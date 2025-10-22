Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 17): Освоение стратегии скальпинга Grid-Mart с динамической информационной панелью

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 16) мы автоматизировали Пробой полуночного диапазона с помощью стратегии Прорыв структуры для сбора данных о ценовых пробоях. Теперь, в Части 17, мы сосредоточимся на автоматизации стратегии скальпинга Grid-Mart на MetaQuotes Language 5 (MQL5), разработке советника, который исполняет сделки по мартингейлу на основе сетки и имеет динамическую информационную панель для мониторинга в режиме реального времени. В статье рассмотрим следующие темы:

К концу настоящей статьи у вас будет полностью функциональная программа на MQL5, которая точно скальпирует рынки и визуализирует торговые показатели — давайте погрузимся в работу!





Изучение стратегии скальпинга Grid-Mart

Стратегия скальпинга Grid-Mart использует подход мартингейла на основе сетки, размещая ордера на покупку или продажу с фиксированными ценовыми интервалами (например, 2,0 пипса) для получения небольшой прибыли от колебаний рынка и увеличения размера лотов после убытков для быстрого восстановления капитала. Она основана на высокочастотной торговле, нацеленной на скромную прибыль (например, 4 пипса) за сделку. Однако требует тщательного управления рисками из-за экспоненциального роста размера лота, который ограничен настраиваемыми лимитами, такими как максимальные уровни сетки и пороги ежедневной просадки. Данная стратегия эффективна на волатильных рынках, но требует точной настройки, чтобы избежать значительных просадок во время длительных трендов.

Наш план реализации включает в себя создание советника на MQL5 для автоматизации стратегии Grid-Mart путем расчета интервалов сетки, управления изменением размера лотов и исполнения сделок с заранее определенными уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Программа будет оснащена динамической информационной панелью для отображения показателей в режиме реального времени, таких как спред, размеры активных лотов и статус счета, с цветовой кодировкой, которая поможет в принятии решений. Надежный контроль рисков, включая лимиты просадки и ограничения по размеру сетки, обеспечит стабильную работу в любых рыночных условиях. В двух словах, вот что мы собираемся создать.





Реализация средствами MQL5



Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade; double dailyBalance = 0 ; datetime dailyResetTime = 0 ; bool tradingEnabled = true ; datetime lastBarTime = 0 ; bool hasBuyPosition = false ; bool hasSellPosition = false ; bool openNewTrade = false ; int activeOrders = 0 ; double latestBuyPrice = 0 ; double latestSellPrice = 0 ; double calculatedLot = 0 ; bool modifyPositions = false ; double weightedPrice = 0 ; double targetTP = 0 ; double targetSL = 0 ; bool updateSLTP = false ; int cycleCount = 0 ; double totalVolume = 0 ; bool dashboardVisible = true ; bool panelDragging = false ; int panelDragX = 0 ; int panelDragY = 0 ; int panelStartX = 0 ; int panelStartY = 0 ; bool closeButtonHovered = false ; bool headerHovered = false ; input group "Main EA Settings" input string EA_NAME = "GridMart Scalper" ; input bool CONTINUE_TRADING = true ; input int MAX_CYCLES = 1000 ; input int START_HOUR = 0 ; input int END_HOUR = 23 ; input int LOT_MODE = 1 ; input double BASE_LOT = 0.01 ; input int STOP_LOSS_PIPS = 100 ; input int TAKE_PROFIT_PIPS = 3 ; input double GRID_DISTANCE = 3.0; input double LOT_MULTIPLIER = 1.3 ; input int MAX_GRID_LEVELS = 3 0 ; input int LOT_PRECISION = 2 ; input int MAGIC = 1234567890 ; input color TEXT_COLOR = clrWhite ; input group "EA Risk Management Settings" input bool ENABLE_DAILY_DRAWDOWN = false ; input double DRAWDOWN_LIMIT = - 1.0 ; input bool CLOSE_ON_DRAWDOWN = false ; input group "Dashboard Settings" input int PANEL_X = 30 ; input int PANEL_Y = 50 ; double pipValue; const int DASHBOARD_WIDTH = 300 ; const int DASHBOARD_HEIGHT = 260 ; const int HEADER_HEIGHT = 30 ; const int CLOSE_BUTTON_WIDTH = 40 ; const int CLOSE_BUTTON_HEIGHT = 28 ; const color HEADER_NORMAL_COLOR = clrGold ; const color HEADER_HOVER_COLOR = C'200,150,0' ; const color BACKGROUND_COLOR = clrDarkSlateGray ; const color BORDER_COLOR = clrBlack ; const color SECTION_TITLE_COLOR = clrLightGray ; const color CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG = clrCrimson ; const color CLOSE_BUTTON_HOVER_BG = clrDodgerBlue ; const color CLOSE_BUTTON_NORMAL_BORDER = clrBlack ; const color CLOSE_BUTTON_HOVER_BORDER = clrBlue ; const color VALUE_POSITIVE_COLOR = clrLimeGreen ; const color VALUE_NEGATIVE_COLOR = clrOrange ; const color VALUE_LOSS_COLOR = clrHotPink ; const color VALUE_ACTIVE_COLOR = clrGold ; const color VALUE_DRAWDOWN_INACTIVE = clrAqua ; const color VALUE_DRAWDOWN_ACTIVE = clrRed ; const int FONT_SIZE_HEADER = 12 ; const int FONT_SIZE_SECTION_TITLE = 11 ; const int FONT_SIZE_METRIC = 9 ; const int FONT_SIZE_BUTTON = 12 ;

Здесь мы реализуем стратегию на MQL5, инициализирующую основные компоненты программы для автоматизации сделок по мартингейлу на основе сетки и поддержки динамической информационной панели. Объявляем объект "CTrade" как "obj_Trade", используя "#include <Trade/Trade.mqh>" для управления исполнением сделок. Определяем такие переменные, как "dailyBalance" для отслеживания баланса счета, "lastBarTime" для хранения временных меток баров с функцией iTime, "hasBuyPosition" и "hasSellPosition" для обозначения активных сделок и "activeOrders" для подсчета открытых позиций.

