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastHigh( const string symbol, const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastLow( const string symbol, const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastClose( const string symbol, const int count, double & dst[], const int dst_start_index) void GetLastSpread( const string symbol, const int count, int & dst[], const int dst_start_index) void GetLastTickVolume( const string symbol, const int count, long & dst[], const int dst_start_index) void GetLastRealVolume( const string symbol, const int count, long & dst[], const int dst_start_index)

Позволяют получить заданное количество последних по времени синхронизированных данных - они копируются в выходной массив, начиная с последнего его элемента. В качестве выъодного массива может быть индикаторный буфер (только для получения цен Open/High/Low/Close). Все методы этой группы вызываются одинаково, различие только в типе выходного массива dst [].

Рассмотрим параметры методов на примере CTimeSyncManager :: GetLastClose :

[in] string symbol — название (имя) символа в портфеле из подсистемы терминала Meta trader 5. Обязательно к заданию в текстовом виде — пустое значение не допускается.

[in] int count — число баров, которые нужно скопировать в выходной массив dst [].

[out] double& dst [] — выходной массив-приемник синхронизированных данных.

[in] int dst_start_index — начальный индекс, начиная с которого будут копироваться данные в выходной массив dst [].

CTimeSyncManager

::

GetLastClose

void GetLastClose( const string symbol, const int count, double & dst[], const int dst_start_index) { if (symbol == this .sync_symbol_data.GetSymbolName()) { this .sync_symbol_data.GetLastClose(count, dst, dst_start_index); } if ( this .symbols_data_Array.Size() > 0 ) { for ( int i = 0 ; i < ( int ) this .symbols_data_Array.Size(); i++) { if ( this .symbols_data_Array[i].GetSymbolName() == symbol) { this .symbols_data_Array[i].GetLastClose(count, dst, dst_start_index); break ; } } } }

Код методапредставлен ниже:

Пояснения к коду: сначала проверяется совпадает ли имя заданного символа с символом синхронизации. Если совпадает, то вызывается метод из объекта класса CSymbolData символа синхронизации. Если не совпадает, то ищется заданный символ среди остальных символов портфеля. В случае успеха вызывается соответствующий метод из объекта класса CSymbolData для найденного символа.

Группа методов синхронизации полных массивов загруженных данных:

bool SyncAllData( const ENUM_SYNC_BARS_TYPE sync_bars_type) bool CustomSyncAllData( const ENUM_SYNC_BARS_TYPE sync_bars_type)

Позволяет синхронизировать все добавленные в контейнеры данные. Должны быть обязательно загружены данные в символ синхронизации и хотя бы еще один символ портфеля - иначе синхронизация не возможна. Основной метод CTimeSyncManager ::SyncAllData , который транзитом вызывает метод CTimeSyncManager ::CustomSyncAllData . Это сделано для дальнейшего расширения возможностей класса.

Параметры метода CTimeSyncManager ::SyncAllData следующие:

[in] ENUM_SYNC_BARS_TYPE sync_bars_type — задает тип синхронизации баров. Заполнение пустым баром либо предыдущим значением.

Сам алгоритм синхронизации разбит на три этапа:

Первый этап — двигаясь слева направо (в порядке увеличения времени) по массиву с временем (с ключами) символа синхронизации ищем в остальных символах такое же время (ключ). Если в синхронизируемом символе НЕТ бара с нужным временем, то добавим его в синхронизируемый массив с признаком "пустой бар" — ENUM_BAR_EMPTY . Участок кода, выполняющий этот этап приведен ниже. Индекс "k" — это текущий индекс символа в массиве CTimeSyncManager :: symbols_data_Array [].

