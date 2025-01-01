DocumentaçãoSeções
CExpertSignal

CExpertSignal é uma classe base para sinais de negociação que não faz nada (exceto os métodos CheckReverseLong() e CheckReverseShort()), mas providencia as interfaces.

Como usar:

1. Preparar um algoritmo para sinais de negociação;
2. Criar a própria classe de sinal de negociação, herdado da classe CExpertSignal;
3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.

Você pode encontrar exemplos de classes de sinal de negociação na pasta Expert\Signal\.

Descrição

CExpertSignal é uma classe base para implementação de algoritmos de sinal de negociação.

Declaração

   class CExpertSignal : public CExpertBase

Título

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

Descendentes diretos

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Métodos de classe

Inicialização

 

virtual InitIndicators

Inicializa indicadores e séries temporais

virtual ValidationSettings

Verifica as configurações

virtual AddFilter

Adiciona um filtro ao sinal combinado

O acesso aos Dados Protegidos

 

BasePrice

Define o nível de preço base

UsedSeries

Obtém os flags das timeseries usadas

Configuração de parâmetros

 

Weight

Define o valor do parâmetro "Weight"

PatternsUsage

Define o valor do parâmetro "PatternsUsage"

General

Define o valor do parâmetro "General"

Ignore

Define o valor do parâmetro "Ignore"

Invert

Define o valor do parâmetro "Invert"

ThresholdOpen

Define o valor do parâmetro "ThresholdOpen"

ThresholdClose

Define o valor do parâmetro "ThresholdClose"

PriceLevel

Define o valor do parâmetro "pricelevel"

StopLevel

Define o valor do parâmetro "StopLevel"

TakeLevel

Define o valor do parâmetro "TakeLevel"

Expiration

Define o valor do parâmetro "Expiration"

Magic

Define o valor do parâmetro "Magic"

Verificando Condições de Negociação

 

virtual CheckOpenLong

Verifica condições para abrir posição comprada

virtual CheckCloseLong

Verifica condições para fechar posição comprada

virtual CheckOpenShort

Verifica condições para abrir posição vendida

virtual CheckCloseShort

Verifica condições para fechar posição vendida

virtual CheckReverseLong

Verifica condições de reversão de posição comprada

virtual CheckReverseShort

Verifica condições de reversão de posição vendida

Configuração dos Parâmetros de Negociação

 

virtual OpenLongParams

Define os parâmetros para abertura de posição comprada

virtual OpenShortParams

Define os parâmetros para abertura de posição vendida

virtual CloseLongParams

Define os parâmetros para o fechamento de posição comprada

virtual CloseShortParams

Define os parâmetros para o fechamento de posição vendida

Verificando Condições das Ordens Tipo Trailing

 

virtual CheckTrailingOrderLong

Verifica condições para modificar os parâmetros de ordem pendente Buy

virtual CheckTrailingOrderShort

Verifica condições para modificar os  parâmetros de ordem pendente Sell

Métodos de Verificar Formação de Ordens de Mercado

 

virtual LongCondition

Obtém o resultado da verificação das condições de compra

virtual ShortCondition

Obtém o resultado da verificação das condições de venda

virtual Direction

Obtém a direção "ponderada" de preço

