Создание динамических графических интерфейсов на MQL5 через бикубическую интерполяцию

Введение

Пользовательская настройка торговых графиков с помощью динамических визуальных элементов может повысить эффективность анализа рынков, но для достижения высококачественной визуализации изображений требуется хорошо продуманное программирование на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5). В настоящей статье мы представляем мощный инструмент, поддерживающий динамические графические интерфейсы, использующий ресурсоориентированное масштабирование изображений методом бикубической интерполяции для получения четких и адаптируемых визуальных элементов графика. Мы рассмотрим этот процесс на следующих этапах:

В итоге у вас будет надежный инструмент для преобразования ваших торговых графиков с помощью управляемой пользователем профессиональной графики.





Обзор ресурсоориентированных динамических графических изображений

Мы стремимся создать инструмент на MQL5, который встраивает и масштабирует изображения в графики MetaTrader 5, создавая динамичные управляемые пользователем графические интерфейсы. Мы загрузим растровое изображение в качестве ресурса, масштабируем его в соответствии с размерами графика с помощью бикубической интерполяции и расположим его на основе таких пользовательских данных, как привязка к углам или динамическое центрирование. Это позволит нам накладывать пользовательские визуальные элементы — логотипы или модели — при сохранении соотношения сторон и переключении отображения фона или переднего плана. Все функции оптимизированы для работы в режиме реального времени. Таким образом, графики будут более интересными и привлекательными.

Для масштабирования мы будем использовать бикубическую интерполяцию по ближайшему соседу и билинейные методы. Ближайший сосед создает пикселизированные результаты, а билинейный размывает детали. Вот подробная визуализация того, почему мы выбрали метод бикубической интерполяции вместо других методов.

Визуализация графика.

Итоговая визуализация пикселизации.

Бикубический метод, использующий соседство 4x4 пикселя и кубические полиномы, обеспечивает более плавные градиенты и более четкие края. Мы выбрали бикубический формат из-за его превосходной четкости и эффективности, он идеально подходит для динамического изменения размера графиков и обеспечивает четкие визуальные эффекты, помогающие принимать более эффективные торговые решения. Вот пример того, к чему мы стремимся, используя пользовательское изображение MQL5.





Реализация на MQL5

Для создания программы на языке MQL5 нам сначала понадобятся изображения в корректном формате — формате Bitmap (BMP), представляющем собой несжатые растровые изображения с высоким разрешением по сравнению с форматом Joint Photographic Experts Group (JPEG). Итак, если у вас есть подходящее изображение, которое вам нужно использовать, и оно находится в каком-либо другом формате, можно конвертировать его с помощью бесплатных онлайн-ресурсов. Что касается нас, то мы будем использовать эти изображения, поскольку они уже подготовлены.

Получив файлы в соответствующих форматах, нам необходимо переместить их в папку с изображениями. Можно просто открыть Навигатор, найти папку «Изображения», щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть папку». По умолчанию откроется папка с двумя файлами изображений доллара и евро. Туда можно вставить свои файлы изображений. Вот наглядная иллюстрация.

Сразу после этого мы готовы приступить к работе. Первое, что мы сделаем - добавим изображение в качестве ресурса.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #resource "\\Images\\mql5-circuit.bmp" #define ORIGINAL_IMAGE_RESOURCE "::Images\\mql5-circuit.bmp" #define CHART_IMAGE_OBJECT_NAME "ChartImage"

Здесь мы закладываем основу для встраивания и отображения нашего изображения на диаграммах. Мы используем директиву #resource, чтобы включить в качестве ресурса расположенный в папке "\Images\mql5-circuit.bmp» растровый файл, гарантируя нашей программе легкий доступ к нему.

Затем определяем макрос "ORIGINAL_IMAGE_RESOURCE" со значением "::Images\mql5-circuit.bmp", чтобы создать стандартную ссылку на путь к ресурсу изображения, который мы будем использовать для загрузки данных изображения. Кроме того, определяем макрос "CHART_IMAGE_OBJECT_NAME" как "ChartImage", который мы будем использовать в качестве уникального идентификатора для объекта диаграммы, отображающего изображение, что позволяет нам управлять им, контролируя его внешний вид на графике.