for ( int sync_symbol_key_index = 0 ; sync_symbol_key_index < sync_symbol_key_size; sync_symbol_key_index++) { sync_symbol_time = sync_symbol_key[sync_symbol_key_index]; if ( this .symbols_data_Array[k].time.ContainsKey(sync_symbol_time) != true ) { this .symbols_data_Array[k].open.Add(sync_symbol_time, 0 ); this .symbols_data_Array[k].high.Add(sync_symbol_time, 0 ); this .symbols_data_Array[k].low.Add(sync_symbol_time, 0 ); this .symbols_data_Array[k].close.Add(sync_symbol_time, 0 ); this .symbols_data_Array[k].tick_volume.Add(sync_symbol_time, 0 ); this .symbols_data_Array[k].real_volume.Add(sync_symbol_time, 0 ); this .symbols_data_Array[k].bar_type.Add(sync_symbol_time, ENUM_BAR_EMPTY); this .symbols_data_Array[k].spread.Add(sync_symbol_time, 0 ); this .symbols_data_Array[k].time.Add(sync_symbol_time, sync_symbol_time); to_delete_count++; } }

Поскольку массивы-контейнеры данных построены на ассоциативных массивах с сортировкой, наш добавляемый бар попадает в нужное место отсортированным по возрастанию времени (ключу).

Второй этап — удаляем "лишние" элементы (если они есть) из начала массива. Они образуются при добавлении пустых баров — длина массива увеличивается. Чтобы уравнять длины массивов, нам надо удалить самые "старые" бары. Участок кода, выполняющий этот этап приведен ниже. Индекс "k" — это текущий индекс символа в массиве CTimeSyncManager :: symbols_data_Array [].

if (to_delete_count > 0 ) { datetime _symbol_key[]; datetime _symbol_val[]; this .symbols_data_Array[k].time.CopyTo(_symbol_key, _symbol_val); for ( int i = to_delete_count - 1 ; i >= 0 ; i--) { this .symbols_data_Array[k].open.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].high.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].low.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].close.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].tick_volume.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].real_volume.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].bar_type.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].spread.Remove(_symbol_key[i]); this .symbols_data_Array[k].time.Remove(_symbol_key[i]); } }

Третий этап — заменяем добавленные на первом этапе пустые бары значениями предыдущего реального бара. Это делается только в случае если в параметре sync_bars_type задан тип синхронизации с интерполяцией баров ENUM_SYNC_BARS_INTERPOLATED . Участок кода, выполняющий этот этап приведен ниже. Индекс "k" — это текущий индекс символа в массиве CTimeSyncManager :: symbols_data_Array [].

if (_sync_bars_type == ENUM_SYNC_BARS_INTERPOLATED) { datetime _symbol_bt_key[]; ENUM_BAR_TYPE _symbol_bt_val[]; this .symbols_data_Array[k].bar_type.CopyTo(_symbol_bt_key, _symbol_bt_val); for ( int i = 1 ; i < ( int )_symbol_bt_key.Size(); i++) { if (_symbol_bt_val[i] == ENUM_BAR_EMPTY) { this .symbols_data_Array[k].close.TryGetValue(_symbol_bt_key[i - 1 ], prev_value_dbl); this .symbols_data_Array[k].spread.TryGetValue(_symbol_bt_key[i - 1 ], prev_value_int); this .symbols_data_Array[k].open.TrySetValue(_symbol_bt_key[i], prev_value_dbl); this .symbols_data_Array[k].high.TrySetValue(_symbol_bt_key[i], prev_value_dbl); this .symbols_data_Array[k].low.TrySetValue(_symbol_bt_key[i], prev_value_dbl); this .symbols_data_Array[k].close.TrySetValue(_symbol_bt_key[i], prev_value_dbl); this .symbols_data_Array[k].spread.TrySetValue(_symbol_bt_key[i], prev_value_int); this .symbols_data_Array[k].bar_type.TrySetValue(_symbol_bt_key[i], ENUM_BAR_INTERPOLATED); } } }

Здесь перебор элементов в цикле начинается со второго элемента (начальный индекс "i" равен единице), чтобы иметь вохможность обратиться к предыдущему элементу.

Метод возвращает истину в случае успешной синхронизации или ноль в случае неуспеха.

Группа методов синхронизации последних загруженных данных (баров):

bool SyncLastBars( const int count, const ENUM_SYNC_BARS_TYPE sync_bars_type) bool CustomSyncLastBars( const int count, const ENUM_SYNC_BARS_TYPE sync_bars_type)

Позволяет синхронизировать заданное число последних по времени добавленных в контейнеры данных. Должны быть обязательно загружены данные в символ синхронизации и хотя бы еще один символ портфеля - иначе синхронизация бессмысленна. Основной метод CTimeSyncManager ::SyncLastBars , который транзитом вызывает метод CTimeSyncManager ::CustomSyncLastBars . Это сделано для дальнейшего расширения возможностей класса.