Устанавливаем такие входные данные, как "GRID_DISTANCE = 3.0" для интервалов сетки, "LOT_MULTIPLIER = 1.3" для масштабирования лотов и "TAKE_PROFIT_PIPS = 3" для целей получения прибыли, используя "MAGIC = 1234567890" для идентификации сделок. Включаем "ENABLE_DAILY_DRAWDOWN" и "DRAWDOWN_LIMIT" для управления рисками, а "cycleCount" и "MAX_CYCLES" ограничивают торговые циклы. Настраиваем информационную панель с параметрами "DASHBOARD_WIDTH = 300", "FONT_SIZE_METRIC = 9", "panelDragging" для функций перетаскивания, "closeButtonHovered" для эффектов наведения курсора мыши и "VALUE_POSITIVE_COLOR = clrLimeGreen" для визуальных элементов, используя "pipValue" для точного прайсинга. Это дает нам следующий пользовательский интерфейс.

На изображении видно, что мы можем управлять программой из определенного пользовательского интерфейса. Теперь нам нужно продолжить определение некоторых вспомогательных функций, которые мы будем использовать, когда нам понадобятся базовые и частые действия, такие как выбор валютной пары или типа позиции. Для этого мы применили следующую логику.

double GetAccountBalance() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } long GetPositionMagic() { return PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); } double GetPositionOpenPrice() { return PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } double GetPositionSL() { return PositionGetDouble ( POSITION_SL ); } double GetPositionTP() { return PositionGetDouble ( POSITION_TP ); } string GetPositionSymbol() { return PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); } ulong GetPositionTicket() { return PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); } datetime GetPositionOpenTime() { return ( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); } int GetPositionType() { return ( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); }

Используем функцию "GetAccountBalance" совместно с функцией AccountInfoDouble для получения текущего баланса счета, что позволяет отслеживать баланс для управления рисками.

Реализуем функцию "GetPositionMagic", используя функцию PositionGetInteger для получения магического числа позиции, функцию "GetPositionOpenPrice" с функцией PositionGetDouble для получения цены открытия, а также функции "GetPositionSL" и "GetPositionTP" с функцией "PositionGetDouble" для доступа к уровням стоп-лосса и тейк-профита, соответственно, поддерживая точные торговые расчеты.

Кроме того, определяем функцию "GetPositionSymbol" с помощью PositionGetString для проверки символа позиции, функции "GetPositionTicket" и "GetPositionOpenTime" с помощью "PositionGetInteger" для отслеживания идентификаторов позиций и времени открытия, а также функцию "GetPositionType" для определения статуса покупки или продажи, что облегчает точный мониторинг позиции и торговую логику. Теперь можем перейти к созданию информационной панели и нам понадобятся вспомогательные функции, которые облегчат работу.

void CreateRectangle( string name, int x, int y, int width, int height, color bgColor, color borderColor) { if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YSIZE , height); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_HIDDEN , true ); } void CreateTextLabel( string name, int x, int y, string text, color clr, int fontSize, string font = "Arial" ) { if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_HIDDEN , true ); } void CreateButton( string name, string text, int x, int y, int width, int height, color textColor, color bgColor, int fontSize, color borderColor, bool isBack, string font = "Arial" ) { if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YSIZE , height); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , isBack); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_HIDDEN , true ); }

Здесь мы определяем функцию "CreateRectangle" с помощью функций ObjectCreate и ObjectSetInteger для рисования прямоугольных элементов, таких как фон и заголовок информационной панели, устанавливая такие свойства, как положение, размер и цвета, для более четкой раскладки. Мы реализуем функцию "CreateTextLabel", используя "ObjectCreate" и ObjectSetString для отображения таких показателей, как спред и размеры лотов, с пользовательскими настройками шрифта и цвета для удобства чтения.

Кроме того, определяем функцию "CreateButton" для добавления интерактивных кнопок, таких как кнопка закрытия, позволяющих выполнять действия пользователя с индивидуальным дизайном и эффектом наведения курсора мыши, обеспечивая плавное и визуально интуитивно понятное использование информационной панели. Теперь мы можем использовать эти функции для создания элементов информационной панели в новой функции, но поскольку нам понадобится общий подсчет прибыли, давайте определим функцию для этого.

double CalculateTotalProfit() { double profit = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { profit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } } return profit; }

Здесь мы реализуем функцию "CalculateTotalProfit" с помощью PositionsTotal и PositionGetTicket, чтобы выполнить перебор через открытые позиции, выбрав каждую посредством PositionSelectByTicket и проверяя её символ и магическое число с помощью "GetPositionSymbol" и "GetPositionMagic", чтобы получить общую прибыль. Накапливаем нереализованную прибыль, используя функцию PositionGetDouble для получения прибыли по каждой позиции, сохраняя сумму в переменной "profit", что позволяет точно отслеживать результаты торговли. Затем можем продолжить создавать функцию создания информационной панели следующим образом.

