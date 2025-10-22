Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 17): Освоение стратегии скальпинга Grid-Mart с динамической информационной панелью
Введение
В нашей предыдущей статье (Часть 16) мы автоматизировали Пробой полуночного диапазона с помощью стратегии Прорыв структуры для сбора данных о ценовых пробоях. Теперь, в Части 17, мы сосредоточимся на автоматизации стратегии скальпинга Grid-Mart на MetaQuotes Language 5 (MQL5), разработке советника, который исполняет сделки по мартингейлу на основе сетки и имеет динамическую информационную панель для мониторинга в режиме реального времени. В статье рассмотрим следующие темы:
- Изучение стратегии скальпинга Grid-Mart
- Реализация средствами MQL5
- Тестирование на истории
- Заключение
К концу настоящей статьи у вас будет полностью функциональная программа на MQL5, которая точно скальпирует рынки и визуализирует торговые показатели — давайте погрузимся в работу!
Изучение стратегии скальпинга Grid-Mart
Стратегия скальпинга Grid-Mart использует подход мартингейла на основе сетки, размещая ордера на покупку или продажу с фиксированными ценовыми интервалами (например, 2,0 пипса) для получения небольшой прибыли от колебаний рынка и увеличения размера лотов после убытков для быстрого восстановления капитала. Она основана на высокочастотной торговле, нацеленной на скромную прибыль (например, 4 пипса) за сделку. Однако требует тщательного управления рисками из-за экспоненциального роста размера лота, который ограничен настраиваемыми лимитами, такими как максимальные уровни сетки и пороги ежедневной просадки. Данная стратегия эффективна на волатильных рынках, но требует точной настройки, чтобы избежать значительных просадок во время длительных трендов.
Наш план реализации включает в себя создание советника на MQL5 для автоматизации стратегии Grid-Mart путем расчета интервалов сетки, управления изменением размера лотов и исполнения сделок с заранее определенными уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Программа будет оснащена динамической информационной панелью для отображения показателей в режиме реального времени, таких как спред, размеры активных лотов и статус счета, с цветовой кодировкой, которая поможет в принятии решений. Надежный контроль рисков, включая лимиты просадки и ограничения по размеру сетки, обеспечит стабильную работу в любых рыночных условиях. В двух словах, вот что мы собираемся создать.
Реализация средствами MQL5
Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.
//+------------------------------------------------------------------+ //| GridMart Scalper MT5 EA.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> //--- Declare trade object to execute trading operations CTrade obj_Trade; //--- Trading state variables double dailyBalance = 0; //--- Store the daily starting balance for drawdown monitoring datetime dailyResetTime = 0; //--- Track the last daily reset time bool tradingEnabled = true; //--- Indicate if trading is allowed based on drawdown limits datetime lastBarTime = 0; //--- Store the timestamp of the last processed bar bool hasBuyPosition = false; //--- Flag if there is an active buy position bool hasSellPosition = false; //--- Flag if there is an active sell position bool openNewTrade = false; //--- Signal when a new trade should be opened int activeOrders = 0; //--- Count the number of active orders double latestBuyPrice = 0; //--- Store the price of the latest buy order double latestSellPrice = 0; //--- Store the price of the latest sell order double calculatedLot = 0; //--- Hold the calculated lot size for new orders bool modifyPositions = false; //--- Indicate if position SL/TP need modification double weightedPrice = 0; //--- Track the weighted average price of open positions double targetTP = 0; //--- Store the target take-profit price double targetSL = 0; //--- Store the target stop-loss price bool updateSLTP = false; //--- Signal when SL/TP updates are needed int cycleCount = 0; //--- Count the number of trading cycles double totalVolume = 0; //--- Accumulate the total volume of open positions bool dashboardVisible = true; //--- Control visibility of the dashboard //--- Dashboard dragging and hover state variables bool panelDragging = false; //--- Indicate if the dashboard is being dragged int panelDragX = 0; //--- Store the X-coordinate of the mouse during dragging int panelDragY = 0; //--- Store the Y-coordinate of the mouse during dragging int panelStartX = 0; //--- Store the initial X-position of the dashboard int panelStartY = 0; //--- Store the initial Y-position of the dashboard bool closeButtonHovered = false; //--- Track if the close button is hovered bool headerHovered = false; //--- Track if the header is hovered input group "Main EA Settings" input string EA_NAME = "GridMart Scalper"; // EA Name input bool CONTINUE_TRADING = true; // Continue Trading After Cycle input int MAX_CYCLES = 1000; // Max Trading Cycles input int START_HOUR = 0; // Start Trading Hour input int END_HOUR = 23; // End Trading Hour input int LOT_MODE = 1; // Lot Mode (1=Multiplier, 2=Fixed) input double BASE_LOT = 0.01; // Base Lot Size input int STOP_LOSS_PIPS = 100; // Stop Loss (Pips) input int TAKE_PROFIT_PIPS = 3 ; // Take Profit (Pips) input double GRID_DISTANCE = 3.0; // Grid Distance (Pips) input double LOT_MULTIPLIER = 1.3; // Lot Multiplier input int MAX_GRID_LEVELS = 30; // Max Grid Levels input int LOT_PRECISION = 2; // Lot Decimal Precision input int MAGIC = 1234567890; // Magic Number input color TEXT_COLOR = clrWhite; // Dashboard Text Color input group "EA Risk Management Settings" input bool ENABLE_DAILY_DRAWDOWN = false; // Enable Daily Drawdown Limiter input double DRAWDOWN_LIMIT = -1.0; // Daily Drawdown Threshold (-%) input bool CLOSE_ON_DRAWDOWN = false; // Close Positions When Threshold Hit input group "Dashboard Settings" input int PANEL_X = 30; // Initial X Distance (pixels) input int PANEL_Y = 50; // Initial Y Distance (pixels) //--- Pip value for price calculations double pipValue; //--- Dashboard constants const int DASHBOARD_WIDTH = 300; //--- Width of the dashboard in pixels const int DASHBOARD_HEIGHT = 260; //--- Height of the dashboard in pixels const int HEADER_HEIGHT = 30; //--- Height of the header section const int CLOSE_BUTTON_WIDTH = 40; //--- Width of the close button const int CLOSE_BUTTON_HEIGHT = 28; //--- Height of the close button const color HEADER_NORMAL_COLOR = clrGold; //--- Normal color of the header const color HEADER_HOVER_COLOR = C'200,150,0'; //--- Header color when hovered const color BACKGROUND_COLOR = clrDarkSlateGray; //--- Background color of the dashboard const color BORDER_COLOR = clrBlack; //--- Border color of dashboard elements const color SECTION_TITLE_COLOR = clrLightGray; //--- Color for section titles const color CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG = clrCrimson; //--- Normal background color of the close button const color CLOSE_BUTTON_HOVER_BG = clrDodgerBlue; //--- Hover background color of the close button const color CLOSE_BUTTON_NORMAL_BORDER = clrBlack; //--- Normal border color of the close button const color CLOSE_BUTTON_HOVER_BORDER = clrBlue; //--- Hover border color of the close button const color VALUE_POSITIVE_COLOR = clrLimeGreen; //--- Color for positive values (e.g., profit, low spread) const color VALUE_NEGATIVE_COLOR = clrOrange; //--- Color for negative or warning values (e.g., loss, high spread) const color VALUE_LOSS_COLOR = clrHotPink; //--- Color for negative profit const color VALUE_ACTIVE_COLOR = clrGold; //--- Color for active states (e.g., open orders, medium spread) const color VALUE_DRAWDOWN_INACTIVE = clrAqua; //--- Color for inactive drawdown state const color VALUE_DRAWDOWN_ACTIVE = clrRed; //--- Color for active drawdown state const int FONT_SIZE_HEADER = 12; //--- Header text font size (pt) const int FONT_SIZE_SECTION_TITLE = 11; //--- Section title font size (pt) const int FONT_SIZE_METRIC = 9; //--- Metric label/value font size (pt) const int FONT_SIZE_BUTTON = 12; //--- Button font size (pt)
Здесь мы реализуем стратегию на MQL5, инициализирующую основные компоненты программы для автоматизации сделок по мартингейлу на основе сетки и поддержки динамической информационной панели. Объявляем объект "CTrade" как "obj_Trade", используя "#include <Trade/Trade.mqh>" для управления исполнением сделок. Определяем такие переменные, как "dailyBalance" для отслеживания баланса счета, "lastBarTime" для хранения временных меток баров с функцией iTime, "hasBuyPosition" и "hasSellPosition" для обозначения активных сделок и "activeOrders" для подсчета открытых позиций.
