CExpertSignal

CExpertSignal é uma classe base para sinais de negociação que não faz nada (exceto os métodos CheckReverseLong() e CheckReverseShort()), mas providencia as interfaces.

Como usar:

1. Preparar um algoritmo para sinais de negociação;

2. Criar a própria classe de sinal de negociação, herdado da classe CExpertSignal;

3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.

Você pode encontrar exemplos de classes de sinal de negociação na pasta Expert\Signal\.

Descrição

CExpertSignal é uma classe base para implementação de algoritmos de sinal de negociação.

Declaração

class CExpertSignal : public CExpertBase

Título

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertSignal Descendentes diretos CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Métodos de classe

Inicialização virtual InitIndicators Inicializa indicadores e séries temporais virtual ValidationSettings Verifica as configurações virtual AddFilter Adiciona um filtro ao sinal combinado O acesso aos Dados Protegidos BasePrice Define o nível de preço base UsedSeries Obtém os flags das timeseries usadas Configuração de parâmetros Weight Define o valor do parâmetro "Weight" PatternsUsage Define o valor do parâmetro "PatternsUsage" General Define o valor do parâmetro "General" Ignore Define o valor do parâmetro "Ignore" Invert Define o valor do parâmetro "Invert" ThresholdOpen Define o valor do parâmetro "ThresholdOpen" ThresholdClose Define o valor do parâmetro "ThresholdClose" PriceLevel Define o valor do parâmetro "pricelevel" StopLevel Define o valor do parâmetro "StopLevel" TakeLevel Define o valor do parâmetro "TakeLevel" Expiration Define o valor do parâmetro "Expiration" Magic Define o valor do parâmetro "Magic" Verificando Condições de Negociação virtual CheckOpenLong Verifica condições para abrir posição comprada virtual CheckCloseLong Verifica condições para fechar posição comprada virtual CheckOpenShort Verifica condições para abrir posição vendida virtual CheckCloseShort Verifica condições para fechar posição vendida virtual CheckReverseLong Verifica condições de reversão de posição comprada virtual CheckReverseShort Verifica condições de reversão de posição vendida Configuração dos Parâmetros de Negociação virtual OpenLongParams Define os parâmetros para abertura de posição comprada virtual OpenShortParams Define os parâmetros para abertura de posição vendida virtual CloseLongParams Define os parâmetros para o fechamento de posição comprada virtual CloseShortParams Define os parâmetros para o fechamento de posição vendida Verificando Condições das Ordens Tipo Trailing virtual CheckTrailingOrderLong Verifica condições para modificar os parâmetros de ordem pendente Buy virtual CheckTrailingOrderShort Verifica condições para modificar os parâmetros de ordem pendente Sell Métodos de Verificar Formação de Ordens de Mercado virtual LongCondition Obtém o resultado da verificação das condições de compra virtual ShortCondition Obtém o resultado da verificação das condições de venda virtual Direction Obtém a direção "ponderada" de preço