void UpdateDashboard() { if (!dashboardVisible) return ; CreateRectangle( "Dashboard" , panelStartX, panelStartY, DASHBOARD_WIDTH, DASHBOARD_HEIGHT, BACKGROUND_COLOR, BORDER_COLOR); CreateRectangle( "Header" , panelStartX, panelStartY, DASHBOARD_WIDTH, HEADER_HEIGHT, headerHovered ? HEADER_HOVER_COLOR : HEADER_NORMAL_COLOR, BORDER_COLOR); CreateTextLabel( "HeaderText" , panelStartX + 10 , panelStartY + 8 , EA_NAME, clrBlack , FONT_SIZE_HEADER, "Arial Bold" ); CreateButton( "CloseButton" , CharToString ( 122 ), panelStartX + DASHBOARD_WIDTH - CLOSE_BUTTON_WIDTH, panelStartY + 1 , CLOSE_BUTTON_WIDTH, CLOSE_BUTTON_HEIGHT, clrWhite , closeButtonHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BG : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG, FONT_SIZE_BUTTON, closeButtonHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BORDER : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BORDER, false , "Wingdings" ); int sectionY = panelStartY + HEADER_HEIGHT + 15 ; int labelXLeft = panelStartX + 15 ; int valueXRight = panelStartX + 160 ; int rowHeight = 15 ; double profit = CalculateTotalProfit(); color profitColor = (profit > 0 ) ? VALUE_POSITIVE_COLOR : (profit < 0 ) ? VALUE_LOSS_COLOR : TEXT_COLOR; double equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); color equityColor = (equity > balance) ? VALUE_POSITIVE_COLOR : (equity < balance) ? VALUE_NEGATIVE_COLOR : TEXT_COLOR; color balanceColor = (balance > dailyBalance) ? VALUE_POSITIVE_COLOR : (balance < dailyBalance) ? VALUE_NEGATIVE_COLOR : TEXT_COLOR; color ordersColor = (activeOrders > 0 ) ? VALUE_ACTIVE_COLOR : TEXT_COLOR; color drawdownColor = tradingEnabled ? VALUE_DRAWDOWN_INACTIVE : VALUE_DRAWDOWN_ACTIVE; color lotsColor = (activeOrders > 0 ) ? VALUE_ACTIVE_COLOR : TEXT_COLOR; double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double spread = (ask - bid) / Point (); string spreadDisplay = DoubleToString (spread, 1 ); color spreadColor; if (spread <= 2.0 ) { spreadColor = VALUE_POSITIVE_COLOR; } else if (spread <= 5.0 ) { spreadColor = VALUE_ACTIVE_COLOR; } else { spreadColor = VALUE_NEGATIVE_COLOR; } CreateTextLabel( "SectionAccount" , labelXLeft, sectionY, "Account Information" , SECTION_TITLE_COLOR, FONT_SIZE_SECTION_TITLE, "Arial Bold" ); sectionY += rowHeight + 5 ; CreateTextLabel( "AccountNumberLabel" , labelXLeft, sectionY, "Account:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "AccountNumberValue" , valueXRight, sectionY, DoubleToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), 0 ), TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "AccountNameLabel" , labelXLeft, sectionY, "Name:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "AccountNameValue" , valueXRight, sectionY, AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ), TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "LeverageLabel" , labelXLeft, sectionY, "Leverage:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "LeverageValue" , valueXRight, sectionY, "1:" + DoubleToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ), 0 ), TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "SectionMarket" , labelXLeft, sectionY, "Market Information" , SECTION_TITLE_COLOR, FONT_SIZE_SECTION_TITLE, "Arial Bold" ); sectionY += rowHeight + 5 ; CreateTextLabel( "SpreadLabel" , labelXLeft, sectionY, "Spread:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "SpreadValue" , valueXRight, sectionY, spreadDisplay, spreadColor, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "SectionTrading" , labelXLeft, sectionY, "Trading Statistics" , SECTION_TITLE_COLOR, FONT_SIZE_SECTION_TITLE, "Arial Bold" ); sectionY += rowHeight + 5 ; CreateTextLabel( "BalanceLabel" , labelXLeft, sectionY, "Balance:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "BalanceValue" , valueXRight, sectionY, DoubleToString (balance, 2 ), balanceColor, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "EquityLabel" , labelXLeft, sectionY, "Equity:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "EquityValue" , valueXRight, sectionY, DoubleToString (equity, 2 ), equityColor, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "ProfitLabel" , labelXLeft, sectionY, "Profit:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "ProfitValue" , valueXRight, sectionY, DoubleToString (profit, 2 ), profitColor, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "OrdersLabel" , labelXLeft, sectionY, "Open Orders:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "OrdersValue" , valueXRight, sectionY, IntegerToString (activeOrders), ordersColor, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "DrawdownLabel" , labelXLeft, sectionY, "Drawdown Active:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "DrawdownValue" , valueXRight, sectionY, tradingEnabled ? "No" : "Yes" , drawdownColor, FONT_SIZE_METRIC); sectionY += rowHeight; CreateTextLabel( "ActiveLotsLabel" , labelXLeft, sectionY, "Active Lots:" , TEXT_COLOR, FONT_SIZE_METRIC); CreateTextLabel( "ActiveLotsValue" , valueXRight, sectionY, GetActiveLotSizes(), lotsColor, FONT_SIZE_METRIC); ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы определяем функцию "UpdateDashboard" для отображения динамической информационной панели торговых показателей в режиме реального времени, предоставляющей всеобъемлющий интерфейс для мониторинга работы. Мы начинаем с проверки переменной "dashboardVisible", чтобы убедиться, что обновления происходят только тогда, когда панель мониторинга активна, что предотвращает ненужную обработку. Используем функцию "CreateRectangle" для рисования главной информационной панели и заголовка, устанавливая размеры с помощью "DASHBOARD_WIDTH" и "HEADER_HEIGHT" и применяя цвета, такие как "BACKGROUND_COLOR" и "HEADER_NORMAL_COLOR" или "HEADER_HOVER_COLOR", в зависимости от состояния "headerHovered" для визуальной обратной связи.

