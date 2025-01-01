Vsplit

行列を複数の部分行列に垂直に分割します（axis=1のSplitと同じ）

bool matrix::Vsplit(

const ulong parts,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Vsplit(

const ulong& parts[],

matrix& splitted[]

);

パラメータ

parts

[in] 行列を分割してできる部分行列の数

splitted

[out] 結果の部分行列の配列

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse

注意事項

部分行列の数が指定されている場合、同じサイズの部分行列が取得されます。つまり、列数はpartsで割り切れる必要があります。部分行列サイズの配列を使用して、異なるサイズの部分行列を取得できます。サイズ配列の要素は、行列全体が分割されるまで使用されます。サイズの配列が終了し、行列がまだ完全に分割されていない場合、分割されていない残りが最後の部分行列になります。

例