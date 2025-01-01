ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド統計メソッドSum 

Sum

指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の合計を返します

double vector::Sum();
 
double matrix::Sum();
 
vector matrix::Sum(
  const int  axis      // 軸
  );

パラメータ

axis

[in] 軸。0 — 水平軸、1 — 垂直軸

戻り値

指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の合計

  matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
  Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  vector cols_sum=matrix_a.Sum(0);
  vector rows_sum=matrix_a.Sum(1);
  double matrix_sum=matrix_a.Sum();
 
  Print("cols_sum=",cols_sum);
  Print("rows_sum=",rows_sum);
  Print("sum value ",matrix_sum);
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  cols_sum=[24,27,27]
  rows_sum=[15,21,15,27]
  sum value 78.0
  */