Используем функцию "CreateTextLabel" для отображения критически важных показателей, включая баланс счета, эквити, прибыль, спред, открытые ордера, статус просадки и размеры активных лотов, разделяя их на такие разделы, как информация об учетной записи, рыночная информация и торговая статистика. Рассчитываем спред, используя функцию SymbolInfoDouble для получения цен ask и bid, применяя условное цветовое кодирование: "VALUE_POSITIVE_COLOR" для низких спредов (≤ 2,0 пипса), "VALUE_ACTIVE_COLOR" для средних спредов (2,1-5,0 пипсов) и "VALUE_NEGATIVE_COLOR" для высоких спредов (> 5,0 пипсов). Вы можете изменить это значение в соответствии со своими предпочтениями. Затем используем AccountInfoDouble для определения баланса и собственного капитала и "CalculateTotalProfit" для определения нереализованной прибыли, присваивая цвета, такие как "profitColor", на основе значения прибыли для интуитивно понятного мониторинга.

Интегрируем функцию "CreateButton", чтобы добавить интерактивную кнопку закрытия, настроенную с помощью "CLOSE_BUTTON_WIDTH", "FONT_SIZE_BUTTON" и динамические цвета ("CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG" или "CLOSE_BUTTON_HOVER_BG") на основе "closeButtonHovered", тем самым улучшая взаимодействие с пользователем. Вызываем функцию "GetActiveLotSizes", чтобы отобразить до трех размеров лотов в порядке возрастания, используя "lotsColor" для визуального различения, и управляем раскладкой с помощью таких переменных, как "sectionY", "labelXLeft" и "valueXRight" для точного позиционирования. Завершаем работу над обновлениями с помощью функции ChartRedraw, чтобы обеспечить плавный рендеринг. Теперь можем вызвать эту функцию в обработчике событий OnInit, чтобы создать первое отображение.

int OnInit () { pipValue = ( _Digits == 3 || _Digits == 5 ) ? 10.0 * Point () : Point (); obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MAGIC); dashboardVisible = true ; panelStartX = PANEL_X; panelStartY = PANEL_Y; UpdateDashboard(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); return INIT_SUCCEEDED ; }

В обработчике событий OnInit вычисляем "pipValue" с помощью функции Point, устанавливаем "obj_Trade" с помощью "SetExpertMagicNumber" для "MAGIC" и включаем "dashboardVisible". Размещаем информационную панель, используя "panelStartX" и "panelStartY" с "PANEL_X" и "PANEL_Y", вызываем функцию "UpdateDashboard" для ее отображения и используем ChartSetInteger для взаимодействия с мышью, возвращая INIT_SUCCEEDED. В обработчике событий OnDeinit обязательно удаляем созданные объекты следующим образом.

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); }

Мы просто используем функцию ObjectsDeleteAll, чтобы удалить все объекты на графике, поскольку они нам больше не нужны. После компиляции получаем такой результат.

Чтобы сделать панель недоступной, вызываем обработчик событий OnChartEvent для обработки эффектов наведения курсора мыши и перетаскивания. Вот логика, которую мы реализуем, чтобы всё работало.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (!dashboardVisible) return ; if (id == CHARTEVENT_CLICK ) { int x = ( int )lparam; int y = ( int )dparam; int buttonX = panelStartX + DASHBOARD_WIDTH - CLOSE_BUTTON_WIDTH - 5 ; int buttonY = panelStartY + 1 ; if (x >= buttonX && x <= buttonX + CLOSE_BUTTON_WIDTH && y >= buttonY && y <= buttonY + CLOSE_BUTTON_HEIGHT) { dashboardVisible = false ; ObjectsDeleteAll ( 0 ); ChartRedraw ( 0 ); } } if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int mouseState = ( int )sparam; int buttonX = panelStartX + DASHBOARD_WIDTH - CLOSE_BUTTON_WIDTH - 5 ; int buttonY = panelStartY + 1 ; bool isCloseHovered = (mouseX >= buttonX && mouseX <= buttonX + CLOSE_BUTTON_WIDTH && mouseY >= buttonY && mouseY <= buttonY + CLOSE_BUTTON_HEIGHT); if (isCloseHovered != closeButtonHovered) { closeButtonHovered = isCloseHovered; ObjectSetInteger ( 0 , "CloseButton" , OBJPROP_BGCOLOR , isCloseHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BG : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG); ObjectSetInteger ( 0 , "CloseButton" , OBJPROP_BORDER_COLOR , isCloseHovered ? CLOSE_BUTTON_HOVER_BORDER : CLOSE_BUTTON_NORMAL_BORDER); ChartRedraw ( 0 ); } int headerX = panelStartX; int headerY = panelStartY; bool isHeaderHovered = (mouseX >= headerX && mouseX <= headerX + DASHBOARD_WIDTH && mouseY >= headerY && mouseY <= headerY + HEADER_HEIGHT); if (isHeaderHovered != headerHovered) { headerHovered = isHeaderHovered; ObjectSetInteger ( 0 , "Header" , OBJPROP_BGCOLOR , isHeaderHovered ? HEADER_HOVER_COLOR : HEADER_NORMAL_COLOR); ChartRedraw ( 0 ); } static int prevMouseState = 0 ; if (prevMouseState == 0 && mouseState == 1 ) { if (isHeaderHovered) { panelDragging = true ; panelDragX = mouseX; panelDragY = mouseY; panelStartX = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , "Dashboard" , OBJPROP_XDISTANCE ); panelStartY = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , "Dashboard" , OBJPROP_YDISTANCE ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } } if (panelDragging && mouseState == 1 ) { int dx = mouseX - panelDragX; int dy = mouseY - panelDragY; panelStartX += dx; panelStartY += dy; UpdateDashboard(); panelDragX = mouseX; panelDragY = mouseY; ChartRedraw ( 0 ); } if (mouseState == 0 ) { if (panelDragging) { panelDragging = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } } prevMouseState = mouseState; } }

