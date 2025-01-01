- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CExpertSignal
CExpertSignal é uma classe base para sinais de negociação que não faz nada (exceto os métodos CheckReverseLong() e CheckReverseShort()), mas providencia as interfaces.
Como usar:
1. Preparar um algoritmo para sinais de negociação;
2. Criar a própria classe de sinal de negociação, herdado da classe CExpertSignal;
3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.
Você pode encontrar exemplos de classes de sinal de negociação na pasta Expert\Signal\.
Descrição
CExpertSignal é uma classe base para implementação de algoritmos de sinal de negociação.
Declaração
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
Título
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
Hierarquia de herança
CExpertSignal
Descendentes diretos
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
Métodos de classe
|
Inicialização
|
|
virtual InitIndicators
|
Inicializa indicadores e séries temporais
|
virtual ValidationSettings
|
Verifica as configurações
|
virtual AddFilter
|
Adiciona um filtro ao sinal combinado
|
O acesso aos Dados Protegidos
|
|
Define o nível de preço base
|
Obtém os flags das timeseries usadas
|
Configuração de parâmetros
|
|
Define o valor do parâmetro "Weight"
|
Define o valor do parâmetro "PatternsUsage"
|
Define o valor do parâmetro "General"
|
Define o valor do parâmetro "Ignore"
|
Define o valor do parâmetro "Invert"
|
Define o valor do parâmetro "ThresholdOpen"
|
Define o valor do parâmetro "ThresholdClose"
|
Define o valor do parâmetro "pricelevel"
|
Define o valor do parâmetro "StopLevel"
|
Define o valor do parâmetro "TakeLevel"
|
Define o valor do parâmetro "Expiration"
|
Define o valor do parâmetro "Magic"
|
Verificando Condições de Negociação
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Verifica condições para abrir posição comprada
|
virtual CheckCloseLong
|
Verifica condições para fechar posição comprada
|
virtual CheckOpenShort
|
Verifica condições para abrir posição vendida
|
virtual CheckCloseShort
|
Verifica condições para fechar posição vendida
|
virtual CheckReverseLong
|
Verifica condições de reversão de posição comprada
|
virtual CheckReverseShort
|
Verifica condições de reversão de posição vendida
|
Configuração dos Parâmetros de Negociação
|
|
virtual OpenLongParams
|
Define os parâmetros para abertura de posição comprada
|
virtual OpenShortParams
|
Define os parâmetros para abertura de posição vendida
|
virtual CloseLongParams
|
Define os parâmetros para o fechamento de posição comprada
|
virtual CloseShortParams
|
Define os parâmetros para o fechamento de posição vendida
|
Verificando Condições das Ordens Tipo Trailing
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
Verifica condições para modificar os parâmetros de ordem pendente Buy
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
Verifica condições para modificar os parâmetros de ordem pendente Sell
|
Métodos de Verificar Formação de Ordens de Mercado
|
|
virtual LongCondition
|
Obtém o resultado da verificação das condições de compra
|
virtual ShortCondition
|
Obtém o resultado da verificação das condições de venda
|
virtual Direction
|
Obtém a direção "ponderada" de preço
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries