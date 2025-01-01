- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriU
k番目の対角より下の要素を0にした行列のコピーを返します（上三角行列）。
|
matrix matrix::Triu(
パラメータ
ndiag=0
[in] それより下の要素をゼロにする対角。ndiag = 0（デフォルト）は主対角で、ndiag < 0はその下、ndiag > 0はその上です。
MQL5の例
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Pythonの例
|
import numpy as np