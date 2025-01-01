- HasNan
行列/ベクトルをその場で並べ替えます
|
void vector::Sort(
パラメータ
axis
[in] 並び替えの軸（0は水平方向、1は垂直方向）
func_name
[in] 比較関数。ENUM_SORT_MODE列挙の値の1つまたは独自の比較関数を指定できます。関数が指定されていない場合、昇順での並び替えが使用されます。
カスタム比較関数には次の2種類があります。
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
ここで、Tは行列/ベクトルの型であり、TContexは、Sortメソッドに追加パラメータとして渡されるcontext変数の型です。
context
[in] カスタム並べ替え関数に渡すことができる追加のオプションパラメータ
戻り値
なし。並び替えはその場で実行されます。つまり、並び替えメソッドが呼び出された行列/ベクトルのデータに適用されます。
例
|
//+------------------------------------------------------------------+