Устанавливаем такие входные данные, как "GRID_DISTANCE = 3.0" для интервалов сетки, "LOT_MULTIPLIER = 1.3" для масштабирования лотов и "TAKE_PROFIT_PIPS = 3" для целей получения прибыли, используя "MAGIC = 1234567890" для идентификации сделок. Включаем "ENABLE_DAILY_DRAWDOWN" и "DRAWDOWN_LIMIT" для управления рисками, а "cycleCount" и "MAX_CYCLES" ограничивают торговые циклы. Настраиваем информационную панель с параметрами "DASHBOARD_WIDTH = 300", "FONT_SIZE_METRIC = 9", "panelDragging" для функций перетаскивания, "closeButtonHovered" для эффектов наведения курсора мыши и "VALUE_POSITIVE_COLOR = clrLimeGreen" для визуальных элементов, используя "pipValue" для точного прайсинга. Это дает нам следующий пользовательский интерфейс.
На изображении видно, что мы можем управлять программой из определенного пользовательского интерфейса. Теперь нам нужно продолжить определение некоторых вспомогательных функций, которые мы будем использовать, когда нам понадобятся базовые и частые действия, такие как выбор валютной пары или типа позиции. Для этого мы применили следующую логику.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the current account balance | //+------------------------------------------------------------------+ double GetAccountBalance() { //--- Return the current account balance return AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the magic number of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ long GetPositionMagic() { //--- Return the magic number of the selected position return PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the open price of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ double GetPositionOpenPrice() { //--- Return the open price of the selected position return PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the stop-loss price of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ double GetPositionSL() { //--- Return the stop-loss price of the selected position return PositionGetDouble(POSITION_SL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the take-profit price of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ double GetPositionTP() { //--- Return the take-profit price of the selected position return PositionGetDouble(POSITION_TP); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the symbol of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ string GetPositionSymbol() { //--- Return the symbol of the selected position return PositionGetString(POSITION_SYMBOL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the ticket number of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ ulong GetPositionTicket() { //--- Return the ticket number of the selected position return PositionGetInteger(POSITION_TICKET); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the open time of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ datetime GetPositionOpenTime() { //--- Return the open time of the selected position as a datetime return (datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the type of the selected position | //+------------------------------------------------------------------+ int GetPositionType() { //--- Return the type of the selected position (buy/sell) return (int)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); }
Используем функцию "GetAccountBalance" совместно с функцией AccountInfoDouble для получения текущего баланса счета, что позволяет отслеживать баланс для управления рисками.
Реализуем функцию "GetPositionMagic", используя функцию PositionGetInteger для получения магического числа позиции, функцию "GetPositionOpenPrice" с функцией PositionGetDouble для получения цены открытия, а также функции "GetPositionSL" и "GetPositionTP" с функцией "PositionGetDouble" для доступа к уровням стоп-лосса и тейк-профита, соответственно, поддерживая точные торговые расчеты.
Кроме того, определяем функцию "GetPositionSymbol" с помощью PositionGetString для проверки символа позиции, функции "GetPositionTicket" и "GetPositionOpenTime" с помощью "PositionGetInteger" для отслеживания идентификаторов позиций и времени открытия, а также функцию "GetPositionType" для определения статуса покупки или продажи, что облегчает точный мониторинг позиции и торговую логику. Теперь можем перейти к созданию информационной панели и нам понадобятся вспомогательные функции, которые облегчат работу.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create a rectangular object for the dashboard | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateRectangle(string name, int x, int y, int width, int height, color bgColor, color borderColor) { //--- Check if object does not exist if (ObjectFind(0, name) < 0) { //--- Create a rectangle label object ObjectCreate(0, name, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0); } //--- Set X-coordinate ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XDISTANCE, x); //--- Set Y-coordinate ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_YDISTANCE, y); //--- Set width ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XSIZE, width); //--- Set height ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_YSIZE, height); //--- Set background color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set border type to flat ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BORDER_TYPE, BORDER_FLAT); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, borderColor); //--- Set border width ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_WIDTH, 1); //--- Set object to foreground ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BACK, false); //--- Disable object selection ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Hide object from object list ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_HIDDEN, true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create a text label for the dashboard | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateTextLabel(string name, int x, int y, string text, color clr, int fontSize, string font = "Arial") { //--- Check if object does not exist if (ObjectFind(0, name) < 0) { //--- Create a text label object ObjectCreate(0, name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); } //--- Set X-coordinate ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XDISTANCE, x); //--- Set Y-coordinate ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_YDISTANCE, y); //--- Set label text ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set font ObjectSetString(0, name, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font size ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, clr); //--- Set object to foreground ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BACK, false); //--- Disable object selection ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Hide object from object list ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_HIDDEN, true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create a button for the dashboard | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateButton(string name, string text, int x, int y, int width, int height, color textColor, color bgColor, int fontSize, color borderColor, bool isBack, string font = "Arial") { //--- Check if object does not exist if (ObjectFind(0, name) < 0) { //--- Create a button object ObjectCreate(0, name, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0); } //--- Set X-coordinate ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XDISTANCE, x); //--- Set Y-coordinate ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_YDISTANCE, y); //--- Set width ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XSIZE, width); //--- Set height ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_YSIZE, height); //--- Set button text ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set font ObjectSetString(0, name, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font size ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set background color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set background rendering ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BACK, isBack); //--- Reset button state ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_STATE, false); //--- Disable button selection ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Hide button from object list ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_HIDDEN, true); }
Здесь мы определяем функцию "CreateRectangle" с помощью функций ObjectCreate и ObjectSetInteger для рисования прямоугольных элементов, таких как фон и заголовок информационной панели, устанавливая такие свойства, как положение, размер и цвета, для более четкой раскладки. Мы реализуем функцию "CreateTextLabel", используя "ObjectCreate" и ObjectSetString для отображения таких показателей, как спред и размеры лотов, с пользовательскими настройками шрифта и цвета для удобства чтения.