Следующее, что нам понадобится, - это определить некоторые глобальные переменные и входные данные, которые будут использоваться во всей программе.

enum ENUM_ANCHOR_CORNER { TOP_LEFT = 0 , TOP_RIGHT = 1 , BOTTOM_LEFT = 2 , BOTTOM_RIGHT = 3 }; input bool LimitToOriginalSize = true ; input bool ImageInBackground = true ; input bool CenterImageDynamically = true ; input ENUM_ANCHOR_CORNER AnchorCorner = TOP_LEFT; input int XOffsetFromCorner = 100 ; input int YOffsetFromCorner = 100 ; int scaled_resource_counter = 0 ;

Чтобы настроить пользовательские элементы управления для размещения изображений, определяем перечисление «ENUM_ANCHOR_CORNER» с параметрами «TOP_LEFT», «TOP_RIGHT», «BOTTOM_LEFT» и «BOTTOM_RIGHT» для выбора угла диаграммы.

Задаем входные параметры: «LimitToOriginalSize» (true) для ограничения масштабирования, «ImageInBackground» (true) для отображения фона/переднего плана, «CenterImageDynamically» (true) для автоматического или ручного позиционирования, «AnchorCorner» (TOP_LEFT) для выбора угла, а также «XOffsetFromCorner» и «YOffsetFromCorner» (100 пикселей) для ручного смещения. Мы также инициализируем «scaled_resource_counter» значением 0 для уникальных имен масштабированных изображений.

Для отображения изображения на диаграмме будем использовать пользовательскую функцию, которая будет содержать всю логику.

bool DisplayImageOnChart() { uint image_pixels[]; uint original_image_width, original_image_height; if (! ResourceReadImage (ORIGINAL_IMAGE_RESOURCE, image_pixels, original_image_width, original_image_height)) { Print ( "Error: Failed to read original image data from resource." ); return false ; } int chart_pixel_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_pixel_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); double image_aspect_ratio = ( double )original_image_width / original_image_height; double chart_aspect_ratio = ( double )chart_pixel_width / chart_pixel_height; int scaled_image_width, scaled_image_height; if (image_aspect_ratio > chart_aspect_ratio) { scaled_image_width = chart_pixel_width; scaled_image_height = ( int )(chart_pixel_width / image_aspect_ratio); } else { scaled_image_height = chart_pixel_height; scaled_image_width = ( int )(chart_pixel_height * image_aspect_ratio); } if (LimitToOriginalSize) { scaled_image_width = MathMin (scaled_image_width, ( int )original_image_width); scaled_image_height = MathMin (scaled_image_height, ( int )original_image_height); if (scaled_image_width < scaled_image_height * image_aspect_ratio) { scaled_image_height = ( int )(scaled_image_width / image_aspect_ratio); } else { scaled_image_width = ( int )(scaled_image_height * image_aspect_ratio); } } PrintFormat ( "Original: %dx%d, Chart: %dx%d, Scaled: %dx%d" , original_image_width, original_image_height, chart_pixel_width, chart_pixel_height, scaled_image_width, scaled_image_height ); return true ; }

Начнем с определения функции «DisplayImageOnChart», которая будет использоваться для отображения нашего изображения на диаграмме. Начинаем с объявления массива «image_pixels» для хранения пиксельных данных изображения, а также переменных «original_image_width» и «original_image_height» для хранения размеров исходного изображения. Используя функцию ResourceReadImage , загружаем данные изображения из макроса «ORIGINAL_IMAGE_RESOURCE» в массив «image_pixels», фиксируя его ширину и высоту. Если эта операция завершается неудачей, регистрируем сообщение об ошибке с помощью функции Print и возвращаем значение false, чтобы указать на сбой и остановить дальнейшую обработку.

Затем получаем размеры диаграммы, чтобы убедиться, что изображение подходит по размеру. Используем функцию ChartGetInteger для получения ширины и высоты диаграммы, сохраняя их в «chart_pixel_width» и «chart_pixel_height» после приведения к целым числам. Чтобы сохранить пропорции изображения при масштабировании, вычисляем «image_aspect_ratio» путем деления «original_image_width» на «original_image_height», а «chart_aspect_ratio» — путем деления «chart_pixel_width» на «chart_pixel_height». Эти соотношения будут определять нашу логику масштабирования.

Затем объявляем «scaled_image_width» и «scaled_image_height» для хранения размеров масштабированного изображения. Для сохранения соотношения сторон сравниваем «image_aspect_ratio» с «chart_aspect_ratio». Если изображение шире диаграммы (т. е. «image_aspect_ratio» превышает «chart_aspect_ratio»), устанавливаем «scaled_image_width» на «chart_pixel_width» и вычисляем «scaled_image_height» путем деления «chart_pixel_width» на «image_aspect_ratio». В противном случае устанавливаем «scaled_image_height» на «chart_pixel_height» и вычисляем «scaled_image_width» путем умножения «chart_pixel_height» на «image_aspect_ratio». Это гарантирует, что изображение будет помещаться на диаграмму без искажений.

