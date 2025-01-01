|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
Print("matrix_a\n",matrix_a);
vector cols_prod=matrix_a.Prod(0);
vector rows_prod=matrix_a.Prod(1);
double matrix_prod=matrix_a.Prod();
Print("cols_prod=",cols_prod);
cols_prod=matrix_a.Prod(0,0.1);
Print("cols_prod=",cols_prod);
Print("rows_prod=",rows_prod);
Print("prod value ",matrix_prod);
/*
matrix_a
[[10,3,2]
[1,8,12]
[6,5,4]
[7,11,9]]
cols_prod=[420,1320,864]
cols_prod=[42,132,86.40000000000001]
rows_prod=[60,96,120,693]
prod value 479001600.0
*/