Кроме того, определяем функцию "CreateButton" для добавления интерактивных кнопок, таких как кнопка закрытия, позволяющих выполнять действия пользователя с индивидуальным дизайном и эффектом наведения курсора мыши, обеспечивая плавное и визуально интуитивно понятное использование информационной панели. Теперь мы можем использовать эти функции для создания элементов информационной панели в новой функции, но поскольку нам понадобится общий подсчет прибыли, давайте определим функцию для этого.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the total unrealized profit of open positions | //+------------------------------------------------------------------+ double CalculateTotalProfit() { //--- Initialize profit accumulator double profit = 0; //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Accumulate unrealized profit profit += PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); } } //--- Return total profit return profit; }
Здесь мы реализуем функцию "CalculateTotalProfit" с помощью PositionsTotal и PositionGetTicket, чтобы выполнить перебор через открытые позиции, выбрав каждую посредством PositionSelectByTicket и проверяя её символ и магическое число с помощью "GetPositionSymbol" и "GetPositionMagic", чтобы получить общую прибыль. Накапливаем нереализованную прибыль, используя функцию PositionGetDouble для получения прибыли по каждой позиции, сохраняя сумму в переменной "profit", что позволяет точно отслеживать результаты торговли. Затем можем продолжить создавать функцию создания информационной панели следующим образом.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update the dashboard with real-time trading metrics | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateDashboard() { //--- Exit if dashboard is not visible if (!dashboardVisible) return; //--- Create dashboard background rectangle CreateRectangle("Dashboard", panelStartX, panelStartY, DASHBOARD_WIDTH, DASHBOARD_HEIGHT, BACKGROUND_COLOR, BORDER_COLOR); //--- Create header rectangle CreateRectangle("Header", panelStartX, panelStartY, DASHBOARD_WIDTH, HEADER_HEIGHT, headerHovered ? HEADER_HOVER_COLOR : HEADER_NORMAL_COLOR, BORDER_COLOR); //--- Create header text label CreateTextLabel("HeaderText", panelStartX + 10, panelStartY + 8, EA_NAME, clrBlack, FONT_SIZE_HEADER, "Arial Bold"); //--- Create close button CreateButton("CloseButton", CharToString(122), panelStartX + DASHBOARD_WIDTH - CLOSE_BUTTON_WIDTH, panelStartY + 1, CLOSE_BUTTON_WIDTH, CLOSE_BUTTON_HEIGHT, clrWhite, closeButtonHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BG : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG, FONT_SIZE_BUTTON, closeButtonHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BORDER : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BORDER, false, "Wingdings"); //--- Initialize dashboard content layout //--- Set initial Y-position below header int sectionY = panelStartY + HEADER_HEIGHT + 15; //--- Set left column X-position for labels int labelXLeft = panelStartX + 15; //--- Set right column X-position for values int valueXRight = panelStartX + 160; //--- Set row height for metrics int rowHeight = 15; //--- Pre-calculate values for conditional coloring //--- Calculate total unrealized profit double profit = CalculateTotalProfit(); //--- Set profit color based on value color profitColor = (profit > 0) ? VALUE_POSITIVE_COLOR : (profit < 0) ? VALUE_LOSS_COLOR : TEXT_COLOR; //--- Get current equity double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); //--- Get current balance double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); //--- Set equity color based on comparison with balance color equityColor = (equity > balance) ? VALUE_POSITIVE_COLOR : (equity < balance) ? VALUE_NEGATIVE_COLOR : TEXT_COLOR; //--- Set balance color based on comparison with daily balance color balanceColor = (balance > dailyBalance) ? VALUE_POSITIVE_COLOR : (balance < dailyBalance) ? VALUE_NEGATIVE_COLOR : TEXT_COLOR; //--- Set open orders color based on active orders color ordersColor = (activeOrders > 0) ? VALUE_ACTIVE_COLOR : TEXT_COLOR; //--- Set drawdown active color based on trading state color drawdownColor = tradingEnabled ? VALUE_DRAWDOWN_INACTIVE : VALUE_DRAWDOWN_ACTIVE; //--- Set lot sizes color based on active orders color lotsColor = (activeOrders > 0) ? VALUE_ACTIVE_COLOR : TEXT_COLOR; //--- Calculate dynamic spread and color //--- Get current ask price double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); //--- Get current bid price double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); //--- Calculate spread in points double spread = (ask - bid) / Point(); //--- Format spread with 1 decimal place for display string spreadDisplay = DoubleToString(spread, 1); //--- Initialize spread color color spreadColor; //--- Check if spread is low (favorable) if (spread <= 2.0) { //--- Set color to lime green for low spread spreadColor = VALUE_POSITIVE_COLOR; } //--- Check if spread is medium (moderate) else if (spread <= 5.0) { //--- Set color to gold for medium spread spreadColor = VALUE_ACTIVE_COLOR; } //--- Spread is high (costly) else { //--- Set color to orange for high spread spreadColor = VALUE_NEGATIVE_COLOR; } //--- Account Information Section //--- Create section title CreateTextLabel("SectionAccount", labelXLeft, sectionY, "Account Information", SECTION_TITLE_COLOR, FONT_SIZE_SECTION_TITLE, "Arial Bold"); //--- Move to next row sectionY += rowHeight + 5; //--- Create account number label CreateTextLabel("AccountNumberLabel", labelXLeft, sectionY, "Account:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create account number value CreateTextLabel("AccountNumberValue", valueXRight, sectionY, DoubleToString(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN), 0), TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Create account name label CreateTextLabel("AccountNameLabel", labelXLeft, sectionY, "Name:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create account name value CreateTextLabel("AccountNameValue", valueXRight, sectionY, AccountInfoString(ACCOUNT_NAME), TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Create leverage label CreateTextLabel("LeverageLabel", labelXLeft, sectionY, "Leverage:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create leverage value CreateTextLabel("LeverageValue", valueXRight, sectionY, "1:" + DoubleToString(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE), 0), TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Market Information Section //--- Create section title CreateTextLabel("SectionMarket", labelXLeft, sectionY, "Market Information", SECTION_TITLE_COLOR, FONT_SIZE_SECTION_TITLE, "Arial Bold"); //--- Move to next row sectionY += rowHeight + 5; //--- Create spread label CreateTextLabel("SpreadLabel", labelXLeft, sectionY, "Spread:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create spread value with dynamic color CreateTextLabel("SpreadValue", valueXRight, sectionY, spreadDisplay, spreadColor, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Trading Statistics Section //--- Create section title CreateTextLabel("SectionTrading", labelXLeft, sectionY, "Trading Statistics", SECTION_TITLE_COLOR, FONT_SIZE_SECTION_TITLE, "Arial Bold"); //--- Move to next row sectionY += rowHeight + 5; //--- Create balance label CreateTextLabel("BalanceLabel", labelXLeft, sectionY, "Balance:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create balance value with dynamic color CreateTextLabel("BalanceValue", valueXRight, sectionY, DoubleToString(balance, 2), balanceColor, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Create equity label CreateTextLabel("EquityLabel", labelXLeft, sectionY, "Equity:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create equity value with dynamic color CreateTextLabel("EquityValue", valueXRight, sectionY, DoubleToString(equity, 2), equityColor, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Create profit label CreateTextLabel("ProfitLabel", labelXLeft, sectionY, "Profit:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create profit value with dynamic color CreateTextLabel("ProfitValue", valueXRight, sectionY, DoubleToString(profit, 2), profitColor, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Create open orders label CreateTextLabel("OrdersLabel", labelXLeft, sectionY, "Open Orders:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create open orders value with dynamic color CreateTextLabel("OrdersValue", valueXRight, sectionY, IntegerToString(activeOrders), ordersColor, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Create drawdown active label CreateTextLabel("DrawdownLabel", labelXLeft, sectionY, "Drawdown Active:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create drawdown active value with dynamic color CreateTextLabel("DrawdownValue", valueXRight, sectionY, tradingEnabled ? "No" : "Yes", drawdownColor, FONT_SIZE_METRIC); //--- Move to next row sectionY += rowHeight; //--- Active Lot Sizes //--- Create active lots label CreateTextLabel("ActiveLotsLabel", labelXLeft, sectionY, "Active Lots:", TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); //--- Create active lots value with dynamic color CreateTextLabel("ActiveLotsValue", valueXRight, sectionY, GetActiveLotSizes(), lotsColor, FONT_SIZE_METRIC); //--- Redraw the chart to update display ChartRedraw(0); }
Здесь мы определяем функцию "UpdateDashboard" для отображения динамической информационной панели торговых показателей в режиме реального времени, предоставляющей всеобъемлющий интерфейс для мониторинга работы. Мы начинаем с проверки переменной "dashboardVisible", чтобы убедиться, что обновления происходят только тогда, когда панель мониторинга активна, что предотвращает ненужную обработку. Используем функцию "CreateRectangle" для рисования главной информационной панели и заголовка, устанавливая размеры с помощью "DASHBOARD_WIDTH" и "HEADER_HEIGHT" и применяя цвета, такие как "BACKGROUND_COLOR" и "HEADER_NORMAL_COLOR" или "HEADER_HOVER_COLOR", в зависимости от состояния "headerHovered" для визуальной обратной связи.
