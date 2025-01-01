- Составной оператор
Оператор цикла for
Оператор for состоит из трех выражений и выполняемого оператора:
|
for(выражение1; выражение2; выражение3)
Выражение1 описывает инициализацию цикла. Выражение2 - проверка условия завершения цикла. Если оно истинно, то выполняется оператор тела цикла for. Все повторяется, пока выражение2 не станет ложным. Если оно ложно, цикл заканчивается и управление передается следующему оператору. ВыражениеЗ вычисляется после каждой итерации.
Оператор for эквивалентен следующей последовательности операторов:
|
выражение1;
Любое из трех или все три выражения в операторе for могут отсутствовать, однако разделяющие их точки с запятыми (;) опускать нельзя. Если опущено выражение2, то считается, что оно постоянно истинно. Оператор for(;;) представляет собой бесконечный цикл, эквивалентный оператору while(1). Каждое из выражение1 и выражение3 может состоять из нескольких выражений, объединенных оператором запятая ','.
Примечание
Если в цикле предполагается обрабатывать большое количество итераций, то рекомендуется проверять факт принудительного завершения программы с помощью функции IsStopped().
Примеры:
|
for(x=1;x<=7000; x++)