Если входящее значение «LimitToOriginalSize» равно true, для предотвращения увеличения масштаба ограничиваем масштабирование исходными размерами изображения. Используем функцию MathMin , чтобы ограничить «scaled_image_width» значением «original_image_width» и «scaled_image_height» значением «original_image_height». Чтобы сохранить соотношение сторон после этого ограничения, проверяем, меньше ли значение «scaled_image_width» значения «scaled_image_height», умноженного на «image_aspect_ratio». Если это так, пересчитываем «scaled_image_height» путем деления «scaled_image_width» на «image_aspect_ratio»; в противном случае мы пересчитываем «scaled_image_width» путем умножения «scaled_image_height» на «image_aspect_ratio».

Наконец, регистрируем исходные, графические и масштабированные размеры с помощью функции PrintFormat . Будем использовать её для отслеживания динамических изменений на диаграмме, показанной ниже.

На изображении видно, что мы уже ознакомились с диаграммой и размерами изображения. Теперь нам нужно динамически масштабировать наше изображение, чтобы оно поместилось на диаграмме. Для достижения этой цели нам понадобится пользовательская функция.

void ScaleImage( uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height ) { uint scaled_pixels[]; ArrayResize (scaled_pixels, new_width * new_height); for ( int y = 0 ; y < new_height; y++) { for ( int x = 0 ; x < new_width; x++) { double original_x = ( double )x * original_width / new_width; double original_y = ( double )y * original_height / new_height; uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; } } ArrayResize (pixels, new_width * new_height); ArrayCopy (pixels, scaled_pixels); }

Здесь мы определяем функцию «ScaleImage» для изменения размера изображения с помощью бикубической интерполяции. Объявляем массив «scaled_pixels» и используем функцию ArrayResize , чтобы задать его размер «new_width» * «new_height» пикселей. Циклично проходим по каждому пикселю, сопоставляя координаты с исходным изображением с помощью «original_x» и «original_y».

Для каждого из них вызываем функцию «BicubicInterpolate» (которую объясним ниже), чтобы вычислить значение в пикселях и сохранить его в «scaled_pixels» по адресу «y» * «new_width» + «x». Наконец, изменяем размер «пикселей» с помощью ArrayResize и копируем в него «scaled_pixels» с помощью ArrayCopy для дальнейшей обработки диаграммы.

Вот функция, отвечающая за вычисление значения в пикселях посредством бикубической интерполяции. Сначала определим функцию для вычисления интерполяции для одноцветного элемента, затем сможем использовать ее для вычисления интерполяции для отдельных пикселей.

double BicubicInterpolateComponent( uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[ 4 ]; double t = fractional_x; weights_x[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_x[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_x[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_x[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double y_values[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { y_values[j] = weights_x[ 0 ] * components[j * 4 + 0 ] + weights_x[ 1 ] * components[j * 4 + 1 ] + weights_x[ 2 ] * components[j * 4 + 2 ] + weights_x[ 3 ] * components[j * 4 + 3 ]; } double weights_y[ 4 ]; t = fractional_y; weights_y[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_y[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_y[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_y[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double result = weights_y[ 0 ] * y_values[ 0 ] + weights_y[ 1 ] * y_values[ 1 ] + weights_y[ 2 ] * y_values[ 2 ] + weights_y[ 3 ] * y_values[ 3 ]; return MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , result)); }

Здесь мы реализуем функцию «BicubicInterpolateComponent» для выполнения бикубической интерполяции в отношении одноцветного компонента в процессе масштабирования изображения. Объявляем массив «weights_x» для хранения интерполяционных весов для оси x и устанавливаем «t» в значение «fractional_x», дробную часть координаты x.

Вычисляем четыре веса в «weights_x» с помощью формул кубических полиномов для позиций x-1, x, x+1 и x+2, что обеспечивает плавную интерполяцию. Затем объявляем массив «y_values» для хранения промежуточных результатов и перебираем четыре ряда по соседству размером 4x4 пикселя. Для каждого ряда «j» вычисляем «y_values[j]» путем умножения значений «weights_x» на соответствующие цветовые компоненты из массива «components» в индексах от «j * 4 + 0» до «j * 4 + 3», выполняя интерполяцию по оси x.