Используем функцию "CreateTextLabel" для отображения критически важных показателей, включая баланс счета, эквити, прибыль, спред, открытые ордера, статус просадки и размеры активных лотов, разделяя их на такие разделы, как информация об учетной записи, рыночная информация и торговая статистика. Рассчитываем спред, используя функцию SymbolInfoDouble для получения цен ask и bid, применяя условное цветовое кодирование: "VALUE_POSITIVE_COLOR" для низких спредов (≤ 2,0 пипса), "VALUE_ACTIVE_COLOR" для средних спредов (2,1-5,0 пипсов) и "VALUE_NEGATIVE_COLOR" для высоких спредов (> 5,0 пипсов). Вы можете изменить это значение в соответствии со своими предпочтениями. Затем используем AccountInfoDouble для определения баланса и собственного капитала и "CalculateTotalProfit" для определения нереализованной прибыли, присваивая цвета, такие как "profitColor", на основе значения прибыли для интуитивно понятного мониторинга.
Интегрируем функцию "CreateButton", чтобы добавить интерактивную кнопку закрытия, настроенную с помощью "CLOSE_BUTTON_WIDTH", "FONT_SIZE_BUTTON" и динамические цвета ("CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG" или "CLOSE_BUTTON_HOVER_BG") на основе "closeButtonHovered", тем самым улучшая взаимодействие с пользователем. Вызываем функцию "GetActiveLotSizes", чтобы отобразить до трех размеров лотов в порядке возрастания, используя "lotsColor" для визуального различения, и управляем раскладкой с помощью таких переменных, как "sectionY", "labelXLeft" и "valueXRight" для точного позиционирования. Завершаем работу над обновлениями с помощью функции ChartRedraw, чтобы обеспечить плавный рендеринг. Теперь можем вызвать эту функцию в обработчике событий OnInit, чтобы создать первое отображение.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Calculate pip value based on symbol digits (3 or 5 digits: multiply by 10) pipValue = (_Digits == 3 || _Digits == 5) ? 10.0 * Point() : Point(); //--- Set the magic number for trade operations obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MAGIC); //--- Initialize dashboard visibility dashboardVisible = true; //--- Set initial X-coordinate of the dashboard panelStartX = PANEL_X; //--- Set initial Y-coordinate of the dashboard panelStartY = PANEL_Y; //--- Initialize the dashboard display UpdateDashboard(); //--- Enable mouse move events for dragging and hovering ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Return successful initialization return INIT_SUCCEEDED; }
В обработчике событий OnInit вычисляем "pipValue" с помощью функции Point, устанавливаем "obj_Trade" с помощью "SetExpertMagicNumber" для "MAGIC" и включаем "dashboardVisible". Размещаем информационную панель, используя "panelStartX" и "panelStartY" с "PANEL_X" и "PANEL_Y", вызываем функцию "UpdateDashboard" для ее отображения и используем ChartSetInteger для взаимодействия с мышью, возвращая INIT_SUCCEEDED. В обработчике событий OnDeinit обязательно удаляем созданные объекты следующим образом.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Remove all graphical objects from the chart ObjectsDeleteAll(0); //--- Disable mouse move events ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, false); }
Мы просто используем функцию ObjectsDeleteAll, чтобы удалить все объекты на графике, поскольку они нам больше не нужны. После компиляции получаем такой результат.
Чтобы сделать панель недоступной, вызываем обработчик событий OnChartEvent для обработки эффектов наведения курсора мыши и перетаскивания. Вот логика, которую мы реализуем, чтобы всё работало.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert chart event handler | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- Exit if dashboard is not visible if (!dashboardVisible) return; //--- Handle mouse click events if (id == CHARTEVENT_CLICK) { //--- Get X-coordinate of the click int x = (int)lparam; //--- Get Y-coordinate of the click int y = (int)dparam; //--- Calculate close button X-position int buttonX = panelStartX + DASHBOARD_WIDTH - CLOSE_BUTTON_WIDTH - 5; //--- Calculate close button Y-position int buttonY = panelStartY + 1; //--- Check if click is within close button bounds if (x >= buttonX && x <= buttonX + CLOSE_BUTTON_WIDTH && y >= buttonY && y <= buttonY + CLOSE_BUTTON_HEIGHT) { //--- Hide the dashboard dashboardVisible = false; //--- Remove all graphical objects ObjectsDeleteAll(0); //--- Redraw the chart ChartRedraw(0); } } //--- Handle mouse move events if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { //--- Get X-coordinate of the mouse int mouseX = (int)lparam; //--- Get Y-coordinate of the mouse int mouseY = (int)dparam; //--- Get mouse state (e.g., button pressed) int mouseState = (int)sparam; //--- Update close button hover state //--- Calculate close button X-position int buttonX = panelStartX + DASHBOARD_WIDTH - CLOSE_BUTTON_WIDTH - 5; //--- Calculate close button Y-position int buttonY = panelStartY + 1; //--- Check if mouse is over the close button bool isCloseHovered = (mouseX >= buttonX && mouseX <= buttonX + CLOSE_BUTTON_WIDTH && mouseY >= buttonY && mouseY <= buttonY + CLOSE_BUTTON_HEIGHT); //--- Update close button hover state if changed if (isCloseHovered != closeButtonHovered) { //--- Set new hover state closeButtonHovered = isCloseHovered; //--- Update close button background color ObjectSetInteger(0, "CloseButton", OBJPROP_BGCOLOR, isCloseHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BG : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG); //--- Update close button border color ObjectSetInteger(0, "CloseButton", OBJPROP_BORDER_COLOR, isCloseHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BORDER : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BORDER); //--- Redraw the chart ChartRedraw(0); } //--- Update header hover state //--- Set header X-position int headerX = panelStartX; //--- Set header Y-position int headerY = panelStartY; //--- Check if mouse is over the header bool isHeaderHovered = (mouseX >= headerX && mouseX <= headerX + DASHBOARD_WIDTH && mouseY >= headerY && mouseY <= headerY + HEADER_HEIGHT); //--- Update header hover state if changed if (isHeaderHovered != headerHovered) { //--- Set new hover state headerHovered = isHeaderHovered; //--- Update header background color ObjectSetInteger(0, "Header", OBJPROP_BGCOLOR, isHeaderHovered ? HEADER_HOVER_COLOR : HEADER_NORMAL_COLOR); //--- Redraw the chart ChartRedraw(0); } //--- Handle panel dragging //--- Store previous mouse state for click detection static int prevMouseState = 0; //--- Check for mouse button press (start dragging) if (prevMouseState == 0 && mouseState == 1) { //--- Check if header is hovered to initiate dragging if (isHeaderHovered) { //--- Enable dragging mode panelDragging = true; //--- Store initial mouse X-coordinate panelDragX = mouseX; //--- Store initial mouse Y-coordinate panelDragY = mouseY; //--- Get current dashboard X-position panelStartX = (int)ObjectGetInteger(0, "Dashboard", OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get current dashboard Y-position panelStartY = (int)ObjectGetInteger(0, "Dashboard", OBJPROP_YDISTANCE); //--- Disable chart scrolling during dragging ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); } } //--- Update dashboard position during dragging if (panelDragging && mouseState == 1) { //--- Calculate X movement delta int dx = mouseX - panelDragX; //--- Calculate Y movement delta int dy = mouseY - panelDragY; //--- Update dashboard X-position panelStartX += dx; //--- Update dashboard Y-position panelStartY += dy; //--- Refresh the dashboard with new position UpdateDashboard(); //--- Update stored mouse X-coordinate panelDragX = mouseX; //--- Update stored mouse Y-coordinate panelDragY = mouseY; //--- Redraw the chart ChartRedraw(0); } //--- Stop dragging when mouse button is released if (mouseState == 0) { //--- Check if dragging is active if (panelDragging) { //--- Disable dragging mode panelDragging = false; //--- Re-enable chart scrolling ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); } } //--- Update previous mouse state prevMouseState = mouseState; } }
В обработчике событий OnChartEvent начинаем с проверки переменной "dashboardVisible", чтобы убедиться, что обработка событий происходит только при активной информационной панели, оптимизируя работу за счет пропуска ненужных обновлений. Для событий щелчка мыши мы вычисляем положение кнопки закрытия, используя "panelStartX", "DASHBOARD_WIDTH", "CLOSE_BUTTON_WIDTH" и "panelStartY". И если щелчок попадает в ее пределы, устанавливаем для "dashboardVisible" значение false, вызываем функцию ObjectsDeleteAll, чтобы удалить все графические объекты, и используем функцию ChartRedraw, чтобы обновить график, эффективно скрыв информационную панель.
