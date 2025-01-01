行列/ベクトルのノルムを返します。

パラメータ

norm

[in] ノルムの次元

戻り値

行列/ベクトルのノルム。

注意事項

VECTOR_NORM_INFは、ベクトル要素の最大絶対値です。

VECTOR_NORM_MINUS_INFは、ベクトル要素の最小絶対値です。

VECTOR_NORM_PベクトルのPノルムです。norm_p=0の場合、これはゼロ以外のベクトル要素の数です。norm_p=1は、ベクトル要素の絶対値の合計です。norm_p=2は、ベクトル要素値の平方和の平方根です。Pノルムは負になる場合があります。

MATRIX_NORM_FROBENIUSは、行列要素値の平方和の平方根です。フロベニウスノルムとベクトルP2ノルムは一致しています。

MATRIX_NORM_SPECTRALは、行列スペクトルの最大値です。

MATRIX_NORM_NUCLEARは、行列の特異値の合計です。

MATRIX_NORM_INFは、行列の垂直ベクトルの中で最大のベクトルP1ノルムです。行列inf-normとベクトルinf-normは一致しています。

MATRIX_NORM_MINUS_INFは、行列の垂直ベクトルの最小ベクトルP1ノルムです。

MATRIX_NORM_P1は、水平行列ベクトルの中で最大のベクトルP1ノルムです。

MATRIX_NORM_MINUS_P1は、水平行列ベクトルの中で最小のベクトルP1ノルムです。

MATRIX_NORM_P2は、行列の最大特異値です。