В обработчике событий OnChartEvent начинаем с проверки переменной "dashboardVisible", чтобы убедиться, что обработка событий происходит только при активной информационной панели, оптимизируя работу за счет пропуска ненужных обновлений. Для событий щелчка мыши мы вычисляем положение кнопки закрытия, используя "panelStartX", "DASHBOARD_WIDTH", "CLOSE_BUTTON_WIDTH" и "panelStartY". И если щелчок попадает в ее пределы, устанавливаем для "dashboardVisible" значение false, вызываем функцию ObjectsDeleteAll, чтобы удалить все графические объекты, и используем функцию ChartRedraw, чтобы обновить график, эффективно скрыв информационную панель.

Для событий перемещения мыши отслеживаем положение курсора с помощью "mouseX" и "mouseY", а также отслеживаем "mouseState" для обнаружения таких действий, как щелчки или отпускания. Обновляем состояние кнопки закрытия при наведении курсора мыши, сравнивая "mouseX" и "mouseY" с ее координатами, устанавливая "closeButtonHovered" и используя функцию ObjectSetInteger, чтобы настроить OBJPROP_BGCOLOR и "OBJPROP_BORDER_COLOR" на "CLOSE_BUTTON_HOVER_BG" или "CLOSE_BUTTON_NORMAL_BG" для визуальной обратной связи. Аналогично управляем состоянием заголовка при наведении на него курсора с помощью "headerHovered", применяя "HEADER_HOVER_COLOR" или "HEADER_NORMAL_COLOR" через "ObjectSetInteger" для повышения интерактивности.

Чтобы включить перетаскивание информационной панели, мы используем статический параметр "prevMouseState" для обнаружения нажатий кнопок мыши, запуская режим перетаскивания с помощью "panelDragging" при наведении курсора мыши на заголовок, и сохраняем начальные координаты в "panelDragX" и "panelDragY". Получаем текущее положение информационной панели с помощью функции ObjectGetInteger для "OBJPROP_XDISTANCE" и OBJPROP_YDISTANCE, отключаем прокрутку графика с использованием функции ChartSetInteger и обновляем "panelStartX" и "panelStartY" на основе дельт движения мыши, вызывая функцию "UpdateDashboard", чтобы переместить информационную панель в режиме реального времени. Когда кнопка мыши отпущена, сбрасываем "panelDragging" и снова включаем прокрутку с помощью "ChartSetInteger", завершая каждое обновление с помощью ChartRedraw, чтобы обеспечить пользователю удобство работы. После компиляции получаем такой результат.

На изображении видно, что мы можем перетаскивать кнопки и наводить на них курсор мыши, обновлять показатели и закрывать всю информационную панель. Теперь мы можем перейти к важнейшей части - открытию позиций и управлению ими, а информационная панель облегчит работу, динамически отображая прогресс. Для достижения этой цели нам понадобятся некоторые вспомогательные функции для расчета размеров лотов и многого другого, как показано ниже.

double CalculateLotSize( ENUM_POSITION_TYPE tradeType) { double lotSize = 0 ; switch (LOT_MODE) { case 0 : lotSize = BASE_LOT; break ; case 1 : lotSize = NormalizeDouble (BASE_LOT * MathPow (LOT_MULTIPLIER, activeOrders), LOT_PRECISION); break ; case 2 : { datetime lastClose = 0 ; lotSize = BASE_LOT; HistorySelect ( TimeCurrent () - 24 * 60 * 60 , TimeCurrent ()); for ( int i = HistoryDealsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = HistoryDealGetTicket (i); if ( HistoryDealSelect (ticket) && HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_OUT && HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ) == _Symbol && HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ) == MAGIC) { if (lastClose < HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME )) { lastClose = ( int ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); if ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ) < 0 ) { lotSize = NormalizeDouble ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ) * LOT_MULTIPLIER, LOT_PRECISION); } else { lotSize = BASE_LOT; } } } } break ; } } return lotSize; } int CountActiveOrders() { int count = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY || GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL ) { count++; } } } return count; } string GetActiveLotSizes() { if (activeOrders == 0 ) { return "[Waiting]" ; } double lotSizes[]; ArrayResize (lotSizes, activeOrders); int count = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 && count < activeOrders; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { lotSizes[count] = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); count++; } } ArraySort (lotSizes); string result = "" ; int maxDisplay = (activeOrders > 3 ) ? 3 : activeOrders; for ( int i = 0 ; i < maxDisplay; i++) { if (i > 0 ) result += ", " ; result += DoubleToString (lotSizes[i], LOT_PRECISION); } if (activeOrders > 3 ) result += ", ..." ; return "[" + result + "]" ; }

Здесь мы определяем функции "CalculateLotSize", "CountActiveOrders" и "GetActiveLotSizes", которые помогают определять размер сделки, отслеживать позиции и обновлять информационную панель, обеспечивая точное исполнение и всесторонний мониторинг в режиме реального времени.

Реализуем функцию "CalculateLotSize" для определения объемов сделок на основе входных данных "LOT_MODE", поддерживающую три режима: фиксированный размер лота путем прямого возврата "BASE_LOT", масштабирование по мартингейлу путем применения функции MathPow с "LOT_MULTIPLIER" и "activeOrders" для экспоненциального увеличения лотов или корректировки на основе убытков, при которых мы используем функцию HistorySelect для просмотра сделок за последние 24 часа.