Для событий перемещения мыши отслеживаем положение курсора с помощью "mouseX" и "mouseY", а также отслеживаем "mouseState" для обнаружения таких действий, как щелчки или отпускания. Обновляем состояние кнопки закрытия при наведении курсора мыши, сравнивая "mouseX" и "mouseY" с ее координатами, устанавливая "closeButtonHovered" и используя функцию ObjectSetInteger, чтобы настроить OBJPROP_BGCOLOR и "OBJPROP_BORDER_COLOR" на "CLOSE_BUTTON_HOVER_BG" или "CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG" для визуальной обратной связи. Аналогично управляем состоянием заголовка при наведении на него курсора с помощью "headerHovered", применяя "HEADER_HOVER_COLOR" или "HEADER_NORMAL_COLOR" через "ObjectSetInteger" для повышения интерактивности.
Чтобы включить перетаскивание информационной панели, мы используем статический параметр "prevMouseState" для обнаружения нажатий кнопок мыши, запуская режим перетаскивания с помощью "panelDragging" при наведении курсора мыши на заголовок, и сохраняем начальные координаты в "panelDragX" и "panelDragY". Получаем текущее положение информационной панели с помощью функции ObjectGetInteger для "OBJPROP_XDISTANCE" и OBJPROP_YDISTANCE, отключаем прокрутку графика с использованием функции ChartSetInteger и обновляем "panelStartX" и "panelStartY" на основе дельт движения мыши, вызывая функцию "UpdateDashboard", чтобы переместить информационную панель в режиме реального времени. Когда кнопка мыши отпущена, сбрасываем "panelDragging" и снова включаем прокрутку с помощью "ChartSetInteger", завершая каждое обновление с помощью ChartRedraw, чтобы обеспечить пользователю удобство работы. После компиляции получаем такой результат.
На изображении видно, что мы можем перетаскивать кнопки и наводить на них курсор мыши, обновлять показатели и закрывать всю информационную панель. Теперь мы можем перейти к важнейшей части - открытию позиций и управлению ими, а информационная панель облегчит работу, динамически отображая прогресс. Для достижения этой цели нам понадобятся некоторые вспомогательные функции для расчета размеров лотов и многого другого, как показано ниже.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the lot size for a new trade | //+------------------------------------------------------------------+ double CalculateLotSize(ENUM_POSITION_TYPE tradeType) { //--- Initialize lot size double lotSize = 0; //--- Select lot size calculation mode switch (LOT_MODE) { //--- Fixed lot size mode case 0: //--- Use base lot size lotSize = BASE_LOT; break; //--- Multiplier-based lot size mode case 1: //--- Calculate lot size with multiplier based on active orders lotSize = NormalizeDouble(BASE_LOT * MathPow(LOT_MULTIPLIER, activeOrders), LOT_PRECISION); break; //--- Fixed lot size with multiplier on loss mode case 2: { //--- Initialize last close time datetime lastClose = 0; //--- Set default lot size lotSize = BASE_LOT; //--- Select trade history for the last 24 hours HistorySelect(TimeCurrent() - 24 * 60 * 60, TimeCurrent()); //--- Iterate through trade history for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get deal ticket ulong ticket = HistoryDealGetTicket(i); //--- Select deal by ticket if (HistoryDealSelect(ticket) && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT && HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == _Symbol && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) == MAGIC) { //--- Check if deal is more recent if (lastClose < HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME)) { //--- Update last close time lastClose = (int)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME); //--- Check if deal resulted in a loss if (HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) < 0) { //--- Increase lot size by multiplier lotSize = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_VOLUME) * LOT_MULTIPLIER, LOT_PRECISION); } else { //--- Reset to base lot size lotSize = BASE_LOT; } } } } break; } } //--- Return calculated lot size return lotSize; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Count the number of active orders | //+------------------------------------------------------------------+ int CountActiveOrders() { //--- Initialize order counter int count = 0; //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Check if position is buy or sell if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY || GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Increment order counter count++; } } } //--- Return total active orders return count; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return a formatted string of active lot sizes in ascending order | //+------------------------------------------------------------------+ string GetActiveLotSizes() { //--- Check if no active orders if (activeOrders == 0) { //--- Return waiting message return "[Waiting]"; } //--- Initialize array for lot sizes double lotSizes[]; //--- Resize array to match active orders ArrayResize(lotSizes, activeOrders); //--- Initialize counter int count = 0; //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0 && count < activeOrders; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Store position volume (lot size) lotSizes[count] = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Increment counter count++; } } //--- Sort lot sizes in ascending order ArraySort(lotSizes); //--- Initialize result string string result = ""; //--- Determine maximum number of lots to display (up to 3) int maxDisplay = (activeOrders > 3) ? 3 : activeOrders; //--- Format lot sizes for (int i = 0; i < maxDisplay; i++) { //--- Add comma and space for subsequent entries if (i > 0) result += ", "; //--- Convert lot size to string with specified precision result += DoubleToString(lotSizes[i], LOT_PRECISION); } //--- Append ellipsis if more than 3 orders if (activeOrders > 3) result += ", ..."; //--- Return formatted lot sizes in brackets return "[" + result + "]"; }
Здесь мы определяем функции "CalculateLotSize", "CountActiveOrders" и "GetActiveLotSizes", которые помогают определять размер сделки, отслеживать позиции и обновлять информационную панель, обеспечивая точное исполнение и всесторонний мониторинг в режиме реального времени.