Затем объявляем массив «weights_y» и устанавливаем «t» в значение «fractional_y» для весов по оси y, вычисляя их по тем же кубическим формулам для y-1, y, y+1 и y+2. Выполняем интерполяцию по оси y, вычисляя «результат» как взвешенную сумму «y_values» с использованием «weights_y». Наконец, ограничиваем «результат» допустимым диапазоном цветов [0, 255] с помощью функций MathMax и MathMin , гарантируя, что итог подходит для отображения цвета пикселей. Нам также понадобятся компоненты цветового канала для каждого пикселя, поэтому создаём функцию для извлечения цветового канала.

void GetArgb( uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = ( uchar )((pixel >> 24 ) & 0xFF ); red = ( uchar )((pixel >> 16 ) & 0xFF ); green = ( uchar )((pixel >> 8 ) & 0xFF ); blue = ( uchar )(pixel & 0xFF ); }

Реализуем функцию «GetArgb» для извлечения отдельных цветовых компонентов ARGB из целевого пикселя. Берем значение "pixel" и ссылочные переменные "alpha", "red", "green" и "blue" для хранения извлеченных компонентов. Используя побитовые операции, изолируем каждый компонент: сдвигаем "pixel" вправо на 24 бита и маскируем с помощью «0xFF» для извлечения "alpha"; сдвигаем на 16 бит и маскируем для "red"; сдвигаем на 8 бит и маскируем для "green"; а также маскируем младшие 8 бит для "blue". Каждый результат преобразуется в uchar, гарантируя, что значения соответствуют диапазону 0–255 для представления цвета.

Мы использовали систему «0xFF», чтобы гарантировать маскировку нужного байта (8 бит) из 32-битного беззнакового целого пикселя, представляющего цвет в формате ARGB, что гарантирует точное извлечение значений альфа, красного, зеленого или синего. Без «& 0xFF» мы получили бы неожиданные результаты, поскольку могли бы остаться старшие биты из других каналов. Если вам интересно, что это за символы, то речь идет о числе 255 в шестнадцатеричном формате. Давайте посмотрим.

Вооружившись этими функциями, мы теперь можем определить функцию для выполнения бикубической интерполяции для одного пикселя, чтобы точно масштабировать изображение.

uint BicubicInterpolate( uint &pixels[], int width, int height, double x, double y ) { int x0 = ( int )x; int y0 = ( int )y; double fractional_x = x - x0; double fractional_y = y - y0; int x_indices[ 4 ], y_indices[ 4 ]; for ( int i = - 1 ; i <= 2 ; i++) { x_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (x0 + i, 0 ), width - 1 ); y_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (y0 + i, 0 ), height - 1 ); } uint neighborhood_pixels[ 16 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; } } uchar alpha_components[ 16 ], red_components[ 16 ], green_components[ 16 ], blue_components[ 16 ]; for ( int i = 0 ; i < 16 ; i++) { GetArgb( neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i] ); } uchar alpha_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); uchar red_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); uchar green_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); uchar blue_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); return (alpha_out << 24 ) | (red_out << 16 ) | (green_out << 8 ) | blue_out; }

Здесь мы реализуем функцию «BicubicInterpolate» для вычисления цвета отдельного пикселя с использованием процесса бикубической интерполяции. Начнем с извлечения целочисленных частей входных координат «x» и «y» в «x0» и «y0» и вычисляем их дробные части как «fractional_x» и «fractional_y». Определяем массивы «x_indices» и «y_indices» для хранения соседних координат в диапазоне 4x4, выполняя итерации от -1 до 2 для вычисления индексов вокруг «x0» и «y0». С помощью MathMin и MathMax мы ограничиваем их допустимыми диапазонами [0, "width"-1] и [0, "height"-1].

Затем создаем массив «neighborhood_pixels» для хранения 16 пикселей из соседства 4x4, заполняя его путем итерации по «y_indices» и «x_indices» для извлечения значений пикселей из массива «pixels» по адресу «y_indices[j] * width + x_indices[i]». Далее объявляем массивы «alpha_components», «red_components», «green_components» и «blue_components» и используем функцию «GetArgb» для извлечения значений ARGB для каждого из 16 пикселей в «neighborhood_pixels».