В режиме loss-based выполним перебор с помощью HistoryDealsTotal, получим данные сделки посредством HistoryDealGetTicket и HistoryDealGetDouble и произведем корректировку параметра "lotSize" с помощью NormalizeDouble, если самая последняя сделка была убыточной, а в противном случае выполняя сброс настроек до "BASE_LOT", обеспечивая точное вычисление лотов с учетом торговых результатов.

Используем функцию "CountActiveOrders" для поддержания точного количества открытых позиций, что имеет решающее значение для масштабирования по мартингейлу и точности информационной панели. Выполняем перебор всех позиций, используя функцию PositionsTotal, выбираем каждую с помощью PositionGetTicket и проверяем актуальность с помощью функций "GetPositionSymbol" и "GetPositionMagic", увеличивая переменную "count" для позиций на покупку или продажу, определенных с помощью "GetPositionType", таким образом, надежно обновляя "activeOrders".

Кроме того, мы разработали функцию "GetActiveLotSizes" для форматирования и отображения размеров лотов на информационной панели, что улучшает видимость активных сделок пользователями. Проверяем "activeOrders", чтобы вернуть "[Waiting]", если таковых не существует, в противном случае инициализируем массив с помощью ArrayResize для хранения размеров лотов. Перебираем позиции с помощью PositionsTotal, выбираем их с помощью "PositionGetTicket" и используем PositionGetDouble для сбора объемов в "lotSizes", сортируя их по возрастанию с помощью функции ArraySort. Форматируем до трех лотов, используя DoubleToString совместно с "LOT_PRECISION", добавляя запятые и многоточие для более чем трех ордеров, и возвращаем результат в квадратных скобках, обеспечивая четкое и профессиональное отображение объемов сделок для мониторинга в режиме реального времени. Тем не менее, нам нужно определить функции, которые помогут в размещении ордеров, как показано ниже.

int PlaceOrder( ENUM_ORDER_TYPE orderType, double lot, double price, double slPrice, int gridLevel) { double sl = CalculateSL(slPrice, STOP_LOSS_PIPS); double tp = CalculateTP(price, TAKE_PROFIT_PIPS, orderType); int ticket = 0 ; int retries = 100 ; string comment = "GridMart Scalper-" + IntegerToString (gridLevel); for ( int i = 0 ; i < retries; i++) { ticket = obj_Trade.PositionOpen( _Symbol , orderType, lot, price, sl, tp, comment); int error = GetLastError (); if (error == 0 ) break ; if (!(error == 4 || error == 137 || error == 146 || error == 136 )) break ; Sleep ( 5000 ); } return ticket; } double CalculateSL( double price, int points) { if (points == 0 ) return 0 ; return price - points * pipValue; } double CalculateTP( double price, int points, ENUM_ORDER_TYPE orderType) { if (points == 0 ) return 0 ; if (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) return price + points * pipValue; return price - points * pipValue; } double GetLatestBuyPrice() { double price = 0 ; int latestTicket = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC && GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY ) { if (( int )ticket > latestTicket) { price = GetPositionOpenPrice(); latestTicket = ( int )ticket; } } } return price; } double GetLatestSellPrice() { double price = 0 ; int latestTicket = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC && GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL ) { if (( int )ticket > latestTicket) { price = GetPositionOpenPrice(); latestTicket = ( int )ticket; } } } return price; } int IsTradingAllowed() { return 1 ; }

Здесь мы реализуем функцию "PlaceOrder" для инициирования сделок, используя функцию "PositionOpen" из "obj_Trade" для открытия позиций с такими параметрами, как "lot", "price" и комментарий, отформатированный с помощью IntegerToString для "gridLevel", включая логику повторных попыток с помощью GetLastError и Sleep для надежного исполнения. Используем функцию "CalculateSL" для расчета цен стоп-лосса путем вычитания "STOP_LOSS_PIPS", умноженного на "pipValue", из "slPrice", и функцию "CalculateTP" для установки уровней тейк-профита, добавляя или вычитая "TAKE_PROFIT_PIPS" на основе "orderType" для сделок на покупку или продажу соответственно.

Создаем функцию "GetLatestBuyPrice" для определения цены самой последней позиции на покупку, выполняем итерацию с помощью PositionsTotal, выбираем позиции с помощью PositionGetTicket и проверяем с помощью "GetPositionSymbol", "GetPositionMagic" и "GetPositionType", обновляем "price" с помощью "GetPositionOpenPrice" для получения самого высокого "ticket".

Аналогичным образом реализуем функцию "GetLatestSellPrice" для получения цены последней позиции на продажу, следуя той же логике, чтобы обеспечить точное размещение сетки. Задаем функцию "IsTradingAllowed", которая возвращает постоянное значение, равное 1, позволяющую вести непрерывную торговлю без ограничений, что поддерживает высокочастотный подход стратегии. Теперь мы можем использовать эти функции для определения реальной торговой логики в обработчике событий OnTick.