Реализуем функцию "CalculateLotSize" для определения объемов сделок на основе входных данных "LOT_MODE", поддерживающую три режима: фиксированный размер лота путем прямого возврата "BASE_LOT", масштабирование по мартингейлу путем применения функции MathPow с "LOT_MULTIPLIER" и "activeOrders" для экспоненциального увеличения лотов или корректировки на основе убытков, при которых мы используем функцию HistorySelect для просмотра сделок за последние 24 часа.
В режиме loss-based выполним перебор с помощью HistoryDealsTotal, получим данные сделки посредством HistoryDealGetTicket и HistoryDealGetDouble и произведем корректировку параметра "lotSize" с помощью NormalizeDouble, если самая последняя сделка была убыточной, а в противном случае выполняя сброс настроек до "BASE_LOT", обеспечивая точное вычисление лотов с учетом торговых результатов.
Используем функцию "CountActiveOrders" для поддержания точного количества открытых позиций, что имеет решающее значение для масштабирования по мартингейлу и точности информационной панели. Выполняем перебор всех позиций, используя функцию PositionsTotal, выбираем каждую с помощью PositionGetTicket и проверяем актуальность с помощью функций "GetPositionSymbol" и "GetPositionMagic", увеличивая переменную "count" для позиций на покупку или продажу, определенных с помощью "GetPositionType", таким образом, надежно обновляя "activeOrders".
Кроме того, мы разработали функцию "GetActiveLotSizes" для форматирования и отображения размеров лотов на информационной панели, что улучшает видимость активных сделок пользователями. Проверяем "activeOrders", чтобы вернуть "[Waiting]", если таковых не существует, в противном случае инициализируем массив с помощью ArrayResize для хранения размеров лотов. Перебираем позиции с помощью PositionsTotal, выбираем их с помощью "PositionGetTicket" и используем PositionGetDouble для сбора объемов в "lotSizes", сортируя их по возрастанию с помощью функции ArraySort. Форматируем до трех лотов, используя DoubleToString совместно с "LOT_PRECISION", добавляя запятые и многоточие для более чем трех ордеров, и возвращаем результат в квадратных скобках, обеспечивая четкое и профессиональное отображение объемов сделок для мониторинга в режиме реального времени. Тем не менее, нам нужно определить функции, которые помогут в размещении ордеров, как показано ниже.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Place a new trade order | //+------------------------------------------------------------------+ int PlaceOrder(ENUM_ORDER_TYPE orderType, double lot, double price, double slPrice, int gridLevel) { //--- Calculate stop-loss price double sl = CalculateSL(slPrice, STOP_LOSS_PIPS); //--- Calculate take-profit price double tp = CalculateTP(price, TAKE_PROFIT_PIPS, orderType); //--- Initialize ticket number int ticket = 0; //--- Set maximum retry attempts int retries = 100; //--- Create trade comment with grid level string comment = "GridMart Scalper-" + IntegerToString(gridLevel); //--- Attempt to place order with retries for (int i = 0; i < retries; i++) { //--- Open position with specified parameters ticket = obj_Trade.PositionOpen(_Symbol, orderType, lot, price, sl, tp, comment); //--- Get last error code int error = GetLastError(); //--- Exit loop if order is successful if (error == 0) break; //--- Check for retryable errors (server busy, trade context busy, etc.) if (!(error == 4 || error == 137 || error == 146 || error == 136)) break; //--- Wait before retrying Sleep(5000); } //--- Return order ticket (or error code if negative) return ticket; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the stop-loss price for a trade | //+------------------------------------------------------------------+ double CalculateSL(double price, int points) { //--- Check if stop-loss is disabled if (points == 0) return 0; //--- Calculate stop-loss price (subtract points from price) return price - points * pipValue; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate the take-profit price for a trade | //+------------------------------------------------------------------+ double CalculateTP(double price, int points, ENUM_ORDER_TYPE orderType) { //--- Check if take-profit is disabled if (points == 0) return 0; //--- Calculate take-profit for buy order (add points) if (orderType == ORDER_TYPE_BUY) return price + points * pipValue; //--- Calculate take-profit for sell order (subtract points) return price - points * pipValue; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the latest buy order price | //+------------------------------------------------------------------+ double GetLatestBuyPrice() { //--- Initialize price double price = 0; //--- Initialize latest ticket int latestTicket = 0; //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC && GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check if ticket is more recent if ((int)ticket > latestTicket) { //--- Update price price = GetPositionOpenPrice(); //--- Update latest ticket latestTicket = (int)ticket; } } } //--- Return latest buy price return price; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retrieve the latest sell order price | //+------------------------------------------------------------------+ double GetLatestSellPrice() { //--- Initialize price double price = 0; //--- Initialize latest ticket int latestTicket = 0; //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC && GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check if ticket is more recent if ((int)ticket > latestTicket) { //--- Update price price = GetPositionOpenPrice(); //--- Update latest ticket latestTicket = (int)ticket; } } } //--- Return latest sell price return price; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check if trading is allowed | //+------------------------------------------------------------------+ int IsTradingAllowed() { //--- Always allow trading return 1; }
Здесь мы реализуем функцию "PlaceOrder" для инициирования сделок, используя функцию "PositionOpen" из "obj_Trade" для открытия позиций с такими параметрами, как "lot", "price" и комментарий, отформатированный с помощью IntegerToString для "gridLevel", включая логику повторных попыток с помощью GetLastError и Sleep для надежного исполнения. Используем функцию "CalculateSL" для расчета цен стоп-лосса путем вычитания "STOP_LOSS_PIPS", умноженного на "pipValue", из "slPrice", и функцию "CalculateTP" для установки уровней тейк-профита, добавляя или вычитая "TAKE_PROFIT_PIPS" на основе "orderType" для сделок на покупку или продажу соответственно.
Создаем функцию "GetLatestBuyPrice" для определения цены самой последней позиции на покупку, выполняем итерацию с помощью PositionsTotal, выбираем позиции с помощью PositionGetTicket и проверяем с помощью "GetPositionSymbol", "GetPositionMagic" и "GetPositionType", обновляем "price" с помощью "GetPositionOpenPrice" для получения самого высокого "ticket".
