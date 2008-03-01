- Estrutura do Tipo Data
- Estrutura de Parâmetros de Entrada
- Estrutura de Dados Históricos
- Estrutura DOM
- Estrutura de Solicitação de Negociação (Trade)
- Estrutura de Resultados de Verificação de Solicitação
- Estrutura de Resultado de Solicitação de uma Negociação (Trade)
- Estrutura de uma Transação de Negociação
- Estrutura para Preços Correntes
- Estruturas do calendário econômico
MqlDateTime
A estrutura de tipo data contém oito campos do tipo int:
struct MqlDateTime
Observação
O número do dia do ano, day_of_year, para ano bissexto, a partir de março, diferirá do número do dia correspondente a um ano não bissexto.
Exemplo:
void OnStart()