Параметры метода CTimeSyncManager :: SyncLastBars следующие:

[in] int count — задает число последних баров, которое необходимо синхронизировать. Отсчет ведется от конца массивов.

задает число последних баров, которое необходимо синхронизировать. Отсчет ведется от конца массивов. [in] ENUM_SYNC_BARS_TYPE sync_bars_type — задает тип синхронизации баров. Заполнение пустым баром либо предыдущим значением.

Алгоритм синхронизации последних баров абсолютно идентичен описанному выше. Также проводится в три этапа и метод возвращает истину в случае успешной синхронизации. При этом, обрабатываются только заданное количество последних по времени баров.

Методы возвращают истину в случае успешной синхронизации.





Практическое использование

При практическом использовании описанных классов возможны два варианта разработки.

Первый вариант — использование в своей разработке объекта типа CTimeSyncManager для получения массивов синхронных данных. Это может быть как свой класс с включенным в него полем типа CTimeSyncManager* , так и глобальная переменная такого же типа в основном коде индикатора/эксперта. Мы разработаем индикатор для отображения синхронных графиков инструментов (см. рис. 2,3).

Пошаговый рецепт для первого варианта:

Шаг 1. Добавляем директиву включения файла с описанием классов синхронизации в основной код индикатора:

#include "TimeSyncManager.mqh"

Шаг 2. Добавляем глобальную переменную в основной код индикатора:

CTimeSyncManager* time_sync_manager_Ptr;

Шаг 3. В функцию OnInit добавляем код для создания объекта:

time_sync_manager_Ptr = new CTimeSyncManager( 28 , MaxBars);

Шаг 4. В функцию OnDeinit добавляем код для удаления объекта:

if ( CheckPointer (time_sync_manager_Ptr) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (time_sync_manager_Ptr); }

Шаг 5. В функцию OnCalculate , в зависимости от назначения индикатора, добавляем код для загрузки/синхронизации/получения данных. Для индикатора "TestSync-MultyChart.mq5" на рисунках 2, 3. Упрощенный код выглядит следующим образом:

int OnCalculate (...) { if (rates_total <= 0 ) { copied = 0 ; headge_copied = 0 ; return ( 0 ); } if (prev_calculated == 0 ) { copied = CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , MaxBars, curr_rates); if (copied > 0 ) { required = MathMin (copied, MaxBars); added = time_sync_manager_Ptr.SyncSymbolAddFullData( Symbol (), Period (), curr_rates, 0 , required, false ); if (HeadgeSymbol != "" ) { headge_copied = CopyRates (HeadgeSymbol, Period (), 0 , MaxBars , curr_rates);; if (headge_copied > 0 ) { required = MathMin (headge_copied, MaxBars); headge_added = time_sync_manager_Ptr.SymbolAddFullData(HeadgeSymbol, Period (), curr_rates, 0 , required, false ); time_sync_manager_Ptr.SyncAllData(SyncBarsType); time_sync_manager_Ptr.GetFullOpen(HeadgeSymbol, OpenBuffer, ArraySize (OpenBuffer) - headge_added); time_sync_manager_Ptr.GetFullHigh(HeadgeSymbol, HighBuffer, ArraySize (HighBuffer) - headge_added); time_sync_manager_Ptr.GetFullLow(HeadgeSymbol, LowBuffer, ArraySize (LowBuffer) - headge_added); time_sync_manager_Ptr.GetFullClose(HeadgeSymbol, CloseBuffer, ArraySize (CloseBuffer) - headge_added); ... } } else { ... } } } else { if (GetLastBar( Symbol (), Period (), 0 , rates_total - prev_calculated + 1 , last_rates) == true ) { copied = time_sync_manager_Ptr.SyncSymbolUpdateLastData(last_rates, 0 , rates_total - prev_calculated + 1 ); if (copied > 0 ) { if (HeadgeSymbol != "" ) { if (GetLastBar(HeadgeSymbol, Period (), 0 , rates_total - prev_calculated + 1 , last_rates) == true ) { time_sync_manager_Ptr.SymbolUpdateLastData(HeadgeSymbol, last_rates, 0 , ( int )last_rates.Size()); time_sync_manager_Ptr.SyncLastBars(rates_total - prev_calculated + 1 , SyncBarsType); time_sync_manager_Ptr.GetLastOpen(HeadgeSymbol, ( int )last_rates.Size(), OpenBuffer, ArraySize (OpenBuffer) - ( int )last_rates.Size()); time_sync_manager_Ptr.GetLastHigh(HeadgeSymbol, ( int )last_rates.Size(), HighBuffer, ArraySize (HighBuffer) - ( int )last_rates.Size()); time_sync_manager_Ptr.GetLastLow(HeadgeSymbol, ( int )last_rates.Size(), LowBuffer, ArraySize (LowBuffer) - ( int )last_rates.Size()); time_sync_manager_Ptr.GetLastClose(HeadgeSymbol, ( int )last_rates.Size(), CloseBuffer, ArraySize (CloseBuffer) - ( int )last_rates.Size()); ... } } } } } return (rates_total); }