Аналогичным образом реализуем функцию "GetLatestSellPrice" для получения цены последней позиции на продажу, следуя той же логике, чтобы обеспечить точное размещение сетки. Задаем функцию "IsTradingAllowed", которая возвращает постоянное значение, равное 1, позволяющую вести непрерывную торговлю без ограничений, что поддерживает высокочастотный подход стратегии. Теперь мы можем использовать эти функции для определения реальной торговой логики в обработчике событий OnTick.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Get current ask price double ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), _Digits); //--- Get current bid price double bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), _Digits); //--- Update dashboard if visible if (dashboardVisible) UpdateDashboard(); //--- Check if trading is allowed if (IsTradingAllowed()) { //--- Get current bar time datetime currentBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 0); //--- Exit if the bar hasn’t changed if (lastBarTime == currentBarTime) return; //--- Update last bar time lastBarTime = currentBarTime; //--- Count active orders activeOrders = CountActiveOrders(); //--- Reset SL/TP update flag if no active orders if (activeOrders == 0) updateSLTP = false; //--- Reset position flags hasBuyPosition = false; hasSellPosition = false; //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Check for buy position if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Set buy position flag hasBuyPosition = true; //--- Clear sell position flag hasSellPosition = false; //--- Exit loop after finding a position break; } //--- Check for sell position else if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Set sell position flag hasSellPosition = true; //--- Clear buy position flag hasBuyPosition = false; //--- Exit loop after finding a position break; } } } //--- Check conditions to open new trades if (activeOrders > 0 && activeOrders <= MAX_GRID_LEVELS) { //--- Get latest buy price latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); //--- Get latest sell price latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); //--- Check if a new buy trade is needed if (hasBuyPosition && latestBuyPrice - ask >= GRID_DISTANCE * pipValue) openNewTrade = true; //--- Check if a new sell trade is needed if (hasSellPosition && bid - latestSellPrice >= GRID_DISTANCE * pipValue) openNewTrade = true; } //--- Allow new trades if no active orders if (activeOrders < 1) { //--- Clear position flags hasBuyPosition = false; hasSellPosition = false; //--- Signal to open a new trade openNewTrade = true; } //--- Execute new trade if signaled if (openNewTrade) { //--- Update latest buy price latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); //--- Update latest sell price latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); //--- Handle sell position if (hasSellPosition) { //--- Calculate lot size for sell order calculatedLot = CalculateLotSize(POSITION_TYPE_SELL); //--- Check if lot size is valid and trading is enabled if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { //--- Place sell order int ticket = PlaceOrder(ORDER_TYPE_SELL, calculatedLot, bid, ask, activeOrders); //--- Check for order placement errors if (ticket < 0) { //--- Log error message Print("Sell Order Error: ", GetLastError()); return; } //--- Update latest sell price latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); //--- Clear new trade signal openNewTrade = false; //--- Signal to modify positions modifyPositions = true; } } //--- Handle buy position else if (hasBuyPosition) { //--- Calculate lot size for buy order calculatedLot = CalculateLotSize(POSITION_TYPE_BUY); //--- Check if lot size is valid and trading is enabled if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { //--- Place buy order int ticket = PlaceOrder(ORDER_TYPE_BUY, calculatedLot, ask, bid, activeOrders); //--- Check for order placement errors if (ticket < 0) { //--- Log error message Print("Buy Order Error: ", GetLastError()); return; } //--- Update latest buy price latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); //--- Clear new trade signal openNewTrade = false; //--- Signal to modify positions modifyPositions = true; } } //--- } } }
Определяем обработчик событий OnTick, который управляет основной торговой логикой программы, организуя выполнение сделок в режиме реального времени и управление позициями. Начинаем с получения текущих рыночных цен с помощью функции SymbolInfoDouble, чтобы получить значения "ask" и "bid", нормализованные с помощью NormalizeDouble, и обновляем информационную панель с помощью функции "UpdateDashboard", если значение "dashboardVisible" равно true. Проверяем торговые разрешения с помощью функции "IsTradingAllowed", гарантирующей, что сделки будут совершаться только тогда, когда позволяют условия, и используем функцию iTime для получения временной метки текущего бара, сохраняя ее в "currentBarTime", чтобы предотвратить избыточную обработку путем сравнения с "lastBarTime".
Управляем отслеживанием позиций, вызывая функцию "CountActiveOrders" для обновления "activeOrders", сбрасывая "updateSLTP", если ордеров не существует, и выполняя перебор позиций с помощью PositionsTotal и PositionGetTicket, чтобы установить "hasBuyPosition" или "hasSellPosition" на основе "GetPositionType".
Оцениваем условия сетки, используя "GetLatestBuyPrice" и "GetLatestSellPrice", запуская "openNewTrade", когда колебания цен превышают "GRID_DISTANCE", умноженное на "pipValue", или если "activeOrders" находится ниже "MAX_GRID_LEVELS". Когда значение "openNewTrade" равно true, мы рассчитываем размеры лотов с помощью функции "CalculateLotSize", исполняем сделки с помощью функции "PlaceOrder" для ордеров на покупку или продажу, регистрируем ошибки с помощью "Print" и GetLastError, если размещение завершается неудачно, и обновляем "latestBuyPrice", "latestSellPrice" и "modifyPositions" для управления текущими сделками, обеспечивая точные и эффективные операции скальпинга. Чтобы открыть новые позиции, мы используем следующую логику для генерации сигнала.
//--- Check conditions to open a new trade without existing positions MqlDateTime timeStruct; //--- Get current time TimeCurrent(timeStruct); //--- Verify trading hours, cycle limit, and new trade conditions if (timeStruct.hour >= START_HOUR && timeStruct.hour < END_HOUR && cycleCount < MAX_CYCLES && CONTINUE_TRADING && openNewTrade && activeOrders < 1) { //--- Get previous bar close price double closePrev = iClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get current bar close price double closeCurrent = iClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1); //--- Check if no existing positions if (!hasSellPosition && !hasBuyPosition) { //--- Check for bearish signal (previous close > current close) if (closePrev > closeCurrent) { //--- Calculate lot size for sell order calculatedLot = CalculateLotSize(POSITION_TYPE_SELL); //--- Check if lot size is valid and trading is enabled if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { //--- Place sell order int ticket = PlaceOrder(ORDER_TYPE_SELL, calculatedLot, bid, bid, activeOrders); //--- Check for order placement errors if (ticket < 0) { //--- Log error message Print("Sell Order Error: ", GetLastError()); return; } //--- Increment cycle count cycleCount++; //--- Update latest buy price latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); //--- Signal to modify positions modifyPositions = true; } } //--- Check for bullish signal (previous close <= current close) else { //--- Calculate lot size for buy order calculatedLot = CalculateLotSize(POSITION_TYPE_BUY); //--- Check if lot size is valid and trading is enabled if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { //--- Place buy order int ticket = PlaceOrder(ORDER_TYPE_BUY, calculatedLot, ask, ask, activeOrders); //--- Check for order placement errors if (ticket < 0) { //--- Log error message Print("Buy Order Error: ", GetLastError()); return; } //--- Increment cycle count cycleCount++; //--- Update latest sell price latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); //--- Signal to modify positions modifyPositions = true; } } } }
Чтобы инициировать новые сделки, мы начинаем с использования функции TimeCurrent для извлечения текущего времени в переменную "timeStruct", проверяя, попадает ли "timeStruct.hour" в "START_HOUR" и "END_HOUR", "cycleCount" находится ниже "MAX_CYCLES", а "CONTINUE_TRADING" и "openNewTrade" имеют значение true, если "activeOrders" меньше 1. Извлекаем цены закрытия предыдущего и текущего баров с помощью функции iClose, сохраняем их в "closePrev" и "closeCurrent", а также подтверждаем отсутствие позиций с помощью "hasSellPosition" и "hasBuyPosition".
В отношении медвежьего сигнала (когда "closePrev" превышает "closeCurrent") рассчитываем размер лота, используя функцию "CalculateLotSize" для ордера на продажу, проверяем "calculatedLot" и "tradingEnabled" и исполняем сделку с помощью функции "PlaceOrder", регистрируя ошибки с помощью "Print" и GetLastError, при необходимости. В отношении бычьего сигнала (когда "closePrev" меньше или равно "closeCurrent") выполняем тот же процесс для ордера на покупку, обновляя "cycleCount" и "latestBuyPrice" или "latestSellPrice" с помощью "GetLatestBuyPrice" или "GetLatestSellPrice" и устанавливая "modifyPositions" в значение true, включая точное инициирование сделок и управление позициями.
Вы можете заменить эту стратегию любой из ваших торговых стратегий. Мы просто использовали простую стратегию генерации сигналов, поскольку основной целью является управление позициями с помощью этой стратегии. После открытия позиций нам нужно проверять и изменять их при повышении цены, как показано ниже.
