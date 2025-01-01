ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列とベクトルの操作Row 

Row

行ベクトルを返します。指定された行にベクトルを書き込みます

vector matrix::Row(
  const ulong  nrow      // 行番号
  );
 
void matrix::Row(
  const vector  v,        // 行ベクトル
  const ulong  nrow      // 行番号
  );
 

パラメータ

nrow

[in] 行の番号

戻り値

ベクトル

注意事項

未割り当て行列（次元を持たない）に行を設定できます。この場合、ベクトルサイズ x 行の数 + 1のサイズのゼロ行列が作成され、その後、ベクトル要素の値が対応する列に入力されます。行が既存の行列に設定されている場合、行列の次元は変更されず、行ベクトルの外側の行列要素の値は変更されません。

  vector v1={1,2,3};
  matrix m1;
  m1.Row(v1,1);
  Print("m1\n",m1);
  matrix m2=matrix::Full(4,5,7);
  m2.Row(v1,2);
  Print("m2\n",m2);
 
  Print("row 1 - ",m2.Row(1));
  Print("row 2 - ",m2.Row(2));
 
 /*
m1
 [[0,0,0]
 [1,2,3]]
m2
 [[7,7,7,7,7]
 [7,7,7,7,7]
 [1,2,3,7,7]
 [7,7,7,7,7]]
row 1 - [7,7,7,7,7]
row 2 - [1,2,3,7,7]
 */
Col