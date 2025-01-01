ドキュメントセクション
Prod

指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の積を返します。

double vector::Prod(
  const double  initial=1      // 初期乗数
  );
 
double matrix::Prod(
  const double  initial=1      // 初期乗数
  );
 
vector matrix::Prod(
  const int    axis,          // 軸
  const double  initial=1      // 初期乗数
  );

パラメータ

axis

[in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸

initial=1

[in] 初期乗数

  matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
  Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  vector cols_prod=matrix_a.Prod(0);
  vector rows_prod=matrix_a.Prod(1);
  double matrix_prod=matrix_a.Prod();
 
  Print("cols_prod=",cols_prod);
  cols_prod=matrix_a.Prod(0,0.1);
  Print("cols_prod=",cols_prod);
  Print("rows_prod=",rows_prod);
  Print("prod value ",matrix_prod);
 
 /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  cols_prod=[420,1320,864]
  cols_prod=[42,132,86.40000000000001]
  rows_prod=[60,96,120,693]
  prod value 479001600.0
 */