MaxBars — число отображаемых баров инжикатора.

OpenBuffer / HighBuffer / LowBuffer / CloseBuffer — это иассивы индикаторных буферов для отображения OHLC-баров. Полный код индикатора с комментариями находится в файле "TestSync-MultyChart.mq5", приложенном к данной статье.

Второй вариант — использовать в своей разработке класс-обработчик данных, унаследованный от CTimeSyncManager для расчетов и получения массивов синхронных данных. Мы разработаем индикатор для отображения стоимости порфеля инструментов (см. рис.4).

Пошаговый рецепт для второго варианта:

Шаг 1. Разрабатываем класс, унаследовав его от класса синхронизации:

class MultiCurrencyManager : public CTimeSyncManager

Шаг 2. Добавляем директиву включения файла с описанием классов, унаследованных от класса синхронизации в основной код индикатора:

#include "MultyCurrencyManager.mqh"

Шаг 3. Добавляем глобальную переменную в основной код индикатора:

MultiCurrencyManager* time_sync_manager_Ptr;

Шаг 4. В функцию OnInit добавляем код для создания объекта:

time_sync_manager_Ptr = new MultiCurrencyManager( 28 , MaxBars);

Шаг 5. В функцию OnDeinit добавляем код для удаления объекта:

if ( CheckPointer (time_sync_manager_Ptr) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (time_sync_manager_Ptr); }

Шаг 6. В функцию OnCalculate , в зависимости от назначения индикатора, добавляем код для загрузки/синхронизации/получения данных. Для индикатора "SyncTest-MultyChart.mq5" на рис.2, 3. Упрощенный код выглядит следующим образом:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, ...) { if (rates_total <= 0 ) { ArrayFill (headge_copied_Array, 0 , ( int )headge_copied_Array.Size(), 0 ); return ( 0 ); } if (prev_calculated == 0 ) { restarts_count++; restart_time = TimeCurrent (); headge_copied_Array[ 0 ] = CopyRates (symbol_name_Array[ 0 ], Period (), 0 , MaxBars, curr_rates); if (headge_copied_Array[ 0 ] > 0 ) { required = MathMin (headge_copied_Array[ 0 ], MaxBars); added = time_sync_manager_Ptr.SyncSymbolAddFullData(symbol_name_Array[ 0 ], Period (), curr_rates, 0 , required, false ); if (symbol_name_Array.Size() > 1 ) { for ( int i = 1 ; i < ( int )symbol_name_Array.Size(); i++) { headge_copied_Array[i] = CopyRates (symbol_name_Array[i], Period (), 0 , MaxBars, curr_rates);; if (headge_copied_Array[i] > 0 ) { required = MathMin (headge_copied_Array[i], MaxBars); headge_added = time_sync_manager_Ptr.SymbolAddFullData(symbol_name_Array[i], Period (), curr_rates, 0 , required, false ); } } if (CheckLoading(headge_copied_Array) == true ) { time_sync_manager_Ptr.SyncAllData(ENUM_SYNC_BARS_INTERPOLATED); time_sync_manager_Ptr.CalculateBasketFull(); time_sync_manager_Ptr.GetFullBasketOpen(OpenBuffer, ArraySize (OpenBuffer) - headge_added); time_sync_manager_Ptr.GetFullBasketHigh(HighBuffer, ArraySize (HighBuffer) - headge_added); time_sync_manager_Ptr.GetFullBasketLow(LowBuffer, ArraySize (LowBuffer) - headge_added); time_sync_manager_Ptr.GetFullBasketClose(CloseBuffer, ArraySize (CloseBuffer) - headge_added); ... } } } } } ... return (rates_total); }