void OnTick () { double ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); if (dashboardVisible) UpdateDashboard(); if (IsTradingAllowed()) { datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (lastBarTime == currentBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; activeOrders = CountActiveOrders(); if (activeOrders == 0 ) updateSLTP = false ; hasBuyPosition = false ; hasSellPosition = false ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY ) { hasBuyPosition = true ; hasSellPosition = false ; break ; } else if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL ) { hasSellPosition = true ; hasBuyPosition = false ; break ; } } } if (activeOrders > 0 && activeOrders <= MAX_GRID_LEVELS) { latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); if (hasBuyPosition && latestBuyPrice - ask >= GRID_DISTANCE * pipValue) openNewTrade = true ; if (hasSellPosition && bid - latestSellPrice >= GRID_DISTANCE * pipValue) openNewTrade = true ; } if (activeOrders < 1 ) { hasBuyPosition = false ; hasSellPosition = false ; openNewTrade = true ; } if (openNewTrade) { latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); if (hasSellPosition) { calculatedLot = CalculateLotSize( POSITION_TYPE_SELL ); if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { int ticket = PlaceOrder( ORDER_TYPE_SELL , calculatedLot, bid, ask, activeOrders); if (ticket < 0 ) { Print ( "Sell Order Error: " , GetLastError ()); return ; } latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); openNewTrade = false ; modifyPositions = true ; } } else if (hasBuyPosition) { calculatedLot = CalculateLotSize( POSITION_TYPE_BUY ); if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { int ticket = PlaceOrder( ORDER_TYPE_BUY , calculatedLot, ask, bid, activeOrders); if (ticket < 0 ) { Print ( "Buy Order Error: " , GetLastError ()); return ; } latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); openNewTrade = false ; modifyPositions = true ; } } } } }

Определяем обработчик событий OnTick, который управляет основной торговой логикой программы, организуя выполнение сделок в режиме реального времени и управление позициями. Начинаем с получения текущих рыночных цен с помощью функции SymbolInfoDouble, чтобы получить значения "ask" и "bid", нормализованные с помощью NormalizeDouble, и обновляем информационную панель с помощью функции "UpdateDashboard", если значение "dashboardVisible" равно true. Проверяем торговые разрешения с помощью функции "IsTradingAllowed", гарантирующей, что сделки будут совершаться только тогда, когда позволяют условия, и используем функцию iTime для получения временной метки текущего бара, сохраняя ее в "currentBarTime", чтобы предотвратить избыточную обработку путем сравнения с "lastBarTime".

Управляем отслеживанием позиций, вызывая функцию "CountActiveOrders" для обновления "activeOrders", сбрасывая "updateSLTP", если ордеров не существует, и выполняя перебор позиций с помощью PositionsTotal и PositionGetTicket, чтобы установить "hasBuyPosition" или "hasSellPosition" на основе "GetPositionType".

Оцениваем условия сетки, используя "GetLatestBuyPrice" и "GetLatestSellPrice", запуская "openNewTrade", когда колебания цен превышают "GRID_DISTANCE", умноженное на "pipValue", или если "activeOrders" находится ниже "MAX_GRID_LEVELS". Когда значение "openNewTrade" равно true, мы рассчитываем размеры лотов с помощью функции "CalculateLotSize", исполняем сделки с помощью функции "PlaceOrder" для ордеров на покупку или продажу, регистрируем ошибки с помощью "Print" и GetLastError, если размещение завершается неудачно, и обновляем "latestBuyPrice", "latestSellPrice" и "modifyPositions" для управления текущими сделками, обеспечивая точные и эффективные операции скальпинга. Чтобы открыть новые позиции, мы используем следующую логику для генерации сигнала.

MqlDateTime timeStruct; TimeCurrent (timeStruct); if (timeStruct.hour >= START_HOUR && timeStruct.hour < END_HOUR && cycleCount < MAX_CYCLES && CONTINUE_TRADING && openNewTrade && activeOrders < 1 ) { double closePrev = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double closeCurrent = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (!hasSellPosition && !hasBuyPosition) { if (closePrev > closeCurrent) { calculatedLot = CalculateLotSize( POSITION_TYPE_SELL ); if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { int ticket = PlaceOrder( ORDER_TYPE_SELL , calculatedLot, bid, bid, activeOrders); if (ticket < 0 ) { Print ( "Sell Order Error: " , GetLastError ()); return ; } cycleCount++; latestBuyPrice = GetLatestBuyPrice(); modifyPositions = true ; } } else { calculatedLot = CalculateLotSize( POSITION_TYPE_BUY ); if (calculatedLot > 0 && tradingEnabled) { int ticket = PlaceOrder( ORDER_TYPE_BUY , calculatedLot, ask, ask, activeOrders); if (ticket < 0 ) { Print ( "Buy Order Error: " , GetLastError ()); return ; } cycleCount++; latestSellPrice = GetLatestSellPrice(); modifyPositions = true ; } } } }

Чтобы инициировать новые сделки, мы начинаем с использования функции TimeCurrent для извлечения текущего времени в переменную "timeStruct", проверяя, попадает ли "timeStruct.hour" в "START_HOUR" и "END_HOUR", "cycleCount" находится ниже "MAX_CYCLES", а "CONTINUE_TRADING" и "openNewTrade" имеют значение true, если "activeOrders" меньше 1. Извлекаем цены закрытия предыдущего и текущего баров с помощью функции iClose, сохраняем их в "closePrev" и "closeCurrent", а также подтверждаем отсутствие позиций с помощью "hasSellPosition" и "hasBuyPosition".

В отношении медвежьего сигнала (когда "closePrev" превышает "closeCurrent") рассчитываем размер лота, используя функцию "CalculateLotSize" для ордера на продажу, проверяем "calculatedLot" и "tradingEnabled" и исполняем сделку с помощью функции "PlaceOrder", регистрируя ошибки с помощью "Print" и GetLastError, при необходимости. В отношении бычьего сигнала (когда "closePrev" меньше или равно "closeCurrent") выполняем тот же процесс для ордера на покупку, обновляя "cycleCount" и "latestBuyPrice" или "latestSellPrice" с помощью "GetLatestBuyPrice" или "GetLatestSellPrice" и устанавливая "modifyPositions" в значение true, включая точное инициирование сделок и управление позициями.

