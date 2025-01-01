ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列変換Eig 

Eig

正方行列の固有値と右固有ベクトルを計算します。

bool matrix::Eig(
  matrix&  eigen_vectors,        // 固有ベクトルの行列
  vector&  eigen_values          // 固有値のベクトル
  );

固有値と固有ベクトルの複素数解

bool matrix::Eig(
  matrix<complex>& eigen_vectors// 固有ベクトルの行列
  vector<complex>& eigen_values  // 固有値のベクトル
  );

パラメータ

eigen_vectors

[out] 垂直固有ベクトルの行列。

eigen_values

[out] 固有値のベクトル。

戻り値

固有値の計算中に複雑な解が見つかった場合、計算は停止され、エラーコードは4019 (ERR_MATH_OVERFLOW)に設定されます。Eigメソッドの複雑なオーバーロードを使用して、複素空間で完全な解を取得します

複素固有値の虚数部がゼロに等しい場合は実数固有値です。これは以下の例で見ることができます。

void OnStart()
 {
  matrix matrix_a =
    {
       {-3.474589, 1.106384, -9.091977,-3.925227 },
       {-5.522139, 2.366887,-15.162351,-6.357512 },
       { 8.394926,-2.960067, 22.292115, 9.524129 },
       { 7.803242,-2.080287, 19.217706, 8.186645 }
    };
 
  matrix eigen_vectors;
  vector eigen_values;
 
  bool res=matrix_a.Eig(eigen_vectors, eigen_values);
  Print("res=",res,"  error=",GetLastError());
  Print("Eigen vectors:\n",eigen_vectors, "\nEigen Values:\n",eigen_values);
 
//--- 正しさを確認 A * v = lambda * v
  int vectors=0;
  for(ulong n=0; n<eigen_values.Size(); n++)
    {
    vector eigen_vector=eigen_vectors.Col(n);
    vector vector_d1   =eigen_vector*eigen_values[n];
    vector vector_d2   =matrix_a.MatMul(eigen_vector);
 
    ulong errors=vector_d1.Compare(vector_d2,1e-13);
    if(errors==0)
        vectors++;
    }
  Print("vectors=",vectors);
 
//--- 複素数解
  matrix<complex> eigen_vectors_c;
  vector<complex> eigen_values_c;
  ResetLastError();
  res=matrix_a.Eig(eigen_vectors_c,eigen_values_c);
  Print("res=",res,"  error=",GetLastError());
  Print("Eigen vectors:\n",eigen_vectors_c, "\nEigen Values:\n",eigen_values_c);
 
//--- 正しさを確認 A * v = lambda * v
  matrixc matrix_c;
  matrix_c.Assign(matrix_a);
  vectors=0;
  for(ulong n=0; n<eigen_values_c.Size(); n++)
    {
    vectorc eigen_vector_c=eigen_vectors_c.Col(n);
    vectorc vector_c1     =eigen_vector_c*eigen_values_c[n];
    vectorc vector_c2     =matrix_c.MatMul(eigen_vector_c);
 
    ulong errors=vector_c1.Compare(vector_c2,1e-13);
    if(errors==0)
        vectors++;
    }
  Print("vectors=",vectors);
 }
/* Result
  res=true  error=4019
  Eigen vectors:
  [[0.2649667608713664]
   [0.4488818803991876]
   [-0.6527335897527492]
   [-0.5497604331807768]]
  Eigen Values:
  [28.94158645962942]
  vectors=1
  res=true  error=0
  Eigen vectors:
  [[(0.2649667608713664,0),(0.2227392219204762,0.3745470492013296),(0.403285439089771,-0.1345146135716524),(-0.2050778513598178,0)]
   [(0.4488818803991876,0),(-0.2613452530342438,-0.3685707727819327),(-0.3968506126372395,0.5257002255533059),(0.8014703373356256,0)]
   [(-0.6527335897527492,0),(-0.3418479634708521,-0.3299830378162041),(-0.3553021031180292,-0.03685418759727989),(-0.05618703726964112,0)]
   [(-0.5497604331807768,0),(0.523227993452828,0.3262508584080381),(0.3512835596143666,0.3666300350184092),(0.558955624442244,0)]]
  Eigen Values:
  [(28.94158645962942,0),(0.01022501104810897,0.02954980822331488),(0.01022501104810897,-0.02954980822331488),(0.4090215182743634,0)]
  vectors=3
*/

 