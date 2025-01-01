- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Reshape
データを変更せずに行列の形状を変更します。
|
void Reshape(
パラメータ
rows
[in] 新しい行数
cols
[in] 新しい列数
注意事項
行列はその場で処理されます。コピーは作成されません。任意のサイズを指定できます。つまり、rows_new*cols_new!=rows_old*cols_oldです。行列のバッファが増加すると、余分な値は定義されません。
例
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};