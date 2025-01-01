初期化

行列とベクトルを宣言して初期化するには、いくつかの方法があります。

関数 アクション Assign 自動キャストで行列、ベクトル、または配列をコピーします CopyIndicatorBuffer 指定された指標バッファのデータを指定された数量でベクトルに取得します CopyRates 指定された量の指定された銘柄期間のMqlRates構造体の履歴シリーズを行列/ベクトルに取得します CopyTicks MqlTick構造体からティックを行列/ベクトルに取得します CopyTicksRange 指定された日付範囲内のMqlTick構造体からティックを取得して行列/ベクトルにします Eye 対角に1を、それ以外に0を含む行列を返します Identity 指定されたサイズの単位行列を作成します Ones 1で埋められた新しい行列を作成して返します Zeros 0で埋められた新しい行列を作成して返します Full 指定された値で満たされた新しい行列を作成して返します Tri 指定された対角線以下に1を持ち、それ以外が0の行列を作成します Init 行列/ベクトルを初期化します Fill 既存の行列/ベクトルに指定された値を書き入れます Random

サイズを指定しない宣言（データのメモリ割り当てなし）

matrix matrix_a; // double型行列

matrix<double> matrix_a1; // double行列を宣言する別の方法。テンプレートで使用可能

matrixf matrix_a2; // float行列

matrix<float> matrix_a3; // float行列

vector vector_a; // doubleベクトル

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // floatベクトル

vector<float> vector_a3;

サイズを指定した宣言（データのメモリ割り当てあり、初期化なし）

matrix matrix_a(128,128); // パラメータは定数

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // または変数のいずれか

matrixf matrix_a2(1,128); // 水平ベクトルのアナログ

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // 垂直ベクトルのアナログ

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // 関数SomeFuncはベクトルサイズの設定に使用されるulong型の数値を返す

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // 式はパラメータとして使用できる

初期化を伴う宣言（行列とベクトルのサイズは初期化シーケンスによって決定）

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // 同じ型の行列が必要

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // 同じ型のベクトルが必要

初期化を伴う宣言

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

...



matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // 最初にサイズがsize_m x size_kの初期化されていない行列が作成され、次に初期化時に指定されたパラメータを持つ関数MatrixArangeが呼び出される

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // 行列を作成した後、デフォルトのパラメータを持つ関数MatrixArangeが呼び出される

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // ベクトルを作成した後、1つのパラメータを持つ関数VectorArangeが呼び出される。2 番目のパラメータはデフォルト

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

データのメモリは常に動的であるため、行列/ベクトルの次元は変更できることに注意してください。

静的メソッド

特定の方法で初期化された、指定されたサイズの行列とベクトルを作成するための静的メソッド

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

作成済みの行列とベクトルを初期化するメソッド