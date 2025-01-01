- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Row
行ベクトルを返します。指定された行にベクトルを書き込みます
|
vector matrix::Row(
パラメータ
nrow
[in] 行の番号
戻り値
ベクトル
注意事項
未割り当て行列（次元を持たない）に行を設定できます。この場合、ベクトルサイズ x 行の数 + 1のサイズのゼロ行列が作成され、その後、ベクトル要素の値が対応する列に入力されます。行が既存の行列に設定されている場合、行列の次元は変更されず、行ベクトルの外側の行列要素の値は変更されません。
例
|
vector v1={1,2,3};