Для каждого компонента цвета вызываем функцию «BicubicInterpolateComponent» с «fractional_x» и «fractional_y», сохраняя результаты в «alpha_out», «red_out», «green_out» и «blue_out» как значения «uchar». Наконец, объединяем их в одно значение пикселя, используя побитовые сдвиги: «alpha_out» сдвигается на 24 бита, «red_out» — на 16 бит, «green_out» — на 8 бит, а также «blue_out», возвращая полученный «uint» для использования в масштабированном изображении. Теперь мы можем вызвать функцию «ScaleImage», чтобы изменения вступили в силу.

ScaleImage(image_pixels, original_image_width, original_image_height, scaled_image_width, scaled_image_height);

После вызова функции теперь можно создать новый ресурс с масштабированным изображением.

string scaled_resource_name = "::ScaledImage" + IntegerToString (scaled_resource_counter++); if (! ResourceCreate ( scaled_resource_name, image_pixels, scaled_image_width, scaled_image_height, 0 , 0 , scaled_image_width, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error: Failed to create resource for scaled image: " , scaled_resource_name); return false ; }

Чтобы создать и сохранить масштабированное изображение как ресурс, мы создаем уникальное имя ресурса, определяя строку «scaled_resource_name», объединяя «::ScaledImage» с результатом функции IntegerToString , примененной к «scaled_resource_counter», который мы затем увеличиваем, чтобы гарантировать уникальность для последующих ресурсов.

Далее используем функцию ResourceCreate для создания нового ресурса с «scaled_resource_name», используя массив «image_pixels», «scaled_image_width», «scaled_image_height» и указывая смещения 0, ширину «scaled_image_width» и формат COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE . Если «ResourceCreate» завершается неудачей, регистрируем ошибку с помощью функции Print , включая «scaled_resource_name», и возвращаем false, чтобы указать на сбой, останавливая дальнейшую обработку.

Если мы передадим сюда, нам просто нужно расположить и визуализировать изображение на диаграмме, поэтому давайте сначала определим координаты позиционирования.

int x_offset, y_offset; if (CenterImageDynamically) { x_offset = (chart_pixel_width - scaled_image_width) / 2 ; y_offset = (chart_pixel_height - scaled_image_height) / 2 ; } else { switch (AnchorCorner) { case TOP_LEFT: x_offset = XOffsetFromCorner; y_offset = YOffsetFromCorner; break ; case TOP_RIGHT: x_offset = chart_pixel_width - scaled_image_width - XOffsetFromCorner; y_offset = YOffsetFromCorner; break ; case BOTTOM_LEFT: x_offset = XOffsetFromCorner; y_offset = chart_pixel_height - scaled_image_height - YOffsetFromCorner; break ; case BOTTOM_RIGHT: x_offset = chart_pixel_width - scaled_image_width - XOffsetFromCorner; y_offset = chart_pixel_height - scaled_image_height - YOffsetFromCorner; break ; default : x_offset = XOffsetFromCorner; y_offset = YOffsetFromCorner; } }

Что касается позиционирования, объявляем «x_offset» и «y_offset». Если «CenterImageDynamically» равно true, мы центрируем изображение со смещением «x_offset» как («chart_pixel_width» - «scaled_image_width») / 2 и смещением «y_offset» как («chart_pixel_height» - «scaled_image_height») / 2.

В противном случае оператор-переключатель switch на «AnchorCorner» задает смещения: «TOP_LEFT» использует «XOffsetFromCorner» и «YOffsetFromCorner»; «TOP_RIGHT» задает «x_offset» равным «chart_pixel_width» - «scaled_image_width» - «XOffsetFromCorner»; «BOTTOM_LEFT» задает «y_offset» равным «chart_pixel_height» - «scaled_image_height» - «YOffsetFromCorner»; «BOTTOM_RIGHT» объединяет оба. По умолчанию используются «XOffsetFromCorner» и «YOffsetFromCorner».

Теперь нам нужна функция для позиционирования изображения по заданным координатам.

void CreateFullChartImage( string object_name, string resource_name, int x_size, int y_size, int x_offset, int y_offset, bool is_background ) { if ( ObjectFind ( 0 , object_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , object_name, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetString ( 0 , object_name, OBJPROP_BMPFILE , resource_name); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XSIZE , x_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YSIZE , y_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_offset); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YDISTANCE , y_offset); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BACK , is_background); ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы реализуем функцию «CreateFullChartImage» для создания и размещения объекта изображения на диаграмме. Сначала с помощью функции ObjectFind проверяем, существует ли объект с именем «object_name». Если это не так (результат < 0), создаем новый объект с графической меткой с помощью функции ObjectCreate , указывая «object_name», OBJ_BITMAP_LABEL и координаты диаграммы по умолчанию.

