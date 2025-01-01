MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド統計メソッド
統計メソッド
行列とベクトルの記述統計量を計算するメソッドです。
|
関数
|
アクション
|
最大値のインデックスを返します
|
最小値のインデックスを返します
|
行列/ベクトルの最大値を返します
|
行列/ベクトルの最小値を返します
|
行列/ベクトルまたは指定された行列軸の値の範囲を返します
|
指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の合計を返します
|
指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の積を返します
|
指定された軸に沿ったものを含む、行列/ベクトル要素の累積和を返します
|
指定された軸に沿ったものを含む、行列/ベクトル要素の累積積を返します
|
行列/ベクトル要素または指定された軸に沿った要素の値の指定されたパーセンタイルを返します
|
行列/ベクトル要素または指定された軸に沿った要素の値の指定された分位数を返します
|
行列/ベクトル要素の中央値を計算します
|
要素値の算術平均を計算します
|
行列/ベクトル値の加重平均を計算します
|
行列/ベクトル要素または指定された軸に沿った要素の値の標準偏差を返します
|
行列/ベクトル要素の値の分散を計算します
|
線形回帰で計算された値を用いて、ベクトル/行列を計算します。