Вы можете заменить эту стратегию любой из ваших торговых стратегий. Мы просто использовали простую стратегию генерации сигналов, поскольку основной целью является управление позициями с помощью этой стратегии. После открытия позиций нам нужно проверять и изменять их при повышении цены, как показано ниже.

activeOrders = CountActiveOrders(); weightedPrice = 0 ; totalVolume = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { weightedPrice += GetPositionOpenPrice() * PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); totalVolume += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } } if (activeOrders > 0 ) weightedPrice = NormalizeDouble (weightedPrice / totalVolume, _Digits ); if (modifyPositions) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_BUY ) { targetTP = weightedPrice + TAKE_PROFIT_PIPS * pipValue; targetSL = weightedPrice - STOP_LOSS_PIPS * pipValue; updateSLTP = true ; } else if (GetPositionType() == POSITION_TYPE_SELL ) { targetTP = weightedPrice - TAKE_PROFIT_PIPS * pipValue; targetSL = weightedPrice + STOP_LOSS_PIPS * pipValue; updateSLTP = true ; } } } } if (modifyPositions && updateSLTP) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { if (obj_Trade.PositionModify(ticket, targetSL, targetTP)) { modifyPositions = false ; } } } }

Здесь мы обновляем "activeOrders" с помощью "CountActiveOrders", производим сброс "weightedPrice" и "totalVolume", и выполняем перебор позиций, используя PositionsTotal и PositionGetTicket, накапливая "weightedPrice" и "totalVolume" посредством функций "GetPositionOpenPrice" и PositionGetDouble. Нормализуем "weightedPrice" с помощью NormalizeDouble, если "activeOrders" существует, устанавливаем "targetTP" и "targetSL", используя "GetPositionType" и "pipValue", когда "modifyPositions" имеет значение true, и применяем обновления с помощью "PositionModify" из "obj_Trade", если значение "updateSLTP", сбрасывая "modifyPositions" в случае успешного выполнения. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что у нас открыты ордера, которые уже находятся в режиме управления. Сейчас нам просто необходимо применить логику управления рисками для мониторинга ежедневной просадки и ее ограничения. Для этого у нас будет функция, которая будет выполнять все отслеживание и останавливать программу при необходимости следующим образом.

void MonitorDailyDrawdown() { double totalDayProfit = 0.0 ; datetime end = TimeCurrent (); string sdate = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE ); datetime start = StringToTime (sdate); datetime to = start + ( 1 * 24 * 60 * 60 ); if (dailyResetTime < to) { dailyResetTime = to; dailyBalance = GetAccountBalance(); } HistorySelect (start, end); int totalDeals = HistoryDealsTotal (); for ( int i = 0 ; i < totalDeals; i++) { ulong ticket = HistoryDealGetTicket (i); if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_OUT ) { double latestDayProfit = ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ) + HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ) + HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP )); totalDayProfit += latestDayProfit; } } double startingBalance = GetAccountBalance() - totalDayProfit; double dailyProfitOrDrawdown = NormalizeDouble ((totalDayProfit * 100 / startingBalance), 2 ); if (dailyProfitOrDrawdown <= DRAWDOWN_LIMIT) { if (CLOSE_ON_DRAWDOWN) CloseAllPositions(); tradingEnabled = false ; } else { tradingEnabled = true ; } } void CloseAllPositions() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if (GetPositionSymbol() == _Symbol && GetPositionMagic() == MAGIC) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } }

Для обеспечения возможности управления рисками мы реализуем функцию "MonitorDailyDrawdown", чтобы отслеживать ежедневные показатели, используя функции TimeCurrent и TimeToString, чтобы задать диапазон на день и HistorySelect для получения доступа к истории сделок. Рассчитываем общую прибыль с помощью функций HistoryDealGetTicket и HistoryDealGetDouble, нормализуем просадку в процентах посредством NormalizeDouble и корректируем "tradingEnabled" на основе "DRAWDOWN_LIMIT", вызывая функцию "CloseAllPositions" если значение "CLOSE_ON_DRAWDOWN" равно true.

Определяем "CloseAllPositions" для выполнения перебора по позициям с помощью "PositionsTotal" и PositionGetTicket, закрывая соответствующие сделки с помощью "PositionClose" из "obj_Trade" после проверки с помощью "GetPositionSymbol" и "GetPositionMagic", обеспечивая надежный контроль просадки. Затем мы можем вызывать эту функцию на каждом тике, чтобы осуществлять управление рисками, когда это необходимо.

if (ENABLE_DAILY_DRAWDOWN) MonitorDailyDrawdown();

Проверяем условие "ENABLE_DAILY_DRAWDOWN", чтобы определить, активен ли контроль просадки, и если это так, вызываем функцию "MonitorDailyDrawdown" для оценки ежедневных прибылей и убытков, корректируем "tradingEnabled" и потенциально закрываем позиции, защищая счет от чрезмерных убытков. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы можем открывать позиции, динамически управлять ими и закрывать их после достижения целевых показателей, тем самым достигая нашей цели по настройке стратегии grid-mart. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение



В заключение отметим, что нами разработана программа на MQL5, которая автоматизирует стратегию скальпинга Grid-Mart, исполняющая сделки по мартингейлу на основе сетки с динамической информационной панелью для мониторинга ключевых показателей, таких как спред, прибыль и размеры лотов, в режиме реального времени. Благодаря точному исполнению сделок, надежному управлению рисками с помощью контроля просадки и интерактивному интерфейсу вы можете еще больше усовершенствовать эту программу, настраивая ее параметры или интегрируя дополнительные стратегии в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.

Овладев этими методами, вы сможете еще больше усовершенствовать данную программу и сделать ее более надежной, либо использовать ее в качестве основы для разработки других торговых стратегий, расширяя возможности вашей алгоритмической торговли.