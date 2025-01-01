Оператор цикла for

Оператор for состоит из трех выражений и выполняемого оператора:

for(выражение1; выражение2; выражение3)

оператор;

Выражение1 описывает инициализацию цикла. Выражение2 - проверка условия завершения цикла. Если оно истинно, то выполняется оператор тела цикла for. Все повторяется, пока выражение2 не станет ложным. Если оно ложно, цикл заканчивается и управление передается следующему оператору. ВыражениеЗ вычисляется после каждой итерации.

Оператор for эквивалентен следующей последовательности операторов:

выражение1;

while(выражение2)

{

оператор;

выражение3;

};

Любое из трех или все три выражения в операторе for могут отсутствовать, однако разделяющие их точки с запятыми (;) опускать нельзя. Если опущено выражение2, то считается, что оно постоянно истинно. Оператор for(;;) представляет собой бесконечный цикл, эквивалентный оператору while(1). Каждое из выражение1 и выражение3 может состоять из нескольких выражений, объединенных оператором запятая ','.

Примечание

Если в цикле предполагается обрабатывать большое количество итераций, то рекомендуется проверять факт принудительного завершения программы с помощью функции IsStopped().

Примеры:

for(x=1;x<=7000; x++)

{

if(IsStopped())

break;

Print(MathPower(x,2));

}

//--- другой пример

for(;!IsStopped();)

{

Print(MathPower(x,2));

x++;

if(x>10)

break;

}

//--- третий пример

for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--)

a[i]=a[j];