//--- Update active orders count activeOrders = CountActiveOrders(); //--- Reset weighted price and total volume weightedPrice = 0; totalVolume = 0; //--- Calculate weighted price and total volume for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Accumulate weighted price (price * volume) weightedPrice += GetPositionOpenPrice() * PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Accumulate total volume totalVolume += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); } } //--- Normalize weighted price if there are active orders if (activeOrders > 0) weightedPrice = NormalizeDouble(weightedPrice / totalVolume, _Digits); //--- Check if positions need SL/TP modification if (modifyPositions) { //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Handle buy positions if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Set take-profit for buy position targetTP = weightedPrice + TAKE_PROFIT_PIPS * pipValue; //--- Set stop-loss for buy position targetSL = weightedPrice - STOP_LOSS_PIPS * pipValue; //--- Signal SL/TP update updateSLTP = true; } //--- Handle sell positions else if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Set take-profit for sell position targetTP = weightedPrice - TAKE_PROFIT_PIPS * pipValue; //--- Set stop-loss for sell position targetSL = weightedPrice + STOP_LOSS_PIPS * pipValue; //--- Signal SL/TP update updateSLTP = true; } } } } //--- Apply SL/TP modifications if needed if (modifyPositions && updateSLTP) { //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (PositionSelectByTicket(ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Modify position with new SL/TP if (obj_Trade.PositionModify(ticket, targetSL, targetTP)) { //--- Clear modification signal on success modifyPositions = false; } } } }
Здесь мы обновляем "activeOrders" с помощью "CountActiveOrders", производим сброс "weightedPrice" и "totalVolume", и выполняем перебор позиций, используя PositionsTotal и PositionGetTicket, накапливая "weightedPrice" и "totalVolume" посредством функций "GetPositionOpenPrice" и PositionGetDouble. Нормализуем "weightedPrice" с помощью NormalizeDouble, если "activeOrders" существует, устанавливаем "targetTP" и "targetSL", используя "GetPositionType" и "pipValue", когда "modifyPositions" имеет значение true, и применяем обновления с помощью "PositionModify" из "obj_Trade", если значение "updateSLTP", сбрасывая "modifyPositions" в случае успешного выполнения. После компиляции получаем следующий результат.
На изображении видно, что у нас открыты ордера, которые уже находятся в режиме управления. Сейчас нам просто необходимо применить логику управления рисками для мониторинга ежедневной просадки и ее ограничения. Для этого у нас будет функция, которая будет выполнять все отслеживание и останавливать программу при необходимости следующим образом.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Monitor daily drawdown and control trading state | //+------------------------------------------------------------------+ void MonitorDailyDrawdown() { //--- Initialize daily profit accumulator double totalDayProfit = 0.0; //--- Get current time datetime end = TimeCurrent(); //--- Get current date as string string sdate = TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE); //--- Convert date to datetime (start of day) datetime start = StringToTime(sdate); //--- Set end of day (24 hours later) datetime to = start + (1 * 24 * 60 * 60); //--- Check if daily reset is needed if (dailyResetTime < to) { //--- Update reset time dailyResetTime = to; //--- Store current balance as daily starting balance dailyBalance = GetAccountBalance(); } //--- Select trade history for the day HistorySelect(start, end); //--- Get total number of deals int totalDeals = HistoryDealsTotal(); //--- Iterate through trade history for (int i = 0; i < totalDeals; i++) { //--- Get deal ticket ulong ticket = HistoryDealGetTicket(i); //--- Check if deal is a position close if (HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT) { //--- Calculate deal profit (including commission and swap) double latestDayProfit = (HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) + HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_COMMISSION) + HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_SWAP)); //--- Accumulate daily profit totalDayProfit += latestDayProfit; } } //--- Calculate starting balance for the day double startingBalance = GetAccountBalance() - totalDayProfit; //--- Calculate daily profit/drawdown percentage double dailyProfitOrDrawdown = NormalizeDouble((totalDayProfit * 100 / startingBalance), 2); //--- Check if drawdown limit is exceeded if (dailyProfitOrDrawdown <= DRAWDOWN_LIMIT) { //--- Close all positions if configured if (CLOSE_ON_DRAWDOWN) CloseAllPositions(); //--- Disable trading tradingEnabled = false; } else { //--- Enable trading tradingEnabled = true; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Close all open positions managed by the EA | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseAllPositions() { //--- Iterate through open positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Get position ticket ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Select position by ticket if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket(ticket)) { //--- Check if position belongs to this EA if (GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { //--- Close the position obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } }
Для обеспечения возможности управления рисками мы реализуем функцию "MonitorDailyDrawdown", чтобы отслеживать ежедневные показатели, используя функции TimeCurrent и TimeToString, чтобы задать диапазон на день и HistorySelect для получения доступа к истории сделок. Рассчитываем общую прибыль с помощью функций HistoryDealGetTicket и HistoryDealGetDouble, нормализуем просадку в процентах посредством NormalizeDouble и корректируем "tradingEnabled" на основе "DRAWDOWN_LIMIT", вызывая функцию "CloseAllPositions" если значение "CLOSE_ON_DRAWDOWN" равно true.
Определяем "CloseAllPositions" для выполнения перебора по позициям с помощью "PositionsTotal" и PositionGetTicket, закрывая соответствующие сделки с помощью "PositionClose" из "obj_Trade" после проверки с помощью "GetPositionSymbol" и "GetPositionMagic", обеспечивая надежный контроль просадки. Затем мы можем вызывать эту функцию на каждом тике, чтобы осуществлять управление рисками, когда это необходимо.
//--- Monitor daily drawdown if enabled if (ENABLE_DAILY_DRAWDOWN) MonitorDailyDrawdown();
Проверяем условие "ENABLE_DAILY_DRAWDOWN", чтобы определить, активен ли контроль просадки, и если это так, вызываем функцию "MonitorDailyDrawdown" для оценки ежедневных прибылей и убытков, корректируем "tradingEnabled" и потенциально закрываем позиции, защищая счет от чрезмерных убытков. После компиляции получаем следующий результат.
На изображении видно, что мы можем открывать позиции, динамически управлять ими и закрывать их после достижения целевых показателей, тем самым достигая нашей цели по настройке стратегии grid-mart. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.
Тестирование на истории
После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.
График тестирования на истории:
Отчет о тестировании на истории:
Заключение
В заключение отметим, что нами разработана программа на MQL5, которая автоматизирует стратегию скальпинга Grid-Mart, исполняющая сделки по мартингейлу на основе сетки с динамической информационной панелью для мониторинга ключевых показателей, таких как спред, прибыль и размеры лотов, в режиме реального времени. Благодаря точному исполнению сделок, надежному управлению рисками с помощью контроля просадки и интерактивному интерфейсу вы можете еще больше усовершенствовать эту программу, настраивая ее параметры или интегрируя дополнительные стратегии в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.
Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.
Овладев этими методами, вы сможете еще больше усовершенствовать данную программу и сделать ее более надежной, либо использовать ее в качестве основы для разработки других торговых стратегий, расширяя возможности вашей алгоритмической торговли.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/18038
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Хорошая статья, но в CalculateSL есть существенная ошибка.
Конечно, спасибо. Что с ним?
Конечно. Спасибо. Что с ним?
Вы забыли обработать сторону продажи. Прилагаю исправленную версию.
Вы забыли обработать сторону продажи. Прилагаю исправленную версию.
Ооо. Да. Конечно. Это будет очень полезно для других. Спасибо.