Затем устанавливаем свойства объекта: с помощью ObjectSetString связываем «resource_name» с OBJPROP_BMPFILE для источника изображения; с помощью ObjectSetInteger устанавливаем «OBJPROP_XSIZE» на «x_size», «OBJPROP_YSIZE» на «y_size», «OBJPROP_XDISTANCE» на «x_offset» и «OBJPROP_YDISTANCE» на «y_offset» для размера и положения; а OBJPROP_BACK на «is_background» для переключения между фоновым отображением или отображением на переднем плане. Наконец, вызываем функцию ChartRedraw для обновления отображения диаграммы с использованием нового или измененного объекта изображения. Затем вызываем эту функцию для визуализации изображения.

CreateFullChartImage( CHART_IMAGE_OBJECT_NAME, scaled_resource_name, scaled_image_width, scaled_image_height, x_offset, y_offset, ImageInBackground );

После вызова функции все готово, и теперь, чтобы создать первое изображение, мы можем вызвать эту основную функцию в обработчике событий OnInit .

int OnInit () { if (!DisplayImageOnChart()) { Print ( "Error: Failed to display the initial image." ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике событий OnInit вызываем функцию «DisplayImageOnChart» для визуализации изображения во время инициализации. Если «DisplayImageOnChart» возвращает значение false, что указывает на сбой при отображении изображения, регистрируем сообщение об ошибке и возвращаем INIT_FAILED , чтобы сообщить о сбое инициализации, что приводит к остановке программы. Если отображение прошло успешно, возвращаем INIT_SUCCEEDED , чтобы указать, что инициализация была успешно завершена, что позволяет программе продолжить работу. По итогам компиляции вот что мы имеем.

На изображении видно, что мы можем отобразить исходное изображение при первом запуске. Однако нам необходимо сделать так, чтобы изображение реагировало на изменение размеров диаграммы. Таким образом, нам понадобится обработчик событий OnChartEvent .

void OnChartEvent ( const int event_id, const long &long_param, const double &double_param, const string &string_param ) { if (event_id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (!DisplayImageOnChart()) { Print ( "Error: Failed to update image on chart resize." ); } } }

Здесь мы определяем обработчик событий OnChartEvent для обработки событий, связанных с диаграммой в нашей программе, уделяя особое внимание изменению размера диаграммы. Мы проверяем, равен ли «event_id» CHARTEVENT_CHART_CHANGE, что указывает на изменение диаграммы, например изменение размера. Если значение равно true, вызываем функцию «DisplayImageOnChart», чтобы обновить отображение изображения в соответствии с новыми размерами диаграммы. Если «DisplayImageOnChart» возвращает значение false, сигнализируя о сбое обновления изображения, мы регистрируем сообщение об ошибке, чтобы предупредить пользователя о проблеме. Наконец, при удалении программы нужно удалить все ресурсы, которые мы отобразили на диаграмме.

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , CHART_IMAGE_OBJECT_NAME); }

Чтобы обеспечить корректный выход, для удаления из диаграммы объекта изображения диаграммы, идентифицированного как «CHART_IMAGE_OBJECT_NAME», в обработчике событий OnDeinit вызываем функцию ObjectDelete . Это предотвращает появление остаточных объектов после завершения программы. Обратите внимание, что динамические ресурсы, например, созданные для масштабированных изображений, автоматически освобождаются системой при удалении советника, не требуя дополнительной очистки. При запуске программы мы получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы создаем определенное изображение, устанавливаем его в качестве ресурса и динамически масштабируем его по указанию пользователя, достигая тем самым нашей цели. Теперь осталось только тщательно протестировать программу. Об этом пойдет речь в следующей теме ниже.





Тестирование и проверка

Мы провели все тесты и скомпилировали её в визуализацию в формате GIF (Graphical Interchange Format), показывающую, что она динамична и реагирует на изменение размеров диаграммы и ввод данных пользователем, не теряя при этом качества в процессе.





Заключение



В заключение отметим, что нами создан инструмент MQL5 для динамической графики изображений на диаграммах MetaTrader 5 с помощью метода бикубической интерполяции для получения четких, адаптивных визуальных эффектов. Мы показали, как реализовывать и применять его для масштабирования и позиционирования изображений под контролем пользователя. Этот инструмент можно настроить для улучшения функциональности и эстетики ваших торговых графиков.