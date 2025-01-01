ドキュメントセクション
Random

静的関数。新しい行列またはベクトルを作成し、ランダムな値で埋めて返します。ランダム値は、指定された範囲内で一様分布に従って生成されます。

static vector vector::Random(
  const ulong  size,      // ベクトルの長さ
  const double  min=0.0,   // 最小値
  const double  max=1.0    // 最大値
  );
 
static matrix matrix::Random(
  const ulong  rows,      // 行数
  const ulong  cols        // 列数
  const float   min=0.0,   // 最小値
  const float   max=1.0    // 最大値
  );
 

この関数は、既存の行列またはベクトルをランダムな値で埋めます。ランダム値は、指定された範囲内で一様分布に従って生成されます。

void  vector::Random(
  const double  min=0.0,   // 最小値
  const double  max=1.0    // 最大値
  );
 
void  matrix::Random(
  const float   min=0.0,   // 最小値
  const float   max=1.0    // 最大値
  );

パラメータ

rows

[in] 行数

cols

[in] 列数

size

[in]  ベクトルの長さ

 

[in] 生成されるランダム数の最小値

max=1.0

[in] 生成されるランダム数の最大値

戻り値

ランダムな値で埋められた、指定された行数と列数の新規作成された行列

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
  vector v1= vector::Random(6,0,4);
  Print("vector v1 \n", v1);  
  /*
  vector v1
  [3.340834286841758,0.9073984578501895,3.15598511117417,0.7106475841045956,2.294010032502471,0.2469535936245121]
  */
     
  vector v2(4);
  v2.Random(-3,3);
  Print("vector v2 \n", v2);      
  /*
  vector v2
  [-2.642032080246609,1.008521607147651,1.340623848219547,-2.789016363161853]
  */
 
  matrix m1 = matrix::Random(5, 5, -1, 3);
  Print("matrix m1 \n", m1);
  /*
  matrix m1
  [[1.468433369525809,1.199383023707052,0.6154667729547869,2.830012157519816,-0.06995551732134897]
   [2.638591175814763,2.966658948912904,2.001837257994767,-0.08570802469870731,0.8260628995080626]
   [0.982665140643405,0.5825661973987162,-0.6615881071569371,0.4069533109215444,-0.1612716566681097]
   [-0.5791836119208447,-0.9332020478167575,2.801898707589577,-0.09887318478405316,-0.3206291206461911]
   [-0.1069569017521471,-0.04576879345014895,0.6320100840255642,-0.3805729270401813,0.7021634554728315]]
  */
 
  matrix m2(3, 3);
  m2.Random(-2, 2);
  Print("matrix m2 \n", m2);
  /*
  matrix m2
  [[-1.928191291151613,-1.222873445419332,-1.965333905062949]
   [-1.077723600686929,1.053317863273741,-0.1786824246353196]
   [-1.965241401448204,1.620956906029246,-1.696386492740453]]
  */  
 }

 