ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド統計メソッド 

統計メソッド

行列とベクトルの記述統計量を計算するメソッドです。

関数

アクション

ArgMax

最大値のインデックスを返します

ArgMin

最小値のインデックスを返します

Max

行列/ベクトルの最大値を返します

Min

行列/ベクトルの最小値を返します

Ptp

行列/ベクトルまたは指定された行列軸の値の範囲を返します

Sum

指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の合計を返します

Prod

指定された軸に対しても実行できる行列/ベクトル要素の積を返します

CumSum

指定された軸に沿ったものを含む、行列/ベクトル要素の累積和を返します

CumProd

指定された軸に沿ったものを含む、行列/ベクトル要素の累積積を返します

Percentile

行列/ベクトル要素または指定された軸に沿った要素の値の指定されたパーセンタイルを返します

Quantile

行列/ベクトル要素または指定された軸に沿った要素の値の指定された分位数を返します

Median

行列/ベクトル要素の中央値を計算します

Mean

要素値の算術平均を計算します

Average

行列/ベクトル値の加重平均を計算します

Std

行列/ベクトル要素または指定された軸に沿った要素の値の標準偏差を返します

Var

行列/ベクトル要素の値の分散を計算します

LinearRegression

線形回帰で計算された値を用いて、ベクトル/行列を計算します。
SVD