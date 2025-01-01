MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド統計メソッドSum ArgMaxArgMinMaxMinPtpSumProdCumSumCumProdPercentileQuantileMedianMeanAverageStdVarLinearRegression Sum 指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の合計を返します double vector::Sum(); double matrix::Sum(); vector matrix::Sum( const int axis // 軸 ); パラメータ axis [in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸 戻り値 指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の合計 例 matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vector cols_sum=matrix_a.Sum(0); vector rows_sum=matrix_a.Sum(1); double matrix_sum=matrix_a.Sum(); Print("cols_sum=",cols_sum); Print("rows_sum=",rows_sum); Print("sum value ",matrix_sum); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_sum=[24,27,27] rows_sum=[15,21,15,27] sum value 78.0 */ Ptp Prod