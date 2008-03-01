DocumentaçãoSeções
MqlDateTime

A estrutura de tipo data contém oito campos do tipo int:

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // Ano
   int mon;            // Mês
   int day;            // Dia
   int hour;           // Hora
   int min;            // Minutos
   int sec;            // Segundos
   int day_of_week;    // Dia da semana (0-domingo, 1-segunda, ... ,6-sábado)
   int day_of_year;    // Número do dia do ano (1 de Janeiro é atribuído o valor 0)
  };

Observação

O número do dia do ano, day_of_year, para ano bissexto, a partir de março, diferirá do número do dia correspondente a um ano não bissexto.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//---
   datetime date1=D'2008.03.01';
   datetime date2=D'2009.03.01';
 
   MqlDateTime str1,str2;
   TimeToStruct(date1,str1);
   TimeToStruct(date2,str2);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,
          str1.year,str1.day_of_year);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,
          str2.year,str2.day_of_year);
  }
/*  Resultado:
   01.03.2008, day of year = 60
   01.03.2009, day of year = 59
*/

