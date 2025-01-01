- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Vsplit
行列を複数の部分行列に垂直に分割します（axis=1のSplitと同じ）
|
bool matrix::Vsplit(
パラメータ
parts
[in] 行列を分割してできる部分行列の数
splitted
[out] 結果の部分行列の配列
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse
注意事項
部分行列の数が指定されている場合、同じサイズの部分行列が取得されます。つまり、列数はpartsで割り切れる必要があります。部分行列サイズの配列を使用して、異なるサイズの部分行列を取得できます。サイズ配列の要素は、行列全体が分割されるまで使用されます。サイズの配列が終了し、行列がまだ完全に分割されていない場合、分割されていない残りが最後の部分行列になります。
例
|
matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6},