MaxBars — число отображаемых баров индикатора.

OpenBuffer / HighBuffer / LowBuffer / CloseBuffer — это иассивы индикаторных буферов для отображения OHLC-баров. Полный код индикатора с комментариями находится в файле "SyncTest-MultyCurrency.mq5", приложенном к данной статье.





Практическое использование: пример индикатора синхронных мульти-графиков

Это пример первого варианта использования класса CTimeSyncManager .

Данный индикатор позволяет вывести в отдельном индикаторном окне OHLC — график заданного в параметрах инструмента синхронно с основным графиком. Полный текст индикатора приведен в файле "TestSync-MultyChart.mq5", приложенном к данной статье.

Результат работы индикатора приведен на рис.2. Здесь наряду с основным графиком символа AUDUSD отображаются графики XAGUSD и XAUUSD. Это характерный пример для проверки синхронизации, поскольку у инструментов XAGUSD и XAUUSD отсутствуют данные с нуля часов до часа ночи.

Видно, что в этом интервале были добавлены двенадцать баров (один час состоит из двенадцати пяти-минутных баров) с ценой закрытия предыдущего реального бара (задан режим ENUM_SYNC_BARS_INTERPOLATED ). У этих баров все четыре OHLC-цены равны цене Close , поэтому они выглядят как свечи-доджи.

Рис. 2. Синхронные графики нескольких инструментов FOREX

Еще один пример работы индикатора TestSync-MultyChart приведен на рисунке 3. Здесь среднеликвидный фьючерс OJH8, торгуемый на московской бирже МОЕХ синхронизирован с относительно ликвидной акцией AFKS. Для сравнения в нижней части приведен график инструмента OJH8 — как он выглядит в отдельном окне.

Левая стрелка синего цвета указывает на один и тот же бар на обоих графиках. В данном случае в индикаторе задана вставка пустых баров вместо интерполяции (задан режим ENUM_SYNC_BARS_EMPTY ), и правая стрелка синего цвета указывает на участок графика, где есть пропущенные бары на инструменте OJH8.

Рис. 3. Синхронное отображение биржевых графиков MOEX с "дырками"





Практическое использование: пример индикатора стоимости корзины

Это пример второго варианта использования класса CTimeSyncManager .

Данный индикатор позволяет вывести в отдельном индикаторном окне OHLC-график стоимости заданного в параметрах порфеля инструментов синхронно с основным графиком. Полный текст индикатора приведен в файле "SyncTest-MultyCurrency.mq5", приложенном к данной статье.

Результат работы индикатора приведен на рисунке 4. Здесь наряду с основным графиком символа EURGBP отображается график стоимости портфеля инструментов: BUY 0.01 EURGBP + SELL 0.01 EURUSD + BUY 0.01 GBPUSD. Структура портфеля задается в параметрах индикатора в виде строки: "EURGBP,1;EURUSD,-1;GBPUSD,1".

Рис. 4. Синхронное отображение портфеля инструментов FOREX





Заключение

Мы создали на основе ассоциативных массивов из штатной библиотеки терминала Meta Trader 5 достаточно эффективный, гибкий и легко внедряемый в готовые программы механизм получения синхронных массивов данных временных рядов. Ключевые преимущества подхода:

Избавление от ошибок несинхронности данных — получение адекватных результатов работы портфельных алгоритмов.

Простота встраивания в готовые разработки — использован ООП-код.

Достаточно быстрый доступ к данным — в основе лежат ассоциативные массивы.