MqlDateTime

A estrutura de tipo data contém oito campos do tipo int:

struct MqlDateTime

{

int year; // Ano

int mon; // Mês

int day; // Dia

int hour; // Hora

int min; // Minutos

int sec; // Segundos

int day_of_week; // Dia da semana (0-domingo, 1-segunda, ... ,6-sábado)

int day_of_year; // Número do dia do ano (1 de Janeiro é atribuído o valor 0)

};

Observação

O número do dia do ano, day_of_year, para ano bissexto, a partir de março, diferirá do número do dia correspondente a um ano não bissexto.

Exemplo:

void OnStart()

{

//---

datetime date1=D'2008.03.01';

datetime date2=D'2009.03.01';



MqlDateTime str1,str2;

TimeToStruct(date1,str1);

TimeToStruct(date2,str2);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,

str1.year,str1.day_of_year);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,

str2.year,str2.day_of_year);

}

/* Resultado:

01.03.2008, day of year = 60

01.03.2009, day of year = 59

*/

Também Veja

TimeToStruct, Estruturas e Classes